Zagoriy Foundation объявляет грантовый конкурс проектов, призванных развивать культуру благотворительности в Украине

К участию принимаются заявки от официально зарегистрированных в Украине неприбыльных организаций. Дедлайн подачи - 1 сентября 2020. Бюджет каждого проекта, который Фонд поддержит в рамках конкурса - до 300 тыс. грн. Один из ключевых критериев оценивания заявок - инновационность.

Директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко отмечает, что для весомых изменений сфера благотворительности требует смелых решений, нестандартных подходов и использования современных инструментов, заимствованных в том числе с коммерческого сектора.

"Инновации помогают не только решать текущие общественные вызовы, а работать на опережение, уменьшая их проявление в будущем. Мы ищем проекты, способные вывести культуру благотворительности на качественно новый уровень", - подчеркнула Мазуренко.

Грантовые заявки принимаются от общественных и благотворительных организаций, а также фондов, которые официально зарегистрированы на территории Украины и имеют код неприбыльности.

Размер гранта - до 300 тыс. грн, дедлайн подачи - 1 сентября 2020. Результаты будут обнародованы в течение четырех недель после завершения приема заявок.

Детали конкурса, проектные гайд и форма заявки доступны по ссылке.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году Глебом, Екатериной и Владимиром Загориями для реализации благотворительных проектов. Zagoriy Foundation системно внедряет накопленный поколениями семьи Загорий опыт благотворительности, - что позволяет делать впечатляющий вклад в развитие Украины.

Миссия Zagoriy Foundation - системное развитие культуры благотворительности в Украине. Фонд выступает внутренним донором и поддерживает проекты, служащие миссии, а также имеющих просветительский элемент и объединяют громады вокруг решения общественных вызовов. Приоритетным направлением деятельности Фонда является развитие культуры благотворительности. В этом направлении Фонд системно внедряет устойчивые проекты и отдельные активности.

