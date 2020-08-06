"Для профилактической беседы": в Минске задерживали главу предвыборного штаба соперницы Лукашенко Тихановской

Руководительницу штаба соперницы действующего президента Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз задержали, когда она выходила из литовского посольства в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусское издание TUT.BY.

Мороз задержали люди, которые представились сотрудниками МВД, сегодня около 11:00, рассказали представители штаба журналистам.

"Где находится Мария, мы не знаем. Надеемся, что ее забрали для допроса, какие к ней могут быть вопросы, идей нет. Но во всяком случае в эти горячие дни задержать начальника штаба кандидата в президенты - это нонсенс, у нас три дня до голосования", - уточнили изданию в штабе.

В правоохранительных органах изданию Sputnik подтвердили информацию о задержании Мороз, но уточнили, что "ее, скорее всего, задерживали не сотрудники ГУВД Минска, а оперативники ДФР или ГУБОПИК". Там также отметили, что, "может быть, ее просто доставили для установления личности либо выяснения каких-то других обстоятельств".

В свою очередь официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что "информации о задержании данного лица (Марии Мороз Sputnik) в МВД нет. Возможно, ее пригласили. Задержали и пригласили – это два совершенно разных понятия".

Как позже сообщили в штабе Тихановской, в 12:45 Марию Мороз правоохранители отпустили.

Таким образом, Мороз не задерживали, а приглашали на "беседу" в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом, где предупреждали о недопустимости организации массовых беспорядков.

Ранее лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.

30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, собрав рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра "Весна", на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.