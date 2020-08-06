Зеленский - воинам на Донбассе: В течение 10 дней у нас нет раненых и погибших, если кто-то захочет на нас наступать, вы всегда дадите достойный отпор
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским воинам на Донбассе.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы бережете своих побратимов. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - подчеркнул глава государства.
Напомним, сегодня президент Зеленский встретился с украинскими воинами в городе Часов Яр Донецкой области.
Далее, он не справился с коррупцией. Поэтому даже если поставить ему что-то в заслугу, то дальше то, чем он сможет удивить? С ОРДЛО будет полный политический стопор и постоянные обстрелы, коррупцию не осилит. Максимум что он может сделать, так это 3-4% роста, которые будет съедать пандемия, если она продолжится. Украине же нужен резкий скачок. Это Запад может себе позволить 1-2% роста, но не Украина.
Не дадут ему второго шанса, и если не получится у Зе и СН, то скорее всего будет кто-то другой, новенький.
-Невозможно освободить лугандон, если ***** оттуда не выведет войска---то, что делал Порох был единственно правильный путь в сложившейся ситуации: санкции и укрепление армии.
-А благодаря КОМУ Запад ввел эти санкции? По своей инициативе? Что-то я не припомню ТАКИХ санкций, когда у Грузии оккупировали 20% территории. Полгода что-то типа санкций было и все.Порох отличный дипломат!
-Не справился с коррупцией за пять лет??? Вы это серьезно? Она неискоренима, как и проституция, ее можно уменьшать , меняя ментальность народа, изменяя законы, но это дело долгое, можно узаканивать (лоббизм в США),можно стать диктотором как Ли Куан Ю( у него первые 7 лет ушли на узурпацию власти, а потом лет 20 он искоренял коррупцию---у Пороха было это время или такая полнота власти?). В любом случае при Порохе этот процесс шел и коррупции стало меньше. Чего не скажешь сейчас ---она расцвела бурным цветом!
-У зечмошника с его уродской прислугой ничего не получится по определению. Ведь вы не будете ждать от посредственного шута, что он проделает операцию по пересадке сердца? Вы думаете управлять страной легче или меньше знаний и опыта нужно иметь?
-Новенький это подкацапник розумков, на которого ставят коломойша и мертвечук?Ню-ню))
В таком случае , я за то, чтобы военные взяли власть в стране , иначе тупое мыролюбное диванное воинство под пивасик в очередной раз угробит страну!
Никто не говорит об освобождении силой, но для начала надо было добиться прекращения огня, а также проталкивать пересмотр пунктов 9-11 М-2, где было зашито противоречие, а соответственно невозможность выполнения. Этого сделано не было даже в беседах с Западными партнёрами.
Он даже не пытался менять кадры. Он ведь понимал, что если тронет это болото, то оно будет сопротивляться. Зе сменил очень многих наверху и продолжает менять, давая понять новым, что место это не приклеено к ним. Он по крайней мере пытается что-то делать, а результат оценим через пару лет и сравним, а то вы говорите, что 5 лет для попаредника мало, а с Зе хотите за год спросить.
Работа Президента не требует такой специализации, как хирурга, поэтому Президентами в Мире становятся люди разных профессий. Главное для Президента умение организовать процесс и создать команду из профи, которая будет реализовывать поставленные задачи. И вот тут проблема: опытные - опытные воры и коррупционеры, неопытные - некомпетентны. Нужна извечная золотая середина, и как всякий центрист, 3e её ищет, поэтому и кадры меняются так быстро. Надеюсь к концу года команда будет сформирована, а иначе процесс может затянуться.
Разумков не новенький и пройти сможет только в том случае, если у СН будут значительные успехи.
Порох прекрасный переговорщик , а с ****** не о чем договариваться, кроме капитуляции --на это Порох не пошел, в отличие от зебила, который это делает мелкими шажками, зато регулярно.
При Порохе было более 20 прекращений огня и "перемирий"(первое сразу после инаугурации), но ***** они были не нужны. Обстрелы это любимый кацапский способ давления и принуждения к миру на их условиях.
Порох менял кадры и даже его противники в разных лагерях говорят, что у него была самая сильная команда!
Зебил НИЧЕГО не пытается менять! Везде начали работать домайданные схемы, не проводятся конкурсы и тендера! Эта гнида полностью узурпировала власть в стране (как и овощ), у нас больше не парламентско-президентская республика, а 100% президентское правление ! Надеюсь зебила посадят впоследствии за узурпацию власти! Куда смотреть и чего ждать от зеленой плесени? Пока он все разрушит, деморализует и парализует?Все годы его бездарного правления потеряны для страны, хуже того ---это откат лет на 10 назад.
Работа Президента, кроме опыта и знаний требует четких взглядов и убеждений. У зеленого трусливого ублюдка НИЧЕГО из этого набора нет!Это беспринципная самовлюбленная трусливая размазня . В его "команде" одно бестолковое и безграмотное ворье----результаты в экономике были видны уже в декабре, а полная некомпетентность и бездействие при пандемии? Только пиар и видосики! Никакой команды у зебила нет и не будет---никто из уважающих себя профессионалов не пойдет под ничтожество у которого "в голове пустота".
Разумков пойдет не от прислуги и будет подавать себя как "альтернативу" и зебилу, и отровенным прокацапским---типа "золотая середина"---для тупого ТВлохтората сойдет.
Попаредник - никакой переговорщик, если он ничего не может добиться от врага. Вот Кравчук будет сильным переговорщиком, а быть упёртым бараном, значит быть плохим переговорщиком, ибо ничего такой переговорщик не добивается. Надо хитрить юлить, ВЗАИМОуступать...итд. Обвинять врага в своих неспособностях - последнее дело. С какой стати враг должен соглашаться с вами?! Сила переговорщиков - добиться своих требований от врага.
Главное не количество, а качество: у Зе есть 3 точки без обстрелов, вообще, и есть нынешнее положение, когда обстрелов практически нет. Если так сохранится, то это - успех, которого не было у попаредника.
Он поменял практически один раз и взял из кого? из политиков старой школы: таких же воров и коррупционеров в прошлом.
В декабре результаты???!!! В мае инагурация, в июле - новая ВР, в октябре - новое правительство и бюджет, а в декабре результаты???!!! Ну-ну! У Зе не было годов, не выдумывай, а вашу попаредниковскую пропаганду мне не предлагай. Походи по ютубу и посмотри, что там есть о процессах в стране. Посмотри видео, почитай комментарии. Также есть официальная статистика и другие макропоказатели по отраслям: есть спады, есть подъёмы, но и про пандемию не надо забывать.
Мне гадания на кофейной гуще типа Разумков через 4 года сделает то-то и то-то не интересны. Сорри!
Ходи сам по своим помойкам , собирай там дерьмо и верь в оманского осла с Кравчуком -- и будет тебе счастье, убогий!
надоел своей тупостью, свидетель зеленой секты)))
А ты сам не диванный эХсперд, ущербный?
А ты верь в своего мерзкого политикана-попаредника, от которого несёт за версту трибунным пафосом совка.
Теперь я точно знаю, что ты тролль, который обсуждает собеседников, а не тему.
https://d.radikal.ru/d13/1809/0d/a372d0cf64f0.jpg
Обсуждай тему, а не собеседника!
В чём троллизм этой фразы: "3a политикана-попаредника, зарабатывающего политические дивиденды на обстрелах???!!! Вот сами за него и голосуйте!" ?
"политикана-попаредника, зарабатывающего политические дивиденды на обстрелах"--это тексты из кремлевско-медведчуковских методичек, поэтому ты --тролль или " полезный идиот " и говорить с тобой не о чем .
Шагай
Проблема в том, что у таких троллей, как ты, когда нет аргументов, сразу начинаются оскорбления. Слабак, лечи интеллектуальную импотенцию. Начни с опровержения: "политикана-попаредника, зарабатывающего политические дивиденды на обстрелах".
Бубочка бреше лише тоді, як рота роззявляє...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html Військова комісія tZE inform
С чем совпадает? Покажи имена, места и даты, о которых говорят эти самые сослуживцы, волонтёры, но о которых умалчивает командование ВСУ, где ссылки?
Про испорченные 30 камер ОБСЕ не говорит в своих отчётах: https://www.osce.org/ru/press-releases/?filters=+sm_translationsen)&solrsort=score%20desc&rows=20
https://vgolos.com.ua/news/v-oos-povidomyly-pro-zagybel-troh-zahysnykiv-********-vidoma-prychyna_1283618.html Різко погіршилось здоров`я: на фронті раптово померло троє військових ЗСУ
Командування ЗСУ, то зараз не зеленський, не він говнокомандувач???
Чому я Цензору винен більше довіряти ніж tZE?
Стосовно поранень - не збираюсь зараз бігати по всіх блогах, та збирати для тебе інфу... бажаєш вірити, що поранень нема, хоч обстріли є - твоє право...
Для мене достатньо було би навіть того, що бубочка заборонив відповідати, вести розвідку, розвернув свій РЕБ, проти своїх дронів... Це вже вважаю державною зрадою...
Взагалі - намагатись відбілити такі дії бубочки може лише або дурень, або ворог...
Бувай здоровий.
Мне не нужны блоги - там полно мусора. Ищи информацию от сослуживцев и родственников.
Я защищаю лишь истину, а у тебя спекулятивные предположения на основании сомнительных источников.
Цензору можно доверять потому что у него нет оснований что-то скрывать, и/или кого-то выгораживать. Он критиковал попаредника, критикует и Зе.
Стосовно Цензору - стільки брехні, скільки згенерував цей сайт - може з упячкою позмагатись... Заказухи, від бєні, стільки згодували - і під час бойових дій, і під час виборів, що Бутусову вже ніколи не відмитись...
кажеш, що істину захищаєш, а істина в тому, що бубочка зливає поступово країну і економічно, і політично, і на фронті...
Продовжуй шукати «істину»... Я от вважаю, що клован під марафетом ходить...
О подрывах на минах мы не говорили, речь была только об обстрелах.
Цензор писал об этих троих, я-то думал ты о погибших под обстрелами. Вот об этом ничего не было не только на цензоре.
Ты нарколог?
Покажи один пример вранья от Цензора.
https://novynarnia.com/2020/07/30/artur-bakhnar/
"Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрестов", - заявили у пресцентрі ООС.
https://espreso.tv/news/2020/07/31/quotperemyryaquot_na_donbasi_za_dobu_dva_obstrily_pomer_soldat
С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
Деятельность миссии ОБСЕ фактически блокирована. Представители НВФ ОРДЛО не допускают патрули ОБСЕ на контролируемую ими территорию и обстреливают наблюдательные беспилотники миссии. Из 32 наблюдательных камер установленных миссией уничтожено и повреждено - 30. Личный состав миссии деморализован предпочитая отсиживаться в компании нанятых "переводчиц" в Мариуполе и Донецке.
При этом заходят новые кацапские "гумконвои" с техникой и боеприпасами, "та сторона" укрепляет свои позиции, роет новые, идет у них ротация...
Именно так у зеленого нелоха выглядит приближение мира. Чтоб он со своей шоблой ...........
В цьому - весь зегнойський
сейчас путлер разбирается с Минском, так как план на сентябрь включал уже и полностью лёгшую под кремль Беларусь
пока план буксует, вот и на Донбассе все ждут исхода
ну упускать момент наибольшего напряжения борьбы за власть в США в кремле не будут