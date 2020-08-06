"Дело судей Окружного админсуда" очень хочет расследовать "таинственный орган". Не ГБР ли это, которое неоднократно забирало дела у НАБУ?, - адвокат Головань

В знаменитом производстве о судьях ОАСК существует таинственный спор о подследственности. Какой-то другой орган досудебного расследования очень хочет деятельность судей ОАСК расследовать. Хочет настолько сильно, что готов забрать производства у НАБУ.

"Печерский районный суд города Киев в очередной раз подтвердил свою репутацию. Такая универсальная "фомка" с помощью которой можно взломать любой закон. Не только обязал генерального прокурора рассмотреть ходатайство Палия В.П. в интересах заместителя председателя ОАСК, но и указал, какое именно решение генеральный прокурор должен принять по результатам рассмотрения того ходатайства! Передать другому органу досудебного расследования и все!" - подчеркнул адвокат.

По словам Голованя, статья 36 УПК Украины прямо запрещает передавать другим органам досудебного расследования подследственные НАБУ производства.

"Интересно, что процессуальный статус Палия В.П. в опубликованном тексте резолютивной части не указаны. Не хотят признавать статус защитника? Однако даже о том, что Палий В.П. является адвокатом в постановлении ни слова. Оказывается, в знаменитом производстве о судьях ОАСК существует таинственный спор о подследственности. То есть, какой-то другой орган досудебного расследования очень хочет деятельность судей ОАСК расследовать. Хочет настолько страстно, что готов производства у НАБУ забрать", - объяснил правозищитник.

"Но сам тот таинственный орган почему-то пока остается в тени. И коллега Палий выступил адвокатом не только заместителя председателя ОАСК, но и того таинственного органа досудебного расследования. И не ГБР ли это часом? Ведь именно ГБР неоднократно незаконно принималось расследовать подследственные НАБУ дела. Если моя догадка о желании передать резонансное дело с НАБУ именно в ГБР подтвердится, то понятное станет очевидным", - добавил Головань.

Ранее Печерский суд обязал Офис ГПУ забрать у НАБУ "дело судей Окружного админсуда".

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.

