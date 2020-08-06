Зеленский сегодня внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, - замглавы ОП Ковалив

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн в этом году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкойн на Интерфакс-Украина, об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе пресс-брифинга в четверг.

"Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс грн. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины", - сказала Ковалив.

Она отметила, что парламент может рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.

"В соответствии с предложенными изменениями в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга", - пояснила замглавы ОП.

Ковалив напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

"На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который в соответствии с законом правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года", - сказала Ковалив.

Напомним, минимальную зарплату в Украине с сентября планируют повысить до 5 тыс. грн, а с 1 января 2021 - до 6 тыс. грн, с 1 июля следующего года - до 6,5 тыс. грн.

Как отмечают в НБУ, повышение минимальной зарплаты может повлиять на инфляцию.