С начала суток 6 августа обстрелов со стороны террористов не зафиксировано, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие соблюдают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Одиннадцатые сутки подряд, с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, саперы ГСЧС разминировали около семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение сорок один найден взрывоопасный предмет. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали шесть домов. Еще в двадцати семи объектах работы продолжаются".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки наемники РФ один раз нарушили перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО