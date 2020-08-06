Зеленский требует от Шмыгаля защитить интересы государства в вопросе продажи "Мотор Сичи"
Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно принять совместно с СНБО и СБУ меры по защите экономических интересов государства.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Необходимо обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу", - сказано в сообщении.
Глава государства настаивает, что нужны меры, чтобы исключить экономически необоснованное отчуждение имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
"Кроме того, следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества "Мотор Сич", - говорится в сообщени.
О соответствующих результатах премьер-министр должен проинформировать президента лично.
В ночь на 6 августа Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd сообщила, что дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".
Xinwei уточняет, что в тот же день ее дочерняя компания Beijing Skyrizon отозвала из Антимонопольного комитета заявление, которое она ранее подавала совместно с госконцерном "Укроборонпром".
Xinwei также указывает, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.
По данным источника "Интерфакс-Украина" в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций.
Продаже "Мотор Сичи" китайским владельцам также обеспокоены США. Ранее временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.
Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.
ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.
(в роль конкретно вошел)))
А слабо отказать в согласовании сделки кЕтайцам?!.. Незассышь, Зеленый!
Так что с покупкой острова не все так однозначно)))
Ой щось не вірю.
АНы не строим (2 самолета в год не в счет), врагу моторы и запчасти не продаем (и это правильно).
Что делать заводу?
А то в нас адепти дружби з рашкою кажуть, що наша продукція треба тільки в снг, бо на Заході вона застаріла. Так, бл, а хто винен, що вона застаріла? Чи не власники заводів, які за 30 років не додумалися вкласти гроші в модернізацію?
От чомусь харчові підприємства вклалися в модернізацію і тепер пиво Оболонь, цукерки Світоч чи там соки Садочок продають і в Грузії, і в Литві, і в Польщі!
К сожалению, наши АН-овцы отдали рашке все права на обслуживание и модернизацию совковых АНов, при условии закупки запчастей в Украине.
Была тема двигателей "малой тяги", но нарвемся на санкции от США.
Не забувайте, у нас дешева робоча сила... Чомусь ПівденМаш збирає вже компоненти американських ракет і за рахунок цього живе! Хай би ще з Маском домовилися, в нього ж обсяги виробництва ракет ростуть і треба нові підрядники!
А про модернізації Ан в рашці подробніше можна? Якраз вони Руслан не можуть у виробництво вернути через позицію Антонова!
Те ракеты делают не из за дешёвой рабочей силы. После распада СССР, США решили приспособить его удачные разработки к своей космической программе. Когда делали новую ракету, допустили к конкурсу совместный проект Украины и РФ. Их ступень оказалась самой удачной и дешёвой. С тех пор на ракету с ставят ступень Украинской разработки и сборки, с двигателями от РФ.
По Руслану: В принципе и хотела бы РФ его у Украины закупить в некотором количестве, но Украина - не продаёт. РФ могла бы сама их скопировать, но это дорого, а самолётов надо мало. Никогда не окупится, а критической нужды в дополнительных самолётах - нет. Копировать и собирать Руслан в РФ - не планируют. С 25 года начнут разработку полностью нового, каким потом поменяют Русланы. Но уже имеющиеся самолёты обслуживаются без Украины.
Просто компанію зареєстрували на території Китаю, щоб Американців трохи заплутати
Це скоріш за все і є головна мета.
Як Новинський будував корвет так і Ярославський будуватиме ПКР Нептун
Надо с этим манкуртом что то решать.
Китайцы купили 50% акций украинской фондовой биржи Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) приобрела пакет из 49,9% акций украинской Фондовой биржи ПФТС. ... BOCE является крупнейшей спотовой товарной биржей Китая с годовым оборотом в $1 трлн.