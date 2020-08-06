Зеленский сегодня внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, - замглавы ОП Ковалив
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн в этом году
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкойн на Интерфакс-Украина, об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе пресс-брифинга в четверг.
"Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс грн. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины", - сказала Ковалив.
Она отметила, что парламент может рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.
"В соответствии с предложенными изменениями в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга", - пояснила замглавы ОП.
Ковалив напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.
"На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который в соответствии с законом правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года", - сказала Ковалив.
Напомним, минимальную зарплату в Украине с сентября планируют повысить до 5 тыс. грн, а с 1 января 2021 - до 6 тыс. грн, с 1 июля следующего года - до 6,5 тыс. грн.
Как отмечают в НБУ, повышение минимальной зарплаты может повлиять на инфляцию.
Краще так: Зеленский сегодня внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн та снижения курса гривньі до 40 грн за доллар, - замглавы ОП Ковалив
ну спасибо)
а бабло де возмут?
частный сектор это не волнует ни так ни эдак
Т.е. до 01.07 принять, чтобы действовало с 01.01 следующего года!
А выходит, что размер минимальной зарплаты можно менять хоть каждый месяц???
Ведь косвенно при повышении минималки меняются размеры начисляемых налогов!!!
Но преЗеденту пох на бизнес, пох на Законы, пох на карантин - перед выборами за счет бизнеса надо понравиться 73% лохам....
Только идиоты так поступают при стремительном падении экономики, ВВП и наполняемости бюджета!
НБУ уже в три смены печатает? Чем хуже - тем лучше?
Повышение размера МЗП автоматически повышает:
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плата за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
Цель такого мероприятия - выведение зарплат из конвертов на свет божий. С официальных зарплат платятся все налоги.
Говорят, что гривна обесценится. Ну, так вспомните как Сопливый Пастор и Оффшорный Гетман опустили гривну в 3,5 раза. Взяли страну у "злочинной влады" при курсе 8 грн за доллар и довели его до 28. С такой скоростью воровали и выводили наворованное в оффшоры, что гривна упала в 3,5 раза. Из-за этого в 2018 году Украина была официально признана самой бедной страной Европы. Номинальный ВВП на душу населения был самый низкий в Европе. Даже ниже, чем у Молдовы.
Сейчас курс 27,7. Все стабильно. Поэтому тупая и агрессивная шоколадня не находит себе места.