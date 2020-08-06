В Стамбульской конвенции о насилии "гендер" толкуется по-другому, что может побуждать украинских школьников к размышлению над изменением пола, - Совет Церквей

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций считает, что идеологическая ангажированность и отдельные положения Стамбульской конвенции вызывают сомнения в целесообразности ратификации именно этого международного документа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСЦиРО.

Практические предложения религиозного сообщества, направленные на противодействие домашнему насилию, изложены в письме Председателя ВСЦиРО митрополита Епифания, предстоятеля Православной Церкви Украины, адресованном премьер-министру Украины.

"Вместо ратификации Стамбульской Конвенции мы призываем развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин, как это делают другие страны Европы, также отказались от ратификации этой Конвенции (Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения)", - говорится в письме.

Для разработки эффективного механизма противодействия проблематике насилия, а также домашнего насилия, Совет Церквей предлагает сделать ряд практических шагов:



- сформировать рабочую группу из профессиональных юристов, куда смогут присоединиться представители от ВСЦиРО для улучшения национального законодательства;

- провести диалоговые встречи представителей правозащитных кругов и религиозной среды для аргументированой обработки недостатков предлагаемого документа и выработки совместной позиций;

- получить практические последствия в виде совершенного или обновленного национального законодательства, которое затем будет мониториться в разрезе практической имплементации во всех регионах Украины, куда приобщатся представители ВСЦиРО.

По мнению религиозных деятелей, ключевым недостатком Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (известной как Стамбульская конвенция) является проблемное толкование понятия "гендер", которое несет в себе риски искажения сути государственной гендерной политики, которая до этого времени определяется Законом Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин".

В Совете Церквей отмечают, что Стамбульская конвенция вводит совершенно другое толкование понятия "гендер", чем в законе Украины, которое означает социально закреплены роли, поведение, деятельность и характерные признаки, которые определенное общество считает надлежащими для женщин и мужчин (статья 3). То есть в конвенции говорится о "гендере" не как о биологическом поле, характеризующем женщину или мужчину, а о самоидентификации человека. Зато в Римском статуте международного уголовного суда (статья 7), подписанном Украиной в 2000 году, термин "гендерный" относится только к двум полам - мужской и женской.

ВСЦиРО считает, что негативными последствиями такого подхода в Стамбульской конвенции может быть побуждение украинских школьников к размышлению над изменением пола ("гендера") и популяризация однополых сексуальных отношений в качестве варианта нормы.

В частности Всеукраинский Совет Церквей считает недопустимыми подходы, практикуемые в отдельных странах Западной Европы, когда детям предоставляется право самостоятельно определить свой "гендер" в подростковом возрасте, поскольку это только способствует распространению случаев заболевания гендерной дисфорией.

Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в Украине разработан законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет не применять отдельные ее положения.

