Возглавившего военную разведку Буданова в прошлом году пытался взорвать российский диверсант Ломако

Новый начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов был целью диверсанта из РФ Алексея Ломако, который 4 апреля 2019 года в Киеве заложил взрывчатку под автомобиль разведчика.

Диверсант устанавливал мину под сиденьем автомобиля Буданова, но сам случайно привел ее в действие и был задержан. Об этом ранее писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в статье "Почему российский агент пытался взорвать Кирилла Буданова? История потрясающего рейда спецназа ГУР МО в Крым".

Диверсанту - гражданину Кыргызстана Алексею Ломако - оторвало кисть руки, его задержали. Вместе с ним за решетку попал предатель Руслан Ткачук, сотрудник фискальной службы, у которого был доступ к системе видеонаблюдения Киева.

По данным Бутусова, покушение на Буданова организовали из-за того, что он в 2016 году участвовал в спецоперации в оккупированном Крыму. Тогда, пишет журналист, пятеро украинских диверсантов проникли на полуостров по морю, но из-за предательства нанятого водителя попали в засаду и были вынуждены отстреливаться. При перестрелке был ликвидирован подполковник ФСБ РФ Роман Каменев. Украинским диверсантам удалось добраться на север Крыма и по дамбе через залив Сиваш прорваться на свободную от оккупации территорию, ликвидировав при прорыве российского десантника.

Официальные украинские источники опровергают бои в Крыму диверсантов ГУР МО. По данным Бутусова, среди проникших на полуостров диверсантов был также начальник диверсионного управления ГУР МО Максим Шаповал, которого в июне 2017-го подорвали радиоуправляемой миной.

Кирилл Буданов был назначен начальником главного управления разведки Министерства обороны Украины указом президента Владимира Зеленского от 5 августа. На этой должности он сменил Василия Бурбу.

