2 238 12

"Для профилактической беседы": в Минске задерживали главу предвыборного штаба соперницы Лукашенко Тихановской

Руководительницу штаба соперницы действующего президента Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз задержали, когда она выходила из литовского посольства в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусское издание TUT.BY.

Мороз задержали люди, которые представились сотрудниками МВД, сегодня около 11:00, рассказали представители штаба журналистам.

"Где находится Мария, мы не знаем. Надеемся, что ее забрали для допроса, какие к ней могут быть вопросы, идей нет. Но во всяком случае в эти горячие дни задержать начальника штаба кандидата в президенты - это нонсенс, у нас три дня до голосования", - уточнили изданию в штабе.

В правоохранительных органах изданию Sputnik подтвердили информацию о задержании Мороз, но уточнили, что "ее, скорее всего, задерживали не сотрудники ГУВД Минска, а оперативники ДФР или ГУБОПИК". Там также отметили, что, "может быть, ее просто доставили для установления личности либо выяснения каких-то других обстоятельств".

В свою очередь официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что "информации о задержании данного лица (Марии Мороз Sputnik) в МВД нет. Возможно, ее пригласили. Задержали и пригласили – это два совершенно разных понятия".

Как позже сообщили в штабе Тихановской, в 12:45 Марию Мороз правоохранители отпустили.

Таким образом, Мороз не задерживали, а приглашали на "беседу" в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом, где предупреждали о недопустимости организации массовых беспорядков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МВД Беларуси заявили, что "не допустят хаоса и беспорядков на улицах": "У нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять"

Ранее лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообещала, что после вступления в должность президента она примет меры для сохранения стабильности и создания условий для проведения честных выборов: назначит новых членов ЦИК, объявит о переходном периоде, запустит процесс проведения референдума о возвращении к изначальной редакции Конституции 1994 года.

30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, собрав рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра "Весна", на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.

Беларусь (8017) выборы (24786) Лукашенко Александр (3646) репрессии (2774) Тихановская Светлана (390)
А шо с єтой Тихановской не так? Вроде нормальние обещания, как у зеленского)
Чувствую экшОн у них таки будет в итоге.
Таракан не на шутку напуган.
Чувствую экшОн у них таки будет в итоге.
06.08.2020 14:15 Ответить
Або бацька мізків немає,або путінскіє провокують.
06.08.2020 14:19 Ответить
лукавый еще болотную фею спишет, и правильно сделает.
06.08.2020 14:22 Ответить
Таракан не на шутку напуган.
06.08.2020 14:25 Ответить
А шо с єтой Тихановской не так? Вроде нормальние обещания, как у зеленского)
06.08.2020 14:26 Ответить
у нее обостренное чувство мыролюбности, как петюньки.
06.08.2020 14:28 Ответить
https://news.tut.by/society/695618.html

И некоторые из вас после этого защищать усатое чмо которое втягивает детей во взрослые разборки, своего коляна не пошлёт.
06.08.2020 14:29 Ответить
А вы, послали бы своих детей?
06.08.2020 14:30 Ответить
Вот дельное предложение по противодействию диктатуре и их приспешникам.

При любом итоге выборов, создать инициативную группу по сбору подписей под обращением к Совету Европы к правительствам стран участниц шенгенской зоны.
Принять самые жёсткие меры ко всем выявленным лицам-участникам и членам их семей за фальсификацию итогов голосования, за противодействие свободному волеизъявлению народа во время проведения выборов и предвыборной компании.
1. О запрете выдачи виз всем без исключения.
2. В случае наличия действующих виз, аннулировать их при пересечении границы этими лицами.
3.Лица находящиеся на момент принятия данного решения на территории Европейского союза и шенгенской зоны, подлежат немедленной депортации с запретом въезда бессрочно.
4. В случае если лицо при совершении данного преступления занимало руководящую должность и невозможность его ответа перед законом страны в которой оно было совершено. может быть подвергнуто уголовной ответственности в стране пребывания по законам данной страны.

5. Лица совершившие данное преступление и их ближайшие родственники (дети) в случае наличия у них недвижимости а стране пребывания подлежат депортации в РБ ( с выплатой компенсации за недвижимость по минимальным ценам).
06.08.2020 14:36 Ответить
к чему это все?
ты уже лукавому коленьке присягнул?
06.08.2020 14:40 Ответить
Нас справді має цікавити боротьба Луки з кремлівськими маріонетками ?
