"Для профилактической беседы": в Минске задерживали главу предвыборного штаба соперницы Лукашенко Тихановской
Руководительницу штаба соперницы действующего президента Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз задержали, когда она выходила из литовского посольства в Минске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусское издание TUT.BY.
Мороз задержали люди, которые представились сотрудниками МВД, сегодня около 11:00, рассказали представители штаба журналистам.
"Где находится Мария, мы не знаем. Надеемся, что ее забрали для допроса, какие к ней могут быть вопросы, идей нет. Но во всяком случае в эти горячие дни задержать начальника штаба кандидата в президенты - это нонсенс, у нас три дня до голосования", - уточнили изданию в штабе.
В правоохранительных органах изданию Sputnik подтвердили информацию о задержании Мороз, но уточнили, что "ее, скорее всего, задерживали не сотрудники ГУВД Минска, а оперативники ДФР или ГУБОПИК". Там также отметили, что, "может быть, ее просто доставили для установления личности либо выяснения каких-то других обстоятельств".
В свою очередь официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что "информации о задержании данного лица (Марии Мороз Sputnik) в МВД нет. Возможно, ее пригласили. Задержали и пригласили – это два совершенно разных понятия".
Как позже сообщили в штабе Тихановской, в 12:45 Марию Мороз правоохранители отпустили.
Таким образом, Мороз не задерживали, а приглашали на "беседу" в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом, где предупреждали о недопустимости организации массовых беспорядков.
Ранее лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.
30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, собрав рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра "Весна", на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек.
Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И некоторые из вас после этого защищать усатое чмо которое втягивает детей во взрослые разборки, своего коляна не пошлёт.
При любом итоге выборов, создать инициативную группу по сбору подписей под обращением к Совету Европы к правительствам стран участниц шенгенской зоны.
Принять самые жёсткие меры ко всем выявленным лицам-участникам и членам их семей за фальсификацию итогов голосования, за противодействие свободному волеизъявлению народа во время проведения выборов и предвыборной компании.
1. О запрете выдачи виз всем без исключения.
2. В случае наличия действующих виз, аннулировать их при пересечении границы этими лицами.
3.Лица находящиеся на момент принятия данного решения на территории Европейского союза и шенгенской зоны, подлежат немедленной депортации с запретом въезда бессрочно.
4. В случае если лицо при совершении данного преступления занимало руководящую должность и невозможность его ответа перед законом страны в которой оно было совершено. может быть подвергнуто уголовной ответственности в стране пребывания по законам данной страны.
5. Лица совершившие данное преступление и их ближайшие родственники (дети) в случае наличия у них недвижимости а стране пребывания подлежат депортации в РБ ( с выплатой компенсации за недвижимость по минимальным ценам).
ты уже лукавому коленьке присягнул?