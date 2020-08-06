РУС
Минюст бесплатно передал благотворительным организациям конфискованных по решению суда медведей и львов

Минюст бесплатно передал благотворительным организациям конфискованных по решению суда медведей и львов

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции бесплатно передала ряду организаций конфискованных ранее животных – 6 медведей и 3 львов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

"На днях состоялось заседание комиссии в Васильевском районном отделе Государственной исполнительной службы Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Днепр) по бесплатной передаче конфискованных диких животных", - говорится в сообщении.

Гималайский медведь по кличке Мальвина был передан благотворительной организации "Международный Благотворительный фонд "Сохрани дикость", бурые медведи Балу и Тимоша – Национальному природному парку "Синевир", львы Риччи, Витольд и Багира – благотворительному фонду "Нейтон", бурые медведи Потап, Ганна и Маша – ООО "Медвежий приют-Домажир".

Минюст бесплатно передал благотворительным организациям конфискованных по решению суда медведей и львов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о продаже Минюстом собаки "за долги" - манипуляция. Собаке не повезло с хозяином, - Малюська. ФОТО

"Безвозмездная передача новым владельцам конфискованных животных - это общий результат команды Министерства юстиции и общественных активистов. Старый порядок, согласно которому конфискованные животные по решению суда продавались на открытом аукционе, вызвал противоречивые чувства", - заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Чиновник отметил, что продажа диких животных на аукционе OpenMarket госпредприятия "СЕТАМ" запрещена.

"Подготовленные Министерством юстиции изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, урегулировали этот вопрос. Животные безвозмездно будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных", - подчеркнул Гайченко.

Также читайте: Продажи конфискованных диких и домашних животных на аукционах больше не будет, - Малюська

животные (943) Минюст (1774) защита животных (83) Государственная исполнительная служба (38)
А что будет делать с тремя львами благотворительный фонд "нейрон"??
показать весь комментарий
06.08.2020 19:01 Ответить
медведь по кличке Мальвина?
то лгбтэшники так прикалываются?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:02 Ответить
Пропала Мальвина - невеста моя,
Она убежала в чужие края.
Рыдаю, не знаю, куда мне деваться.
Не лучше ли с зебильной жизнью расстаться?
показать весь комментарий
06.08.2020 23:00 Ответить
а где ж они содержались, пока считались конфискатами?
кто кормил, поил, содержал в чистоте? возможно лечил?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:04 Ответить
Скоро в кабинете Коломойского, Медведчука и прочих появятся новые чучела.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:07 Ответить
А в чем подвох? зелебобики разве способны не украсть, или не ********?
показать весь комментарий
06.08.2020 20:22 Ответить
Ведмеді не тільки цінне хутро, але 150 кг...
показать весь комментарий
06.08.2020 22:57 Ответить
"Международный Благотворительный фонд "Сохрани дикость" Источник: https://censor.net.ua/n3212365
---------------------------------
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Остров невезения в океане есть.
Остров невезения в океане есть,
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь.

Там живут несчастные зебильі-дикари,
На лицо ужасные, вкусные внутри.
На лицо ужасные, вкусные внутри,
Там живут несчастные зебилы-дикари.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:55 Ответить
 
 