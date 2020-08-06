РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8092 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 513 104

Украина еще не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев", - телефонный разговор генпрокуроров двух стран

Украина еще не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев", - телефонный разговор генпрокуроров двух стран

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком передачу Украине 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые были задержаны в Беларуси 29 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайства об их экстрадиции, после получения которых Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: На данный момент Беларусь официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер", - Кулеба. ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Автор: 

Беларусь (8017) ЧВК Вагнер (1339) Венедиктова Ирина (726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
зевлада...
Украина еще не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев", - телефонный разговор генпрокуроров двух стран - Цензор.НЕТ 4818
показать весь комментарий
06.08.2020 19:04 Ответить
+13
Да хер на тех вагнеровцев. У вас государства уже нет!Пособник оккупантов, по обмену переданный ЛДНР, вернулся в Украину и хочет участвовать в выборах
https://www.youtube.com/watch?v=fCn0WNKyrsU
показать весь комментарий
06.08.2020 19:04 Ответить
+10
Зевлада не хоче екстрадиції вагнерівців, бо не знає що з ними робити після образ Путіна на Зе.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не, не отдаст: "
- Выдадите их Украине?
- Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Генпрокуроры Украины, Беларуси, России в контакте. Они работают над четкой картиной. Никто никого не выдает, пока не установят четкую вину. А страна, которая запрашивает экстрадицию, должна ее доказать, - заявил он.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:33 Ответить
Зеля в очередной раз продемонстрирует, как лихо можно обменять полученных преступников на наловленых рашей простых украинцев. Ведь молча проглотили "обмен" цемаха,беркутовцев. Интересное кино получается раша по всему миру разсылает своих террористов, Украина требует их передачи как боевиков лугандонии, путлер отлавливает обменный фонд. Если обмен не равноценный то это явный договорняк под видом обмена для лохов.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:56 Ответить
А ***** портнова ещё и разговаривать умеет???
А то у портняжки на ее рот обычно другие планы были
показать весь комментарий
07.08.2020 00:53 Ответить
а наХ... ці козли тут потрібні? там у картошенки хоч сидітимуть за гратами років по 5-7, а тут цих чортів шмаркля одразу випустить, спочатку на підписку чи домашній арешт, а потім взагалі засруть справу, якщо така і буде!
показать весь комментарий
07.08.2020 06:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 