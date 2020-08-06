Житель Полтавщины угрожал подорвать двух женщин с помощью самодельного взрывного устройства. ФОТО

В Полтавской области мужчина угрожал подорвать членов своей семьи самодельным взрывным устройством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

"5 августа, около 10 часов утра, полиция Лубенского района получила сообщение о семейном конфликте в с. Солоница. По информации, которую в полицию по телефону сообщили местные жители, мужчина предметом, похожим на боеприпас, угрожает жене и ее матери расправой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и наряд сектора реагирования патрульной полиции Лубенского отдела, взрывотехники и другие специальные службы. Полицейские пресекли противоправные действия правонарушителя и провели осмотр помещения и прилегающей территории.

При обследовании полиция обнаружила предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Вероятный боеприпас направили на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством. Также решается вопрос о внесении сведений по факту незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).



Фото: сайт полиции

Полиция готовит процессуальные документы для сообщения фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Ночью 1 августа 2020 г. Скрипник был найден и ликвидирован.