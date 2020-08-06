"Слуга народа" Володина добилась, чтобы против замглавы МИД Боднара открыли уголовное дело из-за непризнания "геноцида армян". ДОКУМЕНТ

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в марте озвучил официальную позицию Украины, которая не признает события в Османской империи геноцидом армянского народа. Депутат СН Дарья Володина добилась, чтобы против него открыли производство за служебную халатность.

Об этом Володина сама сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат опубликовала ответ следователя ГБР Александра Анина. "Информируем, что по обстоятельствам, изложенным в вашем сообщении, зарегистрировано уголовное производство №62020100000001387 от 09.07.2020, предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 367 УК Украины", - написал следователь.

"Помните недалекие заявления господина Боднара из МИДа, о которых я писала ранее? Так вот, можем поздравить горе-дипломата с открытием уголовного производства по данным фактам. Считаю, что увольнение данного персонажа будет лучшим подарком для страны и ее репутации на международной арене", - прокомментировала Володина.

Речь идет о письме, которое Боднар в марте отправил в ряд государственных органов власти. Он информировал, что Украина официально не признает события 1915 года в Османской империи "геноцидом армянского народа". И рекомендовал чиновникам воздержаться от участия в мемориальных мероприятиях на официальном уровне.

Боднар указывает, что в конвенции ООН термин "геноцид" имеет другое определение, а также, что Армения не признала геноцидом Голодомор в Украине 1932-1933 годов.

Следует подчеркнуть, что описанные в письме утверждения уже много лет являются официальной позицией Украины.

