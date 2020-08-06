РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4301 посетитель онлайн
Новости
2 535 21

Житель Полтавщины угрожал подорвать двух женщин с помощью самодельного взрывного устройства. ФОТО

В Полтавской области мужчина угрожал подорвать членов своей семьи самодельным взрывным устройством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

"5 августа, около 10 часов утра, полиция Лубенского района получила сообщение о семейном конфликте в с. Солоница. По информации, которую в полицию по телефону сообщили местные жители, мужчина предметом, похожим на боеприпас, угрожает жене и ее матери расправой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и наряд сектора реагирования патрульной полиции Лубенского отдела, взрывотехники и другие специальные службы. Полицейские пресекли противоправные действия правонарушителя и провели осмотр помещения и прилегающей территории.

Житель Полтавщины угрожал подорвать двух женщин с помощью самодельного взрывного устройства 01

При обследовании полиция обнаружила предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Вероятный боеприпас направили на экспертизу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидация "полтавского террориста" Скрипника. ВИДЕО

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством. Также решается вопрос о внесении сведений по факту незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Житель Полтавщины угрожал подорвать двух женщин с помощью самодельного взрывного устройства 02
Фото: сайт полиции

Полиция готовит процессуальные документы для сообщения фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Ночью 1 августа 2020 г. Скрипник был найден и ликвидирован.

боеприпасы (2416) Нацполиция (16768) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) угрозы (859) Полтавская область (1267)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
И водка.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:34 Ответить
+3
а-ха) класика -жінка й теща. Кріпись хлопче.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:32 Ответить
+3
Щось Полтава розпоясалась.)))
показать весь комментарий
06.08.2020 14:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а-ха) класика -жінка й теща. Кріпись хлопче.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:32 Ответить
Жінка і її мама.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:33 Ответить
И водка.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:34 Ответить
если живут вместе то там и водки не надо...
показать весь комментарий
06.08.2020 15:20 Ответить
а ещё если в "примах" то вообще даже "полярна лысычка" отдыхает...
показать весь комментарий
06.08.2020 15:21 Ответить
Особенно в 10 часов утра
показать весь комментарий
06.08.2020 21:09 Ответить
Щось Полтава розпоясалась.)))
показать весь комментарий
06.08.2020 14:32 Ответить
зєлохторат...
показать весь комментарий
06.08.2020 18:04 Ответить
Они на свет лезут.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:32 Ответить
Крыша у них от жары едет, не иначе...
показать весь комментарий
06.08.2020 14:33 Ответить
взрывное это запал от ргд вставленный в 45 мм фугасный снаряд я так понимаю.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:37 Ответить
Хатабка із ВОГа.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:43 Ответить
Тюрьмы значит продавать собрались.Ну-ну
показать весь комментарий
06.08.2020 14:38 Ответить
Ммммм, аваков спільно з студією квартал95 представляють?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:44 Ответить
эта парочка, жена и теща, реально может довести
показать весь комментарий
06.08.2020 14:47 Ответить
Не витримала душа поета )) Тещі
показать весь комментарий
06.08.2020 14:54 Ответить
слабак...
показать весь комментарий
06.08.2020 14:57 Ответить
Почему преЗедент не подключился? Чем - то занят? В такую жару? Наверное лицензии на казино распределяет между криминальными группировками....
показать весь комментарий
06.08.2020 15:06 Ответить
Тещу треба було тещить, то і конфліктів не було б, бо вона ротяку закритою держала б!
А так звичайно теща зобіджена на зятька!
показать весь комментарий
06.08.2020 15:16 Ответить
вот это дое...бала тёща зятя...
показать весь комментарий
06.08.2020 15:19 Ответить
Кіно дивитися не замовляв? А то я б подитвився " Дивитися всім".
показать весь комментарий
06.08.2020 15:19 Ответить
 
 