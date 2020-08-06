План приватизации в 500 млн мы выполнили еще в июне и готовы справиться с большим в 5 раз планом, - глава ФГИ Сенниченко

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил о выполнении плана по приватизации на 2020 год.

Об этом он рассказал в интервью "БизнесЦензору".

"С начала года Фондом уже объявлено более 1200 аукционов. План приватизации на этот год, установленный Верховной Радой в сумме 500 млн гривен, мы выполнили еще в июне, и теперь ждем его кратное увеличение, потому что нам так же под силу справиться и с пусть даже в пять раз большим планом", - отметил Сенниченко, напомнив, что только последний аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" принесет в госказну 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны.

Кроме этого, по его словам, также были приватизированы "Киевпассервис" - 230 млн, база отдыха "Локомотив" - 11 млн, дом культуры - 8,5 млн, АО "Химтекстильмаш" - 75 млн, санаторий "Нафтуся Прикарпатья" - 12 млн и многие другие не профильные для владения государством активы.

"Мы создали беспрецедентные процедуры полной открытости информации об объектах, которые выставляются на аукционы для всех потенциальных покупателей. Все участники аукционов в равной степени знают все об объекте приватизации", - пояснил успех приватизации Сенниченко.

Читайте также: Покупатель гостиницы "Днепр" успешно прошел проверку Фонда госимущества, - Национальная электронная биржа

Полный текст интервью с Дмитрием Сенниченко читайте по ссылке.