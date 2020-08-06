"Укрзализныця" с 7 августа будет продавать 100% мест в региональных поездах, следующих в Киев и обратно
С 7 августа в региональных поездах с 800-й нумерацией, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31.07.2020.
"Укрзализныця" к настоящему времени продлила курсирование 17 региональных поездов. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
и это решение в день макс. выявления во всей стране и в Киеве в частности !
Короли логики....