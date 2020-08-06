РУС
6 673 46

Зеленский требует от Шмыгаля защитить интересы государства в вопросе продажи "Мотор Сичи"

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно принять совместно с СНБО и СБУ меры по защите экономических интересов государства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Необходимо обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу", - сказано в сообщении.

Глава государства настаивает, что нужны меры, чтобы исключить экономически необоснованное отчуждение имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Надеемся, что "Мотор Січ" не продадут китайцам и есть "неплохой шанс" найти других инвесторов, - Тейлор

"Кроме того, следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества "Мотор Сич", - говорится в сообщени.

О соответствующих результатах премьер-министр должен проинформировать президента лично.

В ночь на 6 августа Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd сообщила, что дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Также на Цензор.НЕТ: "Мотор Січ" должно контролировать государство, - Абромавичус

Xinwei уточняет, что в тот же день ее дочерняя компания Beijing Skyrizon отозвала из Антимонопольного комитета заявление, которое она ранее подавала совместно с госконцерном "Укроборонпром".

Xinwei также указывает, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

По данным источника "Интерфакс-Украина" в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций.

Читайте также: Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода

Продаже "Мотор Сичи" китайским владельцам также обеспокоены США. Ранее временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Читайте также: При продаже "Мотор січі" у китайских инвесторов надо гарантированно забрать блокирующий пакет акций, чтобы не допустить ликвидации предприятия в будущем, - эксперт Слободянюк

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.

Зеленский Владимир (21968) Китай (3183) Мотор Січ (127) США (27934) Шмыгаль Денис (2859)
+11
о как боевым духом пропитался... даже от шмыгалки что-то требовать стал...
(в роль конкретно вошел)))
06.08.2020 16:11
+11
Зеленский требует от Шмыгаля защитить интересы государства в вопросе продажи "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 7044
06.08.2020 16:13
+9
а вот это интересно!.. продолжай..
А слабо отказать в согласовании сделки кЕтайцам?!.. Незассышь, Зеленый!
06.08.2020 16:12
Шоб защитить интересы государства, надо просто не продавать Моторсiч. Шо не ясно?
06.08.2020 16:10
Зеленский требует от Шмыгаля защитить интересы государства в вопросе продажи "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 7044
06.08.2020 16:13
Как не продавать, они все уже в частных руках с конца 90-х...
06.08.2020 18:43
Отак. Не продавать. Стратегическое предприятие.
06.08.2020 18:50
Ну вот для примера Батька бы не дал продавать... ну так он же такой сакой, диктатор и все такое... у нас же якобы демократия, чем больше приватизируют тем лучше! И кажется уже давно приватизировали, а сейчас просто перепродают... проснулись..
06.08.2020 19:09
Шо за батька? Если ты про трехпроцентного таракана, то какой он батька?
06.08.2020 20:14
о как боевым духом пропитался... даже от шмыгалки что-то требовать стал...
(в роль конкретно вошел)))
06.08.2020 16:11
а вот это интересно!.. продолжай..
А слабо отказать в согласовании сделки кЕтайцам?!.. Незассышь, Зеленый!
06.08.2020 16:12
Конечно зассыт. Это у него роль такая, и он с ней справляется.
06.08.2020 16:13
Пізно вже, кажись, гроші за завод вже отримали і потратили на острів...
06.08.2020 16:35
А итальянцы собираются проверять сделку( может отменят ее), говорят это заповедник, там исторические здания и памятники, туда мог заехать любой турист , а богуславские ворюги остров закроют для людей--будет только межпуха.
Так что с покупкой острова не все так однозначно)))
06.08.2020 21:13
Друг парашенки рыг богуслаев гадит Украине
06.08.2020 16:17
а як це Риг і не друг Зелі?
06.08.2020 16:25
Патамуша он друг основателя партии рыгов, все просто же
06.08.2020 16:27
Дивно, торік на виборах в 2 турі за Зе топив...
06.08.2020 16:41
А по кременчугскому НПЗ вопросы будут?
06.08.2020 16:22
Задавай
06.08.2020 16:28
рубльова шльондра імітує захисника державних інтересів
06.08.2020 16:26
Що невже армія, мова, віра?
Ой щось не вірю.
06.08.2020 16:32
Защитить интересы государства - сдать "Мотор Сич" на металлолом?
АНы не строим (2 самолета в год не в счет), врагу моторы и запчасти не продаем (и это правильно).
Что делать заводу?
06.08.2020 16:35
Модернізуватися для початку...

А то в нас адепти дружби з рашкою кажуть, що наша продукція треба тільки в снг, бо на Заході вона застаріла. Так, бл, а хто винен, що вона застаріла? Чи не власники заводів, які за 30 років не додумалися вкласти гроші в модернізацію?

От чомусь харчові підприємства вклалися в модернізацію і тепер пиво Оболонь, цукерки Світоч чи там соки Садочок продають і в Грузії, і в Литві, і в Польщі!
06.08.2020 16:40
Никто нам выпускать свои самолеты не даст. Боинг и Аэробус имеют свои заводы двигателей.
К сожалению, наши АН-овцы отдали рашке все права на обслуживание и модернизацию совковых АНов, при условии закупки запчастей в Украине.
Была тема двигателей "малой тяги", но нарвемся на санкции от США.
06.08.2020 16:52
Емм, а який із наших літаків зараз є прямим конкурентом Боінга чи Ейрбаса?)) Ну от крім Ан-70 і А400 в голову нічого не приходить!
Не забувайте, у нас дешева робоча сила... Чомусь ПівденМаш збирає вже компоненти американських ракет і за рахунок цього живе! Хай би ще з Маском домовилися, в нього ж обсяги виробництва ракет ростуть і треба нові підрядники!
А про модернізації Ан в рашці подробніше можна? Якраз вони Руслан не можуть у виробництво вернути через позицію Антонова!
06.08.2020 17:03
Украина конкурент не Боингу и Аэробусу - а РФ. С распада СССР РФ постепенно замещает Украину на рынке транспортных самолётов.

Те ракеты делают не из за дешёвой рабочей силы. После распада СССР, США решили приспособить его удачные разработки к своей космической программе. Когда делали новую ракету, допустили к конкурсу совместный проект Украины и РФ. Их ступень оказалась самой удачной и дешёвой. С тех пор на ракету с ставят ступень Украинской разработки и сборки, с двигателями от РФ.

По Руслану: В принципе и хотела бы РФ его у Украины закупить в некотором количестве, но Украина - не продаёт. РФ могла бы сама их скопировать, но это дорого, а самолётов надо мало. Никогда не окупится, а критической нужды в дополнительных самолётах - нет. Копировать и собирать Руслан в РФ - не планируют. С 25 года начнут разработку полностью нового, каким потом поменяют Русланы. Но уже имеющиеся самолёты обслуживаются без Украины.
06.08.2020 19:04
Да звісно, всьо ви робите бєз України, але Мотор Січ чомусь к рукам крадія так і липне!
07.08.2020 07:53
Ну, нормально. Продадуть китайцям, а китайці продадуть Росії. Бізнес є бізнес.
06.08.2020 16:36
китайцы все вывезут в китай, включая ключевой персонал. пох*уй им мордор
06.08.2020 16:39
та то росіянє і купують! Китайцям він і нафік не потрібен!
Просто компанію зареєстрували на території Китаю, щоб Американців трохи заплутати
07.08.2020 07:55
ну хоть что-то путное сказал наш прэЗЕдент, тут я с ним согласен
06.08.2020 16:38
Без "Мотор-Сичь" о крьілатьіх ракетах можно забьіть , а єто не только ПКР"Нептун" , но и КР класса "земля-земля" средней дальности - противовес российским "Калибрам". Да и США не в восторге от усиления ВПК Китая , в части производства авиадвигателей.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:39 Ответить
100%
Це скоріш за все і є головна мета.
Як Новинський будував корвет так і Ярославський будуватиме ПКР Нептун
07.08.2020 07:57
Нашли промышленника - китайца яросразского,этот деятель может только аферы крутить,будет он вам двигатели собирать,ждите идиоты.
06.08.2020 16:41
Скажите кто нибудь Ослику что Бородатая бабушка Коломойша это не государство!
06.08.2020 16:46
А інтереси якої держави воно хоче захищати?
06.08.2020 16:46
Осел только у ленки может что то требовать...у премьера..даде такого дерьмового как шмыгло он может толтко просить...эта ветвь власти ослу не подчиняется..
06.08.2020 17:01
"Матёр Сыч" для того и матёр чтобы токмо острова покупать, а зачем нам движки к ударным беспилотникам?не надо! лучше пусть их китайцы выпускают и на паРашу продают 100 - паРАше , пару - нам....
06.08.2020 17:11
Про ФГИУ презику кто-нибудь рассказывал? Или он только красивую фамилию ШМЫГАЛЬ запомнил?:
06.08.2020 17:21
Проснулось зеленое чудо. После передоза.
06.08.2020 17:50
С Зеленским все понятно. https://www.youtube.com/watch?v=EqhiH6tBDkw&feature=push-prem-sub&attr_tag=D9P38aDN0acPgs2V:6 Скандальне призначення Татарова в Офісі президента. Зеленський пішов стежками Януковича
Надо с этим манкуртом что то решать.
06.08.2020 18:01
Если от Шыгаля это надо требовать то его надо гнать в шею
06.08.2020 18:14
Профукали землю, профукають і небо.
06.08.2020 18:17
Богуслаєв... І ще не продав, у процесі продажу зараз.
06.08.2020 18:30
Мотор сич продали не Зеленский и не Порошенко.
06.08.2020 18:45
А ЭТО !!!???
Китайцы купили 50% акций украинской фондовой биржи Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) приобрела пакет из 49,9% акций украинской Фондовой биржи ПФТС. ... BOCE является крупнейшей спотовой товарной биржей Китая с годовым оборотом в $1 трлн.
06.08.2020 23:52
 
 