Деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги с банковских счетов, прекращена в Киеве, - СБУ. ФОТО
Функционирование ряда мошеннических call-центров разоблачила и блокировала в Киеве Служба безопасности Украины. Ежемесячно злоумышленники похищали со счетов клиентов отечественных и иностранных банковских учреждений в 100 000 долларов США.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "По данным следствия, подпольную сеть организовали в прошлом году выходец из Южного Кавказа и киевлянин, бывший правоохранитель. Для нелегальной деятельности они арендовали 5 офисных помещений и квартиру в центре столицы. К сделке они привлекли 300 операторов - студентов местных вузов и безработных. Представляясь сотрудниками банков, "операторы" выманивали у граждан персональные данные и пароли к банковских карточек. Затем средства клиентов переводились на подставные счета и присваивали".
"Сегодня правоохранители провели 10 одновременных обысков в помещениях незаконных call-центров, а также по месту жительства участников сделки в Киеве и Днепре. Во время следственных действий изъято высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, через которое злоумышленники подменяли номера банковских учреждений, специальное оборудование и вредоносное программное обеспечение для взлома интернет-сетей, клиентские базы данных, более 300 компьютеров, которые использовались для противоправной деятельности", - подчеркнули в СБУ.
В сообщении говорится: "Сейчас решается вопрос о сообщение о подозрениях организаторам и участникам мошеннических call-центров ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 в. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия. Изъятое при обысках оборудования направлено на экспертизу для идентификации всех пострадавших лиц и установления точной суммы убытков".
"Разоблачение незаконной деятельности происходило под процессуальным руководством прокуратуры города Киева", - резюмировали в СБУ.
Тоді б ретельніше думали.
Кто сливает им номера телефонов?
вы думаете что входите приват24 - ан нет. ваши данные уже у них.
- вам пришла смс с кодом. для верификации ваших карт продиктуйте.
иначе ваши карты будут заблокированы на 3 месяца и 11 дней.
11дней Карл!
Ведь все "операторы" были в курсе, что совершаемые ими действия противозаконны.
И никакие отмазки тут не подействуют.
Но легкие (относительно) деньги очень хорошо мотивируют.
Пугает то, что сейчас нет никаких проблем собрать весьма масштабную группу людей, которые легко пойдут на преступление, лишь бы им платили.
что за бред - неужели они все до единого христиане?
и главное скоты знали что грабят людей. конфискацию бы каждому впаять
Послал сразу, так как не клиент Аваль банка
ХАХАХА - два дебила понимают все нюансы банковской системы!!!