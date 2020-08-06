Глава ФГИ Сенниченко: Если на аукционе побеждает россиянин, или деньги происходят из РФ - приватизировать не даем
Законом прямо запрещено инвестировать в украинские активы деньги, имеющие российское происхождение, а сам инвестор не может быть из страны-агрессора.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
"Чтобы выяснить происхождение его (инвестора. - Ред.) средств, Фонд государственного имущества Украины направил соответствующие запросы в правоохранительные и другие государственные органы. После тщательной проверки данных и открытых и закрытых источников, эти органы предоставят нам свои выводы относительно происхождения инвестиционного капитала", - сообщил Сенниченко, комментируя слухи относительно продажи отеля "Днепр" россиянам.
"Если вдруг выяснится, что победитель аукциона - россиянин, или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение, Фонд госимущества не заключит с ним договор купли продажи.
Согласно процедуре, победителем аукциона будет признан участник, который показал второй результат, то есть предложил наивысшую сумму, не считая "забракованного" в ходе проверки участника. К новому победителю аукциона будет применена аналогичная процедуру проверки", - добавил Сенниченко.
Полный текст интервью с Дмитрием Сенниченко читайте по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чувакам из сарая отдали отель Днипро.
А чуваки работали на кацапского олигарха Алишера Усманова.
https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777
Коротко и ясно по отелю"Днипро": В продаже отеля "Днипро",помимо Бабакова, появилась тень Алишера Усманова.
"Украинский" айтишник Кохановский-был частью холдинга Esforce российского олигарха.
И других денег, кроме русских, у Кохановского просто нет...
https://pbs.twimg.com/media/EdyY1Q9WsAEkA66?format=jpg&name=small