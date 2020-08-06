Минздрав планирует в сентябре выйти на уровень 25 тыс. ПЦР-тестов за сутки

Министерство здравоохранения Украины планирует в сентябре выйти на показатель 25 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Относительно ПЦР-тестов. Когда я возглавил Минздрав, в сутки проводили 200 тестов, а сегодня - почти 17 тыс. Задача - выйти в сентябре на 25 тыс. тестов в сутки", - отметил министр.

По его словам, утвержден алгоритм тестирования людей с подозрением на COVID-19 и контактных людей, чтобы им делали тесты без замедлений.

"Но, конечно, возникают проблемы, поскольку не хватает людей и оборудования для проведения тестов. Мы признаем наличие проблем, но знаем, каким образом их решать", - добавил министр здравоохранения.

