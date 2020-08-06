РУС
Судья ВАКС из-за угроз обеспечен круглосуточной охраной, еще два факта угроз антикоррупционным судьям проверяются

Судье Высшего антикоррупционного суда предоставлена круглосуточная охрана из-за угроз, которые звучат в его адрес и в отношении его семьи.

Об этом идет речь в заявлении судей ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на беспрецедентную открытость суда, мы наблюдаем, как в медиапространстве раздаются призывы к принятию "быстрых и строгих" приговоров, или наоборот - обвинения в "репрессивных функциях суда". Вместо анализа сути судебного решения обсуждают персонально судей, которые их приняли, употребляют оскорбительные слова и приводят личностные унизительные характеристики по конкретным судьям", - говорится в тексте.

Отмечается, что в отдельных случаях разжигается ненависть к профессии судьи, которая трансформируется в акты агрессии.

"Сейчас один из судей ВАКС из-за угроз ему и его семье обеспечен личной круглосуточной охраной, еще по двум фактам угроз судьям проводится проверка", - говорится в обращении.

Также подчеркивается, что такой подход не способствует объективному освещению деятельности судей, качественному информированию граждан о мотивах принятия судебных решений и надлежащему разъяснению их содержания.

Кинул кого то?
06.08.2020 15:33 Ответить
Апелляцию по ухвале о передачи дела Вовка с НАБУ в ГПУ скоро будут. Вот их морально и подготавливают...
06.08.2020 15:36 Ответить
А убийство судьи будут расследовать как убийство рядового гражданина или нет? чисто интересно
06.08.2020 15:39 Ответить
Честных судей нужно охранять .
06.08.2020 15:51 Ответить
У нас честных судей не бывает! система отбора так устроена! зато есть ЛОХИ которые верят в сказки!!
06.08.2020 16:26 Ответить
Визитку Яроша всё еще ищут?
06.08.2020 16:25 Ответить
Ну, теоретически допускаю существование отдельно взятого судьи, который реально тащится от посадки настоящего коррупционера .
06.08.2020 16:31 Ответить
Я так понимаю это старые "вовчие суды" против ВАКС борются, так же как, прости Господи, Офис Генпрокурора, против НАБУ.
06.08.2020 18:03 Ответить
 
 