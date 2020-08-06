РУС
Глава ФГИ Сенниченко: Если на аукционе побеждает россиянин, или деньги происходят из РФ - приватизировать не даем

Глава ФГИ Сенниченко: Если на аукционе побеждает россиянин, или деньги происходят из РФ - приватизировать не даем

Законом прямо запрещено инвестировать в украинские активы деньги, имеющие российское происхождение, а сам инвестор не может быть из страны-агрессора.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Чтобы выяснить происхождение его (инвестора. - Ред.) средств, Фонд государственного имущества Украины направил соответствующие запросы в правоохранительные и другие государственные органы. После тщательной проверки данных и открытых и закрытых источников, эти органы предоставят нам свои выводы относительно происхождения инвестиционного капитала", - сообщил Сенниченко, комментируя слухи относительно продажи отеля "Днепр" россиянам.

Читайте также: Вначале на приватизацию шло 380 объектов, осталось вдвое меньше: кто-то хочет сохранить "кормушки", - глава ФГИ Сенниченко

"Если вдруг выяснится, что победитель аукциона - россиянин, или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение, Фонд госимущества не заключит с ним договор купли продажи.

Согласно процедуре, победителем аукциона будет признан участник, который показал второй результат, то есть предложил наивысшую сумму, не считая "забракованного" в ходе проверки участника. К новому победителю аукциона будет применена аналогичная процедуру проверки", - добавил Сенниченко.

Полный текст интервью с Дмитрием Сенниченко читайте по ссылке.

А в бабий яр почему лапти инвестируют?
06.08.2020 15:09 Ответить
У расиян полно офшоров, в т.ч. и для финансирования спец. операций. А СБУ с МАФами героически сражается
06.08.2020 15:12 Ответить
Хорошо заливает.
Чувакам из сарая отдали отель Днипро.
А чуваки работали на кацапского олигарха Алишера Усманова.

https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777

Коротко и ясно по отелю"Днипро": В продаже отеля "Днипро",помимо Бабакова, появилась тень Алишера Усманова.

"Украинский" айтишник Кохановский-был частью холдинга Esforce российского олигарха.
И других денег, кроме русских, у Кохановского просто нет...

https://pbs.twimg.com/media/EdyY1Q9WsAEkA66?format=jpg&name=small
06.08.2020 15:17 Ответить
Если фирма зарегистрирована в Панаме или на Кипре - тогда всё хорошо!
06.08.2020 15:54 Ответить
 
 