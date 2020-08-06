В Киеве ограничено движение для большегрузного автотранспорта в связи с жарой, - КГГА
В Киеве из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С с 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", - говорится в сообщении.
В КГГА напоминают, что ограничение было введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012г № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г.Киева в связи с повышением температуры воздуха".
