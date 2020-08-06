РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9190 посетителей онлайн
Новости
12 109 24

Деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги с банковских счетов, прекращена в Киеве, - СБУ. ФОТО

Функционирование ряда мошеннических call-центров разоблачила и блокировала в Киеве Служба безопасности Украины. Ежемесячно злоумышленники похищали со счетов клиентов отечественных и иностранных банковских учреждений в 100 000 долларов США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, подпольную сеть организовали в прошлом году выходец из Южного Кавказа и киевлянин, бывший правоохранитель. Для нелегальной деятельности они арендовали 5 офисных помещений и квартиру в центре столицы. К сделке они привлекли 300 операторов - студентов местных вузов и безработных. Представляясь сотрудниками банков, "операторы" выманивали у граждан персональные данные и пароли к банковских карточек. Затем средства клиентов переводились на подставные счета и присваивали".

"Сегодня правоохранители провели 10 одновременных обысков в помещениях незаконных call-центров, а также по месту жительства участников сделки в Киеве и Днепре. Во время следственных действий изъято высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, через которое злоумышленники подменяли номера банковских учреждений, специальное оборудование и вредоносное программное обеспечение для взлома интернет-сетей, клиентские базы данных, более 300 компьютеров, которые использовались для противоправной деятельности", - подчеркнули в СБУ.

В сообщении говорится: "Сейчас решается вопрос о сообщение о подозрениях организаторам и участникам мошеннических call-центров ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 в. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Изъятое при обысках оборудования направлено на экспертизу для идентификации всех пострадавших лиц и установления точной суммы убытков".

"Разоблачение незаконной деятельности происходило под процессуальным руководством прокуратуры города Киева", - резюмировали в СБУ. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое жителей Новой Каховки продавали в интернете за полную предоплату несуществующие вещи, - киберполиция

Деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги с банковских счетов, прекращена в Киеве, - СБУ 01
Деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги с банковских счетов, прекращена в Киеве, - СБУ 02
Деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги с банковских счетов, прекращена в Киеве, - СБУ 03
Деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги с банковских счетов, прекращена в Киеве, - СБУ 04

Автор: 

мошенничество (1277) СБУ (20431)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Сколько же отморозков развелось...
Ведь все "операторы" были в курсе, что совершаемые ими действия противозаконны.
И никакие отмазки тут не подействуют.
Но легкие (относительно) деньги очень хорошо мотивируют.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:38 Ответить
+8
Дело не в том, ополоумели люди или нет от жажды наживы.
Пугает то, что сейчас нет никаких проблем собрать весьма масштабную группу людей, которые легко пойдут на преступление, лишь бы им платили.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:53 Ответить
+7
Щось закривають,закривають,а їх все більше.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось закривають,закривають,а їх все більше.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:34 Ответить
самое западло не чурка с Кавказа и бывший мусарок а вот те типа безработные и типа студенты вот их 300 человек надо в кандалах с ядрами с цепями и на передовую а еще лучше в серую зону а вокруг заминировать все и пусть поживут с 1 месяц..кого убьют кому мозг навернется а кого просто на ошметки разнесет в период "тишины"....
показать весь комментарий
06.08.2020 19:49 Ответить
их же мать или бабушку с дедом сами или сосед по " офису" грабит, а эти подонкам (300 студентов) пофиг. это- днище моральное.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:31 Ответить
Бо нема статті: повна конфіскація майна.
Тоді б ретельніше думали.
показать весь комментарий
07.08.2020 06:32 Ответить
Звонили не далее, как вчера.
Кто сливает им номера телефонов?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:36 Ответить
Мені теж дзвонили. Я їх зразу розкусив і пророкував відкритим текстом, що їх жде довга дорога і казенний дім. Дуже матюкалися на мою адресу. Здав їх кіберполіції і внутрішній безпеці банку. Може це моїх бандитів пов'язали? Хоч щось світле у цьому році. До речі, мав доказ, що витік конфіденційної інформації був безпосередньо з банку. Повідомив у заяві і це.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:05 Ответить
я где-то читал что это копии сайтов.
вы думаете что входите приват24 - ан нет. ваши данные уже у них.
- вам пришла смс с кодом. для верификации ваших карт продиктуйте.
иначе ваши карты будут заблокированы на 3 месяца и 11 дней.
11дней Карл!
показать весь комментарий
07.08.2020 08:35 Ответить
Сколько же отморозков развелось...
Ведь все "операторы" были в курсе, что совершаемые ими действия противозаконны.
И никакие отмазки тут не подействуют.
Но легкие (относительно) деньги очень хорошо мотивируют.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:38 Ответить
Совсем ополоумели от жажды наживы....Куда катится мир ? Алчные дегенераты уже в большинстве и вирус их не берет
показать весь комментарий
06.08.2020 19:47 Ответить
Дело не в том, ополоумели люди или нет от жажды наживы.
Пугает то, что сейчас нет никаких проблем собрать весьма масштабную группу людей, которые легко пойдут на преступление, лишь бы им платили.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:53 Ответить
100%
показать весь комментарий
06.08.2020 21:29 Ответить
Суспільство втратило моральні орієнтири. А формальні лідери не мають жодного авторитету і своєю поведінкою вкрай негативно впливають на людей. У людей в голові немає ні царя, ні Бога.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:13 Ответить
300 студентов? и никто не сдал сразу?
что за бред - неужели они все до единого христиане?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:43 Ответить
В конечном итоге, кто то таки сдал.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:50 Ответить
но месяцами молчали!
и главное скоты знали что грабят людей. конфискацию бы каждому впаять
показать весь комментарий
06.08.2020 20:50 Ответить
Звонили 5 дней назад, типа служба безопасности Аваль банка ???
Послал сразу, так как не клиент Аваль банка
показать весь комментарий
06.08.2020 19:51 Ответить
Если бы каждому давали минимум трешку, этого бы не было.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:54 Ответить
Прислали СМС-ку о том, что карточка заблокирована с балансом 0грн. Подписано , как ОЩАДБАНК, 068-171-75-68 За информацией обращаться по киевскому телефону. Сходил в ближайший Ощадбанк, там сказали , что это аферисты.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:03 Ответить
А ще є всілякі там "ШвидкоГроші", колектори яких - звичайне безпардонне бидло !!! Чому до цих пір вони існують ? Чм законодавчо врегульована колекторська діяльність ?
показать весь комментарий
06.08.2020 21:05 Ответить
Украинская прокуратура самая гуманная в мире? - "решается вопрос о сообщении о подозрениях ". И сколько будет решаться вопрос? Чтобы только сообщить о подозрении? Или не сообщать?
показать весь комментарий
06.08.2020 21:24 Ответить
И еще - достал совковый чиновничий сленг -" решается вопрос". Задача решается, а на вопрос ищут ответ.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:26 Ответить
Люди самі лохи, їм звонять або СМС "Ваш счет заблокирован. Сообщите пін код, пароль ", "Ваш счет заблокирован, для его активаци необходимо пополнить на 1000грн. ..." № телефону чи рахунку, а вони базікають чи прямо на вулиці набивають термінали грошима. Страна непуганих идиотов.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:13 Ответить
"выходец из Южного Кавказа и киевлянин, бывший правоохранительИсточник: https://censor.net/n3212372"

ХАХАХА - два дебила понимают все нюансы банковской системы!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 23:32 Ответить
Где организаторы???
показать весь комментарий
06.08.2020 23:35 Ответить
 
 