Новости
План приватизации в 500 млн мы выполнили еще в июне и готовы справиться с большим в 5 раз планом, - глава ФГИ Сенниченко

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил о выполнении плана по приватизации на 2020 год.

Об этом он рассказал в интервью "БизнесЦензору".

"С начала года Фондом уже объявлено более 1200 аукционов. План приватизации на этот год, установленный Верховной Радой в сумме 500 млн гривен, мы выполнили еще в июне, и теперь ждем его кратное увеличение, потому что нам так же под силу справиться и с пусть даже в пять раз большим планом", - отметил Сенниченко, напомнив, что только последний аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" принесет в госказну 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны.

Кроме этого, по его словам, также были приватизированы "Киевпассервис" - 230 млн, база отдыха "Локомотив" - 11 млн, дом культуры - 8,5 млн, АО "Химтекстильмаш" - 75 млн, санаторий "Нафтуся Прикарпатья" - 12 млн и многие другие не профильные для владения государством активы.

"Мы создали беспрецедентные процедуры полной открытости информации об объектах, которые выставляются на аукционы для всех потенциальных покупателей. Все участники аукционов в равной степени знают все об объекте приватизации", - пояснил успех приватизации Сенниченко.

Читайте также: Покупатель гостиницы "Днепр" успешно прошел проверку Фонда госимущества, - Национальная электронная биржа

Полный текст интервью с Дмитрием Сенниченко читайте по ссылке.

У них распродажа за копейки всего, что ее можно продать счиается достижением!!!
Конченые дебилы, слов нет, одни маты остались для этой шоблы "ыканамистов"
06.08.2020 13:35 Ответить
План по приватизации, вы, ненасытные твари, выполнили задолго до написания самого плана. Уже полным ходом идет приватизация украинских души, и с не меньшей скоростью и успехом, а так же с согласия самих душь(как не печально). 😎
06.08.2020 13:40 Ответить
"Давайте нам план" - это да. И кокс им давайте, и колёса, и баян...

06.08.2020 14:01 Ответить
06.08.2020 13:35 Ответить
06.08.2020 13:52 Ответить
Зеленые идиоты готовы всю Украину распродать, с тавим рвением говорят, что давайте нам план в 5 раз больший. Ужас.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:58 Ответить
06.08.2020 14:01 Ответить
А что обезьянам, которые служат сатане? Им все нипочем.
06.08.2020 14:02 Ответить
Не обижайте благородных животных сравнением с этими вот...
06.08.2020 14:03 Ответить
Конечно за копейки. Людей всех сделали нищими за 29 лет, Ковидом додавили, олигархи обогатились до неба, чего же теперь не рапродавать все подряд?
06.08.2020 13:59 Ответить
Справедливости ради нужно отметить, что при Порохе начала расти экономика, и дыры в бюджете не было, и субсидию не урезали, как эти чмошники, и список можно продолжать.
А сейчас писец еще даже не разогнался, только делает первые шаги.
06.08.2020 15:15 Ответить
06.08.2020 13:40 Ответить
Ах***ть достижение просрать народное достояние. А завтра Ахметовы которые прихватизировали всю страну за копейки повысят тарифы и вся страна будет сосать
06.08.2020 13:41 Ответить
Ти ж зробив це оазом. Шо не так?
06.08.2020 13:43 Ответить
Пшол нах. кремлевская ублюдина
06.08.2020 13:47 Ответить
Нах, как оказалось, ты сходило втащив на табурет малоросское чмо
06.08.2020 13:51 Ответить
Так ничего же в стране не изменилось. Просто раньше Парашенко грабил и воровал и Ахметову всю страну подарил. Сейчас ЗЕ продолжает.
06.08.2020 13:55 Ответить
Только когда раньше "грабили" в бюджете был профицит, а щас на з/п армии не хватает. А ахметов твой был одинаковый тогда и счас.
06.08.2020 13:58 Ответить
Какой профицит. Парашенко с Гонтаревой украили у уикраинцев $40млрд. Сама Гонтарева проболталась, что украинцы вытащили из под матрасов 40млрд долларов своих сбережений на черный день. И так и было, потому что я и все мои знакомые только за счет личных сбережений и выжили по таким варварским ценам и тарифам
06.08.2020 14:04 Ответить
Выполним и перевыполним!!!
06.08.2020 13:42 Ответить
Дурна справа не хитра.
Розбазарювати не накопичувати.
А от втекти можете й не встигнути.
06.08.2020 13:56 Ответить
А їх за якимось зовнішніми даними підбирали до лав зевлади? І цей і Герус - якісь зизоокі...
06.08.2020 13:57 Ответить
никто не сомневается что "справитесь", а вот что будете делать когда продавать будет нечего?
06.08.2020 14:11 Ответить
Піонєр к дєрібану всєгда готов!
06.08.2020 14:49 Ответить
ПРИВАТИЗИРУЙТЕ УЖЕ ПРЕЗИДЕНТА !!!
06.08.2020 23:30 Ответить
Если власть все активы народа включая землю приватизирует себе и олигархам, оставив народ без ничего, а так они и делают. Это все равно, что предприятиятию продать станки,сантехнику, электрику продать инструменты,как страна будет зарабатывать?, как власть собираются наполнять бюджет, отдавать кредиты если вся прибыль с активов отправляется за границу не уплатив налоги ,что будут налоги с зарплат только работники платить ,это полный маразм.
Или они не собираются наполнять бюджет, отдавать кредиты и все долги повесят на население?,которое от нищеты, буде вымерать, ну делают они это, а дальше, что? Они, что налеятся, что в Украину завезут новых рабов из других колоний и будут править вечно? Или в случае нового Майдана уехать за границу и от туда как Гонтарева козни строить?
Так не будут этого , они не понимают еще свом хитрым умишком, что править они не будут, а народ все равно их обязательно накажет и вернет все и будет жить по Европейским законам просто другого выхода нет, как бы власть не старалась .
07.08.2020 00:26 Ответить
 
 