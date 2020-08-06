РУС
Новости Агрессия России против Украины
Офис генпрокурора не получал официального приглашения в Беларусь для обсуждения ситуации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер"

Офис генпрокурора не получал официального приглашения в Беларусь для обсуждения ситуации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер"

В Офисе генерального прокурора обещают отреагировать после получения официального приглашения посетить Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров РФ и Украины для разбирательств в ситуации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров РФ и Украины для разбирательств в ситуации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер"

ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Также читайте: На данный момент Беларусь официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер", - Кулеба. ВИДЕО

Беларусь (8017) Лукашенко Александр (3646) ЧВК Вагнер (1339) Офис Генпрокурора (2636)
+5
https://twitter.com/tZEinform/status/1291360509942468608?s=20 У Венедиктовой с Лукашенко взаимная "симфония" ОНА - "требует передачи боевиков Украине", но бумаги не направляет ОН - требует чтобы она приехала в Беларусь, но бумаги не направляет.
06.08.2020 17:03 Ответить
+4
А чего вы ждёте??? Открывайте дела за наёмничество и требуйте сюда или батька будет жрать свою бульбу сам!
06.08.2020 17:21 Ответить
+1
таракан небось попутным голубем приглашение слал.
06.08.2020 17:01 Ответить
06.08.2020 17:01 Ответить
Лукамор ********, як завжди. Та й у нас, зараз, брехун на брехуні і брехуна запрягає...
06.08.2020 17:10 Ответить
А до Минска лететь как до Марса походу . Полчаса до Борисполя и 1 час лететь
06.08.2020 17:29 Ответить
кто может сюда натолкать комментов
https://www.mk.ru/politics/2020/08/06/lukashenko-pereshel-chertu-russkogo-mira-sdaet-nashikh-ukraine.html про выдачу
06.08.2020 17:34 Ответить
возможно это вообще разводняк ху..ла и Луки что бы поднять рейтинг последнего
06.08.2020 18:12 Ответить
Айя-яй! Как не получал?!?!?? Не может быть! сипатый ублюдок никогда неВрот, это усе ураги!
06.08.2020 18:33 Ответить
ага, барышня, дождетесь
06.08.2020 23:30 Ответить
 
 