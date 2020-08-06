РУС
Зеленский сегодня внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, - замглавы ОП Ковалив

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн в этом году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкойн на Интерфакс-Украина, об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе пресс-брифинга в четверг.

"Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс грн. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины", - сказала Ковалив.

Она отметила, что парламент может рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.

"В соответствии с предложенными изменениями в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга", - пояснила замглавы ОП.

Ковалив напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

"На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который в соответствии с законом правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года", - сказала Ковалив.

Напомним, минимальную зарплату в Украине с сентября планируют повысить до 5 тыс. грн, а с 1 января 2021 - до 6 тыс. грн, с 1 июля следующего года - до 6,5 тыс. грн.

Как отмечают в НБУ, повышение минимальной зарплаты может повлиять на инфляцию.

Зеленский внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 2056
06.08.2020 14:37 Ответить
+12
з вчителями поспілкуйся
06.08.2020 14:40 Ответить
+12
А що вже має 4 тисячі долярів зарплати?
Лапоть вали нафуй на свою лєнта сру.
Тут не подають
06.08.2020 14:44 Ответить
Зеленський внесе в Раду законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн, - заступник голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 6619
06.08.2020 14:54 Ответить
Витёк ты шо, шария насмотрелся )))
показать весь комментарий
06.08.2020 15:01 Ответить
Эк, зебила плющит! Шмаркля не поделилась? А ты ждал? Ну, ты лох!
показать весь комментарий
06.08.2020 15:07 Ответить
Воем соевых лузеров удовлетворён
показать весь комментарий
06.08.2020 14:54 Ответить
С цепи только не сорвись.Брысь в будку😂🌷
показать весь комментарий
06.08.2020 14:56 Ответить
Будки для ПЕСиків.. Не забувай
показать весь комментарий
06.08.2020 15:00 Ответить
Тебя не видно.Ты где?В будке?😂🌷
показать весь комментарий
06.08.2020 15:02 Ответить
я твоє ехо.. вся будка твоя.. не бійся
показать весь комментарий
06.08.2020 15:03 Ответить
************.У меня спам редко открывается😂😂
показать весь комментарий
06.08.2020 15:07 Ответить
А ми будемо задоволені, коли ти поміняєш нік після втечі зевлади.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:56 Ответить
Через років 9 подумаю
показать весь комментарий
06.08.2020 15:01 Ответить
Через 9 років від тебе мало чого залишиться
показать весь комментарий
06.08.2020 15:06 Ответить
Желательно думать чаще чем один раз в 9 лет.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:11 Ответить
Еврей у какого корыта кормишся?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:57 Ответить
Він скоріше русскій, а це набагато гірше
показать весь комментарий
06.08.2020 15:01 Ответить
отак..я русскій? смішно.. а ти чьїх будєш, нехристь?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:02 Ответить
"русскій", "чьїх будєш"... Ти не росіянин, а тупа лапотна мокша. Йди півників ліпити і сталагтіти підпалювати, худоба ґвинторога.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:10 Ответить
Зеленский сегодня внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, - замглавы ОП Ковалив
_____________________________________________________________________________
Краще так: Зеленский сегодня внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн та снижения курса гривньі до 40 грн за доллар, - замглавы ОП Ковалив
06.08.2020 14:55 Ответить
В Европе за такие бабки хрен прокормишся даже
показать весь комментарий
06.08.2020 14:55 Ответить
ДЯКУЄМО!!!! Сам знаєш кому

Зеленський сьогодні внесе в Раду законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн, - заступник голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 813
06.08.2020 14:59 Ответить
В Украине тоже. Цены у нас европейские. Зарплата правда зимбабвийская.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:47 Ответить
Зеленський сьогодні внесе в Раду законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн, - заступник голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 6793
06.08.2020 14:56 Ответить
аж +277грн к минималке?
ну спасибо)
а бабло де возмут?
06.08.2020 14:57 Ответить
то пусть у работодателей голова болит
показать весь комментарий
06.08.2020 15:22 Ответить
а бюджетники?
частный сектор это не волнует ни так ни эдак
показать весь комментарий
06.08.2020 15:59 Ответить
ещё как волнует. Размер налогов с зарплаты наёмных работников выростет.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:57 Ответить
У работодателей голова болеть не будет....она будет болеть у нас с тобой и у других покупателей товаров у тех же работодателей!!!Ведь они просто подымят цены на свою продукцию!!!Да и бабушка на базаре,на своё молочко цену подымет... Я уже лично это проходил,...помниться премьер Янукович,поднял пенсию(перед през.выборами ) в 2 раза...и через неделю цены на продукты скакнули в 2-2,5 раза!!! Например сало стоило 3,5 грн,а стало 7 грн!!!Молоко стоило 2 грн-а стало 5 грн!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 16:58 Ответить
про поднятие цен я даже и не упоминал, это и так понятно.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:54 Ответить
Зе малює образ "Я хороший хлопець, хочу справді зробити краще, але от не дають мені". Хто не дасть - до цього розум його виборців не дійде, головне - Зе подав таке до Ради, але Рада не проголосувала...бо депутати погані ! Ну, це якщо він має мізки. А якщо не має - його депутати проголосують за це, потім інфляція та інше. Прямо не знаю як воно буде.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:57 Ответить
Будет Зежопа
показать весь комментарий
06.08.2020 15:06 Ответить
Изменять ставки налогов или вводить новые можно только за пол года до начала финансового года!
Т.е. до 01.07 принять, чтобы действовало с 01.01 следующего года!
А выходит, что размер минимальной зарплаты можно менять хоть каждый месяц???
Ведь косвенно при повышении минималки меняются размеры начисляемых налогов!!!
Но преЗеденту пох на бизнес, пох на Законы, пох на карантин - перед выборами за счет бизнеса надо понравиться 73% лохам....
показать весь комментарий
06.08.2020 15:01 Ответить
Ему вообще на все пох. Это не его обязанность и не ВР подымать или повышать минималку, пенсии и прочие, а КабМина.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:38 Ответить
Наивный нелох продолжает верить что это может поднять его обмякший рейтинг?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:02 Ответить
в смысле повисший? или унылый?
показать весь комментарий
06.08.2020 16:27 Ответить
Когда ВВП страны падает, а правительство повышает зарплаты знайте, что в национальном банке тупо запущен печатный станок.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:05 Ответить
даже не страна третьего мира, где 190долларов зарплаты- ничто, мы страна 17 мира, после 149 реформ поросенки с помощью евросоюза
показать весь комментарий
06.08.2020 15:06 Ответить
Скільки років будеш розповідати про "поросенка"?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:08 Ответить
Не бзди, зебил, щас бубочка нарисует тебе денех без всяких реформ и гейропейских союзов. Смотри только, чтоб твоя рожа не луснула.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:11 Ответить
Пздц малому бизнесу! Карантин и так далеко не все пережили. А налоги (теперь вырастут) и арендную плату никто не отменял.
Только идиоты так поступают при стремительном падении экономики, ВВП и наполняемости бюджета!
НБУ уже в три смены печатает? Чем хуже - тем лучше?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:12 Ответить
*****, ну зедебилы, хотя и предыдущие такие же дебилы, не зарплату нужно поднимать, а экономику нужно поднимать, ну зарплату же проще поднять росчирком пера и вкл станка! Мы уже это проходили, в 90 были миллионерами, не уж то не научило , что повышение это путь в некуда!? Дебилы?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:13 Ответить
Справочка. Для тех, кто считая такие новости считает зарплату.

Повышение размера МЗП автоматически повышает:

ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц

Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плата за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
06.08.2020 15:21 Ответить
и инфляция сделает еще беднее всех и особенно пенсионеров. гениально!
показать весь комментарий
06.08.2020 15:36 Ответить
Зеленський сьогодні внесе в Раду законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн, - заступник голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 4547
06.08.2020 15:49 Ответить
До 4000 долларов осталось всего-то ничего!..
показать весь комментарий
06.08.2020 16:08 Ответить
Мрази,это не повышение зарплат,это просто увеличение налогов,зеленые лягушки работают по заветам вора-петрухи,у того тоже вся работа в экономике сводилась к увеличению налогового давления и лживому пиару.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:25 Ответить
Так, заткнуться и слушать!
Цель такого мероприятия - выведение зарплат из конвертов на свет божий. С официальных зарплат платятся все налоги.
06.08.2020 16:26 Ответить
Ты троль
показать весь комментарий
06.08.2020 16:47 Ответить
Я твоего сленга не понимаю. Изволь объясниться!
показать весь комментарий
06.08.2020 18:29 Ответить
как говорил великий юрыст-экономист зеленский: "если в бюджете нет денег, то значит их надо напечатать"
06.08.2020 16:36 Ответить
А вот это раскрутит инфляцию Экономика падает, зарплаты поднимают Точнее больше поднимают налоги, но и то и другое нужно вложить в стоимость товаров и услуг....
06.08.2020 16:51 Ответить
Ну, вот, казалось бы, хорошая новость. У простых украинцев появится немного больше денег. Но тупая и агрессивная шоколадня опять все обсирает.

Говорят, что гривна обесценится. Ну, так вспомните как Сопливый Пастор и Оффшорный Гетман опустили гривну в 3,5 раза. Взяли страну у "злочинной влады" при курсе 8 грн за доллар и довели его до 28. С такой скоростью воровали и выводили наворованное в оффшоры, что гривна упала в 3,5 раза. Из-за этого в 2018 году Украина была официально признана самой бедной страной Европы. Номинальный ВВП на душу населения был самый низкий в Европе. Даже ниже, чем у Молдовы.

Сейчас курс 27,7. Все стабильно. Поэтому тупая и агрессивная шоколадня не находит себе места.
06.08.2020 17:00 Ответить
Злочинная влада украла все из НАЦбанка - на счету было 40000 грн - и ) нала. Злочинна влада организовалавойну -" путин введи". Заткнись, памперс рыговский. От корыта оторвали, к Зе переполз жо"у лизать?
показать весь комментарий
06.08.2020 18:17 Ответить
Стабильно токмо Бубочка побирается по заграницам, ну ка проститутка
показать весь комментарий
06.08.2020 23:01 Ответить
А це не є хабаром ''слуг'' перед виборами? Таке можна в Україні?
06.08.2020 17:02 Ответить
На ветке все "экономисты" Цензора...работайте, поднимайте экономику, деньги считать будут другие.
06.08.2020 17:47 Ответить
Минимальная зарплата в московии 12 130 руб. в месяц = 166 $, в Украине 5000 грн. = 181 $.
06.08.2020 18:08 Ответить
"двухэтажное" повышение. События во времени этажами измеряют,пусть даже в кавычках-"вроде этажами". Неуки, может двуэтапное?
06.08.2020 18:14 Ответить
