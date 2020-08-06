МИД Украины опровергает информацию о разрешении 5 тыс. хасидов приехать в Умань

Правительство Украины не давало разрешения тысячам хасидов на проведение традиционного паломничества в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщили в МИД Украины.

"По информации секретариата Кабинета Министров Украины, по состоянию на 6 августа правительство Украины не принимало ни одного решения о предоставлении разрешения пяти тысячам человек совершить паломничество в Умань для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжают консультации с причастными украинскими центральными органами исполнительной власти и с израильской стороной на предмет минимизации количества паломников учитывая введенные карантинные ограничения и сложную эпидемическую ситуацию в Украине, Израиле и в мире в целом.

Ранее израильские СМИ сообщили, что главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что украинское правительство разрешило как минимум пяти тысячам человек посетить ежегодное паломничество в Умань. Эта цифра может быть увеличена до восьми тысяч, но паломники должны будут носить маски в людных местах и воздерживаться от собраний более чем 30 человек, добавил раввин.

После этого министерство здравоохранения Израиля призвало украинские власти принять меры для того, чтобы не допустить массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

