С начала суток 6 августа обстрелов со стороны террористов не зафиксировано, - штаб ООС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие соблюдают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Одиннадцатые сутки подряд, с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, саперы ГСЧС разминировали около семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение сорок один найден взрывоопасный предмет. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали шесть домов. Еще в двадцати семи объектах работы продолжаются".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ОБСЕ насчитало их сотни с начала супер перемирия, с 27 июля.
Кто врет?
СММ ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир'я на Донбасі.
Дані базуються на інформації станом на 19:30 4 серпня.
Спостерігачі фіксували порушення режиму тиші в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, мова йде про 45 вибухів, два зафіксовані в повітрі снаряди, три спалахи та 201 постріл зі стрілецької зброї.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-donbas/30769167.html
Сепары по своим не стреляют.....
І якою ціною це стало можливим ? Що наобіцяв ***** Зеля , якими інтересами України поступився ?? .Ніколи не повірю , що ***** , вирішив визнати свою поразку і припинив війну .
https://www.youtube.com/watch?v=fCn0WNKyrsU
Ефремов допился, жаль никто не остановил.
===========
Это просто треш какой-то! Вы еще оккупантам грамоты поощрительные выпишите.