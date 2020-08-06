Минюст бесплатно передал благотворительным организациям конфискованных по решению суда медведей и львов
Государственная исполнительная служба Министерства юстиции бесплатно передала ряду организаций конфискованных ранее животных – 6 медведей и 3 львов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
"На днях состоялось заседание комиссии в Васильевском районном отделе Государственной исполнительной службы Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Днепр) по бесплатной передаче конфискованных диких животных", - говорится в сообщении.
Гималайский медведь по кличке Мальвина был передан благотворительной организации "Международный Благотворительный фонд "Сохрани дикость", бурые медведи Балу и Тимоша – Национальному природному парку "Синевир", львы Риччи, Витольд и Багира – благотворительному фонду "Нейтон", бурые медведи Потап, Ганна и Маша – ООО "Медвежий приют-Домажир".
"Безвозмездная передача новым владельцам конфискованных животных - это общий результат команды Министерства юстиции и общественных активистов. Старый порядок, согласно которому конфискованные животные по решению суда продавались на открытом аукционе, вызвал противоречивые чувства", - заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.
Чиновник отметил, что продажа диких животных на аукционе OpenMarket госпредприятия "СЕТАМ" запрещена.
"Подготовленные Министерством юстиции изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, урегулировали этот вопрос. Животные безвозмездно будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных", - подчеркнул Гайченко.
