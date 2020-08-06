Литва и Польша обеспокоены ситуацией в Беларуси перед выборами: Важно, чтобы власть не применяла избыточную силу
В Вильнюсе и Варшаве с беспокойством наблюдают за ситуацией в Беларуси, где 9 августа должны пройти выборы президента, поддерживают независимость и сохранение суверенитета этой страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляют министры иностранных дел Литвы и Польши.
Литовский министр Линас Линкявичюс в четверг во время беседы с польским коллегой Яцеком Чапутовичем обсудил ситуацию в Беларуси и договорился "и в дальнейшем пристально наблюдать за ситуацией в соседнем государстве, координировать действия", а также подчеркнул важность координации на уровне Евросоюза, сообщает в четверг агентство BNS со ссылкой на МИД Литвы.
"В ходе беседы еще раз было отмечено, что очень важно, чтобы властные структуры Беларуси не применяли избыточную силу против оппозиции и СМИ", - говорится в сообщении МИД.
По словам Линкявичюса, если говорить о будущем Беларуси и прогнозировать его, то день после выборов может стать определяющим. Линкявичюс и Чапутович отметили, что Литва и Польша "заинтересованы и поддерживают сохранение независимости и суверенитета Беларуси", а также готовы содействовать этому и в двустороннем, и в международном форматах.
"Министры также отметили потенциальную возможность для Беларуси подключиться и к деятельности созданного недавно "Люблинского треугольника", в который входят Литва, Польша и Украина", - указывает министерство.
але читаю з цікавістю ...))
Сказали, что немножко пи222лей можно.
По вашему рассуждению, Германия при Гитлере тоже не была тоталитарной. Там была НСДАП, внутренняя партия, как у Оруэлла, государство в государстве, со своей иерархией, своими законами и своими деловыми интересами.Она всецело подмяла под себя политику страны, контролировала экономику и уже по мере собственной необходимости вторгалась в другие сферы. Она не была "руководящей и направляющей", как в СССР. То есть за ее пределами у людей, не до конца оболваненных пропагандой, была некая относительная свобода, которая, правда, мгновенно заканчивалась, если их интересы пересекались с интересами гитлеровцев, а пересечься они могли в любом, самом неожиданном месте и в любое время. Именно к чему-то подобному мы сейчас и пришли. Неудивительно, ведь ранний Лукашенко открыто признавался, что Гитлер для него образец в части государственного управления.
А что касается фальсификации, вы так и не поняли. Невозможность фальсификации не предвидится. Сделано все возможное, чтобы она стала реальной при наличии соответствующей воли. А воля есть, еще какая! Доведенные цифры будут объявлены, даже если прямо сейчас всех не проголосовавших белорусов заберут инопланетяне. Никакого контроля. Никакой ответственности. Выборы для нравственно не созревшей власти - это сакральный ритуал, который не отменяется не потому, что иначе перестанут признавать, ведь и так давно не признают, а потому что победа повышает самооценку, каким бы способом она, победа, ни была достигнута. Так упрямый ребенок собственной рукой кладет игрушечный мячик в игрушечные ворота противника и искренне радуется: "Уля, уля. Голь. Я победиль".
И это не посчитать уже в который раз. В прошлый, по-моему, украинцы на джипе со взрывчаткой и визиткой Яроша КПП на границе таранили. Первой пропала визитка, потом украинцы, потом взрывчатка и наконец - джип.
В Украине проще приобрести левую симку, чем у нас и с недавнего времени в России. Раньше КГБ ради таких дел всегда российскими симками баловался. В Европу они не очень вьездные, IP-телефония для них темный лес, к тому же побаиваются, что ненавистный Госдеп их по этому самому Ай-Пи вычислит, вот и остаются методом исключения для угроз украинские номера. А навязываемая здесь интерпретация событий в части роли собственно Украины пустая, грязная и на руку как раз ОАЦшным и пригожинским троллям.
ГДЕ ТАМ ХОТЬ СЛОВО ПРО ТО, ЧТО ТУТ ВООБЩЕ УКРАИНА ПРИ ЧЕМ-ТО? Придумали в своих головах какое-то говно сродни плоской земли и верят в него
можешь Лука бить этих про-московских революционеров, но желательно не до смерти...
П.С - і Лука сам буде вирішувати , яку силу вважати "избыточной" і беззуба Європа йому нічого не зробить !
- якщо дадуть себе відгамселити - Лука буде й надалі сидіти на троні і буде все стабільно
- якщо буде спротив і буде буза - кацапи 100% скористаються ситуацією і введуть туди своїх "миротворців" - для України це буде найгірший варіант !
Ещё и тупой, как пробка
https://www.youtube.com/watch?v=wNxV1cTOJL8
И как вы будите измерять избыточность? Убили - это вы, тавой, погорячились, айяяй, нехорошо! Отфигачили до полусмерти - молодцы!, ведь можете, когда захотите. Европа, мать её, во всей красе. Спасибо за поддержку ... сипатой пачвары.