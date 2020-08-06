Минздрав планирует в сентябре выйти на уровень 25 тыс. ПЦР-тестов за сутки
Министерство здравоохранения Украины планирует в сентябре выйти на показатель 25 тысяч ПЦР-тестов в сутки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.
"Относительно ПЦР-тестов. Когда я возглавил Минздрав, в сутки проводили 200 тестов, а сегодня - почти 17 тыс. Задача - выйти в сентябре на 25 тыс. тестов в сутки", - отметил министр.
По его словам, утвержден алгоритм тестирования людей с подозрением на COVID-19 и контактных людей, чтобы им делали тесты без замедлений.
"Но, конечно, возникают проблемы, поскольку не хватает людей и оборудования для проведения тестов. Мы признаем наличие проблем, но знаем, каким образом их решать", - добавил министр здравоохранения.
тільки навіщо? нахрін ті тести непотрібні, хитрозадий бізнес на лохах та лошицях
кількість випадків залежить лише від кількості протестованих людей та рівня фальсифікації
И самое досадное - не хватает больных.
Нет, я бы ещё головой понял (хотя не был бы согласен), если у человека позитивный результат теста (инфицирован), а за границу очень надо - купил левую справку и поехал себе.
Но покупать справку без прохождения теста вообще (хотя делают его уже достаточно быстро) - это за гранью здравого смысла. Расходы на тест и на левую справку практически одинаковые. Ну да, ждать не надо. Но уже бы и самому за деньги интересно было - здоров или нет . . .
Эта страна никогда не будет жить нормально. НИКОГДА. И независимо от того, останется сама по себе или примкнёт к Западу или Востоку.
Желание всех кругом обмануть, схитрить, от чего-то увильнуть, не выполнять правила . . .
Да, история и генетическая память, да, жизнь целые поколения заставляла жить в королевстве кривых зеркал и это было условием выживания. Но сейчас-то зачем такой фигнёй страдать ???????????????? Надо ехать за границу, придурок, просто пойди и сделай этот тест, всё равно за те же деньги . . . Вот зачем всегда хотеть быть ровнее равных ???
И ведь в нормальной стране (когда приезжают на те же заработки) ведут себя как люди. Так почему дома мозг сразу в извращённый режим включается даже там, ГДЕ НЕ НАДО ?