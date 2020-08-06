Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЕС - 15,7%, "Батькивщина" - 10,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в парламент являются партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "ЕС" и ВО "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5 августа 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, в рейтинге партий лидировала бы "Слуга народа" - ее готовы поддержать почти 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 17,6% опрошенных, за партию "ЕС" - 15,7%, за ВО "Батькивщина" - 10,4%.

Читайте на Цензор.НЕТ: За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

4,8% поддержали бы "Радикальную партию Олега Ляшко", 4,6% - партию "Сила и честь", 3,2% - "Украинскую стратегию Гройсмана", по 3% - "Партию Шария", и ВО "Свобода". Рейтинг других политических сил - менее 3%.

По данным исследования, 20% считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% - в неправильном.

В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Также на Цензор.НЕТ: Путину доверяют только 23% россиян, - опрос

Проходной барьер в Раду по партийным спискам (половина состава парламента) на сегодня - 5%.