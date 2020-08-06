Макрон осмотрел место взрыва в Бейруте и призвал координировать международную помощь: Без серьезных реформ Ливан "пойдет ко дну"
Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг осматривает место мощнейшего взрыва, произошедшего ранее на этой неделе в Бейруте
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об эттом сообщает французское телевидение.
В частности, он поговорил с французскими спасателями, уже работающими на месте происшествия. Собеседники президента заверили его, что готовы остаться в Бейруте столько, сколько потребуется.
Также Макрон заявил о необходимости координировать оказание международной помощи Ливану.
Кроме того, французский лидер напомнил ливанским властям, что ситуация в их стране и до взрыва была очень сложной.
"И без этого взрыва кризис здесь - тяжелый, причем как в политическом плане, так и в моральном, экономическом и финансовом", - сказал Макрон. По его мнению, без серьезных реформ Ливан "пойдет ко дну".
Во вторник в порту Бейрута произошли самые мощные взрывы, которые когда-либо видел город, переживший десятилетия войн и конфликтов. Несколько городских кварталов завалены обломками, битым стеклом, поврежденным автомобилями, во многих домах выбиты двери, оконные рамы, жалюзи.
Сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова.
Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
