Совет адвокатов решил обратиться в ООН и ПАСЕ из-за притеснения и преследования адвокатов в Украине

Совет адвокатов Украины (САУ) принял ряд обращений к украинским органам власти, а также к Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Совета Европы из-за притеснения и преследования адвокатов в Украине. Обращения были приняты на заседании САУ 5 августа, сообщает ADVOKAT POST.



Председатель САУ Лидия Изовитова подчеркнула, что сегодня адвокатское сообщество столкнулась с огромным давлением со стороны правоохранительных органов и судебной власти, которые систематически нарушают права адвокатов. Их действия по отношению к адвокатам позволяют говорить о попытке лишить украинцев права на правовую помощь, пишут Українські новини.

"Разыгрывается определенный сценарий, который может быть вредным для каждого из нас. Разыгрывается этот сценарий Генеральной прокуратурой и ГБР. Он заключается в очень простой вещи: признать права защитника. Вы приходите с ордером ... а орган досудебного следствия ваших полномочий защитника не признает. Все, ваш клиент остается без защиты ", - возмутилась Изовитова.

Кроме того, Генпрокуратура и ГБР отказываются выполнять решения судов, касающиеся интересов адвокатов.

В свою очередь, по ее словам, Национальное антикоррупционное бюро игнорирует нормы действующего закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", запрещающие отождествлять адвокатов с клиентами и открывает уголовные производства против защитников, которые отстаивают интересы своих клиентов.

"Сторона обвинения говорит, что адвокат, оказывающий правовую помощь клиенту, отождествляется умыслом. То есть если умысел клиента является преступным, то и умысел адвоката, который оказывает помощь, является преступным ", - рассказала председатель Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Анна Боряк.

По ее словам, не менее предвзятыми выглядят и действия судей Высшего антикоррупционного суда, которые не просто системно нарушают права адвокатов, но и напрямую угрожают их подзащитным, заставляя их отказываться от услуг "неудобных" для суда адвокатов.

"Суд, вмешиваясь в адвокатскую деятельность, указывает адвокату какие ему заявления делать, какие - не делать, в какой момент выступать в деле в защиту интересов клиента, в какой - не выступать. И если адвокат не идет на сговор с судом против интересов клиента, то суд тогда грозит клиенту выбрать меру пресечения ", - отметила Боряк.

Члены САУ согласились, что сейчас можно говорить, что в Украине систематически нарушается статья 17 Европейской конвенции по правам человека в которой указано, что участники конвенции не имеют права ограничивать основополагающие права человека.

По мнению адвокатов, инициатива председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрея Костина ввести в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры судей нарушает обязательства Украины перед Советом Европы по развитию независимого института адвокатуры.

Систематические притеснения адвокатов в Украине уже подтверждены и Европейским судом по правам человека.

"Суд фактически признал, что в Украине существуют преследования адвокатов с целью, противоречащей правосудию. ЕСПЧ констатировал, что действия, которые были зафиксированы, уже являются системными для Украины, поскольку на адвокатов оказывали давление и прослушивали их ", - рассказал Георгий Логвинский, с которого ЕСПЧ отказался снять иммунитет по запросу украинских правоохранителей.

Учитывая, что все эти проблемы внутри Украины не решаются, САУ решила обратиться в международные институты, чтобы привлечь их внимание к угрозам независимости адвокатуры в Украине.



