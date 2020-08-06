700 протестов оказалось мало, чтобы Зеленский понял опасность возведения мемориала в Бабьем Яру на деньги российских олигархов, - профессор Маринович

Поддержка президентом Владимиром Зеленским строительства Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр", который в основном финансируется российскими олигархами, свидетельствует о непонимании и игнорировании вопросов национальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в статье "В очередной раз про Бабий Яр" пишет правозащитник, публицист, член-основатель Украинской Хельсинской группы, вицеректор Украинского Католического Университета Мирослав Маринович.

"Главное наше требование - установление контроля украинского государства и украинского гражданского общества над вопросом о памяти жертв Бабьего Яра и обустройства в нем национального Мемориала. Подчеркиваю, именно двойной контроль, ведь позиция государственного аппарата слишком часто имеет признаки политического флюгера. Решение таких вопросов нельзя передавать в руки иностранных граждан или частных структур", - отметил он.



Маринович напомнил, что 14 мая сотни представителей украинской культурной и научной общественности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и мэру Киева Виталию Кличко с требованием взять полную государственную ответственность за создание Национального мемориального комплекса в Бабьем Яру.



"С тех пор были встречи с некоторыми ответственными лицами, которые, однако, не изменили главного, а в адрес подписантов приходили бюрократические отписки и туманные обещания, которые только усиливали неопределенность. Нет, этим я не хочу сказать, что нас вообще не услышали в Наблюдательном совете или в руководстве МЦХБ: тревога общественности стала предметом обсуждения, какие-то мелкие замечания были учтены, отдельные слишком кричащие моменты были изъяты - по крайней мере, из публичных документов. Но кое-что было просто затушевано - скажем, российские бизнесмены стали бизнесменами "еврейско-украинского происхождения". А такая "ретушь" не может восстановить доверие - скорее наоборот.



Итак, российскому проекту дано высочайшее президентское благословение. Так повисло в воздухе успокоительное для нас утверждение руководителя Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, высказанное им 7 июля на международной встрече в Украинском институте в Лондоне: "Сейчас, учитывая степень разрушительного количества скандалов, связанных с проектом МЦГБ, у государства сегодня нет никаких оснований для того, чтобы каким-то образом публично участвовать в мероприятиях этой инициативы".

Читайте также: Зеленский поддержал строительство мемориала "Бабий Яр" в столице

28 июля Зеленский публично объявил о поддержке Мемориального Центра Холокоста "Бабия Яр".



"Президенту принадлежат слова: "Создание Мемориала - это очень важно для нашей страны". Трудно представить себе более беспомощную фразу, кто же может оспорить это утверждение, если рассматривать его безотносительно к обсуждаемому проекту? Зато значительно более "президентским" по своей сути был вопрос, заданный на упомянутой встрече в Лондоне английским историком Виллемом Блекером: "Россия использует манипулирования историей [Второй мировой войны] в своей стратегии дезинформации против Украины в контексте военной агрессии ... Не следует ли рассматривать [Бабий Яр] как, в некотором смысле, вопрос национальной безопасности?". Однако именно о национальной безопасности Президент не сказал ни слова, хотя собственно о ней и больше всего беспокоится общественность нашей страны.



Говорят, Владимир Зеленский прислушивается к общественности. Что ж, более 700 подписей под нашим заявлением, принадлежащих мощным общественным деятелям, оказалось мало ... Поэтому в этот раз свою апелляцию я направляю к украинскому обществу: можем ли мы сделать наш голос громче? Скажем, не 700, а 7000 протестов? Делать это следует уже сейчас, потому что если наши дурные предчувствия оправдаются, то "размахивать кулаками" будет поздно".

Профессор подчеркнул, что конфликт вокруг мемориализации Бабьего Яра стал тестом на субъектность Украины:

"Сторонники проекта МЦХБ отмечают, что в Наблюдательный совет входят представители всего международного сообщества. А меня именно это и тревожит. Я, конечно, не против участия западных специалистов, но пренебрежение к основательным наработкам украинских ученых является просто очередным проявлением комплекса неполноценности".

Читайте также: Проблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс

По мнению Мариновича, то, что Зеленский не заметил в проекте российской угрозы, свидетельствует о том, что он живет советскими стереотипами и имеет идентичность советского еврея.

"И украинская, и еврейская общины в Украине не являются однородными. Так, украинская община имеет в своем составе как "патриотический", так и "малороссийский" сегмент, который пропитан советским стереотипами...

Так же в еврейской общине, с одной стороны, после Революции Достоинства окончательно сформировалась отчетливая группа сторонников украинской независимости, которую Тимоти Снайдер назвал 2014 "украинский евреями". Потому что на протяжении длительного исторического времени были русские (древние имперские и нынешние), советские, польские, венгерские, румынские, американские и любые другие евреи - и были только "евреи Украины", или еще точнее - "евреи из Украины". Но и после всех наших революций те последние, фактически советские евреи, никуда не исчезли. Они все еще составляют мощный сегмент еврейской общины Украины и также несут в своем восприятии немало советских стереотипов. Поэтому в концепции "расширить категории жертв" они часто видят стремление "националистов" умалить значение Холокоста, а то и выгородить "украинских полицаев", принимавших участие в убийствах. Поэтому, мол, и нужен международный Наблюдательный совет, чтобы "дожать" националистически настроенных украинцев и объяснить им, как "на самом деле" выглядела история Холокоста с участием украинцев. О последнем как раз и позаботится российский режим, который не пропустит такой возможности.



Тот факт, что Президент страны не заметил российской угрозы, как раз и свидетельствует, к сожалению, что он принадлежит к этой второй категории".

Он отметил, что в сложившейся ситуации "напряжение могла бы снять четкая и недвусмысленная позиция государственной власти, которая ввела бы надлежащие вопросы безопасности предохранители, приняла бы важные концептуальные и организационные решения, не боясь запятнать "честь чьего мундира", и обратиться к общественности не бюрократическими отписками, а на честном и к тому же самокритичном языке".

Читайте также: Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году, - Ткаченко

Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тоальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яру исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йохана Петровский Штерн.

Позицию государства в первы йгод президентства Зеленског оозвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".