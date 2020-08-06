РУС
"Укрзализныця" с 7 августа будет продавать 100% мест в региональных поездах, следующих в Киев и обратно

"Укрзализныця" с 7 августа будет продавать 100% мест в региональных поездах, следующих в Киев и обратно

С 7 августа в региональных поездах с 800-й нумерацией, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31.07.2020.

"Укрзализныця" к настоящему времени продлила курсирование 17 региональных поездов. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

И на шо они намекают? Шо в Киев массово потянутся люди с регионов?
06.08.2020 14:27 Ответить
Спасибо, но предпочитаю теперь блаблакар.
06.08.2020 14:36 Ответить
Якраз вчора їздив у Київ . Ну , в загалі так ,- без масок дійсно , в вагон не сядеш , але тільки зайшов , можеш зразу знімати , ти вже нікого не цікавиш ,, на вокзалі в Києві , теж саме - зайшов і можеш знімати , то який в них сенс взагалі . ? Окозамилювання . Температуру на вході у вокзал міряють вибірково , або тому хто попросить , а так - заходь вільно . Поліція і охорона не реагують , хоча самі ходять в масках . Приємно що вичистили нарешті , вокзал від бомжів . .
06.08.2020 14:40 Ответить
Тільки вони у Києві не будуть зупинятися.
06.08.2020 14:50 Ответить
Будет выпрыгивать через форточки на левом борту, а запрыгивать через форточки на правом Ну и ВИП места запрыгивание через форточку в кабине машиниста
06.08.2020 14:58 Ответить
Да уже давно продают
06.08.2020 14:55 Ответить
Усиление карантина ахаха
06.08.2020 15:37 Ответить
Эти дибилы всегда и продавали 100% мест. ТОлько для замыливания глаз продавали одному человеку два места в купе или плацкарте - одно верх и одно низ. Потом кому-то другому продают два противоположных места. Сколько ездил - всегда полные купе и плацкарты. Проводник просит надеть маску при входе в вагон, потом снимай и делай что хочешь.Зачем маска была? Чтоб три ступеньки вагона пройти? Циркачи, ***. Вся страна цирк.
06.08.2020 17:07 Ответить
придурки,
и это решение в день макс. выявления во всей стране и в Киеве в частности !

Короли логики....
07.08.2020 00:56 Ответить
 
 