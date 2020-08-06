Зеленский - воинам на Донбассе: В течение 10 дней у нас нет раненых и погибших, если кто-то захочет на нас наступать, вы всегда дадите достойный отпор

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским воинам на Донбассе.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы бережете своих побратимов. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня президент Зеленский встретился с украинскими воинами в городе Часов Яр Донецкой области.

