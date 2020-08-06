Вначале на приватизацию шло 380 объектов, осталось вдвое меньше: кто-то хочет сохранить "кормушки", - глава ФГИ Сенниченко

Гособъекты подлежащие приватизации пытаются вывести из-под нее те, кто привык их "доить".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Сначала было 380 предприятий, затем 253, затем 200... Кто-то куда-то "доходит" и пытается сохранить эти коррупционные кормушки", - сказал он, описывая разработанный фондом законопроект, которым данную проблему планируют устранить.

Документ кроме того даст возможность Фонду создавать четкий и прозрачный инструментарий приватизации и налаживать открытые процессы, включая финансирование.

"Мы включили в законопроект норму, где 2% от цены продажи объекта будут идти на меры по приватизации. Чтобы это был "револьверный" фонд (в котором поступления от приватизации одних объектов используются для обеспечения приватизации других - прим.), И нам не надо было каждый раз ходить выпрашивать копейки.

Для государства Фонд госимущества - это когда ты вкладываешь 1 гривну, а получаешь 100. И эти механизмы мы предусмотрели", рассказал Сенниченко.

