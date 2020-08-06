В результате столкновения двух BMW на Столичном шоссе погибли три человека, - Нацполиция. ФОТО
В результате столкновения двух легковых автомобилей на Столичном шоссе в Киеве погибли три человека, двое пострадавших госпитализированы, еще одному оказывается медицинская помощь на месте происшествия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня в 16:40 в полицию Киева поступило сообщение о том, на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
По предварительной информации, столкнулись два автомобиля "БМВ". В результате ДТП погиб водитель "БМВ 320D" - житель Львовской области, 1990 года рождения, и двое пассажиров этого автомобиля. Еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Их вместе с водителем другого легкового "БМВ Х7" - жителем Киевской области, 1984 года рождения, оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия полицейские проводят необходимые первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств смертельной ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
во первых, машинка весьма капризная
во вторых, нет катапультируемых сидений
А це ******* інтрепритація...
Они же думают , что БОГА за бороду подергали ....
Я тепер зарікся попутки ловити. І молився і хрестився, щоб цілим додому попасти.
Хоча на вигляд нормальний дядько за рульом
Пять років їзжу попутками, але вперше так страшно було
Їздити потрібно так, щоб не було ніяких "мгновєнних сітуацій"
Купил бюджетное авто? Бойся всего!!!
Чорний бумєр, чорний бумєр большє нє катаєцца....