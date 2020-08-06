РУС
Макрон осмотрел место взрыва в Бейруте и призвал координировать международную помощь: Без серьезных реформ Ливан "пойдет ко дну"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг осматривает место мощнейшего взрыва, произошедшего ранее на этой неделе в Бейруте

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об эттом сообщает французское телевидение.

В частности, он поговорил с французскими спасателями, уже работающими на месте происшествия. Собеседники президента заверили его, что готовы остаться в Бейруте столько, сколько потребуется.

Также Макрон заявил о необходимости координировать оказание международной помощи Ливану.

Кроме того, французский лидер напомнил ливанским властям, что ситуация в их стране и до взрыва была очень сложной.

"И без этого взрыва кризис здесь - тяжелый, причем как в политическом плане, так и в моральном, экономическом и финансовом", - сказал Макрон. По его мнению, без серьезных реформ Ливан "пойдет ко дну".

Во вторник в порту Бейрута произошли самые мощные взрывы, которые когда-либо видел город, переживший десятилетия войн и конфликтов. Несколько городских кварталов завалены обломками, битым стеклом, поврежденным автомобилями, во многих домах выбиты двери, оконные рамы, жалюзи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Перевернутые корабли, разрушенные ангары и огромная яма на месте взрыва: Airbus Space показала спутниковые снимки порта Бейрута. ФОТОрепортаж

Сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

славик славик-"Голос, голос!" К ноге!..Хорошо!
06.08.2020 14:10 Ответить
Главное, чтобы Ливан не вздумал впустить в страну Бубочку, а то их накроет вторая волна от этого ходячего апокалипсиса.....
06.08.2020 13:35 Ответить
главное, чтоб ливан не впустил поросятников, которые провели в Украине 149 реформ и результат- нищее население,80% на субсидиях и олигархи еще больше обогатились
06.08.2020 13:49 Ответить
Главное, чтобы Ливан не вздумал впустить в страну Бубочку, а то их накроет вторая волна от этого ходячего апокалипсиса.....
06.08.2020 13:35 Ответить
но буба же сказал что готов помочь ливанцам)
06.08.2020 13:47 Ответить
главное, чтоб ливан не впустил поросятников, которые провели в Украине 149 реформ и результат- нищее население,80% на субсидиях и олигархи еще больше обогатились
06.08.2020 13:49 Ответить
славик славик-"Голос, голос!" К ноге!..Хорошо!
06.08.2020 14:10 Ответить
Опять хотят бомбить?
06.08.2020 14:27 Ответить
Когда- то Ливан был французской колонией
06.08.2020 14:58 Ответить
Пусть фрацузская дэвушка этим и занимается
06.08.2020 18:34 Ответить
Смищная шютка от Квартала - Ливан как проститутка ищет где денег взять. ХА-ХА.
06.08.2020 22:42 Ответить
общая ситуация в стране определяется их многолетней враждой с Израилем. в Библии написано:
"Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят!"
(Чис.24:9,10)
06.08.2020 22:50 Ответить
не надо бы им с Израилем враждовать, от этого много проблем возникает
07.08.2020 00:25 Ответить
 
 