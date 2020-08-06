РУС
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЕС - 15,7%, "Батькивщина" - 10,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в парламент являются партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "ЕС" и ВО "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5 августа 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, в рейтинге партий лидировала бы "Слуга народа" - ее готовы поддержать почти 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 17,6% опрошенных, за партию "ЕС" - 15,7%, за ВО "Батькивщина" - 10,4%.

Рейтинг партий: Слуга народа - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЕС - 15,7%, Батькивщина - 10,4%, - опрос Рейтинга 01Рейтинг партий: Слуга народа - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЕС - 15,7%, Батькивщина - 10,4%, - опрос Рейтинга 02

4,8% поддержали бы "Радикальную партию Олега Ляшко", 4,6% - партию "Сила и честь", 3,2% - "Украинскую стратегию Гройсмана", по 3% - "Партию Шария", и ВО "Свобода". Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Рейтинг партий: Слуга народа - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЕС - 15,7%, Батькивщина - 10,4%, - опрос Рейтинга 03

По данным исследования, 20% считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% - в неправильном.

Рейтинг партий: Слуга народа - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЕС - 15,7%, Батькивщина - 10,4%, - опрос Рейтинга 04

В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Проходной барьер в Раду по партийным спискам (половина состава парламента) на сегодня - 5%.

Прохідний рейтинг до ВР зберігають "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС" і "Батьківщина", - соцопитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4721
06.08.2020 16:01
Прохідний рейтинг до ВР зберігають "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС" і "Батьківщина", - соцопитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 427
06.08.2020 15:53
А ЕС тебе чем не настоящая Украинская?
06.08.2020 15:45
Шоу С. Притули розраховане на людей, для яких Україна і малоросія - "какая разница". Дивно, що таких виявилося так багато у столиці потужного Майдану.
06.08.2020 17:15
ПЕСики вичерпали свій електоральний потенціал. Це і не дивно, бо вони ведуть війну проти всіх інших. Ну хіба ще в "Голоса" трохи заберуть виборців. От і всі їхні перспективи. Але зате пихи і гонору цій партєйці не відбавляй. Лише вони Д'артаньяни в білому, а всі інші зрадники і посіпаки кремля...
06.08.2020 17:00
Не подскажите,как вы все оказались с другой стороны-кацапы,вата,зебуины,зажиддисты,шара*бовцы и процая промосковская сволота и все как один против Порошенко? Ничего не смущает?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:59
Обязательно подскажу. Но только после того, как вы подскажете, как ПЕСыки и ******** оказались в оппозиции к 75% украинцев? Почему вы ненавидите Украину без своего мессии сизоносого? Почему вы решили, что лишь вы за Украину, а остальные никчемные малоросы, хохлы, сепары и предатели?
показать весь комментарий
06.08.2020 23:02
дурня а не оптування..
60% не хоче жодної партії зі списку,
або взагалі не знають назв партій
06.08.2020 17:00
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1233
06.08.2020 17:01
На єго мєстє должєн біть Я ..
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6499. .
06.08.2020 17:07
Вова готує передачу влади Мертвечуку...
06.08.2020 17:02
Петики, а зачем? Шо у вас там написано?
06.08.2020 17:05
Про це договорились два Вовки з вавками.))
06.08.2020 17:09
Что вы их мучаете, сейчас поломаются
06.08.2020 17:40
Да вы вспомните, откуда взялся из помойной ямы мертведчук,который даже боялся в Украине находиться- то ему дом жгли, то Оксану не пускали на тв. Но тут у порошенко возникла идея фикс , и он решил , что во втором туре ему нужно оно вместо ЮВТ. И тут начался сплошной позор - мертведчук , кум путана, стал владельцем украинских СМИ , стал во главе украинской партии . И не надо обольщаться, что это он лично- нет, он всего лишь доверенное лицо путлера. Но тут серпрайз- и президентом стал человек вне системный, люди проголосовали просто за обычного человека- тогда началась другая игра. Со всех каналов льётся грязь на президента. Эти каналы якобы отдельно, но тема одна и та же - порошенко и медведчук хотят к корыту .
Так что заслуга за реинкарнацию медведчука полностью принадлежит порошенко.
06.08.2020 17:35
Спамеры , конечно, как можно писать что-то плохое про медведчука - священную корову порошенко
Если нет аргументом, то только остаётся спам
06.08.2020 19:24
Он наверное уже под следствием ,после мужественных решений вашего клоуна? И,билять,ни одной претензии к вашему выбору? Ничего не смущает? И не муляет?Значит устраивает ситуация,когда эта гнида с ****** в отобранном Крыму в десна целуется? Татьяна,вы бревно из своей сра..из своего глаза вытащите,прежде чем людей обвинять в том,где вы обосрались прилюдно.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:05
Только зашкваренные партии. Только хардкор😮. Моисей свое быдло 40 лет водил. У нас еще 11 лет впереди☝
06.08.2020 17:03
ну наконецто, тепеь процент Слуг четко коррелируется с количеством ********* среди населения. А таковых везде примерно четверть
06.08.2020 17:13
вже навіть не цікаво коментувати ці "рейтинги". Я знаю шо у мене всі родичі будуть голосувати за ЄС, все інше сміття
06.08.2020 17:16
В целом народ по-прежнему за старых "профессионалов" от олигархо системы: за опезежопцев, батькивщинцев, порошенковцев, смешковцев и т.д. и т.п.. Потом не надо ныть, что "снова нас *******".
показать весь комментарий
А молодиє , значить , - не від олігархо сістєми !! Особливо Зе і Шмигаль , один креатура Бені , іншй татарина ,,, не кажучи вже про іншу дрібноту , яка харчується з рук олігархів .
Ну ну .. .
06.08.2020 17:27
Про молодых не говорю, сказал про старых в смысле прошлых. Нужны не столько молодые, сколько НОВЫЕ, никак не замазанные коррумпированной олигархосистемой.
06.08.2020 17:32
Так навіщо тоді вибрали Зе і слуг . .? Якщо хотіли - не замазаних в корупції . ? Щось не зрозуміло . Найнагліший олігарх України , буквально - за вуха , тягнув свого клоуна , в президентське крісло . Хіба цього було не видно . ?? І невже було не зрозуміло НАВІЩО він це робив . ? Мабуть для того щоб подолати корупцію в країні , да ?? .
06.08.2020 17:44
Вопрос не ко мне, я на выборы не ходил; а еще вспомни тогдашнюю явку - 48%.
06.08.2020 19:49
показать весь комментарий
06.08.2020 20:10
рейтинг плавно перетікає від зелених до жопінців
06.08.2020 17:31
Дык лохторат один-хахлы прокацапленные.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:09
А что зеленские продолжают падать?
06.08.2020 17:32
зеленый элехторат ( а попросту быдло ) менят кумиров . теперь их ОПЗЖ привлекает
06.08.2020 17:33
Рейтинги, рейтинги... Хвалились кровопивці комарі, як любить та шанує їх народ: - "Куди би ми не прилітали, нам всюди оплески лунали!".
06.08.2020 17:38
брехня
06.08.2020 17:41
Якщо вірити опитуванням, то Свобода та Голос - пролітають. Їх навіть випереджають ш@*****.
06.08.2020 17:52
Свобода проигрывал все свои битвы, а я голосовал за нее ранее. Даже Тигипко умудрился у нее украсть голоса в 2014 году!
На президентских выборах, они почти скопировали программу Тимошенко и выдвинули Кошулинского. Отлично. Проголосовал. Я знал, что он не пройдет в этот раз. Не важно. Для меня было важно другое - исчезнет ли он из политического горизонта Украины? Исчез.
Вот какой смысл за них голосовать, если Свобода не серьезная партия?
06.08.2020 18:30
как не крути а рояль для брехуна неизбежен
06.08.2020 18:02
Я смотрю свиноферма своих из ОПЗЖ не обрехивает.
06.08.2020 18:07
Ты не смотри, ты - читай. Ой.... да, дествительно, стороники гетьманцева, бужанского, дубинского и прочих корабельных бл@дей действительно ничего плохого про жопоблог не пишут. Даже наоборот. Один тут "Гамлет" даже написал, смазливо так, а главное всё с заглавных - "ОПЗЖ". Сразу видно хорошо отшлифованную привычку ватную прививку.
06.08.2020 18:51
Головне, щоб абинеюлька якась. Десять років живемо, як вареники у сметані, щастя - повні пазухи.
06.08.2020 18:09
Твоя бабуля с шариевцами теперь сражаться будет. Ее уровень.
06.08.2020 20:11
Видел я уже подобный откат в истории Украины, когда Ющенко обосрался по полной и Янукович вернулся на трон после их предательской для Майдана1 ширки.
Для тех, кто не очень понимает, что происходит, скорее всего опять на трон влезет Барыга, т.к. Зеленский обосрался по полной, а настоящего Лидера на политическом горизонте до сих пор не образовалось. Это мое, личное мнение. И ничем хорошим это Украине не светит, опять потерянное время, которое работает на олигархат.
Опять набивание карманов олиархии и никакого прорыва для обычных людей.
06.08.2020 18:23
барыга это кто? при котором росла экономика, отбивали на фронте свою землю, укрепляли украинскую армию, который сделал безвиз и томос, при барыге начали делать дороги, на которых сейчас пиарится зеломоника, была поддержка всех цивилизованных стран.
06.08.2020 21:36
При котором взрывались склады(арсенали) боеприпасов,виновников и не нашли,и не наказали? А "Роттердам +",когда украинцев облапошили на 36 млрд. гривен? Это при ком было? А кто обещал ,что первым законом будет закон об импичменте президента,который за 5 лет так ин был принят? Не Порошенко ли? Так нагло врать людям,а потом лгуна и лицемера Порошенко-олигарха нахваливают? Олигарх ,по-определению,враг народа,неважно какого.Отбивали землю? Подошли поближе к позициям ОРДЛО,чтобы снайперам ОРДЛО было легче убивать украинских военных?
07.08.2020 08:54
характерна ознака кожного упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня. І за "Ротердам", і за "закон про імпічмент" (до речі, в червні 2019 був проголосований Верховною Радою - тільки клован не підписав). Але вищою наглою мірою оббріхування є "Отбивали землю? Подошли поближе к позициям ОРДЛО,чтобы снайперам ОРДЛО было легче убивать украинских военных?"
Пістец, який ватник смешкоий https://censor.net/user/460365...
13.08.2020 18:32
Не транди. Дороги делали даже при Янеке.
07.08.2020 11:33
Не розумію,як ще можна на@рати людям, щоб вони й надалі продовжували голосувати за "Слуг" і ОПЗЖ??? Люди, ви зовсім подуріли??? Це вже божевілля якесь!!! Я бачу вихід для країни тільки в таких людях, як Ігор Смешко, і не треба мені казати, що він такий-сякий. Як можна таке казати, якщо жодного разу Смешко і його партія жодного разу не була у Раді чи у місцевих органах влади. Я гадаю, що такі інформаційні напади ІГОРА СМЕШКА і його партію-через те, що олігархічні клани панічно бояться такого сильного, а головне фахового і чесного лідера.
06.08.2020 18:43
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4577
06.08.2020 18:55
Повнiстью вас пiдтримую.Невже Гордон помилився ,очоливши штаб Смешка? Нi.Помилились виборцi,якi не голосували за Смешко та його партiю "Сила i честь".Треба цю помилку виправити.
07.08.2020 08:57
Ну и кто с кем при таком раскладе будет коалицию делать?
06.08.2020 18:46
За всю цю свиноту голосувати - Великий гріх. Надуті рейтинги для одурманювання людей і виправдовування результату виборів. Вся четвірка першого сміття в унітаз.
06.08.2020 18:47
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7731
06.08.2020 18:50
Звідки ти тягаєш це комуняцьке гімно?
06.08.2020 19:07
Народ лишився Розуму ! закон Державотворення категорично забороняє Об'єднувати в ОДНИХ РУКАХ владу і (+)великий капітал = олігархічні клани-хижаки, бо це завжди дорівнює =Корупція = Рабство населення = Знищення Держави ! І цей Закон діє не залежно від того, скільки років поспіль "мудре" населення змінює Прізвища тих кланів !!! Вже майже 30 років минуло , а ми знову і знову тупо :ЗЕ чи Батьківщина , чи ОПЗЖ чи ЄС - все це олігархічні клани, а це означає ,що зміни керування Країною НЕ БУДЕ , а Вічний Закон Державотворення продовжить свою дію ....
06.08.2020 19:32
Да! Только комми симоненко нас спасёт? (если удастся его из гейропы вытащить)
06.08.2020 23:07
Какая замечательная логика у мудрого нарида. 60% считает, что дела в стране идут неправильно, но всё равно 25% из этого нарида готовы голосовать за тех, кто и ведёт страну не туда, за тех же слуг, что сейчас у руля.
06.08.2020 19:46
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 703
06.08.2020 19:57
Вообще-то дядько без трусов по комплекции больше напоминает П.О.П.......а, -- что, кстати, подтверждается и наличием характерной атрибутики: свинарчуков, порохоботов и прочей его электоральной всякойвсячины..
07.08.2020 08:45
Это всё москали виноваты.
06.08.2020 20:28
ЕС МОЛОДЦЫ!

а зелЕных и опзж нахрен!
06.08.2020 20:29
Уявляю як себе почувають виборці проекту"голос".Вакарчук двічі цинічно використав голоси своїх виборців.Знаючи,що його виборці проти агента російських спецслужб Порошенко.Славко все таки своїм голосуванням за землю примусив дивитись на зелено - соєвий шабаш своїх прихильників.А потім в друге,коли прийняли "антиколомойський"закон курсанти фірмочкі"рошен" разом зеленими соросятами із соросятами з "голосу" опустивши Україну нижче Зімбабве і Сомалі,тим самим відмазуючі Гонтареву,Порошенко і всі їхні злодійськи діі в банківській сфері.Але тоді Вакарчук в думках був далеко в Санкт - Петербурзі на корпоративі у російського нафотогазового олігарха.
06.08.2020 21:05
"агента російських спецслужб Порошенко", добавьте к этому, шо он Вальцман( из тех-же источников)
Вы реально - зебилы
06.08.2020 23:11
Потрібно знизити прохідний відсоток до 1.5 %. Партії що не проходять набирають в сумі більше ніж перша в списку. Всі представники за кого голосували повинні бути представлені в Раді. Комуністи 17.6 ось так. Рада не відображає настроїв громадян.
06.08.2020 21:08
Итак, выше 15% туповатых неадекватов с памятью рыбки гуппи порошенковская партия обнимашек Путина не набирает, это ее потолок. Но они мочат центристского Зеленского, не ОПЗЖ, т.е. Порошенко сознательно поднимает рейтинг ОПЗЖ, понимает, что за него,мародера, не проголосуют, поэтому ставит цель быть премьером при президенте Медведчуке. Порошенко такое уже проделывал. В 2005-м перессорил всю оранжевую команду, в результате Янукович стал президентом. И Порошенко прекрасно вписался в рыговскую команду, стал министром, ооочень поддерживал Харьковские угоды, которые в конечном итоге привели к аннексии Крыма Россией. А сейчас вернул своего кума Медведчука в большую политику, сделал его медиа- и просто олигархом. Мы еще много узнаем, что же обещал Порошенко путинским посланцам на встрече в Вене за поддержку на выборах. Иловайский и Дебальцевский котлы, уничтожение добробатов, минские угоды - это то, что лежит на поверхности
06.08.2020 21:12
https://www.facebook.com/monovaolena?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAwIwb21FqKSL8kDTJ56L7I5qixSJ9TTQwpD_BmaTvNCz4k9THBgfwOlztsgkOBYLENqTPcxZhPXYdl&hc_ref=ARRddBEhazqmDVZiE9PcySwhBMm7ZmopVap7ayKmvn-eH1hnOlAtLCRwAQWEpCqYw9Q&fref=nf Олена Монова
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3521202034579865 8 год ·

Почитала одне інтерв'ю однієї лідерки однієї партії.
Згадала віршик:
- Если птице отрезать руки,
Если ноги отрезать тоже,
То птица умрет от скуки,
Потому что сидеть не сможет.

Так от я би в даному випадку замінила "сідєть" на "піздєть".
І дивлячись на деяких людей, думаю собі, а шо би з ними наразі стало, якби в них забрали Порошенка.
Вони би, напевно, спочатку різко загальмували, як паравоз на повному ходу, страшенно заскрипіли-завили колодками, зупинилися в хмарі куряви і з очима як полумиски, розводячи руками, як Траволта.
А потім сіли би на сраку і заплакали.
Бо нема про кого піздєть.
Але зрештою я десь можу її зрозуміти, бо боротьба за почесне звання найопозиційнішого з усіх опозиціонерів то є справа пекельна і виснажлива.
06.08.2020 21:48
А ведь все правда, ищем в Гугле
- Прессконференция Зинченко о Порошенко
- Порошенко министр в правительстве Азарова
- Порошенко о харьковских соглашениях
- Встреча Порошенко в Вене
и т.д. и т.п.
06.08.2020 21:57
сепаров уже больше 50%, поздравляю вас недолюди))) как всегда, 5 лет идем на запад, следующие 5 на восток. гетьманы херовы
06.08.2020 21:33
Не кіпішуй.
Рік тому, таких взагалі було аж 73,22%.
06.08.2020 21:47
Як зворушливо - 3.2% Українська стратегія Гройсмана
06.08.2020 21:53
ну для нашего быдла понятно что роднее шарий чем гройсман))) шарий предлагает халяву во всем а гройсман говорит что нужно работать)))
07.08.2020 11:13
А агент ФСБ Смешко без Гордона ні на які інтерв"ю до журналіздів ні ногою - установчка...
06.08.2020 21:58
А якi докази,що Смешко агент ФСБ? А ви звернулись з цього приводу в СБУ?
07.08.2020 09:01
до зебільного СБУ?
Касапи, хоч так не паліться.
13.08.2020 18:24
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5145
06.08.2020 22:22
Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в парламент являются партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "ЕС" и ВО "Батькивщина".Об этом свидетельств Источник: https://censor.net/n3212310

ЗНОВУ ПРОПЛАЧЕНІ РЕЙТИНГИ

Де зарплата медикам і вчителям 4 000 $
06.08.2020 22:59
-
5 серпня. Опитування C.I.P.T в Тернополі Представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода чинний мер Сергій Надал близький до того, щоб знову перемогти, притом в першому турі виборів мера міста 46, 2%. І до Тернопільської міськради гарантовано проходять всі проукраїнські 3 партії ВО. "Свобода" - 34,1, ЄС. -8,2, "Батьківщина" - 8% ...... А ось всі антиукраїнські партії непрохідні: Слуга не зрозуміло якого народу продажні (ЗЕбіли -капітулянти) тільки - 4,7. Всі інші прокремлівські ворожі Україні партії це і : перефарбовані бандити екс-ригоАнали замасковані під ОТЗЖ виродка -мертвичука , партія кремлівського пса Шарика, сепаратисти жоппозіціонного блоку ..... і ін. Так ці кляті вірні яничари кремля не набирают навіть жалюгідних 0,5% і на виборах в Тернополі пролітають як фанера.
Ось такий показовий проукраїнський рейтинг партій був би і в інших регіонах поки що суверенної України: в Києві, у всій Західній і Центральній Україні .. тоді б територіальна цілісність (Крим, Донбас) і незалежність Української держави була б точно гарантовано збережена.
07.08.2020 05:15
А все потому, что бодаются порохоботы со всеми, все плохие, только Порох молодец. А нужно было бы попридержать амбиции и выкинуть на*** зедегенератов, пока те всю страну не ухайдокали.
07.08.2020 10:18
Если б в 2009 не голосовали за Янека, в 2014 за Порошенко, в 2019 за Зелю, а выбрали с самого начала Юлю, не было б сейчас войны, жили б уже по евростандартам, а Крым и Донбасс были бы нашими. Голосуем дальше за "крепких хозяйственников", "суперпатриотов" и "просто обаятельных пацанов"?
07.08.2020 11:37
то что все эти рейтинги высосаны из пальца это 100%. )))

а умственно - моральная деградация населения просто зашкаливает.
07.08.2020 12:20
http://socis.kiev.ua/2020-08-13/ Як свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня, реальною опозицією до 73/43%зебільної http://socis.kiev.ua/2020-08-13/ влади http://socis.kiev.ua/2020-08-13/ українці вважають партію "Європейська Солідарність".
На запитання "Хто є реальною опозицією до нової влади" 30,2% назвали партію Порошенка, 27,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 10,7% - ВО "Батьківщина", 2,2% - партію "Голос".
Партія Порошенка також лідирує серед політичних сил, які найбільше допомагають у боротьбі з епідемією коронавірусу - так вважають 12,8% українців. 12,5% називають ОПЗЖ, "Слугу народу" - 11,3%, "Батьківщину" - 4,4%, "Голос" - 1,3%, "Українську стратегію Гройсмана" - 1,1%, "Силу і честь", - 1,0%.
13.08.2020 18:23
