РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5201 посетитель онлайн
Новости
2 588 20

МИД Украины опровергает информацию о разрешении 5 тыс. хасидов приехать в Умань

МИД Украины опровергает информацию о разрешении 5 тыс. хасидов приехать в Умань

Правительство Украины не давало разрешения тысячам хасидов на проведение традиционного паломничества в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщили в МИД Украины.

"По информации секретариата Кабинета Министров Украины, по состоянию на 6 августа правительство Украины не принимало ни одного решения о предоставлении разрешения пяти тысячам человек совершить паломничество в Умань для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжают консультации с причастными украинскими центральными органами исполнительной власти и с израильской стороной на предмет минимизации количества паломников учитывая введенные карантинные ограничения и сложную эпидемическую ситуацию в Украине, Израиле и в мире в целом.

Ранее израильские СМИ сообщили, что главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что украинское правительство разрешило как минимум пяти тысячам человек посетить ежегодное паломничество в Умань. Эта цифра может быть увеличена до восьми тысяч, но паломники должны будут носить маски в людных местах и воздерживаться от собраний  более чем 30 человек, добавил раввин.

После этого министерство здравоохранения Израиля призвало украинские власти принять меры для того, чтобы не допустить массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

Также читайте: Массовое паломничество хасидов в Умань в этом году невозможно, - совещание в МИД. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Израиль (2096) МИД (7108) хасиды (256)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
панки в порівнянні з хасидами - ікона охайності
показать весь комментарий
06.08.2020 17:23 Ответить
+2
дак как жы так, как умань проживет без говна в этом году?
показать весь комментарий
06.08.2020 17:26 Ответить
+2
И шо? Они реально не пустят хасидов на Рошашана к своему святому в Умань? Хочу посмотреть!
показать весь комментарий
06.08.2020 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пізно, вони вже виїхали... Стрічайте.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:14 Ответить
панки в порівнянні з хасидами - ікона охайності
показать весь комментарий
06.08.2020 17:23 Ответить
Особливо це стосується ізраїльських бомжей !!))
показать весь комментарий
06.08.2020 17:31 Ответить
До
МЗС України спростовує інформацію про дозвіл 5 тис. хасидів приїхати в Умань - Цензор.НЕТ 884

после
МЗС України спростовує інформацію про дозвіл 5 тис. хасидів приїхати в Умань - Цензор.НЕТ 8434

Офигеть.Если такие последователи-страшно представить каким был сам цадик.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:30 Ответить
дак как жы так, как умань проживет без говна в этом году?
показать весь комментарий
06.08.2020 17:26 Ответить
Будут перекрывать дороги,требуя что бы Бубочка пустил в Умань своих единоверцев.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:32 Ответить
отдать того пархатого и не надо того говна, что навозит та нечисть
показать весь комментарий
06.08.2020 19:35 Ответить
пусть едут, деньги везут.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:29 Ответить
В додаток пошість вселяку !!))
показать весь комментарий
06.08.2020 17:32 Ответить
После этого https://censor.net/news/3211920/izrail_prosit_ukrainu_ne_prinimat_v_etom_godu_palomnikovhasidov для того, чтобы не допустить массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

Евреи наслушались Стёпиных репортажей про то, как в Украине люди на улицах падают и решили, ну его нахер - эти хасиды из Умани все больные вернутся, и жопа земле обетованной.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:30 Ответить
Хасиди нікого не слухают!!))
показать весь комментарий
06.08.2020 17:35 Ответить
Израиль хрен ложил на этот фейковый вирус и не обращает уже никакого внимания.
Вчера 1700 человек на 10 лимонов - ну и хай набирают иммунитет.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:57 Ответить
И шо? Они реально не пустят хасидов на Рошашана к своему святому в Умань? Хочу посмотреть!
показать весь комментарий
06.08.2020 17:33 Ответить
Колись комуністи Ізраілю (партія МАКИ) хотіли забрати до себе з мавзолею в Москві тіло Ульянова (Леніна), то чому б і інших їх святинь не перевезти на історичну батьківщину.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:34 Ответить
Була така пропозиція відносно цадика, але хасиди категорично заперечили ,Нахман має бути в Умані, це його заповіт !!))
показать весь комментарий
06.08.2020 17:37 Ответить
Тоді нехай буде якщо такий заповіт.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:06 Ответить
«Прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим» Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Умані Олександр Цебрій

https://glavcom.ua/country/society/ukrajina-zaboronila-palomnictvo-hasidiv-do-umani-cogo-roku-692941.html
показать весь комментарий
06.08.2020 18:46 Ответить
Конечно вранье все это - их приедет 15 тысяч!
показать весь комментарий
06.08.2020 21:24 Ответить
нечего им там мусорить, пусть дома празднуют
показать весь комментарий
06.08.2020 23:28 Ответить
 
 