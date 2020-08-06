РУС
"Дело судей Окружного админсуда" очень хочет расследовать "таинственный орган". Не ГБР ли это, которое неоднократно забирало дела у НАБУ?, - адвокат Головань

В знаменитом производстве о судьях ОАСК существует таинственный спор о подследственности. Какой-то другой орган досудебного расследования очень хочет деятельность судей ОАСК расследовать. Хочет настолько сильно, что готов забрать производства у НАБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает адвокат пятого президента Украины Игорь Головань.

"Печерский районный суд города Киев в очередной раз подтвердил свою репутацию. Такая универсальная "фомка" с помощью которой можно взломать любой закон. Не только обязал генерального прокурора рассмотреть ходатайство Палия В.П. в интересах заместителя председателя ОАСК, но и указал, какое именно решение генеральный прокурор должен принять по результатам рассмотрения того ходатайства! Передать другому органу досудебного расследования и все!" - подчеркнул адвокат.

По словам Голованя, статья 36 УПК Украины прямо запрещает передавать другим органам досудебного расследования подследственные НАБУ производства.

"Интересно, что процессуальный статус Палия В.П. в опубликованном тексте резолютивной части не указаны. Не хотят признавать статус защитника? Однако даже о том, что Палий В.П. является адвокатом в постановлении ни слова. Оказывается, в знаменитом производстве о судьях ОАСК существует таинственный спор о подследственности. То есть, какой-то другой орган досудебного расследования очень хочет деятельность судей ОАСК расследовать. Хочет настолько страстно, что готов производства у НАБУ забрать", - объяснил правозищитник.

"Но сам тот таинственный орган почему-то пока остается в тени. И коллега Палий выступил адвокатом не только заместителя председателя ОАСК, но и того таинственного органа досудебного расследования. И не ГБР ли это часом? Ведь именно ГБР неоднократно незаконно принималось расследовать подследственные НАБУ дела. Если моя догадка о желании передать резонансное дело с НАБУ именно в ГБР подтвердится, то понятное станет очевидным", - добавил Головань.

Ранее Печерский суд обязал Офис ГПУ забрать у НАБУ "дело судей Окружного админсуда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис президента о скандале в ОАСК: Зеленский в ход расследования НАБУ не вмешивается. Ликвидация суда возможна только при наличии законных оснований

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.

Читайте: Иск в ОАСК об отмене регистрации "Слуги народа" - публичное унижение Вовком президента, - Шабунин

НАБУ (4596) Вовк Павел (261) ГБР (3210) Головань Игорь (117) Окружной админсуд Киева (400)
Таинственный орган - больше подходит к тому, кто у нас сейчас занял табурет главы государства...
06.08.2020 16:37 Ответить
По словам Голованя, статья 36 УПК Украины прямо запрещает передавать другим органам досудебного расследования подследственные НАБУ производства. Саме так, тому ОГП мало вже розпочати досудове розслідування по судді і саме слідчі ДБР мали би вже набирати йому підозру по ст. 375 ККУ - Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.

Ау! ДБР! Ви це вже робите?
Думаю, що ні.
06.08.2020 16:39 Ответить
Звичайно ДБР від "ДНР".
06.08.2020 16:47 Ответить
У зе-команді гопнікі і гопота. Все по понятіях.
06.08.2020 17:17 Ответить
"...Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів"...?

Коли вже прочитаємо заголовок :"З судді Вовка нарешті стягнути шкіру!"
06.08.2020 17:48 Ответить
За этот судейско-прокурорский ужас, что царит в Украине рано или поздно прийдется ответить Зеленсокму.
06.08.2020 22:15 Ответить
еще раз: суд - дело Божье, а безбожники могут только дров наломать
