Деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги с банковских счетов, прекращена в Киеве, - СБУ. ФОТО

Функционирование ряда мошеннических call-центров разоблачила и блокировала в Киеве Служба безопасности Украины. Ежемесячно злоумышленники похищали со счетов клиентов отечественных и иностранных банковских учреждений в 100 000 долларов США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, подпольную сеть организовали в прошлом году выходец из Южного Кавказа и киевлянин, бывший правоохранитель. Для нелегальной деятельности они арендовали 5 офисных помещений и квартиру в центре столицы. К сделке они привлекли 300 операторов - студентов местных вузов и безработных. Представляясь сотрудниками банков, "операторы" выманивали у граждан персональные данные и пароли к банковских карточек. Затем средства клиентов переводились на подставные счета и присваивали".

"Сегодня правоохранители провели 10 одновременных обысков в помещениях незаконных call-центров, а также по месту жительства участников сделки в Киеве и Днепре. Во время следственных действий изъято высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, через которое злоумышленники подменяли номера банковских учреждений, специальное оборудование и вредоносное программное обеспечение для взлома интернет-сетей, клиентские базы данных, более 300 компьютеров, которые использовались для противоправной деятельности", - подчеркнули в СБУ.

В сообщении говорится: "Сейчас решается вопрос о сообщение о подозрениях организаторам и участникам мошеннических call-центров ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 в. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Изъятое при обысках оборудования направлено на экспертизу для идентификации всех пострадавших лиц и установления точной суммы убытков".

"Разоблачение незаконной деятельности происходило под процессуальным руководством прокуратуры города Киева", - резюмировали в СБУ.

