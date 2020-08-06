РУС
1 907 78

Литва и Польша обеспокоены ситуацией в Беларуси перед выборами: Важно, чтобы власть не применяла избыточную силу

В Вильнюсе и Варшаве с беспокойством наблюдают за ситуацией в Беларуси, где 9 августа должны пройти выборы президента, поддерживают независимость и сохранение суверенитета этой страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляют министры иностранных дел Литвы и Польши.

Литовский министр Линас Линкявичюс в четверг во время беседы с польским коллегой Яцеком Чапутовичем обсудил ситуацию в Беларуси и договорился "и в дальнейшем пристально наблюдать за ситуацией в соседнем государстве, координировать действия", а также подчеркнул важность координации на уровне Евросоюза, сообщает в четверг агентство BNS со ссылкой на МИД Литвы.

"В ходе беседы еще раз было отмечено, что очень важно, чтобы властные структуры Беларуси не применяли избыточную силу против оппозиции и СМИ", - говорится в сообщении МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и НАТО, или из Украины, или РФ нас так сильно "любит" - не знаем, но идет гибридная война против Беларуси, и мы ждем пакостей с любой стороны, - Лукашенко

По словам Линкявичюса, если говорить о будущем Беларуси и прогнозировать его, то день после выборов может стать определяющим. Линкявичюс и Чапутович отметили, что Литва и Польша "заинтересованы и поддерживают сохранение независимости и суверенитета Беларуси", а также готовы содействовать этому и в двустороннем, и в международном форматах.

"Министры также отметили потенциальную возможность для Беларуси подключиться и к деятельности созданного недавно "Люблинского треугольника", в который входят Литва, Польша и Украина", - указывает министерство.

+7
трехпроцентный таракан далеко не бацька.
06.08.2020 14:48 Ответить
+6
у бацьки кукухен все дальше от порта) А мог би посидеть два строка, уйти как человек, -но не, прикипела гнида намертво...
06.08.2020 14:45 Ответить
+2
Если Таракан не будет жестким Беларусь захватят марионетки Кремля. Вот это дилемма для Запада.
06.08.2020 14:46 Ответить
Конечно обеспокоены. Белорусов хоть и не так много, но попрут через границу тугой волной...
06.08.2020 14:45 Ответить
В Литве белорусской оппозиции больше, чем в самой Белоруссии
06.08.2020 17:25 Ответить
Скажу по секрету, только никому не говори - всего сто лет назад беларусы назывались литвины. Это потом кацапы начали играть с названиями захваченных народов...
06.08.2020 17:30 Ответить
А я думаю почему на шпротах по беларусски написано "килька".
06.08.2020 17:51 Ответить
у бацьки кукухен все дальше от порта) А мог би посидеть два строка, уйти как человек, -но не, прикипела гнида намертво...
06.08.2020 14:45 Ответить
трехпроцентный таракан далеко не бацька.
06.08.2020 14:48 Ответить
проблєма не в тому , що тарган "трехпроцентный" - проблєма , що інші кандидати там - ще гірші , бо слабкі і не досвідчені ... ((
06.08.2020 14:51 Ответить
Ну вот Ющ тоже был такой себе, однако чивокуня таки пролетел, бо народ собрался и сказал, что не надо так делать.
06.08.2020 15:45 Ответить
угу - а кого там Ющ призначив головою уряду лише через рік ?!
06.08.2020 15:48 Ответить
В этом и дело. Это мы ниже обсуждаем с https://censor.net/user/235566. Присоединяйся, если интересно.
06.08.2020 15:49 Ответить
гм ... не маю звички влізати в чужі діалоги ...
06.08.2020 15:52 Ответить
Лавры полковника Каддафи-покоя,не дают.
06.08.2020 14:59 Ответить
С черенка лопаты лавры никакие...
06.08.2020 15:12 Ответить
Кому как.
06.08.2020 15:23 Ответить
Значит бацька - не трехпроцентный таракан. Л - логика.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:02 Ответить
Сказали, что немножко пи222лей можно.
06.08.2020 14:45 Ответить
на пол шишечьки только
06.08.2020 14:49 Ответить
Наживить только.
06.08.2020 15:00 Ответить
А где граница между избыточной силой и недостаточной...
06.08.2020 14:46 Ответить
а это покажет разница в выработанном напряжении при интенсивных ударах ОМОНом эбонитовыми палочками по синтетической одежде демонстрантов (с.) "95-й квартал".
06.08.2020 14:49 Ответить
Если Таракан не будет жестким Беларусь захватят марионетки Кремля. Вот это дилемма для Запада.
06.08.2020 14:46 Ответить
а таракан не мариолнетка Кремля?
06.08.2020 14:48 Ответить
Думаю что нет.
06.08.2020 14:51 Ответить
когда поддержал оккупацию Крима не бил марионеткой?
06.08.2020 14:55 Ответить
Думаю что нет. Это называется сам себе на уме... Что выгоднее для них.
06.08.2020 14:56 Ответить
Лука про руку Польши и Литвы ещё не говорит?)))
06.08.2020 14:47 Ответить
Альтернативная кандидатка про руку Украины уже говорит. Это подходит?
06.08.2020 14:49 Ответить
Пруф?
06.08.2020 14:52 Ответить
Ты шо - https://censor.net/ua/news/3211943/******************************************************
06.08.2020 14:54 Ответить
Читал. Мутная история. Неизвестно кто чего-то там якобы угрожал, но причём тут Украина к этому-непонятно (разве что номер украинский, да и был ли мальчик вообще?). В общем мелочь, не стоящая внимания, я такое даже не запоминаю.
06.08.2020 15:00 Ответить
Конечно это пурга, но это пурга того же порядка, что и про руку Польши или Литвы. И источник этой пурги тот же, что не делает чести этой альтернативной кандидатке.
06.08.2020 15:10 Ответить
О, нет. Луку сейчас гонит страх, он сейчас как та лиса, обложенная со всех сторон гончими, бежать некуда, вот он и говорит и делает всё хаотично. А Тихоновская в общем то может позволить себе нести почти любой бред, ситуация та же, что и у нас на президентских, "кто угодно, только не этот".
06.08.2020 15:15 Ответить
Нести любой бред может кто угодно. Но бред, который выдает скрытые связи и зависимости - это для кандидата не есть хорошо. Другими словами - спалилась тётка, ляпнув не подумавши.
06.08.2020 15:18 Ответить
Ляпают все, от бабы-да до жыты па-новому. И бред несут, и откровенный популизм и прочее. Для беларусов вопрос в том, что либо лука, либо данная домохозяйка, поддержанная всеми, кем можно. Лука всем надоел, так что тут без вариантов. А бред забудется, как обычно и бывает.
06.08.2020 15:24 Ответить
Но если луку поменять на беларуского "бойко" или "шуфрича", то Беларуси от этого станет точно не лучше.
06.08.2020 15:28 Ответить
А подумай, откуда у них в общем то взялись бы сильные пробеларусские кандидаты, если лука 5 раз выигрывал?Как выигрывают диктаторы: зачищают электоральное поле, то бишь вот он я, Великий Кормчий и Лидер Нации, а вот мой соперник, ну вы поняли кто там и был реальный соперник луки-того давно взяли к ногтю. Так что беларусам приходится довольствоваться тем что есть, в данном случае-домохозяйкой.
06.08.2020 15:30 Ответить
Это не повод вестись на что попало, что явно заявляет, что тексты оно читает с кремлевских методичек.
06.08.2020 15:32 Ответить
Её задача не вести переговоры с МВФ и прочими, а просто победить, с этим она справится вполне (учитывая протестные настроения против луки).
06.08.2020 15:35 Ответить
Как раз не справится. В выборах победит трехпроцентный. А вот вся последующая возня решит, что будет. Как у нас в 2004 году.
06.08.2020 15:38 Ответить
Думаешь фальсификации решат?Вряд ли, максимум процентов 10, ну 15 смогут пририсовать. Да и то, постараться это если одолжить им нашего ********. Я знаю другое-отродясь ещё не один диктатор не уходил через выборы.
06.08.2020 15:41 Ответить
Они не решат. Они будут. И результат нарисуют, как надо таракану. А решит всё реакция Беларусов на эти фальсификации, как у нас в 2004 году.
06.08.2020 15:42 Ответить
Из 3% сделать 50% это никому не под силу. А вот что после выборов будет это самое интересное.
06.08.2020 15:45 Ответить
Знаешь как делали у нас? Просто собирали пустые протоколы с печатями и подписями еще ДО дня выборов. И рисовали там, что надо. А на выборах было всё чётенько - урны, наблюдатели, подсчет и всё такое - не придерёшься.
06.08.2020 15:47 Ответить
Мне разок довелось поучавствовать в выборах в составе комиссии, каруселей и прочего не наблюдал признаться. Может где и было, но такого трэша, о котором пишут в СМИ точно не было. Опять же, возвращаясь к теме выборов в РБ-не смогут они столько нарисовать, имхо. Впрочем, очень скоро сами увидим, результат именно выборов меня не очень беспокоит, скорее то, что будет потом.
06.08.2020 16:01 Ответить
Так все эти карусели - каменный век. Не надо ничего этого, когда у тебя бланки протоколов и их можно заполнить так, как нужно.
06.08.2020 16:02 Ответить
В любом случае-скоро сами всё увидим. Я настроен скорее оптимистически.
06.08.2020 16:17 Ответить
Не 50%, а 70-80%. И абсолютно легко. Процесс абсолютно герметичный. Наблюдения абсолютно никакого, Все, комиссия и "наблюдатели", свои, одной рукой назначенные. Редкие "не свои" наблюдают с улицы, пока за ними вызванный комиссией наряд милиции не приехал и не увез "за нарушение общественного порядка". На кабинках шторок больше нет (короновирус разносят, мать их ети). Зато появились кое-где шторки на окнах, чтоб ни один враг не увидел, как на самом деле идет подсчет. Урны "охраняют" те, кто больше прочих заинтересован в сохранении статус-кво, за большую зарплату и раннюю пенсию. При таком раскладе дальше - дело техники: остается только в спокойной, как и требует Лукашенко, обстановке подменить, добросить, пересчитать. Если получится мало, добавить до заданной метки - прямо как по рецепту. Потом взять и объявить подогнанный под ответ результат. А любого, кто осмелится открыто сомневаться, объявить провокатором, террористом и иностранным наймитом (конкретную страну, которая его наняла, между тем могут так и не назвать, потому что сейчас и это делать лень). Людям уже абсолютно открыто дают понять, что они никто и их реальное мнение никого не интересует. Формальная явка на участок для разных бюджетников, для тех, на кого можно напрямую надавить, нужна чисто для проверки лояльности. Те, кто независим или просто посмелее, вольны голосовать как хотят или вообще не голосовать. ЦИК их голоса всерьез считать не собирается: их либо не учтут вообще, либо тоже запишут за несменяемого.
06.08.2020 16:04 Ответить
Я, конечно, не знаю ваших беларусских реалий, и потому спорить не буду. Предпочитаю подождать несколько дней и увидеть происходящее в СМИ. В РБ насколько могу судить только авторитарная форма правления, до тоталитарной дело не дошло, значит шансы убрать луку у вас бОльшие, чем может казаться. Политтехнологом тоже не являюсь, но могу предположить, что результаты лука либо аннулирует (в случае невозможности фальсификации), либо введёт что-то вроде ЧП. В любом случае желаю успеха беларусам.
06.08.2020 16:15 Ответить
СМИ, конечно, серьезный источник. Особенно, если не уточнять какие. Ждите.
По вашему рассуждению, Германия при Гитлере тоже не была тоталитарной. Там была НСДАП, внутренняя партия, как у Оруэлла, государство в государстве, со своей иерархией, своими законами и своими деловыми интересами.Она всецело подмяла под себя политику страны, контролировала экономику и уже по мере собственной необходимости вторгалась в другие сферы. Она не была "руководящей и направляющей", как в СССР. То есть за ее пределами у людей, не до конца оболваненных пропагандой, была некая относительная свобода, которая, правда, мгновенно заканчивалась, если их интересы пересекались с интересами гитлеровцев, а пересечься они могли в любом, самом неожиданном месте и в любое время. Именно к чему-то подобному мы сейчас и пришли. Неудивительно, ведь ранний Лукашенко открыто признавался, что Гитлер для него образец в части государственного управления.

А что касается фальсификации, вы так и не поняли. Невозможность фальсификации не предвидится. Сделано все возможное, чтобы она стала реальной при наличии соответствующей воли. А воля есть, еще какая! Доведенные цифры будут объявлены, даже если прямо сейчас всех не проголосовавших белорусов заберут инопланетяне. Никакого контроля. Никакой ответственности. Выборы для нравственно не созревшей власти - это сакральный ритуал, который не отменяется не потому, что иначе перестанут признавать, ведь и так давно не признают, а потому что победа повышает самооценку, каким бы способом она, победа, ни была достигнута. Так упрямый ребенок собственной рукой кладет игрушечный мячик в игрушечные ворота противника и искренне радуется: "Уля, уля. Голь. Я победиль".
06.08.2020 16:47 Ответить
Ну, у меня была идея съездить в отпуске в РБ, было любопытно что у вас и как происходит (поскольку СМИ я тоже не сильно верю), но с этими вкарманеминусными делами я от неё отказался. Про СМИ и тоталитаризм: Германия времён НСДАП была очень даже тоталитарна (равно как и совок времён сралена, но совок времён хруща/Брежнева это уже был авторитарные), вы видимо не совсем понимаете разницу между тоталитаризмом и авторитаризмом. СМИ буду смотреть какие смогу, тут как бы не от меня зависит. Касательно фальсификаций: понятно, что колхозник будет натягивать сову на глобус как только сможет. Вы совершенно правильно понимаете про выборы-сакральное действие, направленное на получение легитимности (если верить тем же СМИ сейчас она у вас отрицательная, "подчиняться из-под палки"). В этом случае устраивается абсентеизм (сознательное неучастие в выборах с целью обеспечить максимально низкую явку, что косвенно влияет на ту же легитимность), либо откровенный бойкот действий власти. И то, и другое должно в итоге перейти в протесты, подкреплённые требованиями, иначе лука победит (я об этом впрочем неск.раз писал на разных ветках).
06.08.2020 17:00 Ответить
Скажу так, вы сами эту разницу понимаете чересчур буквально, как по учебнику политологии. А я вам еще раз повторяю по поводу приведенного примера, что германский тоталитаризм отличался от советского или корейского и для случайного гостя, который, как в анекдоте, "путает туризм с эмиграцией", мог показаться вполне себе чистеньким и причесанным авторитаризмом. Аналогичную схему реализует сейчас в России другой поклонник сильной, как у Гитлера, руки. Но там до недавнего времени в плане разделения сфер и консенсуса с населением было больше похоже на нацистскую Германию в цветущие годы. А нас "трасянка", убогое подражание фашистской модели (гитлеризм - одна из версий) с многочисленными совковыми рудиментами.
06.08.2020 17:11 Ответить
Возможно, я же не политолог, и опять же, ориентируюсь в происходящем по СМИ (пусть даже разной направленности). Пока что я могу сказать только то, что РБ надо убирать луку (слишком засиделся и чересчур забронзовел). Чем раньше это сделать-тем будет лучше. Почему большинство пишущих на форуме в комментариях поддерживает его-не знаю (формула "шо, хатите как в Украине, шоп Майдан был", только наоборот?). Пять сроков это уж слишком, пора вам его убирать. Но это так, сугубо личное мнение, а решать будут сами беларусы. Мне в лучшем случае остаётся лишь наблюдать по СМИ.
06.08.2020 17:23 Ответить
ха, надоел - и что? например, чуваку надоел троллейбус добираться до работы, и что - пересядет на Lexus?
06.08.2020 18:10 Ответить
У кого из нас флажок Беларуси, тому и решать проблемы в свое стране/государстве
06.08.2020 18:27 Ответить
Чуваки на троллейбусах ничего не решают и никого не интересуют.
06.08.2020 20:43 Ответить
Как-то вы чересчур уж низкого мнения о них. Хомячки могут же собраться, и подумать, что они и не хомячки вовсе, а очень даже гордые лемминги
06.08.2020 20:44 Ответить
Украинский номер и рука Украины - это как бэ очень разные вещи. Вот кумир отдельных цензоровских "украинцев" Лукашенко уже возможную руку Украины увидел: https://censor.net/news/3212256/ssha_i_nato_ili_iz_ukrainy_ili_rf_nas_tak_silno_lyubit_ne_znaem_no_idet_gibridnaya_voyina_protiv_belarusi.
И это не посчитать уже в который раз. В прошлый, по-моему, украинцы на джипе со взрывчаткой и визиткой Яроша КПП на границе таранили. Первой пропала визитка, потом украинцы, потом взрывчатка и наконец - джип.

В Украине проще приобрести левую симку, чем у нас и с недавнего времени в России. Раньше КГБ ради таких дел всегда российскими симками баловался. В Европу они не очень вьездные, IP-телефония для них темный лес, к тому же побаиваются, что ненавистный Госдеп их по этому самому Ай-Пи вычислит, вот и остаются методом исключения для угроз украинские номера. А навязываемая здесь интерпретация событий в части роли собственно Украины пустая, грязная и на руку как раз ОАЦшным и пригожинским троллям.
06.08.2020 15:28 Ответить
Дурные дети своим слабым мозгом во всем ищут какие-то связи и строят свои конспирологические теории.

ГДЕ ТАМ ХОТЬ СЛОВО ПРО ТО, ЧТО ТУТ ВООБЩЕ УКРАИНА ПРИ ЧЕМ-ТО? Придумали в своих головах какое-то говно сродни плоской земли и верят в него
07.08.2020 00:37 Ответить
"Тебя посодют, а ты не воруй" (с)
07.08.2020 18:08 Ответить
перевожу тем, кто не понял...

можешь Лука бить этих про-московских революционеров, но желательно не до смерти...

"В ходе беседы еще раз было отмечено, что очень важно, чтобы властные структуры Беларуси не применяли избыточную силу против оппозиции и СМИ", - говорится в сообщении МИД.Источник: https://censor.net/n3212286
06.08.2020 14:49 Ответить
очень важно, чтобы властные структуры Беларуси не применяли избыточную силу против оппозиции и СМИ",Источник: https://censor.net/n3212286 - тобто , якщо просто застосує силу , це нічого ?
П.С - і Лука сам буде вирішувати , яку силу вважати "избыточной" і беззуба Європа йому нічого не зробить !
06.08.2020 14:49 Ответить
Раньше поступал так же. Вопрос только в том, дадут ли беларусы себя лупцевать или покажут зубы.
06.08.2020 14:53 Ответить
а ще невідомо , що з того буде гірше !
- якщо дадуть себе відгамселити - Лука буде й надалі сидіти на троні і буде все стабільно
- якщо буде спротив і буде буза - кацапи 100% скористаються ситуацією і введуть туди своїх "миротворців" - для України це буде найгірший варіант !
06.08.2020 14:58 Ответить
Не факт, что введут. Одно дело лука преподнес бы им РБ на тарелочке, и два мышебратских норота соединились бы в таёжный союз, и другое-когда припруться неведомые зелёные человечки, всё это помоги-введи и прочие народные республики. За это можно и каких-нибудь новых санкций отхватить, а оно кацапне надо на ровном месте?
06.08.2020 15:02 Ответить
Какая же ты гнилая падла) Стабильность) Бт пересмотрел или просто перегрелся?

Ещё и тупой, как пробка
07.08.2020 00:41 Ответить
https://censor.net/user/22537 - беззубая Европа не хочет что бы Беларусь возглавил вместо маленького путина Лукашенко, большой путин с Московии....
06.08.2020 14:53 Ответить
Зробить - прояве озабоченность.
06.08.2020 14:53 Ответить
Ого, я думаю бацька должен снять свою кандидатуру с выборов, если сама Литва обеспокоилась...
06.08.2020 14:59 Ответить
Избыточную силу? Т.е. пиз...ть оппозиционеров можно, но только до увечий, членовредительства не допускать. А то вы так озаботитесь, что всем страшно станет
06.08.2020 15:11 Ответить
Прямо как в кино :
https://www.youtube.com/watch?v=wNxV1cTOJL8

И как вы будите измерять избыточность? Убили - это вы, тавой, погорячились, айяяй, нехорошо! Отфигачили до полусмерти - молодцы!, ведь можете, когда захотите. Европа, мать её, во всей красе. Спасибо за поддержку ... сипатой пачвары.
06.08.2020 15:17 Ответить
Литва і Польща стурбовані ситуацією в Білорусі перед виборами: важливо, щоб влада не застосовувала надмірної сили - Цензор.НЕТ 5145
06.08.2020 15:28 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-lukashenko-hordon/30769071.html Гордон: Лукашенко заявив, що дасть «зелене світло» для передачі «вагнерівців» Україні та Росії
06.08.2020 15:51 Ответить
Вас слово "зеленый" в этой констатации не настораживает?
06.08.2020 16:05 Ответить
Требовать будете у шпрот количество икры.
06.08.2020 17:28 Ответить
А кто и кого там выбирает царек сам себя?
06.08.2020 20:03 Ответить
ТО такое "избыточная сила" во время выборов???
09.08.2020 09:13 Ответить
 
 