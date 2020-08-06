План приватизации в 500 млн мы выполнили еще в июне и готовы справиться с большим в 5 раз планом, - глава ФГИ Сенниченко
Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил о выполнении плана по приватизации на 2020 год.
Об этом он рассказал в интервью "БизнесЦензору".
"С начала года Фондом уже объявлено более 1200 аукционов. План приватизации на этот год, установленный Верховной Радой в сумме 500 млн гривен, мы выполнили еще в июне, и теперь ждем его кратное увеличение, потому что нам так же под силу справиться и с пусть даже в пять раз большим планом", - отметил Сенниченко, напомнив, что только последний аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" принесет в госказну 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны.
Кроме этого, по его словам, также были приватизированы "Киевпассервис" - 230 млн, база отдыха "Локомотив" - 11 млн, дом культуры - 8,5 млн, АО "Химтекстильмаш" - 75 млн, санаторий "Нафтуся Прикарпатья" - 12 млн и многие другие не профильные для владения государством активы.
"Мы создали беспрецедентные процедуры полной открытости информации об объектах, которые выставляются на аукционы для всех потенциальных покупателей. Все участники аукционов в равной степени знают все об объекте приватизации", - пояснил успех приватизации Сенниченко.
Полный текст интервью с Дмитрием Сенниченко читайте по ссылке.
Конченые дебилы, слов нет, одни маты остались для этой шоблы "ыканамистов"
А сейчас писец еще даже не разогнался, только делает первые шаги.
Розбазарювати не накопичувати.
А от втекти можете й не встигнути.
Или они не собираются наполнять бюджет, отдавать кредиты и все долги повесят на население?,которое от нищеты, буде вымерать, ну делают они это, а дальше, что? Они, что налеятся, что в Украину завезут новых рабов из других колоний и будут править вечно? Или в случае нового Майдана уехать за границу и от туда как Гонтарева козни строить?
Так не будут этого , они не понимают еще свом хитрым умишком, что править они не будут, а народ все равно их обязательно накажет и вернет все и будет жить по Европейским законам просто другого выхода нет, как бы власть не старалась .