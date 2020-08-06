Возглавившего военную разведку Буданова в прошлом году пытался взорвать российский диверсант Ломако
Новый начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов был целью диверсанта из РФ Алексея Ломако, который 4 апреля 2019 года в Киеве заложил взрывчатку под автомобиль разведчика.
Диверсант устанавливал мину под сиденьем автомобиля Буданова, но сам случайно привел ее в действие и был задержан. Об этом ранее писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в статье "Почему российский агент пытался взорвать Кирилла Буданова? История потрясающего рейда спецназа ГУР МО в Крым".
Диверсанту - гражданину Кыргызстана Алексею Ломако - оторвало кисть руки, его задержали. Вместе с ним за решетку попал предатель Руслан Ткачук, сотрудник фискальной службы, у которого был доступ к системе видеонаблюдения Киева.
По данным Бутусова, покушение на Буданова организовали из-за того, что он в 2016 году участвовал в спецоперации в оккупированном Крыму. Тогда, пишет журналист, пятеро украинских диверсантов проникли на полуостров по морю, но из-за предательства нанятого водителя попали в засаду и были вынуждены отстреливаться. При перестрелке был ликвидирован подполковник ФСБ РФ Роман Каменев. Украинским диверсантам удалось добраться на север Крыма и по дамбе через залив Сиваш прорваться на свободную от оккупации территорию, ликвидировав при прорыве российского десантника.
Официальные украинские источники опровергают бои в Крыму диверсантов ГУР МО. По данным Бутусова, среди проникших на полуостров диверсантов был также начальник диверсионного управления ГУР МО Максим Шаповал, которого в июне 2017-го подорвали радиоуправляемой миной.
Кирилл Буданов был назначен начальником главного управления разведки Министерства обороны Украины указом президента Владимира Зеленского от 5 августа. На этой должности он сменил Василия Бурбу.
Заступник начальника відділу контррозвідки управління СБУ Донецької області полковник Олександр Хараберюш загинув 31 березня внаслідок підриву його машини радіокерованою магнітною міною.
По данным источников "Цензор.НЕТ", расследование установило, что машина была взорвана миной, которую ночью установила женщина-диверсант. Она действовала не одна - кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье - для этого не требуется специальной подготовки, всего одно движение.... Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения.
Очень похожий почерк, как и в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.Джерело: https://censor.net/ua/r439310
Санкции за Крым параше никто еще не отменил, если что.
Я спросила о возможной цели диверсионной группы.
Что известно о его деятельности кроме этой "крымской" истории, какой у него послужной список? Парень с виду очень молодой.
https://censor.net.ua/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Наша сторона отрицала, описанное в этом экшене.
И даже рос. суд признал непричастность задержанного в Крыму Панова к этой истории, записанного в диверсанты.
П.С.Наша сторона традиционно отрицает свои спецоперации, особенно успешные)
Он участвовал во многих операциях на Донбассе.
https://censor.net/resonance/446277/pamyati_maksima_shapovala_pochemu_rossiyiskie_spetsslujby_veli_ohotu_na_komandira_spetsnaza_gur_mo
С одной стороны, понятно, что о деятельности таких людей больше узнают много лет спустя, если они живы.
Но хоть какие-то общие сведения можно ведь обнародовать.
Щось у мене прізвище Буданов викликає негативні ємоції.
Хочу помилятися.