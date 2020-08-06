Сообщено о подозрении участнику преступной организации, которая убила журналиста Сергиенко, - ГБР

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований сообщили о подозрении гражданину в участии в убийстве журналиста Василия Сергиенко.

"Следствием установлено, что подозреваемый 4 апреля 2014 г. в составе преступной организации участвовал в похищении, пытках и дальнейшем убийстве Героя Украины, журналиста Василия Сергиенко в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области", - говорится в сообщении.

Подозрение предъявлено в участии в преступной организации (ч. 1 ст . 255 УК Украины). В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

По картине, которую на сегодняшний день восстановило следствие, события развивались так. Около 21:00 Сергиенко, как обычно, вышел закрыть ворота на ночь. Здесь ему нанесли первый удар, вероятно, сломав нос и челюсть. Сергиенко был крупным и крепким мужчиной - он не потерял сознание, а успел добежать до порога дома. Его догнали и нанесли второй удар по голове. В это время на пронзительные крики сына во двор выбралась его 87-летняя мать Нина Андреевна. Со сломанной ногой, забыв, что нужно на что-то опереться, добравшись до входной двери, она увидела неизвестных в масках и сына, лежащего в крови.



Пожилая женщина закричала так громко, насколько хватило сил. Умоляла их. Но на нее никто не реагировал. Неизвестные, которые пришли в тот вечер за ее сыном, просто молча поволокли его к машине. Сына везли убивать, а она не могла ему ничем помочь. "Я обижаюсь на свое сердце, что оно пережило такое и не остановилось", - сказала нам Нина Андреевна.

Позднее следствие установит, что Сергиенко поволокли к выходу, загрузили в машину. Затем похитители направились в сторону Выграевского лесного хозяйства. На асфальтированном участке бывшей автозаправки Сергиенко передали двум непосредственным убийцам. Яма-могила была вырыта заранее в 50 метрах от дороги. Но убили журналиста не сразу. Смерть наступила от аспирации крови вследствие черепно-мозговой травмы. При осмотре судебно-медицинским экспертом было обнаружено 19 колото-резаных ран: 17 непосредственно на теле, а еще были с обеих сторон на шее. У него были ребра и подъязычная кость сломаны - она ломается только при удушении. Также по туловищу были нанесены многочисленные раны. Наручники были на руках, ноги связаны изолентой.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации убийства Сергиенко Вадим Мельник, бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

В 2018 году дело частично взяла ГПУ. Теперь по убийству Сергиенко есть два уголовных производства. Одно в течение трех лет безуспешно слушают суды, а второе находится в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

В марте 2019 года появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

В мае 2019 года в Городищенском суде разгорелся скандал. Местная судья во время открытого заседания зачитала информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, чем фактически раскрыла уязвимую информацию и помешала работе следствия. Эти документы не были связаны с делом, которое суд уже слушает. Прокуратура хотела перевести одного из подозреваемых в Киев на несколько дней.

26 июня 2019 г. Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.

8 января 2020 гю суд отпустил под домашний арест Вадима Мельника, который является одним из обвиняемых в убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко.

