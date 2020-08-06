РУС
Зеленский - воинам на Донбассе: В течение 10 дней у нас нет раненых и погибших, если кто-то захочет на нас наступать, вы всегда дадите достойный отпор

Зеленский - воинам на Донбассе: В течение 10 дней у нас нет раненых и погибших, если кто-то захочет на нас наступать, вы всегда дадите достойный отпор

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским воинам на Донбассе.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы бережете своих побратимов. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня президент Зеленский встретился с украинскими воинами в городе Часов Яр Донецкой области.

Зеленский Владимир (21968) Донбасс (26966) перемирие (1699)
+42
Зеленський - воїнам на Донбасі: протягом 10 днів у нас немає поранених і загиблих, якщо хтось захоче на нас наступати, ви завжди дасте гідну відсіч - Цензор.НЕТ 3518
06.08.2020 15:09 Ответить
+37
Зеленський - воїнам на Донбасі: протягом 10 днів у нас немає поранених і загиблих, якщо хтось захоче на нас наступати, ви завжди дасте гідну відсіч - Цензор.НЕТ 7329
06.08.2020 15:09 Ответить
+26
Зеленський - воїнам на Донбасі: протягом 10 днів у нас немає поранених і загиблих, якщо хтось захоче на нас наступати, ви завжди дасте гідну відсіч - Цензор.НЕТ 4348
06.08.2020 15:36 Ответить
Он не справился с освобождением политических заключенных, с режимами прекращения огня, с тупиком в Нормандских переговорах. Практически ничего на дипломатическом уровне не делалось по освобождению ОРДЛО и взятию его в правовое поле Украины. В этом вопросе была полная импотентность. Только не надо про санкции, ибо, во-первых, это - деяния Запада, а во-вторых, одно лишь это не заставит РФ уйти из ОPДЛО и не позвoлит ОРДЛО стать подконтрольным Украине.

Далее, он не справился с коррупцией. Поэтому даже если поставить ему что-то в заслугу, то дальше то, чем он сможет удивить? С ОРДЛО будет полный политический стопор и постоянные обстрелы, коррупцию не осилит. Максимум что он может сделать, так это 3-4% роста, которые будет съедать пандемия, если она продолжится. Украине же нужен резкий скачок. Это Запад может себе позволить 1-2% роста, но не Украина.

Не дадут ему второго шанса, и если не получится у Зе и СН, то скорее всего будет кто-то другой, новенький.
07.08.2020 07:23 Ответить
-При Порошенко из плена было освобождено более 3 ТЫСЯЧ человек.
-Невозможно освободить лугандон, если ***** оттуда не выведет войска---то, что делал Порох был единственно правильный путь в сложившейся ситуации: санкции и укрепление армии.
-А благодаря КОМУ Запад ввел эти санкции? По своей инициативе? Что-то я не припомню ТАКИХ санкций, когда у Грузии оккупировали 20% территории. Полгода что-то типа санкций было и все.Порох отличный дипломат!
-Не справился с коррупцией за пять лет??? Вы это серьезно? Она неискоренима, как и проституция, ее можно уменьшать , меняя ментальность народа, изменяя законы, но это дело долгое, можно узаканивать (лоббизм в США),можно стать диктотором как Ли Куан Ю( у него первые 7 лет ушли на узурпацию власти, а потом лет 20 он искоренял коррупцию---у Пороха было это время или такая полнота власти?). В любом случае при Порохе этот процесс шел и коррупции стало меньше. Чего не скажешь сейчас ---она расцвела бурным цветом!
-У зечмошника с его уродской прислугой ничего не получится по определению. Ведь вы не будете ждать от посредственного шута, что он проделает операцию по пересадке сердца? Вы думаете управлять страной легче или меньше знаний и опыта нужно иметь?
-Новенький это подкацапник розумков, на которого ставят коломойша и мертвечук?Ню-ню))
В таком случае , я за то, чтобы военные взяли власть в стране , иначе тупое мыролюбное диванное воинство под пивасик в очередной раз угробит страну!
08.08.2020 00:23 Ответить
При попареднике все освобождения закончились после 2016-го. Эти 3 тысячи в основном были захвачены во время активной фазы войны, когда с обоих сторон было много пленных. Как насчёт политических, таких как Сенцов? Попаредник плохой дипломат, когда речь касается врагов. У него нет ни гибкости, ни способности обмануть врага в ходе переговоров. Он хорош для переговоров с союзниками. Для него самое подходящее место в МИДе, именно по работе с ЕС и Западом вцелом. Вот тут он может быть полезен, но он очень властолюбив, поэтому его мало волнует должность, которая приносит пользу государству, а не ему лично.

Никто не говорит об освобождении силой, но для начала надо было добиться прекращения огня, а также проталкивать пересмотр пунктов 9-11 М-2, где было зашито противоречие, а соответственно невозможность выполнения. Этого сделано не было даже в беседах с Западными партнёрами.

Он даже не пытался менять кадры. Он ведь понимал, что если тронет это болото, то оно будет сопротивляться. Зе сменил очень многих наверху и продолжает менять, давая понять новым, что место это не приклеено к ним. Он по крайней мере пытается что-то делать, а результат оценим через пару лет и сравним, а то вы говорите, что 5 лет для попаредника мало, а с Зе хотите за год спросить.

Работа Президента не требует такой специализации, как хирурга, поэтому Президентами в Мире становятся люди разных профессий. Главное для Президента умение организовать процесс и создать команду из профи, которая будет реализовывать поставленные задачи. И вот тут проблема: опытные - опытные воры и коррупционеры, неопытные - некомпетентны. Нужна извечная золотая середина, и как всякий центрист, 3e её ищет, поэтому и кадры меняются так быстро. Надеюсь к концу года команда будет сформирована, а иначе процесс может затянуться.

Разумков не новенький и пройти сможет только в том случае, если у СН будут значительные успехи.
08.08.2020 09:25 Ответить
Опять вранье! Последний обмен был в декабре 2017 года --270 человек.
Порох прекрасный переговорщик , а с ****** не о чем договариваться, кроме капитуляции --на это Порох не пошел, в отличие от зебила, который это делает мелкими шажками, зато регулярно.

При Порохе было более 20 прекращений огня и "перемирий"(первое сразу после инаугурации), но ***** они были не нужны. Обстрелы это любимый кацапский способ давления и принуждения к миру на их условиях.

Порох менял кадры и даже его противники в разных лагерях говорят, что у него была самая сильная команда!
Зебил НИЧЕГО не пытается менять! Везде начали работать домайданные схемы, не проводятся конкурсы и тендера! Эта гнида полностью узурпировала власть в стране (как и овощ), у нас больше не парламентско-президентская республика, а 100% президентское правление ! Надеюсь зебила посадят впоследствии за узурпацию власти! Куда смотреть и чего ждать от зеленой плесени? Пока он все разрушит, деморализует и парализует?Все годы его бездарного правления потеряны для страны, хуже того ---это откат лет на 10 назад.

Работа Президента, кроме опыта и знаний требует четких взглядов и убеждений. У зеленого трусливого ублюдка НИЧЕГО из этого набора нет!Это беспринципная самовлюбленная трусливая размазня . В его "команде" одно бестолковое и безграмотное ворье----результаты в экономике были видны уже в декабре, а полная некомпетентность и бездействие при пандемии? Только пиар и видосики! Никакой команды у зебила нет и не будет---никто из уважающих себя профессионалов не пойдет под ничтожество у которого "в голове пустота".

Разумков пойдет не от прислуги и будет подавать себя как "альтернативу" и зебилу, и отровенным прокацапским---типа "золотая середина"---для тупого ТВлохтората сойдет.
09.08.2020 00:02 Ответить
Ок, я на год ошибся, но и ты приврал: не 270, а 70: https://www.bbc.com/russian/news-42485805

Попаредник - никакой переговорщик, если он ничего не может добиться от врага. Вот Кравчук будет сильным переговорщиком, а быть упёртым бараном, значит быть плохим переговорщиком, ибо ничего такой переговорщик не добивается. Надо хитрить юлить, ВЗАИМОуступать...итд. Обвинять врага в своих неспособностях - последнее дело. С какой стати враг должен соглашаться с вами?! Сила переговорщиков - добиться своих требований от врага.

Главное не количество, а качество: у Зе есть 3 точки без обстрелов, вообще, и есть нынешнее положение, когда обстрелов практически нет. Если так сохранится, то это - успех, которого не было у попаредника.

Он поменял практически один раз и взял из кого? из политиков старой школы: таких же воров и коррупционеров в прошлом.

В декабре результаты???!!! В мае инагурация, в июле - новая ВР, в октябре - новое правительство и бюджет, а в декабре результаты???!!! Ну-ну! У Зе не было годов, не выдумывай, а вашу попаредниковскую пропаганду мне не предлагай. Походи по ютубу и посмотри, что там есть о процессах в стране. Посмотри видео, почитай комментарии. Также есть официальная статистика и другие макропоказатели по отраслям: есть спады, есть подъёмы, но и про пандемию не надо забывать.

Мне гадания на кофейной гуще типа Разумков через 4 года сделает то-то и то-то не интересны. Сорри!
11.08.2020 15:25 Ответить
Ты диванный эксперд в переговорах? В военной тактике? В дипломатии? Ню-ню)))
Ходи сам по своим помойкам , собирай там дерьмо и верь в оманского осла с Кравчуком -- и будет тебе счастье, убогий!
надоел своей тупостью, свидетель зеленой секты)))
11.08.2020 21:28 Ответить
Если ВВС - помойка, то и ты мне уже сразу надоел своей тупостью, да и хамством тоже. Ищи таких же невоспитанных, как и ты сам.

А ты сам не диванный эХсперд, ущербный?

А ты верь в своего мерзкого политикана-попаредника, от которого несёт за версту трибунным пафосом совка.

Теперь я точно знаю, что ты тролль, который обсуждает собеседников, а не тему.
12.08.2020 01:22 Ответить
Политикана-попаредника, зарабатывающего политические дивиденды на обстрелах???!!! Вот сами за него и голосуйте!
07.08.2020 06:41 Ответить
Так ты троль?
08.08.2020 00:24 Ответить
Нет, а ты?
показать весь комментарий
08.08.2020 08:56 Ответить
Меня троллем может назвать может только ольгинец или зебил, да и давно я здесь. А ты новенький и , судя по текстам,отдельным выражениям, очень смахиваешь )))
09.08.2020 00:10 Ответить
Во-первых, я здесь тоже давно, по какой-то случайности мы не пересекались. Во-вторых, я задал вопрос, а не утверждал, что ты - тролль. В-третьих, задал я его в ответ на твой аналогичный. В-четвёртых, твой вопрос был уходом от темы обсуждения в сторону обсуждения собеседника, а это и есть одна из основных характеристик троллей. Смотри первые два пункта и больше так не делай, если не хочешь, чтобы тебя заподозрили в троллизме:
https://d.radikal.ru/d13/1809/0d/a372d0cf64f0.jpg

Обсуждай тему, а не собеседника!

В чём троллизм этой фразы: "3a политикана-попаредника, зарабатывающего политические дивиденды на обстрелах???!!! Вот сами за него и голосуйте!" ?
показать весь комментарий
Давно он тут,--сказала нулевка)))
"политикана-попаредника, зарабатывающего политические дивиденды на обстрелах"--это тексты из кремлевско-медведчуковских методичек, поэтому ты --тролль или " полезный идиот " и говорить с тобой не о чем .
Шагай
12.08.2020 02:01 Ответить
Найди мне, лживый тролль, подобное или тебя не учили за свои слова отвечать? попаредник - моё словообразование, политиканом его никто не называет, кроме меня. Я не встречал такого. И по поводу политических дивидендов тоже никто не говорит, кроме меня.

Проблема в том, что у таких троллей, как ты, когда нет аргументов, сразу начинаются оскорбления. Слабак, лечи интеллектуальную импотенцию. Начни с опровержения: "политикана-попаредника, зарабатывающего политические дивиденды на обстрелах".
12.08.2020 03:28 Ответить
Уклонист от призыва в армию во время войны Президент и Главнокомандующий? Ребята, это не серьёзно, он никогда не не реиграет напёрсточника Путина Господи, вразуми народ Украины.
показать весь комментарий
Ему никто не вручал повестки, и он не уклонялся, и не скрывался. По поводу переиграет: там играет не один он. Never say never!
показать весь комментарий
P.S....не переиграет..
показать весь комментарий
Короче,Главковерх повелел бойцам и командирам сиднем сидеть в окопах,блиндажах и не высовываться с надеждой когда-нибуть отразить вражеское наступление...В действительности сие только деморализует,подорвет б/г, ослабит дисциплину в подразделениях..Пассивная оборона от ВСУ "по Зе и ко"сыграет только на руку оркам с их кураторами..
06.08.2020 22:04 Ответить
Знову збрехав...
Бубочка бреше лише тоді, як рота роззявляє...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html Військова комісія tZE inform
06.08.2020 22:17 Ответить
Это - блогерский сайт, и они не указывают никаких источников. Какие основание им верить?
11.08.2020 15:28 Ответить
А які підстави вірити зєБубочкє, який прийшов до влади на тотальній брехні і крім брехні, зради та дурощів нічого не генерує вже більше року? А оцінки цього блогера співпадають в більшості з іншими блогерами - армійцями та волонтерами та просто зі здоровим глуздом...
11.08.2020 20:21 Ответить
В этом вопросе я не на Зе ссылаюсь - есть информация от командования ВСУ, побратимов, друзей и родственников. Более того, на ютуб канале цензора каждый месяц делается видео о погибших за месяц.

С чем совпадает? Покажи имена, места и даты, о которых говорят эти самые сослуживцы, волонтёры, но о которых умалчивает командование ВСУ, где ссылки?

Про испорченные 30 камер ОБСЕ не говорит в своих отчётах: https://www.osce.org/ru/press-releases/?filters=+sm_translationsen)&solrsort=score%20desc&rows=20
12.08.2020 01:33 Ответить
Від чого «раптово вмерли» троє військових???
https://vgolos.com.ua/news/v-oos-povidomyly-pro-zagybel-troh-zahysnykiv-********-vidoma-prychyna_1283618.html Різко погіршилось здоров`я: на фронті раптово померло троє військових ЗСУ

Командування ЗСУ, то зараз не зеленський, не він говнокомандувач???
Чому я Цензору винен більше довіряти ніж tZE?
Стосовно поранень - не збираюсь зараз бігати по всіх блогах, та збирати для тебе інфу... бажаєш вірити, що поранень нема, хоч обстріли є - твоє право...
Для мене достатньо було би навіть того, що бубочка заборонив відповідати, вести розвідку, розвернув свій РЕБ, проти своїх дронів... Це вже вважаю державною зрадою...
Взагалі - намагатись відбілити такі дії бубочки може лише або дурень, або ворог...
Бувай здоровий.
12.08.2020 19:58 Ответить
Откуда я знаю? Что говорят сослуживцы и родственники? У меня нет некрологов.

Мне не нужны блоги - там полно мусора. Ищи информацию от сослуживцев и родственников.

Я защищаю лишь истину, а у тебя спекулятивные предположения на основании сомнительных источников.

Цензору можно доверять потому что у него нет оснований что-то скрывать, и/или кого-то выгораживать. Он критиковал попаредника, критикует и Зе.
13.08.2020 08:16 Ответить
Я вже писав - бажаєш вірити, що нема поранень під час обстрілів - твоє право... Але вже сьодні дочекались, що навіть зєкомандування не змогло скрити загибель та поранення на «невідомому вибуховому пристрої»... Чи з'явився той пристрій не завдяки забороні розвіддій???
Стосовно Цензору - стільки брехні, скільки згенерував цей сайт - може з упячкою позмагатись... Заказухи, від бєні, стільки згодували - і під час бойових дій, і під час виборів, що Бутусову вже ніколи не відмитись...
кажеш, що істину захищаєш, а істина в тому, що бубочка зливає поступово країну і економічно, і політично, і на фронті...
Продовжуй шукати «істину»... Я от вважаю, що клован під марафетом ходить...
13.08.2020 18:50 Ответить
Верю, потому что не слышу ничего от сослуживцев и родственников, что пошатнуло бы эту веру.

О подрывах на минах мы не говорили, речь была только об обстрелах.

Цензор писал об этих троих, я-то думал ты о погибших под обстрелами. Вот об этом ничего не было не только на цензоре.

Ты нарколог?

Покажи один пример вранья от Цензора.
17.08.2020 06:52 Ответить
Ты не ответил насчёт камер: почему нет об этом ничего в отчётах? Кстати, там есть про фиксацию нарушений этими самыми камерами.
13.08.2020 08:19 Ответить
"За інформацією волонтера, керівника благодійної організації "Фонд "Мир і Ко" Мирослава Гая, причиною смерті Бахнаря став набряк головного мозку."
https://novynarnia.com/2020/07/30/artur-bakhnar/

"Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрестов", - заявили у пресцентрі ООС.

https://espreso.tv/news/2020/07/31/quotperemyryaquot_na_donbasi_za_dobu_dva_obstrily_pomer_soldat
13.08.2020 08:26 Ответить
Вообще то,кретин,наступать должен ты,потому что это в стране где ты работаешь президентом аннексировали территории.
06.08.2020 22:20 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprm.ua%2Fboyoviki-ne-dotrimuyutsya-rezhimu-tishi-na-donbasi-a-***********-komandiram-zaboronyayut-zahishhatisya-zabrodskiy%2F%3Ffbclid%3DIwAR1H30ApxiTMvtbPPkIQ-Mxx_MQKeOX4VUBTMIXXdSR485EfKYDgZDGK4-o&h=AT2_BEr-1lXmQzHvKqvPrX1s6o5Vx148EaniOhvqlxUi2VZoeGWKuuDEEPBFHR6auOjbq7jfde5MIeVSBfVE18OX--KQFvRJD1lRxM5Tgebp8RTjxpyaBPD6WwnVVOTkl34&__tn__=-UK-R&c[0]=****************************************************************************************************************************************************************** https://prm.ua/boyoviki-ne-dotrimuyutsya-rezhimu-tishi-na-donbasi-a-***********-komandiram-zaboronyayut-zahishhatisya-zabrodskiy/ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprm.ua%2Fboyoviki-ne-dotrimuyutsya-rezhimu-tishi-na-donbasi-a-***********-komandiram-zaboronyayut-zahishhatisya-zabrodskiy%2F%3Ffbclid%3DIwAR0WxQAm00Yym4zt8j-zjBt0IcIY26vds2HO8DIVzvwY9zGiWnjKhBNsfwY&h=AT0jy24bI1PoHyvvM0abP-npOgDd6R-DFeikFNUxB4cgr2UCSK3TPOEhFoUelLIAjW2bkdH1323F49RhgtDTnD3r3AyOyFl7OPThtFMQuHk6NFkCzHi9mUHg1_-dwLPdq34&__tn__=%2CmH-R&c[0]=****************************************************************************************************************************************************************** Бойовики не дотримуються режиму тиші на Донбасі, а українським командирам забороняють захищатися - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprm.ua%2Fboyoviki-ne-dotrimuyutsya-rezhimu-tishi-na-donbasi-a-***********-komandiram-zaboronyayut-zahishhatisya-zabrodskiy%2F%3Ffbclid%3DIwAR2jNOr2EPBvZK4HoqRnTAkkQ8vPaYj9OF8_qKJzNoOpM-3IY5G1SuKe2h4&h=AT0jy24bI1PoHyvvM0abP-npOgDd6R-DFeikFNUxB4cgr2UCSK3TPOEhFoUelLIAjW2bkdH1323F49RhgtDTnD3r3AyOyFl7OPThtFMQuHk6NFkCzHi9mUHg1_-dwLPdq34&__tn__=H-R&c[0]=******************************************************************************************************************************************************************
06.08.2020 22:28 Ответить
зельц забыл что это уже давно произошло 6 лет тому назад......
06.08.2020 22:57 Ответить
Опять зеля ссыт вглаза правде https://www.dialog.ua/war/212770_1596689212 ПОтому что ... во-первых - это не перемирие и не тишина...А, во-вторых, с такой статистикой - 200-е и 300-е бойцы - просто дело непродолжительного времени....Но и про такие случаи зеля уже готов брехать. Пара-тройка дней назад в сводке с передка прозвучала странная фраза есть несколько травмированных... Вы не знаете: какие могут травмированные на передке ? Кем и чем они там травмированы при 250 обстрелах ?! Наверно , молотком по пальцу попали... все по одному...
06.08.2020 23:26 Ответить
А ПРИ ЧЕМ ТУТ ВЫ К НАМ !?)
06.08.2020 23:32 Ответить
Перемирие говоришь, чмо?
С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
Деятельность миссии ОБСЕ фактически блокирована. Представители НВФ ОРДЛО не допускают патрули ОБСЕ на контролируемую ими территорию и обстреливают наблюдательные беспилотники миссии. Из 32 наблюдательных камер установленных миссией уничтожено и повреждено - 30. Личный состав миссии деморализован предпочитая отсиживаться в компании нанятых "переводчиц" в Мариуполе и Донецке.

При этом заходят новые кацапские "гумконвои" с техникой и боеприпасами, "та сторона" укрепляет свои позиции, роет новые, идет у них ротация...
Именно так у зеленого нелоха выглядит приближение мира. Чтоб он со своей шоблой ...........
07.08.2020 00:35 Ответить
нету убитых и раненых - какая подлая антиконфетная зрада.
07.08.2020 03:43 Ответить
Готуються в "уряді зеленого і не тільки Шмигаля" такі "кроки" по Донбасу,що українці будуть ходити голими вже через півроку. І мало того, Україна з конституційним громадянством ....буде НАГНУТА до самого низу як фінансово-матеріальнотак і соціально-політично-психологічно. Що це значить? А те,що розрахунок буде лише на ті гроші і інвестиції,що назбирали в епоху Порошенка,а все інше неосяжне пограбоване московитами після влаштованої Росією розрухи і мордувань населення, ляже КАМЕНЕМ на кожну українську сім'ю і на весь бюджет України. Компенсації за порушену Росією інфраструктуру,приватні будинки,соціальні жертовності, відновлення роботи підприємств,які вивезені в РФ- все буде з карману українців,а не окупанта. Нуі саме веселе,так це те,що все буде "вибачено" трикольоровим бойовикам і колоборантам з населення,як дарунок Путіну. Представте,що за каліцтво,за лікування,за компенсації по втраті працездатності " на полях битв "проти української державності і народу України- сама Україна все буде їм оплачувати і надасть статус " Учасника бойових дій". Може правильно батько загиблого проданого ворогові воїна України Журавля....проклинав когось при вселюдно!
07.08.2020 05:03 Ответить
гнида зелена
07.08.2020 07:12 Ответить
Зебуїни, ну як вам чергове шоу? Сподобалось?
Зеленський - воїнам на Донбасі: протягом 10 днів у нас немає поранених і загиблих, якщо хтось захоче на нас наступати, ви завжди дасте гідну відсіч - Цензор.НЕТ 9067
07.08.2020 07:25 Ответить
Ранєних та погібших нєт У НАС, но єслі што, то атпор дадітє ВИ
В цьому - весь зегнойський
07.08.2020 07:33 Ответить
брехня
сейчас путлер разбирается с Минском, так как план на сентябрь включал уже и полностью лёгшую под кремль Беларусь
пока план буксует, вот и на Донбассе все ждут исхода
ну упускать момент наибольшего напряжения борьбы за власть в США в кремле не будут
07.08.2020 07:40 Ответить
Отпор противнику гундявый клоун давать будет,сидя на правительственной даче.
13.08.2020 08:24 Ответить
Страница 3 из 3
 
 