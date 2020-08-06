Луценко о назначении Татарова в ОП: "Это шаг навстречу Януковичу и его страусам"
Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко раскритиковал назначение заместителем главы Офиса Президента Олега Татарова, занимавшего должность в МВД во времена Януковича.
Свою позицию Луценко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Бывший глава ГПУ напомнил, что ни один чиновник Офиса Президента не имеет права влиять ни на одну силовую структуру.
"Назначение "смотрящего" за правоохранительной системой - признак авторитарного желания политических репрессий. Политически - это назначение люстрированного исполнителя репрессий в отношении Майдана является вызовом всем демократическим силам страны", - написал Луценко.
"Это - шаг навстречу Януковичу и его страусам", - добавил он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Новый замглавы ОП Татаров - адвокат Портнова, вместе с которым в грубой форме обещал посадить прокурора Божко, - Маселко
Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего Офиса Олега Татарова. Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.
После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил замначальника следственного управления МВД времен Януковича Татарова заместителем главы Офиса Президента
В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.
В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Итишника? Урбанист? Эколог? Правозащитник? Специалист по искусственному интеллекту или Big-data? Ну, может хотя бы влогер TikTok или геймер?
Нит! Мусор Януковича!
Это, в одном предложении, про приоритеты власти.
Я не перестаю удивлять разоблачение красивых и добрых людей, стремящихся к переменам, которые до сих пор смело держат такой мощный поток.