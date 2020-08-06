РУС
Новости
1 632 18

У Нацполиции появилась возможность внедрять "тайных агентов" для разоблачения системы подкупа избирателей, - Айвазовская

У Нацполиции появилась возможность внедрять "тайных агентов" для разоблачения системы подкупа избирателей, - Айвазовская

Национальная полиция Украины теперь может не просто реагировать на отдельные случаи подкупа избирателей, а с помощью проведения негласных следственных действий полноценно расследовать всю схему подкупа и каждого участника этого преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет глава правления и координатор политических программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"В частности, подкуп избирателей ранее не был тяжким и особо тяжким преступлением. Сейчас он таковым является. Соответственно, Национальная полиция имеет возможность вести негласные следственные действия, оперативную деятельность по расследованию всей схемы подкупа и каждого участника этой схемы, в том числе, инкорпорировать туда в качестве тайных агентов, собирая должным образом и документируя информацию", - отметила Айвазовская в четверг в эфире одного из украинских телеканалов.

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

06.08.2020 15:27 Ответить
Где-то уже такое было.....
06.08.2020 15:11 Ответить
Ну если о "тайной операции" и "тайных агентах" рассказывают СМИ, значит дело будет
06.08.2020 15:24 Ответить
Как на прошлых выборах, будут ловить КОГО УГОДНО... кроме "СЛУГ"!
06.08.2020 15:09 Ответить
О, чую тайные агенты обзаведутся новыми тачками, а десятники и дачами с хатами
06.08.2020 15:09 Ответить
06.08.2020 15:09 Ответить
Ну а если поймают теперь можна назваться тайним агентом)
06.08.2020 15:10 Ответить
Где-то уже такое было.....
06.08.2020 15:11 Ответить
06.08.2020 15:27 Ответить
соросята беснуются
06.08.2020 15:11 Ответить
жидо-рептилоидный заговор, однако!
06.08.2020 15:16 Ответить
Доколе?!
06.08.2020 15:19 Ответить
я пойду, где запись??
06.08.2020 15:13 Ответить
У брата Єрмака.))
06.08.2020 15:17 Ответить
так внєдряйтє ж, внєдряйтє скорєй!
потом виявиться, що внедрили, гроші витратили, підкупів не виявили
06.08.2020 15:17 Ответить
Ну если о "тайной операции" и "тайных агентах" рассказывают СМИ, значит дело будет
06.08.2020 15:24 Ответить
Тепер і агентів тре буде підкуплять)))
06.08.2020 15:27 Ответить
Слугам - все, всім іншим - беззаконня.
06.08.2020 16:58 Ответить
Шо, усё? Бабульки останутся без гречки?
06.08.2020 17:26 Ответить
Петька поехал на Кубу. Видит, стоит ларек с пивом. К нему подходит бородатый кубинец, поглаживает бороду и говорит "Кубинос бородатос". Ему наливают кружку пива. Подходит второй бородач, ситуация повторяется. Петька подходит к ларьку, говорит "Кубинос бородатос". У него спрашивают: "А где борода?". Петька снимает штаны и говорит: "Тайнос агентос".
06.08.2020 17:51 Ответить
участники "Сетки" насторожились.
07.08.2020 03:35 Ответить
 
 