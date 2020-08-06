Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЕС - 15,7%, "Батькивщина" - 10,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в парламент являются партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "ЕС" и ВО "Батькивщина".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5 августа 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, в рейтинге партий лидировала бы "Слуга народа" - ее готовы поддержать почти 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.
За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 17,6% опрошенных, за партию "ЕС" - 15,7%, за ВО "Батькивщина" - 10,4%.
4,8% поддержали бы "Радикальную партию Олега Ляшко", 4,6% - партию "Сила и честь", 3,2% - "Украинскую стратегию Гройсмана", по 3% - "Партию Шария", и ВО "Свобода". Рейтинг других политических сил - менее 3%.
По данным исследования, 20% считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% - в неправильном.
В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.
Проходной барьер в Раду по партийным спискам (половина состава парламента) на сегодня - 5%.
60% не хоче жодної партії зі списку,
або взагалі не знають назв партій
. .
Так что заслуга за реинкарнацию медведчука полностью принадлежит порошенко.
Если нет аргументом, то только остаётся спам
Ну ну .. .
На президентских выборах, они почти скопировали программу Тимошенко и выдвинули Кошулинского. Отлично. Проголосовал. Я знал, что он не пройдет в этот раз. Не важно. Для меня было важно другое - исчезнет ли он из политического горизонта Украины? Исчез.
Вот какой смысл за них голосовать, если Свобода не серьезная партия?
привычкуватную прививку.
Для тех, кто не очень понимает, что происходит, скорее всего опять на трон влезет Барыга, т.к. Зеленский обосрался по полной, а настоящего Лидера на политическом горизонте до сих пор не образовалось. Это мое, личное мнение. И ничем хорошим это Украине не светит, опять потерянное время, которое работает на олигархат.
Опять набивание карманов олиархии и никакого прорыва для обычных людей.
Пістец, який ватник смешкоий https://censor.net/user/460365...
а зелЕных и опзж нахрен!
Вы реально - зебилы
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3521202034579865 8 год ·
Почитала одне інтерв'ю однієї лідерки однієї партії.
Згадала віршик:
- Если птице отрезать руки,
Если ноги отрезать тоже,
То птица умрет от скуки,
Потому что сидеть не сможет.
Так от я би в даному випадку замінила "сідєть" на "піздєть".
І дивлячись на деяких людей, думаю собі, а шо би з ними наразі стало, якби в них забрали Порошенка.
Вони би, напевно, спочатку різко загальмували, як паравоз на повному ходу, страшенно заскрипіли-завили колодками, зупинилися в хмарі куряви і з очима як полумиски, розводячи руками, як Траволта.
А потім сіли би на сраку і заплакали.
Бо нема про кого піздєть.
Але зрештою я десь можу її зрозуміти, бо боротьба за почесне звання найопозиційнішого з усіх опозиціонерів то є справа пекельна і виснажлива.
- Прессконференция Зинченко о Порошенко
- Порошенко министр в правительстве Азарова
- Порошенко о харьковских соглашениях
- Встреча Порошенко в Вене
и т.д. и т.п.
Рік тому, таких взагалі було аж 73,22%.
Касапи, хоч так не паліться.
ЗНОВУ ПРОПЛАЧЕНІ РЕЙТИНГИ
Де зарплата медикам і вчителям 4 000 $
5 серпня. Опитування C.I.P.T в Тернополі Представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода чинний мер Сергій Надал близький до того, щоб знову перемогти, притом в першому турі виборів мера міста 46, 2%. І до Тернопільської міськради гарантовано проходять всі проукраїнські 3 партії ВО. "Свобода" - 34,1, ЄС. -8,2, "Батьківщина" - 8% ...... А ось всі антиукраїнські партії непрохідні: Слуга не зрозуміло якого народу продажні (ЗЕбіли -капітулянти) тільки - 4,7. Всі інші прокремлівські ворожі Україні партії це і : перефарбовані бандити екс-ригоАнали замасковані під ОТЗЖ виродка -мертвичука , партія кремлівського пса Шарика, сепаратисти жоппозіціонного блоку ..... і ін. Так ці кляті вірні яничари кремля не набирают навіть жалюгідних 0,5% і на виборах в Тернополі пролітають як фанера.
Ось такий показовий проукраїнський рейтинг партій був би і в інших регіонах поки що суверенної України: в Києві, у всій Західній і Центральній Україні .. тоді б територіальна цілісність (Крим, Донбас) і незалежність Української держави була б точно гарантовано збережена.
а умственно - моральная деградация населения просто зашкаливает.
На запитання "Хто є реальною опозицією до нової влади" 30,2% назвали партію Порошенка, 27,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 10,7% - ВО "Батьківщина", 2,2% - партію "Голос".
Партія Порошенка також лідирує серед політичних сил, які найбільше допомагають у боротьбі з епідемією коронавірусу - так вважають 12,8% українців. 12,5% називають ОПЗЖ, "Слугу народу" - 11,3%, "Батьківщину" - 4,4%, "Голос" - 1,3%, "Українську стратегію Гройсмана" - 1,1%, "Силу і честь", - 1,0%.