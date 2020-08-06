РУС
Совет адвокатов решил обратиться в ООН и ПАСЕ из-за притеснения и преследования адвокатов в Украине

Совет адвокатов Украины (САУ) принял ряд обращений к украинским органам власти, а также к Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Совета Европы из-за притеснения и преследования адвокатов в Украине. Обращения были приняты на заседании САУ 5 августа, сообщает ADVOKAT POST.


Председатель САУ Лидия Изовитова подчеркнула, что сегодня адвокатское сообщество столкнулась с огромным давлением со стороны правоохранительных органов и судебной власти, которые систематически нарушают права адвокатов. Их действия по отношению к адвокатам позволяют говорить о попытке лишить украинцев права на правовую помощь, пишут Українські новини.

"Разыгрывается определенный сценарий, который может быть вредным для каждого из нас. Разыгрывается этот сценарий Генеральной прокуратурой и ГБР. Он заключается в очень простой вещи: признать права защитника. Вы приходите с ордером ... а орган досудебного следствия ваших полномочий защитника не признает. Все, ваш клиент остается без защиты ", - возмутилась Изовитова.

Кроме того, Генпрокуратура и ГБР отказываются выполнять решения судов, касающиеся интересов адвокатов.

В свою очередь, по ее словам, Национальное антикоррупционное бюро игнорирует нормы действующего закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", запрещающие отождествлять адвокатов с клиентами и открывает уголовные производства против защитников, которые отстаивают интересы своих клиентов.

"Сторона обвинения говорит, что адвокат, оказывающий правовую помощь клиенту, отождествляется умыслом. То есть если умысел клиента является преступным, то и умысел адвоката, который оказывает помощь, является преступным ", - рассказала председатель Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Анна Боряк.

По ее словам, не менее предвзятыми выглядят и действия судей Высшего антикоррупционного суда, которые не просто системно нарушают права адвокатов, но и напрямую угрожают их подзащитным, заставляя их отказываться от услуг "неудобных" для суда адвокатов.

"Суд, вмешиваясь в адвокатскую деятельность, указывает адвокату какие ему заявления делать, какие - не делать, в какой момент выступать в деле в защиту интересов клиента, в какой - не выступать. И если адвокат не идет на сговор с судом против интересов клиента, то суд тогда грозит клиенту выбрать меру пресечения ", - отметила Боряк.

Члены САУ согласились, что сейчас можно говорить, что в Украине систематически нарушается статья 17 Европейской конвенции по правам человека в которой указано, что участники конвенции не имеют права ограничивать основополагающие права человека.

По мнению адвокатов, инициатива председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрея Костина ввести в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры судей нарушает обязательства Украины перед Советом Европы по развитию независимого института адвокатуры.

Систематические притеснения адвокатов в Украине уже подтверждены и Европейским судом по правам человека.

"Суд фактически признал, что в Украине существуют преследования адвокатов с целью, противоречащей правосудию. ЕСПЧ констатировал, что действия, которые были зафиксированы, уже являются системными для Украины, поскольку на адвокатов оказывали давление и прослушивали их ", - рассказал Георгий Логвинский, с которого ЕСПЧ отказался снять иммунитет по запросу украинских правоохранителей.

Учитывая, что все эти проблемы внутри Украины не решаются, САУ решила обратиться в международные институты, чтобы привлечь их внимание к угрозам независимости адвокатуры в Украине.

+4
О,эта та Лидия Изовитова что на подтанцовках у рыгиАНАЛов была и с помощью которой лишали статуса адвоката Власенко?
06.08.2020 15:38
+3
Цього достатньо, щоб визнати зережим тоталітарним.
06.08.2020 15:41
+2
Вы зробили це разом.
06.08.2020 15:38
Вы зробили це разом.
06.08.2020 15:38
О,эта та Лидия Изовитова что на подтанцовках у рыгиАНАЛов была и с помощью которой лишали статуса адвоката Власенко?
06.08.2020 15:38
Да-да... И та, что с остервенением борется за адвокатскую монопольку во всех судебных делах... Возомнившая себя "апостолом Петром при всех судах Украины" - только члены ее монопольки должны иметь право на представительство интересов граждан и юрлиц во всех судах! Круто!
06.08.2020 17:13
Цього достатньо, щоб визнати зережим тоталітарним.
06.08.2020 15:41
Не усе там так просто...
06.08.2020 15:49
Просто народжують кішки, але вони з цим не погоджуються.
06.08.2020 15:55
В самому адвокатському суспільстві усе не просто... Вас не дивує, що пані Ізовітова стільки років безміно займає свою посаду? Як ви думаєте, це є ознакою чого? демократичності процесів? Я би не плутав боротьбу цієї "пані" за власне далеко не бізбідне існування із боротьбою за права адвокатів.
06.08.2020 16:01
Звичайно, що кожен адвокат заробляє лише для себе, бере 30 срібників, бреше... Але наслідок цього позитивний і потім є дотримання прав людини.
06.08.2020 16:12
Плювати вона хотіла на права людини. Її цікавлять фінансові питання та непрофільні повноваження, які дає ця посада. Делегати до Вищої ради правосуддя, для прикладу...
06.08.2020 16:16
"Совет адвокатов" это Медведчук и его шлюшка Изовитова.. Эту организацию бы отправить в ГУЛАГ на 25 лет, там ведь всё равно ватники и совкодрочеры..
06.08.2020 15:50
я би цих бариг не називав ватниками...
06.08.2020 16:03
Ха, так это из-за того, что не принят закон о том, что в судах только адвокаты могут представлять интересы граждан. Т.е ты сам не можешь быть в суде. Обязательно с адвокатом. По любым делам: административным, хозяйственным или криминальным. Только садвокатом. Естественно не бесплатно. Вот и стонут
06.08.2020 15:51
Що за дурню ви зараз написали? Якщо ви дієздатний, володієте мовою і не маєте психічних захворювать, захищайте себе самостійно без адвоката. Єдине виключення, це обвинувачення у вчиненні особливо тяжкого злочину. Але там перебачте і строки!
06.08.2020 16:08
"Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
06.08.2020 16:33
І що? Ти різницю між представляти себе і займатись по суті бізнесом - представляти інших розумієш? Я за вільний доступ любого до захисту (представництва).
Ну по перше, я не боюсь конкуренції із боку дилетантів (та і навіть з боку колег теж не боюсь...) а по друге, я цинік, мені плювати на ідіотів, які постраждають від цих дилетанів. Це їх проблеми.
06.08.2020 16:36
А часом все эти крики не связаны с тем, что предполагается разрешить выступать защитником не только адвокатам?
06.08.2020 16:02
Не розумію проблеми? Мені, як практикуючому адвокату глибоко пох.рену хто може, а хто не може виступати захисником. Кого боятись, дилетантів? Людей простих шкода...
06.08.2020 16:05
Лучше деньги простых людей пожалей.
06.08.2020 18:28
Что они городят. Посмотрите типа адвокат портнов с ныне назначенным татаровым угражают прокурорам, что в поганый рот ........ А совет адвокатов не отреагировал. Так что оказывается это на адвокатишек надо намордники одевать.
06.08.2020 16:07
В цій країні вже давно професія нічого не визначає. Є рівні. Вони є усюди. Ти можеш бути прокурором, або суддею і бути ніким. А можеш бути прокурором в Києві і в 30 років доларовим мільйонером. Є ті кому можно і ті, хто має пахати за зарплату (гонорар). По тому кому можно, ніколи в житті жодний орган не буде працювати, а по тому кому не можно, будуть працювати усі і відразу. Ця країна хвора, і хвора дуже, дуже сильно.
06.08.2020 16:12
Схоже що зельоним влетить від органів ЕS , ще і за адвокатів . І правильно . Адвокати мають подобатися підзахисним , а не суддям з прокурорами .
06.08.2020 17:37
Еще один подвиг Рюкзакова и Венедиктовой.
06.08.2020 18:06
Адвокати = судді = негідники.
06.08.2020 19:13
а в лигу сексуальных меньшин не пробовали обращаться?))) в украине адвокат это доставщик взяток власти, и все
06.08.2020 21:37
 
 