РУС
Шмыгаль после взрыва в Бейруте поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

В связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера, произошедшей в морском порту города Бейрут Ливанской Республики, премьер-министр Денис Шмыгаль 6 августа поручил проверить безопасность хранения аммиачной селитры субъектами хозяйствования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Провести внеплановые мероприятия государственного надзора по соблюдению требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений", - говорится в сообщении.

Соответствующее поручение премьер Шмыгаль дал министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и главам областных и Киевской городской государственной администрации.

О результатах проверки указанные лица должны проинформировать правительство до 15 сентября 2020 года.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута в результате мощного взрыва погибли 135 человек, еще около 5 тыс. были травмированы. Кроме того, спасатели разыскивают еще более ста человек, которые пропали без вести.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.

Читайте: Шмыгаль проведет селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

аммиак (49) Ливан (128) Шмыгаль Денис (2859)
3,14здец какой-то. эти ребята живут рефлексами как собаки Павлова - просто реагируют на раздражитель. планировать свою работу хотя бы на неделю вперед они, похоже, неспособны.
06.08.2020 15:37 Ответить
Превірте ще в аптеках нітрогліцерин.
06.08.2020 15:27 Ответить
А ще треба заборонити на ЦН слово Порох, бо тут теж підриває нє по-дєцкі.
06.08.2020 15:28 Ответить
Опять"компанейщина"
Пока гром не грянет-Шмыгаль не перекрестится.
Предлагаю АЗСы еще проверить, там же тоже может рвануть
А ще треба заборонити на ЦН слово Порох, бо тут теж підриває нє по-дєцкі.
Превірте ще в аптеках нітрогліцерин.
та падажжи. надо, чтобы де-нить в Уругвае аптека в воздух взлетела, тогда проверят.
А ще обмежити продаж гороху в маркетах.
Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а https://censor.net/news/3211930/v_beyirute_vzorvalas_ne_pirotehnika_a_sklad_konfiskovannoyi_vzryvchatki_vlasti. Источник: https://censor.net/n3212303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Саме так я вчора писав, бо це по телефону говорили ліванці.
Тебе звонили ливанцы с отчетом?))))
Отэто гонево)))
А на складах, все понимают о чем Я, у нас все в порядке, дроны, пожары и т.п и т.д?
Осталось кацапам показать, где у нас селитра и:

Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні - Цензор.НЕТ 4173
А вони не знають де в нас аміакопровод «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8 Тольятти - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 Одесса »? То на Вікі подивляться.
3,14здец какой-то. эти ребята живут рефлексами как собаки Павлова - просто реагируют на раздражитель. планировать свою работу хотя бы на неделю вперед они, похоже, неспособны.
Браво!!! Лучший комментарий!!
Митяй, покажи отчёт о проверке складов с селитрой от гросика и йайценюха.
Они же дальновидные были.
Петюня, ты даже не понимаешь в чем проблема. не в селитре дело, мужчина, а в постановке задачи. а отчеты ты у своей девушки требуй
Дык ты про дальновидность папиредников скажешь, или
смени штаны - тебе в них папередники насрали
В свои кальсоны загляни, то от тебя вонь
петарди шмилю обов'язково видати для перевірок
Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні - Цензор.НЕТ 2506
та фсё. нету там уже ничего. утилизировали путём разбрасывания на полях.
у нас пять складов с оружием сгорели, может там наконец-то порядок наведёте. но пойду проверю на всякий случай, условия хранения мешка селитры в моём сарае, может злые люди фугас под него подложили для детонации.
склады оружия эти мрази будут проверять только после взрывов на складе
Так уж заведено.
Взорвалась селитра - проверяем селитру
цуко. "которые хранят аммиачную селитру насыпью".

"https://agrolife.ua/blog/Kak-pravilno-khranit-udobreniya/ Хранение аммиачной селитры
Так как https://agrolife.ua/standart-npk.html аммиачная селитра является взрывоопасным веществом, ее нужно хранить в отдельном помещении или в изолированной секции склада. Секция должна быть с глухой кирпичной стеной.
Аммиачную селитру складируют штабелями по 10-15 рядов мешков, расстояние от стены до штабеля должно составлять 1 м, между штабелями - 3 м. Сам склад и секция должны иметь табличку "Аммиачная селитра" и "Взрывоопасно".
Хранение аммиачной селитры под открытыми небом, навесом или ГСМ - категорически запрещено. Хранение аммиачной селитры согласовывается с госорганами санитарного и пожарного надзора."
Ліван, а особливо Бейрут, були наче більмо на оці у радикальних ісламістів. В Лівані жінки мали майже ті ж права, що і в Європі. Ходили по вулицям у відкритому одязі, відвідували кафе і ресторани та розважальні заклади. Почекаємо, може вибух відбувся не без участі різних игілів.
проверять хранение селитры в августе - почти то же, что лепить вареники с вишнями в марте
В Николаеве хай поищут. Там уже немколько лет "ничейные" тонны селитры в порту арестованы.
Даже самый страшный арест с несколькими печатями не избавит от возможной детонации , если подорвать.Жизнь показывает всю искусственность юриспруденции и всего остального крючкотворства и бумагомарательства .
В Украине наибольшую опасность представляет не селитра, а аммиак при очень вероятной техногенной катастрофе (многочисленные химические производства, емкости для хранения и трубопроводы аммиака) особенно в условиях фактической войны, что равносильно применению химического оружия, в высоких концентрациях аммиак вызывает не только ожог и отек дыхательных путей, но и остановку дыхания - неминуемую смерть (концентрация аммиака 1,5г/м3 - 0,21 %).
NH3 имеет молекулярную массу, равную 17, плотность его в 0,6 раза меньше плотности воздуха при одинаковой температуре. Аммиак в два раза легче воздуха, однако, образующееся облако воздушно-аммиачной смеси тяжелее окружающего воздуха, а значит в безветренную или маловетреную погоду оно будет "стелиться" по поверхностности ландшафта постепенно расползаясь в разные стороны и несколько медленнее наполняя окружающее пространство по высоте (объема)!
Только одно химическое предприятие в Украине может производить от 1 до 3-х МЛН.ТОНН, а их не мало. Для того, чтоб сделать воздух смертельным в радиусе 2 км от местам утечки аммиака (пусть в среднем на высоту до 50 метров над поверхностью) необходимо = 3,1415 (Пи) х 2000 м х 2000 м (R х R) х 50 м (H) x 1,5 гр (смертельная доза на 1 м3) = 942 450 000 (гр.) / 1 000 000 гр.( в тонне) = 942,45 (тонн) аммиака. То есть всего около 950 тонн (что в от 3 до 10 раз меньше суточного производства)!
Эквивалентом применения средней СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ БОЕГОЛОВКИ мощностью 350 кТн (300 "Бейрутов") по смертельной дистанции от эпицентра в 5 км (см.таблицу) может стать утечка по высоте 9-ти этажного здания (30 м) в 3,5 тыс. тонн аммиака (3х - 10ти дневная выработка только одного химического предприятия Украины).
Угроза очень серьезная, недооценивать ее - ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ!

Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні - Цензор.НЕТ 3678
25 апреля 2019 года, произошла утечка аммиака при транспортировке двух цистерн в пригороде Чикаго, Бич-Парк. В результате аварии 37 человек госпитализировано, семь в тяжелом состоянии. Местных жителей эвакуировали. Если проанализировать произошедшее, то становятся очевидными два момента. В инциденте были задействованы всего две тонны вещества. Один из пострадавших увидел странное облако и все равно поехал в этом направлении. Кроме того, утечка произошла в 4:30 утра по местному времени, когда метеорологические условия были, если можно так выразиться, идеальными. Перед рассветом часто наблюдается температурная инверсия. Вследствие этого атмосферного явления создаются оптимальные условия для высокой концентрации паров химического вещества или газов.
Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні - Цензор.НЕТ 7495

Как Вам такое ?
