С начала суток 6 августа обстрелов со стороны террористов не зафиксировано, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие соблюдают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Одиннадцатые сутки подряд, с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, саперы ГСЧС разминировали около семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение сорок один найден взрывоопасный предмет. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали шесть домов. Еще в двадцати семи объектах работы продолжаются".

+5
А кто там сегодня с визитом был?
Сепары по своим не стреляют.....
06.08.2020 17:53 Ответить
+4
Каждый день Штаб сообщает о нескольких обстрелах или об их отсутствии.
ОБСЕ насчитало их сотни с начала супер перемирия, с 27 июля.
Кто врет?

СММ ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир'я на Донбасі.

Дані базуються на інформації станом на 19:30 4 серпня.

Спостерігачі фіксували порушення режиму тиші в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, мова йде про 45 вибухів, два зафіксовані в повітрі снаряди, три спалахи та 201 постріл зі стрілецької зброї.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-donbas/30769167.html
06.08.2020 17:52 Ответить
+4
Та невже ..??

І якою ціною це стало можливим ? Що наобіцяв ***** Зеля , якими інтересами України поступився ?? .Ніколи не повірю , що ***** , вирішив визнати свою поразку і припинив війну .
06.08.2020 17:56 Ответить
Ну так Зеля всех распугал бронированным памперсом!
06.08.2020 17:52 Ответить
Из окопа крапаешь?
06.08.2020 18:09 Ответить
Ні ,, а ти ? .
06.08.2020 18:30 Ответить
Я зараз в окопі, що ти бажаєш почути?
06.08.2020 20:59 Ответить
Що ти бажаєш почути?
06.08.2020 21:02 Ответить
Пособник оккупантов, по обмену переданный ЛДНР, вернулся в Украину и хочет участвовать в выборах
https://www.youtube.com/watch?v=fCn0WNKyrsU
06.08.2020 17:57 Ответить
В Москве продолжается суд над артистом Ефремовым,который сочинял антипутинские стишки.ФСБ устроило ему аварию и ВЫКЛЮЧИЛО ВСЕ КАМЕРЫ В ЦЕНТРЕ В МОСКВЫ.Ниодна из них не показывает как артист выходил из-за руля.Россия.которая видит что под водой в океане-СТАЛА БЕЗ КАМЕР в Москве.Суперпьяный актер все время ехал отлично,а потом сьехал???Главный свидетель говорил..что видел артиста на заднем сиденье,а теперь утверждает,что того видел впереди сидящим.Но самое тошнотворное это пид-ье на каналах ТВ опять свора киселей( с его тошниловкой),скабеевой(баба с рынка на канале Росси\-продюсер Амбарцумян),к ним добавились Кузичевы и Екатерина(ОРТ) с другой кучей неудачников(так тираж тупой газеты "коммерсант" упал раз в 10).ВСЕ ПРОТИВ АРТИСТА И АДВОКАТА.Ведь артист в стихах ругал путина, а он им миллионные зарплаты дает.Сегодня мы там видели остроты от осла эдуарда петрова( на его передачу все какают,хочет поднять свой рейтинг за счет адвоката),видели визжалку базарную -фамилия на М(нафиг его фамилию знать вообще).Эти каналы дома смотреть нельзя, А ТО ВЫРВЕТ....
06.08.2020 18:01 Ответить
Да было видео, где он никакой выходит из машины: - "а что с водителем... а я его вылечу".
Ефремов допился, жаль никто не остановил.
06.08.2020 18:11 Ответить
Он выходил с заднего сидения.
06.08.2020 18:17 Ответить
Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

===========
Это просто треш какой-то! Вы еще оккупантам грамоты поощрительные выпишите.
06.08.2020 18:02 Ответить
Готовятся рюсский мир в Белорусии сочинить...Бацька сказал буду гнать до Хабаровска
06.08.2020 18:48 Ответить
Так это ж хорошо, что по нашим не стреляют. Но публика, собравшаяся здесь хочет, по всей видимости, чтобы стреляли. Странные люди.
06.08.2020 19:14 Ответить
и все таки...надо по чаще (или там поселиться))) наведываться главнокакбыкомандующему как только он там - ихтамнеты стрелять забывают ))))
06.08.2020 19:35 Ответить
неспроста рашисты надели намордники на дырявых..Х%йло затаился для решающего броска? уверен, что ему не терпится и руки чешутся сорвать джек-пот сразу и в Беларуси и в Украине, пока, как он думает, сложились самые благоприятные условия....
06.08.2020 19:42 Ответить
припинення вогню тимчасове, але якщо навіть на завжди перестануть стріляти, то КАЦАПСЬКУ ********* це все одно не врятує і вона буде РОЗВАЛЕНА!!!!!!!!
07.08.2020 01:13 Ответить
 
 