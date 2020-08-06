РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4405 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 191 19

Минздрав планирует в сентябре выйти на уровень 25 тыс. ПЦР-тестов за сутки

Минздрав планирует в сентябре выйти на уровень 25 тыс. ПЦР-тестов за сутки

Министерство здравоохранения Украины планирует в сентябре выйти на показатель 25 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Относительно ПЦР-тестов. Когда я возглавил Минздрав, в сутки проводили 200 тестов, а сегодня - почти 17 тыс. Задача - выйти в сентябре на 25 тыс. тестов в сутки", - отметил министр.

По его словам, утвержден алгоритм тестирования людей с подозрением на COVID-19 и контактных людей, чтобы им делали тесты без замедлений.

"Но, конечно, возникают проблемы, поскольку не хватает людей и оборудования для проведения тестов. Мы признаем наличие проблем, но знаем, каким образом их решать", - добавил министр здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии будут бесплатно тестировать на COVID-19 прибывших из Украины, а также других стран из "красного" списка

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) тестирование (498) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
"Но, конечно, возникают проблемы, поскольку не хватает людей и оборудования для проведения тестов.

И самое досадное - не хватает больных.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:31 Ответить
+3
оце РІВЕНЬ
тільки навіщо? нахрін ті тести непотрібні, хитрозадий бізнес на лохах та лошицях
показать весь комментарий
06.08.2020 16:19 Ответить
+2
Значит и число зараженных возрастет. Как раз к выборам.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кого где и чем они тестируют?
показать весь комментарий
06.08.2020 16:15 Ответить
Вангую 25 тыс инфицированных в сутки
показать весь комментарий
06.08.2020 16:15 Ответить
оце РІВЕНЬ
тільки навіщо? нахрін ті тести непотрібні, хитрозадий бізнес на лохах та лошицях
показать весь комментарий
06.08.2020 16:19 Ответить
Чтобы оправдать "вторую волну" пандемии? и ужесточить карантин.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:49 Ответить
Південна Корея за допомогою великої кількості тестів змогла локалізувати спалах. Зараз там 30-40 випадків на день, а раніше було більше ніж 800.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:23 Ответить
постна муйня
кількість випадків залежить лише від кількості протестованих людей та рівня фальсифікації
показать весь комментарий
07.08.2020 00:32 Ответить
А що ще Вам рептилоїди нашепотіли?
показать весь комментарий
07.08.2020 06:55 Ответить
Даешь 5000 тестов сверх плана!
показать весь комментарий
06.08.2020 16:20 Ответить
Значит и число зараженных возрастет. Как раз к выборам.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:23 Ответить
"Но, конечно, возникают проблемы, поскольку не хватает людей и оборудования для проведения тестов.

И самое досадное - не хватает больных.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:31 Ответить
І незаражені лікарі кінчаються.....
показать весь комментарий
06.08.2020 16:34 Ответить
...в страшных муках?
показать весь комментарий
06.08.2020 16:51 Ответить
Пик заболеваемости переносится на сентябрь!
показать весь комментарий
06.08.2020 16:33 Ответить
Замутили цей вірус у лабораторії і розповсюдили ті, хто зараз заробляє шалені гроші на тестах, і заробить ще більші гроші на вакцині.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:40 Ответить
Мне сегодня со смехом рассказывали, что у нас в области есть целый рынок продажи (недорого) справок с негативными результатами теста на COVID-19 (без фактического его проведения), чтобы можно было спокойно выезжать за границу в те страны, которые пускают при наличии теста. Типа на море в Хорватию махнуть и т.д.
Нет, я бы ещё головой понял (хотя не был бы согласен), если у человека позитивный результат теста (инфицирован), а за границу очень надо - купил левую справку и поехал себе.
Но покупать справку без прохождения теста вообще (хотя делают его уже достаточно быстро) - это за гранью здравого смысла. Расходы на тест и на левую справку практически одинаковые. Ну да, ждать не надо. Но уже бы и самому за деньги интересно было - здоров или нет . . .

Эта страна никогда не будет жить нормально. НИКОГДА. И независимо от того, останется сама по себе или примкнёт к Западу или Востоку.
Желание всех кругом обмануть, схитрить, от чего-то увильнуть, не выполнять правила . . .
Да, история и генетическая память, да, жизнь целые поколения заставляла жить в королевстве кривых зеркал и это было условием выживания. Но сейчас-то зачем такой фигнёй страдать ???????????????? Надо ехать за границу, придурок, просто пойди и сделай этот тест, всё равно за те же деньги . . . Вот зачем всегда хотеть быть ровнее равных ???
И ведь в нормальной стране (когда приезжают на те же заработки) ведут себя как люди. Так почему дома мозг сразу в извращённый режим включается даже там, ГДЕ НЕ НАДО ?
показать весь комментарий
06.08.2020 16:42 Ответить
Могут покупать, шоб по приезду на само-мазо-изоляции не сидеть, или в больницу на лечение попасть - шоб наверняка.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:10 Ответить
100 млн. грн. из фонда взяли, а сколько аппаратов ИВЛ закупили? НОЛЬ! Где деньги, Шмыгаль?
показать весь комментарий
06.08.2020 16:46 Ответить
Вопрос зачем ? Я например не вижу какой-то стратегии тестирования, которая как то бы повлияла на распространение вируса. Больных тестируют когда они уже еле дышат, пред госпитализацией. Естественно те уже успели заразить всех кого только можно. Какой уже толк с того теста.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:58 Ответить
СТЕПАНОВ - ЛЖЕЦ.
показать весь комментарий
08.11.2020 19:09 Ответить
 
 