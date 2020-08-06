РУС
2/3 украинцев этим летом не были в отпуске и не собираются, - опрос

Две трети (66%) украинцев текущим летом не собираются и не были в отпуске. Отдохнуть уже успели 16% и еще только планируют 18% наших сограждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным исследования, 16% опрошенных уже были в отпуске летом 2020 года, еще 18% - планируют его на это лето. В то же время, 66% не планируют и не были в отпуске.

Среди тех, кто все же отдыхал или собирается, 43% проведут отпуск в своем населенном пункте и столько же - в другом регионе Украины. Лишь 9% выезжали или планируют поехать за границу. Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди молодых и более богатых.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы сегодня могут посещать 38 стран, - Кулеба

В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тайваньская авиакомпания StarLux продает билеты на рейсы в никуда для скучающих за авиаперелетами

Топ комментарии
+13
...результат примерно такой же...
2/3 украинцев этим летом не были в отпуске и не собираются, - опрос - Цензор.НЕТ 5286
06.08.2020 15:34 Ответить
+8
И правда зачем отдыхать без денег и работы.
06.08.2020 15:30 Ответить
+7
Куча народу и так не работает, бо карантин. Чем не отпуск?
06.08.2020 15:31 Ответить
И правда зачем отдыхать без денег и работы.
06.08.2020 15:30 Ответить
Недоедаете?
06.08.2020 15:39 Ответить
- Гадя, чего ты плачешь?
- маму потеряла?
- Давай поищем. Как она выглядит?
- плохо, Мы уже месяц отдыхаем (с)
06.08.2020 16:06 Ответить
Куча народу и так не работает, бо карантин. Чем не отпуск?
06.08.2020 15:31 Ответить
Криклый еще в марте говорил шо нада планировать отписк на вторую половину лета. Но извольте, отдыхать от чего, от отдыха на карантине? Арбайтен, черти
06.08.2020 15:36 Ответить
А я вот смотрю на эту молодежь, которые каждый день с пластиковыми сиськами пиваса сидят и не пойму откуда у них вообще деньги...
06.08.2020 15:37 Ответить
Значит они знают секрет. А ты не знаешь.
06.08.2020 15:40 Ответить
а что такое пластиковая сиська пиваса?
06.08.2020 15:41 Ответить
Ну эта дрянь, пиво в пластиковой бутылке, я его пластиковой сиськой называю. Гадость, никогда не беру, только стекло.
06.08.2020 15:43 Ответить
Я думаю если в дудляре или в том же хоп-хее тебе из кеги нальют в пластиковую бутылку, то пока ты пиво донесешь домой - ему ничего не будет...
06.08.2020 15:46 Ответить
Просто пластик не люблю, ну не моё оно. Всё равно как шампанское переливать в пластиковый стакан и оттуда уже разливать по фужерам.
06.08.2020 15:47 Ответить
живое пиво поди попробуй еще найди в стекле
06.08.2020 15:49 Ответить
Але якщо відомі скрепи залити пивом у трилітровій банці...
06.08.2020 15:57 Ответить
Да я к спиртному вообще как-то охладел, жарко для него сейчас мне кажется.
06.08.2020 15:57 Ответить
Скоро матимеш температуру навколишнього середовища.
06.08.2020 16:05 Ответить
А насчёт того, что, говоришь, хорошо переносишь жару, я могу тебе искренне пожелать гореть в печи.
06.08.2020 16:11 Ответить
Колись і таке буде, але я вже багато жив. Тобі не бачити багато чого з того, що мені довелося. Тому ти горітимеш значно раніше, як нікчема та не побачиш як твої переконання накроються великою пі...
06.08.2020 16:17 Ответить
Старики столь добродетельны лишь потому, что неспособны ни на что бОльшее©
06.08.2020 16:21 Ответить
І знову ти помиляєшся. Я такий, що можу тебе просолити, сховати у холодильник і продати маленькими частинами для живого пива.
06.08.2020 16:24 Ответить
Молодец!Теперь закажи надгробную табличку с этими словами и повесь её в изголовье, ко мне только не приставай со всякими дурницями
06.08.2020 16:47 Ответить
Беруть з пенсії у таких, як ти. Соси лапу.
06.08.2020 15:42 Ответить
Дед, ты совсем от жары обалдел, прекрасно же знаешь, что я не пенсионер.
06.08.2020 15:48 Ответить
Я та від жари? Я дуже добре витримую високі температури, чого і тобі бажаю. Але співчуваю, що ти не пенсіонер, бо твої брехливі зелені роботодавці тебе обдурять.
06.08.2020 15:50 Ответить
Сначала ты меня в пенсы записал, теперь в боты?Кумедна ты людина.
06.08.2020 15:56 Ответить
Спочатку пишеш старомокшаноболгарською, а потім перекручуєш українську мову штучною абеткою. І хто після цього кумедний?
06.08.2020 15:58 Ответить
Тут уже полфорума знает, что украинский у меня на смартфоне не установлен, ну ок, ещё и тебе это напишу, чтобы был в курсе)))
06.08.2020 16:03 Ответить
Так встанови,...!
06.08.2020 16:05 Ответить
Не хочу.
06.08.2020 16:09 Ответить
Бо ти кацап, що тепер доведено.
06.08.2020 16:17 Ответить
Кацап это тот, который не идёт на поводу у педиота?)))
06.08.2020 16:19 Ответить
Кацап це той, хто живе в Україні та не вчить і не володіє українською мовою.
06.08.2020 16:25 Ответить
Не треба турбуватись, я досить вiльно розумiю i розмовляю украiньскою, а не на рiвнi "пакет нада-аа?ахрана, а-атмена". Просто не маю анiякого бажання встановлювати мовний пакет на власний смартфон
06.08.2020 16:31 Ответить
Розуміти і розмовляти недостатньо. Треба бути українцем, а не віддавати данину Україні. Важко? Спакуй валізу і додому на расєю.
06.08.2020 16:34 Ответить
Ну хоть уже не спорить, что понимаю и говорю)))А треба Бути украинцем это как?Верить Петру Алексеича и его партии?)))
06.08.2020 16:45 Ответить
06.08.2020 15:34 Ответить
Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко является большим политическим врагом для партии "Голос", чем действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом заявила народный депутат от "Голоса", глава партии Кира Рудик . "Потому что Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как "Европейская солидарность". Ну, то есть показать - так это же просто наша часть, - сказала Рудик.

Бегут крысы с тонущего тазика
06.08.2020 15:44 Ответить
Ти за тазиками слідкуй і не нахиляйся в лазні за милом.
06.08.2020 15:46 Ответить
Особистий досвід? Бідолага. Дякую за попередження
06.08.2020 15:49 Ответить
Не особистий. Можливо я ловив таких, які гвалтували таку босоту, як ти.
06.08.2020 15:52 Ответить
Я читал что японцев выгоняют в отпуск силой, но чтобы украинцы отказывались, это что-то новое.
06.08.2020 15:37 Ответить
2/3 украинцев этим летом не были в отпуске и не собираются, - опрос
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я був у відпустці, але весь час у Києві.
06.08.2020 15:38 Ответить
Я не хочу у відпустку - я хочу просто виспатись.))
06.08.2020 15:41 Ответить
Ліквідуйте причину поганого сну. Ви не з Херсону, бо кажуть...
06.08.2020 15:43 Ответить
ЦН не дає спати.
06.08.2020 15:58 Ответить
Буває іноді, але після пі... зебілам у мене чудовий сон.
06.08.2020 15:59 Ответить
Це не гуманно.))
06.08.2020 16:03 Ответить
Але дієво!
06.08.2020 16:06 Ответить
а я був 3 неділі. сьодні 4й день на роботі
06.08.2020 15:43 Ответить
Формально і я був, навіть іноді ходив на риболовлю
06.08.2020 15:44 Ответить
Ойц - на рибалку хочу більше ніж виспатись!!!
06.08.2020 15:59 Ответить
Ловися рибка велика і маленька. Щоб ти спітнів на жарі зебільний вовчий (вовчик) хвіст
06.08.2020 16:02 Ответить
На таке заклинання спіймається тільки маленький зелений піськур. Це не моя риба.
06.08.2020 16:05 Ответить
Потім його чіпляєш як живця і тягнеш щуку чи сома!
06.08.2020 16:07 Ответить
Власнику живця буде боляче.
06.08.2020 16:10 Ответить
3 тижні, неуку.. де твої армія, мова, віра?
06.08.2020 15:47 Ответить
три васкрисенья пролетели как четыре дня
06.08.2020 15:51 Ответить
06.08.2020 15:56 Ответить
Три месяца карантина - не считается отпуском?
06.08.2020 15:41 Ответить
Сидеть дома ровно на попе и никуда не выйти, не выехать толком, а из развлечений только инет да телевизор - сомнительный отпуск.
06.08.2020 16:09 Ответить
Появилось время заняться любимым делом или доделать отложенное в долгий ящик.
Я, например, ни единого дня дома не сидел без дела. Разобрал неразбираемый хлам, доделал шкаф на балконе. Привели с женой дачу в порядок (14 лет без отпуска)... Даже 3 раза вырвался на рыбалку.
Еще на пару карантинов найду чем заняться.
06.08.2020 16:26 Ответить
Ну чаша сия меня минула. Я говорил о большинстве людей, судя по информации в инете. Характер моей лично работы таков, что для меня абсолютно ничего не изменилось кроме месторасположения. Сменил кресло на диван. Только и всего. А так та же самая работа.
06.08.2020 16:55 Ответить
А чому тут дивуватися? Як і обіцяв шмаркля ,він закінчив епоху бідності і розпочав епоху жебрацтва .
06.08.2020 15:43 Ответить
Судя по деньгам, я не устал. )))
06.08.2020 15:45 Ответить
«Когда ти работал психиатром в маленькой психиатрической больнице…»?
06.08.2020 15:48 Ответить
Як тільки країни Шенгену відкриють українцям кордони для туризму - так одразу у відпустку і піду. WizzAir+Flixbus наше все
06.08.2020 15:53 Ответить
Зато Шмаркля за всех отдохнула.
06.08.2020 15:58 Ответить
У нас же был почти 90 дневный карантин, наотдыхались уже
06.08.2020 16:10 Ответить
ну, так быдло хотело приколов идя на выборы, теперь пусть наприкалывается. зачем ему отпуск?!
06.08.2020 16:19 Ответить
Тыгыыы. Так вам и надо.
06.08.2020 18:41 Ответить
Зато, как сейчас хорошо за кордоном - ни кацапов, ни зебилов. Только люди и то не много.
06.08.2020 18:56 Ответить
 
 