РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8062 посетителя онлайн
Новости
1 160 34

С RAB-тарифом по европейскому подходу гособлэнерго будут приватизированы в 5 раз дороже

С RAB-тарифом по европейскому подходу гособлэнерго будут приватизированы в 5 раз дороже

Приватизация государственных облэнерго может принести в бюджет 10-14 млрд грн. Но при условии, что будет внедрено европейское стимулирующее тарифообразование на распределение электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр Экономического Восстановления, который провел аналитическое исследование влияния энергетической инфраструктуры на экономическое развитие.

Центр Экономического Восстановления в исследовании "КРИЗИС НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ" сравнил стоимость приватизации государственных активов при текущем тарифообразовании "Расходы+" и при внедрении стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф).

"Шесть государственных облэнерго, могут быть приватизированы за 10-14 млрд гривен. Но только в том случае, если для отрасли распределения электроэнергии будет введено Регулятором стимулирующее тарифообразования с европейскими условиями. Если Регулятор выберет другой вариант внедрения - страна за продажу 6 энергетических предприятий сможет получить только 2-3 млрд грн", - заявили эксперты Центра.

По их мнению, оценка государственных ОСР учитывая RAB-регулирование обеспечит более выгодные для государства условия продажи активов.

Ранее в интервью Экономической Правде глава Фонда Госимущества Дмитрий Сенниченко заявил: "Чтобы облэнерго стали привлекательным инвестиционным продуктом, должны быть предсказуемые правила, должны быть приняты RAB-тарифы".

Напомним, и.о. Министра энергетики подчеркнула, что считает RAB-тариф единственно возможным для стимулирования инвестиций в электросеть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов", - эксперт Центра экономического восстановления Ливч

Автор: 

облэнерго (127) RAB (34)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Кому то аж свербит лохтрату ещё и раб тариф втюхать.
Каждый день втирают как нам будет куёво без него и прекрасно с ним.
Бедняги владельцы всяких энергов. Опять денех на третью яхту не хватает!
показать весь комментарий
06.08.2020 18:53 Ответить
+7
евро цены на газ, э/энергию, бензин - а кто о з/п думает, она далеко не европейская. Тогда с чего платить?
показать весь комментарий
06.08.2020 18:49 Ответить
+4
С RAB-тарифом по европейскому подходу гособлэнерго будут приватизированы в 5 раз дороже - Цензор.НЕТ 3914
показать весь комментарий
06.08.2020 18:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего. Рабы заплатят. Всмысле нарид
показать весь комментарий
06.08.2020 19:24 Ответить
евро цены на газ, э/энергию, бензин - а кто о з/п думает, она далеко не европейская. Тогда с чего платить?
показать весь комментарий
06.08.2020 18:49 Ответить
Так эпоха бедности закончилась. И пять тысяч это при клятом Порохе было пив-вареника а сейчас это достойная зарплата! Когда до вас ЗЕбилов и ватников дойдет что вы лохи!
показать весь комментарий
06.08.2020 18:59 Ответить
До парахнявых уже дошло?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:22 Ответить
Что Зебобики и ватат лохи и терпилы дошло давно ещё в 2014 насчет ваты а про зебобиков было понятно сразу!
показать весь комментарий
06.08.2020 19:25 Ответить
Сам-то понял, что написал?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:33 Ответить
порохобот - твои попытки перекинуть всё и вся с главного вора страны пороха на зе - смешны и нелепы. Не позорься
показать весь комментарий
07.08.2020 09:34 Ответить
Кому то аж свербит лохтрату ещё и раб тариф втюхать.
Каждый день втирают как нам будет куёво без него и прекрасно с ним.
Бедняги владельцы всяких энергов. Опять денех на третью яхту не хватает!
показать весь комментарий
06.08.2020 18:53 Ответить
С RAB-тарифом по европейскому подходу гособлэнерго будут приватизированы в 5 раз дороже - Цензор.НЕТ 3914
показать весь комментарий
06.08.2020 18:54 Ответить
Когда зелень пишет про RAB-тарифы, речь не идет о людях - они всегда говорят о росте прибылей облэнерго. Естественно, рост прибылей обеспечивается за счет увеличения тарифов, о чем в своих заказных статьях скромно умалчивается.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:03 Ответить
от честно...я не собираюсь приватизировать Облэнерго и их цена мне мало о чем говорит,
но вот цена на электроэнергию для населения - меня очень волнует, как и всякие манипуляции с нею
показать весь комментарий
06.08.2020 19:10 Ответить
Так и зарплата в 4 раза выросла!
показать весь комментарий
06.08.2020 19:19 Ответить
У кого??????
показать весь комментарий
06.08.2020 19:24 Ответить
У всех!
показать весь комментарий
06.08.2020 19:26 Ответить
а какие обленерго еще не приватизированы?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:12 Ответить
Мрази,стране нужны не миллиарды в бюджет за приватизацию,которые потом просто разворуют,стране нужны возможности гражданам легко богатеть,чего быть не может с правом у ахметок,цуркисов,фирташей и прочих подобных ушлепков драть с людей три шкуры через завышенные тарифы.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:28 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
А почему ЛОХИ должны платить счас ЛОХАМ раскажут разные експерды!!
показать весь комментарий
06.08.2020 19:39 Ответить
У нас ещё со времён совка люди никак не могут понять, что есть интересы страны (людей), а есть интересы государства. И что эти интересы не совпадают и не могут совпадать, хотя государство ведёт активную пропаганду того, что страна = государство. Государство вас не любит, не надейтесь, для государства вы - только источник налогов. Великая держава - это не то же самое, что великая страна. Не любИте державу, (уважать надо), а любИте страну.
Когда чиновник говорит, что: "RAB-регулирование обеспечит более выгодные для государства условия, имейте ввиду, что речь идёт о государстве, а не о стране (людях).

Только в очень развитых странах людям удалось заставить в какой-то мере государство работать для людей.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:42 Ответить
С рабами, говорит, дороже Обленерго можно олигархам будет продать. Вы че там с***ки вообще страх потеряли? А по вашему за счет кого ети же олигофрены будут отбивать свои вкложенные деньги? Они на одну вложенную копейку отобьют рубль. За счет кого не хотите узнать?
показать весь комментарий
06.08.2020 20:41 Ответить
 
 