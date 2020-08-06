С RAB-тарифом по европейскому подходу гособлэнерго будут приватизированы в 5 раз дороже

Приватизация государственных облэнерго может принести в бюджет 10-14 млрд грн. Но при условии, что будет внедрено европейское стимулирующее тарифообразование на распределение электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр Экономического Восстановления, который провел аналитическое исследование влияния энергетической инфраструктуры на экономическое развитие.

Центр Экономического Восстановления в исследовании "КРИЗИС НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ" сравнил стоимость приватизации государственных активов при текущем тарифообразовании "Расходы+" и при внедрении стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф).

"Шесть государственных облэнерго, могут быть приватизированы за 10-14 млрд гривен. Но только в том случае, если для отрасли распределения электроэнергии будет введено Регулятором стимулирующее тарифообразования с европейскими условиями. Если Регулятор выберет другой вариант внедрения - страна за продажу 6 энергетических предприятий сможет получить только 2-3 млрд грн", - заявили эксперты Центра.

По их мнению, оценка государственных ОСР учитывая RAB-регулирование обеспечит более выгодные для государства условия продажи активов.

Ранее в интервью Экономической Правде глава Фонда Госимущества Дмитрий Сенниченко заявил: "Чтобы облэнерго стали привлекательным инвестиционным продуктом, должны быть предсказуемые правила, должны быть приняты RAB-тарифы".

Напомним, и.о. Министра энергетики подчеркнула, что считает RAB-тариф единственно возможным для стимулирования инвестиций в электросеть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов", - эксперт Центра экономического восстановления Ливч