2/3 украинцев этим летом не были в отпуске и не собираются, - опрос

Две трети (66%) украинцев текущим летом не собираются и не были в отпуске. Отдохнуть уже успели 16% и еще только планируют 18% наших сограждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным исследования, 16% опрошенных уже были в отпуске летом 2020 года, еще 18% - планируют его на это лето. В то же время, 66% не планируют и не были в отпуске.

Среди тех, кто все же отдыхал или собирается, 43% проведут отпуск в своем населенном пункте и столько же - в другом регионе Украины. Лишь 9% выезжали или планируют поехать за границу. Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди молодых и более богатых.

В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

