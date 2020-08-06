Луценко о назначении Татарова в ОП: "Это шаг навстречу Януковичу и его страусам"

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко раскритиковал назначение заместителем главы Офиса Президента Олега Татарова, занимавшего должность в МВД во времена Януковича.

Свою позицию Луценко озвучил в Фейсбуке.

Бывший глава ГПУ напомнил, что ни один чиновник Офиса Президента не имеет права влиять ни на одну силовую структуру.

"Назначение "смотрящего" за правоохранительной системой - признак авторитарного желания политических репрессий. Политически - это назначение люстрированного исполнителя репрессий в отношении Майдана является вызовом всем демократическим силам страны", - написал Луценко.

"Это - шаг навстречу Януковичу и его страусам", - добавил он.

Новый замглавы ОП Татаров - адвокат Портнова, вместе с которым в грубой форме обещал посадить прокурора Божко

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего Офиса Олега Татарова. Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

Зеленский назначил замначальника следственного управления МВД времен Януковича Татарова заместителем главы Офиса Президента

В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.

В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.