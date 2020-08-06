В Стамбульской конвенции о насилии "гендер" толкуется по-другому, что может побуждать украинских школьников к размышлению над изменением пола, - Совет Церквей
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций считает, что идеологическая ангажированность и отдельные положения Стамбульской конвенции вызывают сомнения в целесообразности ратификации именно этого международного документа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСЦиРО.
Практические предложения религиозного сообщества, направленные на противодействие домашнему насилию, изложены в письме Председателя ВСЦиРО митрополита Епифания, предстоятеля Православной Церкви Украины, адресованном премьер-министру Украины.
"Вместо ратификации Стамбульской Конвенции мы призываем развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин, как это делают другие страны Европы, также отказались от ратификации этой Конвенции (Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения)", - говорится в письме.
Для разработки эффективного механизма противодействия проблематике насилия, а также домашнего насилия, Совет Церквей предлагает сделать ряд практических шагов:
- сформировать рабочую группу из профессиональных юристов, куда смогут присоединиться представители от ВСЦиРО для улучшения национального законодательства;
- провести диалоговые встречи представителей правозащитных кругов и религиозной среды для аргументированой обработки недостатков предлагаемого документа и выработки совместной позиций;
- получить практические последствия в виде совершенного или обновленного национального законодательства, которое затем будет мониториться в разрезе практической имплементации во всех регионах Украины, куда приобщатся представители ВСЦиРО.
По мнению религиозных деятелей, ключевым недостатком Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (известной как Стамбульская конвенция) является проблемное толкование понятия "гендер", которое несет в себе риски искажения сути государственной гендерной политики, которая до этого времени определяется Законом Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин".
В Совете Церквей отмечают, что Стамбульская конвенция вводит совершенно другое толкование понятия "гендер", чем в законе Украины, которое означает социально закреплены роли, поведение, деятельность и характерные признаки, которые определенное общество считает надлежащими для женщин и мужчин (статья 3). То есть в конвенции говорится о "гендере" не как о биологическом поле, характеризующем женщину или мужчину, а о самоидентификации человека. Зато в Римском статуте международного уголовного суда (статья 7), подписанном Украиной в 2000 году, термин "гендерный" относится только к двум полам - мужской и женской.
ВСЦиРО считает, что негативными последствиями такого подхода в Стамбульской конвенции может быть побуждение украинских школьников к размышлению над изменением пола ("гендера") и популяризация однополых сексуальных отношений в качестве варианта нормы.
В частности Всеукраинский Совет Церквей считает недопустимыми подходы, практикуемые в отдельных странах Западной Европы, когда детям предоставляется право самостоятельно определить свой "гендер" в подростковом возрасте, поскольку это только способствует распространению случаев заболевания гендерной дисфорией.
Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в Украине разработан законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет не применять отдельные ее положения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я не увидел в постах https://censor.net/user/473696 навязывания кому-либо гомосексуализма - он никому не предлагал стать гомосексуалом.
Вот, что сказал он: "Действительно, тысячи лет каменными топориками друг друга тюкали, а тут вдруг какие-то "права человека" выдумали. Только пещера, только хардкор!". В ответ вы написали сами знаете что. Ну и где у него навязывание?
Написано це було у відповідь на коментар: "Тысячи лет жили-были женщины и мужчины, а сегодня прям проблема : не поймут кто они такие..."
Якщо тут не видно маніпуляцій, тоді я нічого не зможу пояснити.
Так ваш коментарий и есть манипуляция: сотни лет назад у нас не было ни опросов, ни статистики, а вот гомо и бисексуализм был, трансвестизм был... итд. Возьмите любое нетрадиционное сексуальное явление, и вы увидите, что всё это было веками.
нет списка гендеров, а те, которые из фб - полная лажа. Это потому, что понятие гендера - полная ахинея. Социальный пол, это вроде связано с сексуальностью, потому что может называться от туда, а вроде и не связано, типа - врач, металлург, токарь - социальный пол, че?
Ну коли вже за справу візьмуться "професійні українські юристи" у зв'язці з українськими попами (більша частина яких з симпатією ставиться до морокобісного Мордору) - натворять і набідокурять гарантовано.
А ведь, все предельно просто и логично априори, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ У ФАКТИЧЕСКИ НЕДЕЕСПОСОБНОГО БОЛЬШИНСТВА широких прав (тем более политических и социальных)!
Насилие непозволительно только над полностью ДЕЕСПОСОБНЫМИ, САМОДОСТАТОЧНЫМИ И ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛЮДЬМИ - то есть СВОБОДНЫМИ!
Над НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ насилие просто НЕОБХОДИМО и ОБЯЗАТЕЛЬНО, ибо БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ они не понимают и не ориентируются в ситуациях правильно (и самостоятельно без ОПЕКУНОВ) и по другому просто вообще ничего не получится толкового и путного!
"Высказываться они могут сколько угодн. Но и посылать их нахрен открытем текстом можно тоже сколько угодно" - за вашою логікою можна посилати всіх і вся, лише по тій причині що вони висловлюють свою думку. Ці слова істинна правда. Але, на форумах вас забанять за посягання на честь і гідність, на вулиці вас поб'ють по тій же причині, а в цивілізованому світі вас будуть сторонитися.
Поб'ють вас не із-за того що можуть чи як ви виразилися мають "много воли", а із-за неповаги. І бити вас будуть не "христануті" яких ви не любите, іх віра вчить пробачати, а поб'ють ті у кого інша віра зуб за зуб, за образу по морді.
Якщо ви хочете висловити відмінну думку від християнської спільноти, ви це можете зробити, тільки не ображаючи (тобто з повагою) ніхто вам не забороняє, але і ви не можете жадати щоб комусь закривали рот.
У кожної людини є своя віра і право вибору.
В кожної людини є віра, нехай дає вам її не Господь Бог чи Аллах, але в дитинстві ви вірили в батьків і зараз також в щось вірите.
"Обосновать необходимость вери" - хто вам що повинен обгрунтовувати? Може ви десь просили це? Чи ви переживаєте за мене, що я для себе не обгрунтував? Якщо ви не розумієтесь в питанні віри і навіщо вона потрібна то можливо почитаєте літературу і дізнаєтесь щось нове.
"Вам впрямую сказано - принимать что либо без доказательств - признак недомыслия." - якщо нам кажуть не вбивай не кради, тобто вчать хорошому і люди приймають це, вони дебіли? Якщо дитина приймає від матері виховання потім в школі, вона "недомислая"? Релігія це та сама школа яка вчить хорошому.
Більше я на питання не відповідаю.
ПЦУ - лгбт це погано
Русские - ПЦУ лезут не в своё дело
Діло руських - лгбт.