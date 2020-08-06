РУС
Новости
1 133 7

Zagoriy Foundation объявляет грантовый конкурс проектов, призванных развивать культуру благотворительности в Украине

К участию принимаются заявки от официально зарегистрированных в Украине неприбыльных организаций. Дедлайн подачи - 1 сентября 2020. Бюджет каждого проекта, который Фонд поддержит в рамках конкурса - до 300 тыс. грн. Один из ключевых критериев оценивания заявок - инновационность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко отмечает, что для весомых изменений сфера благотворительности требует смелых решений, нестандартных подходов и использования современных инструментов, заимствованных в том числе с коммерческого сектора.

"Инновации помогают не только решать текущие общественные вызовы, а работать на опережение, уменьшая их проявление в будущем. Мы ищем проекты, способные вывести культуру благотворительности на качественно новый уровень", - подчеркнула Мазуренко.

Грантовые заявки принимаются от общественных и благотворительных организаций, а также фондов, которые официально зарегистрированы на территории Украины и имеют код неприбыльности.

Размер гранта - до 300 тыс. грн, дедлайн подачи - 1 сентября 2020. Результаты будут обнародованы в течение четырех недель после завершения приема заявок.

Детали конкурса, проектные гайд и форма заявки доступны по ссылке.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году Глебом, Екатериной и Владимиром Загориями для реализации благотворительных проектов. Zagoriy Foundation системно внедряет накопленный поколениями семьи Загорий опыт благотворительности, - что позволяет делать впечатляющий вклад в развитие Украины.

Миссия Zagoriy Foundation - системное развитие культуры благотворительности в Украине. Фонд выступает внутренним донором и поддерживает проекты, служащие миссии, а также имеющих просветительский элемент и объединяют громады вокруг решения общественных вызовов. Приоритетным направлением деятельности Фонда является развитие культуры благотворительности. В этом направлении Фонд системно внедряет устойчивые проекты и отдельные активности.

Автор: 

благотворительность (631) конкурс (1157) фонд (149) Загорий Глеб (17)
Zagoriy Foundation

Я уже на огороде в отпуске загорел
показать весь комментарий
06.08.2020 14:47 Ответить
Пока зелёное шобло скребет по дну казначейства, набивая карманы, распродаёт всё, что можно распродать в государстве, кто-то должен кидать бабло сраждущим...
показать весь комментарий
06.08.2020 14:52 Ответить
страждущим вобще ничо давать не нада - пусть идут работают
показать весь комментарий
06.08.2020 14:57 Ответить
где ж вы были со своими инновациями и нестандартными решениями в 2014 году?
когда большинство не задумываясь отдавали-перечисляли-доставляли-одевали-обцвали-вооружали.... и до сих пор на волонтерах половина держится...
а СМС на 565 - до сих пор наизусть миллионы помнят...
показать весь комментарий
06.08.2020 14:54 Ответить
сам диву даюсь как это зебил еще военный сбор не отменил. ах да, он же идет ему в офшер тут глядищь еще скоро и коронавирусный сбор запилят у кого зп выше минималки
показать весь комментарий
06.08.2020 14:56 Ответить
тем более что фонд борьбы с коронавирусом раздерибанили ))))
показать весь комментарий
06.08.2020 14:58 Ответить
вот-вот)
показать весь комментарий
06.08.2020 15:00 Ответить
 
 