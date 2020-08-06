Офис генпрокурора не получал официального приглашения в Беларусь для обсуждения ситуации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер"

В Офисе генерального прокурора обещают отреагировать после получения официального приглашения посетить Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров РФ и Украины для разбирательств в ситуации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер".

ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Также читайте: На данный момент Беларусь официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер", - Кулеба. ВИДЕО