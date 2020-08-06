РУС
Лукашенко: В Беларуси задержаны лица с паспортами США, принимавшие участие в предвыборной кампании в РФ. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о задержании "некоторых лиц с американскими паспортами", жены которых якобы работают в Госдепе США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА, об этом он сказал на сегодняшнем совещании, посвященном обсуждению безопасности избирательной кампании.

По словам Лукашенко, в Беларуси уже задержано немало людей, которые ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране, и речь не только о недавнем задержании боевиков ЧВК "Вагнера".

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - обратил внимание глава государства.

Смотрите также: На данный момент Беларусь официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер", - Кулеба. ВИДЕО

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Беларуси... Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют", - добавил он.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 33 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров РФ и Украины для разбирательств в ситуации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер"

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер".

В ходе телефонного розговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал он.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

+25
Негры наверное шоб без палева
06.08.2020 15:56 Ответить
+20
Морські піхотинці США вже штурмують узбережжя Біларусі.
06.08.2020 16:10 Ответить
+17
"Я сама конгресменша. Не всё так однозначно".
Лукашенко: У Білорусі затримано осіб із паспортами США, які брали участь у передвиборчій кампанії в РФ - Цензор.НЕТ 3820
06.08.2020 16:33 Ответить
афро-американцы,по модному)
06.08.2020 16:24 Ответить
ЯБВДЛ...
06.08.2020 16:35 Ответить
Та ну! В смысле - нах...
06.08.2020 16:46 Ответить
https://censor.net/news/3211821/popavshayasya_na_kryuchok_ryba_utyanula_za_soboyi_v_vodu_rybaka_mujchina_utonul_gschs_v_zakarpatskoyi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74336955
06.08.2020 17:04 Ответить
Remember, when in *****...fuck.
Lt. Col. Frank Slade
06.08.2020 19:33 Ответить
Ты шо? От это так оголодать!
показать весь комментарий
він натякає на Шклярова, що колись працював в передвиборчому штабі Обами, а потім Собчачки. Наразі він консультував Тихановських і разом з ним 2 тижні тому заарештували ще чотирьох ГРУ-шників - тому вусатий в розгубленості на кого вони працюють
показать весь комментарий
АГ скинь обороты-бежать некуда будет.
показать весь комментарий
Ему и так некуда. Цугцванг.
показать весь комментарий
Здається мені, що він у такий спосіб прагне поторгуватися майже з усім світом за своє життя, у разі прольоту на виборах.
показать весь комментарий
Конечно!

http://www.jvanetsky.ru/data/text/ap/kak_shuteat_v_odesse/ "У людей большое горе, они хотят поторговаться"(с) Как шутят в Одессе, М.Жванецкий.
06.08.2020 16:09 Ответить
Наступні будуть рептілоїди.
показать весь комментарий
Мультипаспорт?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Шизофреник. Мания преследования налицо
показать весь комментарий
шо оно несёт....
показать весь комментарий
Замуровали, демоны!
показать весь комментарий
Ну так, в Держдепа є традиція, у відпустку всі їдуть копати бульбу в Смолевичи.
показать весь комментарий
Якщо паспорти американські , то швидше за все вони на американках і жонаті . А якщо ще і
на росії ! То дід з'їхав з стирти .
показать весь комментарий
Вікторе Андрійовичу! Ваша жінка - американка!
показать весь комментарий
https://www.radiosvoboda.org/a/news-lukashenko-hordon/30769071.html Гордон: Лукашенко заявив, що дасть «зелене світло» для передачі «вагнерівців» Україні та Росії
показать весь комментарий
Ну гордон и за пирамидки говорил, шо сильно лечебные...
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=eCRQ9TWquk8 Гордон сделал интервью с Лукашенко в Минске
показать весь комментарий
Та то понятно. Он и с гиркиным сделал. И с няш-мяш...
показать весь комментарий
Остапа совсем понесло....
показать весь комментарий
Зусiм з глузду з`ехау.
показать весь комментарий
гэта - мудрасць))
Лукашенко: У Білорусі затримано осіб із паспортами США, які брали участь у передвиборчій кампанії в РФ - Цензор.НЕТ 7737
06.08.2020 16:14 Ответить
показать весь комментарий
Шариков - ни дать ни взять...
показать весь комментарий
Зовсім кукушню зґвинтило дідугану
показать весь комментарий
Бред сивой кобылы. Вот,что коронавирус с лу сотворил.Убожество.
показать весь комментарий
Смішно, не смішно але Сашко собі рейтинг перед виборами ціми спектаклями з Вагнером і агентами США підніме в рази. Непоганий актор.
показать весь комментарий
Ни на копейку рейтинг такими спектаклями не поднимет.
показать весь комментарий
Казав сліпий: побачимо
показать весь комментарий
Рейтинг его этот накручивают избирательные коммисии. Вбросами левых бюллетней, припиской количества проголосовавших, задержанием наблюдателей указавших на нарушения. Система у банды отработана.
показать весь комментарий
У нас не поднимет, а в России и Украине, гляжу, очень даже. Такая ценность пропадает на нашем горбу. Его не судить, а сдавать надо во всестороннее пользование означенным странам, по 100 (млн.) за ночь.
показать весь комментарий
в Беларуси никакой спектакль его рейтинг выше 3% не поднимет . эти "агенты США" граждане Беларуси с американским паспортом .

...
06.08.2020 19:02 Ответить
Бєларусь врагі взялі в кольцо! Я думав тільки у нас през вальтонутий.
показать весь комментарий
Морські піхотинці США вже штурмують узбережжя Біларусі.
показать весь комментарий
те самые БлэкУотер, шо ночью пьяные на бэтэрах налугандонию штурмовали.
показать весь комментарий
Чого так "дешево"? На стратегічних "кротах" прокопуються з Польщі прямо в район Солігорських шахт...А там вилізуть, разом з шахтарями нічної зміни, і прямо в Мінськ, стратегічні запаси бульби захоплювать...
показать весь комментарий
***** на твоей паРаше именно такое🤣
показать весь комментарий
😁
показать весь комментарий
Участок ничтожество скулит от страха проиграть выборы тёткам🤣😅
показать весь комментарий
абложаны ШОС апаЗІЦыянерамі ру, як воўк сцягамі
показать весь комментарий
Луке голову напекло. дайте ему панамку. тьфу-ты... лучше не давайте, а то совсем крышу снесёт.
показать весь комментарий
Лука говорит интересные вещи. Спецслужбам США стОит прислушаться и присмотреться к своим гражданам.

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе.
Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - обратил внимание глава государства.

Источник: https://censor.net/n3212315
06.08.2020 16:12 Ответить
"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги.
Сегодня хайпуются на территории Беларуси... Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют", - добавил он.

Источник: https://censor.net/n3212315
06.08.2020 16:15 Ответить
десь я це чув..
там ще було про "наколоті апельсини"...
показать весь комментарий
Лука звинувачує НЕ США, а окремих осіб з паспортами США, ймовірно працюючих на росію.
показать весь комментарий
Вашингтон-Москва-Варшава-Киев-далее везде-транзит.
показать весь комментарий
Очень напоминает
показать весь комментарий
задержали одного белгражданина с диппаспортом . он женат на американке работающей в посольстве в Украине . как вам такой расклад ?

..
..
06.08.2020 19:05 Ответить
Лука говорит об американском паспорте, а не о дипломатическом.
показать весь комментарий
так вот у задержанного Американский дипломатический паспорт .
показать весь комментарий
Это не противоречит словам Лукашенко, которого я процитировала выше.
И он говорит, что отдельные из них работали в россии, и сейчас за них россия заступается.
показать весь комментарий
Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Источник: https://censor.net/n3212315

Там венгерки с крепким телом
Ты их в дверь - они в окно...
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно.

(с) В. Высоцкий
показать весь комментарий
и усатые шпионки с бангладеш.
показать весь комментарий
Не ну все таки вирус дает осложнение на мозги, завтра у него будет высадка марсиан с целью свержения президента Галактики.
показать весь комментарий
вирус дает осложнение на мозги

хорошо сказал
показать весь комментарий
Никак белорусы не хотят ассоциации с ЕС на правах колонии с безумными коммунальными тарифами и уничтожением промышленности плюс введением внешнего колониального управления.
показать весь комментарий
Так и дальше 18 руб. за комментарий платят на Савушкина? На прокорм хватает?
показать весь комментарий
Если 18 один, сотка 1800,грубо говоря двадцать рабочих дней на 1800 = 36000. Это доуя для них мне кажется . Не знаю сколько это в наши, но они кажется жируют фашисты.
показать весь комментарий
Хочу взлететь я в небо... в созвездие Рака..
Но в небо не пускает моя большая скромность
показать весь комментарий
Всі білоруси мріють подохнути в Сірії по наказу пригожина.
показать весь комментарий
https://censor.net/user/173780

Всі білоруси мріють подохнути в Сірії по наказу пригожина.
------------------------------------
Мріють только ОМОНОВЦЫ и МЕНТОЗАВРЫ.
показать весь комментарий
братья белорусы, желаю вам пройти выборы без крови и войны, и вам и нам украинцам нужно выждать время, враг ослаб, победа будет за нами.
показать весь комментарий
кто тебе сказал что беларусы считают Рашу врагом?
показать весь комментарий
не все, но я к свiдомим обращаюсь, спасибо за уточнение.
показать весь комментарий
Я сказал и что.
показать весь комментарий
Лукашенко: У Білорусі затримано осіб із паспортами США, ....які брали участь у передвиборчій кампанії в РФ



ЦЕ ФЕЄРИЧНО !!!))))))))))))))))))))))) три рази перечитавв заголовок..
так ні..уя і не зрозумів ))))
показать весь комментарий
Трьохпроцентный очкует конкретно
показать весь комментарий
кукухой поехал старик
показать весь комментарий
Це Білорусь..
Там негри бродять..
Держдеп в засаді сторожить...
показать весь комментарий
Фактически схема возврата боевиков в Россию через Украину согласована между Россией и Украиной. Потом их обменяют на "таксистов", наловленных на улицах случайных людей и т.п. Но дело усложнено тем, что Лукашенко будет держать задержанных боевиков до окончания выборов и хочет визита Зеленского в качестве жеста признания результатов выборов. Позиция Украины абсолютно проиграшна по действиям прокуратуры и МИДа. Украина должна требовать от Беларуси выдаче всех кто идентифицирован как участники боевых действий на Донбассе не зависимо от гражданства.
показать весь комментарий
Вы что-то поняли? Это какой-то бред похлеще 95-го квартала.
показать весь комментарий
слился...бульбаш....
показать весь комментарий
Лукашенко ***** поперек горла стал?
показать весь комментарий
Маловато будет!
Лука еще должен базу рептилоидных подводных НЛО в Беловежской пуще накрыть.
показать весь комментарий
Экономическая ситуация в Беларуси такова, что они уже завоёваны рашей.
показать весь комментарий
какие ваши доказательства ?

...
показать весь комментарий
Огенты госдепа летели в стамбул😮
показать весь комментарий
У нищих слуг нет. Ищи сам.
показать весь комментарий
https://www.dialog.ua/world/212802_1596718361 Александр Лукашенко заявил, что короновирус ему подкинули

Во-во. Не надо было ему на 9 Мая ездить в РФ. Не надо.
показать весь комментарий
С камнем в окно.
показать весь комментарий
Имеет ввиду политтехнолога Шклярова - уроженца Беларуси.
Работал на штабы Меркель, Обамы, Собчак. Только у него паспорт США - имел неосторожность приехать к больной матери. Надеюсь госдеп насует Лукашенке за своего гражданина.
показать весь комментарий
только если он вьехал в Беларусь по американскому паспорту . Если он использовал белоруский но насуют ему за нарушение законов США .

..
..
показать весь комментарий
Кто бы что уже ни говорил, не веры НИКОМУ. НЕт достоверных данных. Может, это белорусы или рассеяне, получившие второе гражданство, отсуда и "паспорта". Может им их "выписали" в Москве.... Поэтому очередную лапшу с ушей надоело снимать.
показать весь комментарий
Цензор, прекращай публиковать с https://www.belta.by/president/view/lukashenko-idet-gibridnaja-vojna-protiv-belarusi-i-my-dolzhny-zhdat-pakostej-s-ljuboj-storony-401625-2020/ БЕЛТА , лучше давай тогда и с сайтов *****, такое же враньё, только не с востока, а с севера.
показать весь комментарий
Да, в этом мире не всё так однозначно, кроме того, что за 26 своего царствования президент Беларуссии выжил из ума и стал идиотом.
показать весь комментарий
Да Луку отдает не по детски, подумал бы долбан на какой хер вы нужны Америке разве только геморрой лечить.
показать весь комментарий
А спасать народ от диктатора, как спасали иракцев или сирийцев - кто будет?
показать весь комментарий
Рассказывая о разговоре с Шойгу, Лукашенко уточнил, что они обсуждали Украину. «"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" - "Кажется", - ответил мне Шойгу», - привел глава республики диалог с российским министром.
показать весь комментарий
Череп и кости. Масонские фартушки мечтают рулить миром.
показать весь комментарий
"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Беларуси... Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют", - добавил он.

поток бессознательного
показать весь комментарий
Лука с всех сторон окружили враги, не дают усидеть спокойно до смерти)))
показать весь комментарий
Ну, без лиц с американскими паспортами - никак!
показать весь комментарий
