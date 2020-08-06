Чиновнику Харьковской ОГА, вымогавшему взятку в 1,32 млн грн, сообщено о подозрении, - САП

Директору одного из департаментов Харьковской ОГА, задержанному при получении взятки, детективы Национального бюро по процессуального руководства САП сообщили о подозрении.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.

Чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15 ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 УК Украины.

Следствие установило, что чиновник ОГА, который в прошлом занимал должность в управлении ТЭК Харьковской обл., решил убедить лицо, действовавшее от имени ООО, которое нуждалось в присоединении свох электроустановок к сетям, предоставить неправомерную выгоду якобы с целью ее дальнейшей передачи руководству АО "Харьковоблэнерго".

"Стоимость" услуг по подключению чиновник оценил в расчете 2 200 грн за каждую из 600 кВт мощностей.

Чиновник задержан сразу после получения 1,32 млн грн неправомерной выгоды.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачила на получении 1,32 млн грн неправомерной выгоды директора одного из департаментов Харьковской областной государственной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в Харькове очень напряженная, - Степанов