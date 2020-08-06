РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9194 посетителя онлайн
Новости
16 128 73

В результате столкновения двух BMW на Столичном шоссе погибли три человека, - Нацполиция. ФОТО

В результате столкновения двух легковых автомобилей на Столичном шоссе в Киеве погибли три человека, двое пострадавших госпитализированы, еще одному оказывается медицинская помощь на месте происшествия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате столкновения двух BMW на Столичном шоссе погибли три человека, - Нацполиция 01

Сегодня в 16:40 в полицию Киева поступило сообщение о том, на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. 

В результате столкновения двух BMW на Столичном шоссе погибли три человека, - Нацполиция 02

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля "БМВ". В результате ДТП погиб водитель "БМВ 320D" - житель Львовской области, 1990 года рождения, и двое пассажиров этого автомобиля. Еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Их вместе с водителем другого легкового "БМВ Х7" - жителем Киевской области, 1984 года рождения, оказывается медицинская помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель BMW на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Skoda: один человек погиб, четверо пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате столкновения двух BMW на Столичном шоссе погибли три человека, - Нацполиция 03

На месте происшествия полицейские проводят необходимые первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств смертельной ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Также читайте: За полгода на дорогах Украины погибли почти 1500 человек, произошло более 72 тыс. ДТП, - "Укравтодор"

Автор: 

ДТП (7745) Киев (26138) Нацполиция (16768)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
И не держится своей полосы! Всё рвётся на встречку!
показать весь комментарий
06.08.2020 20:00 Ответить
+15
Два bmw-дебила - это сила. Лучше б на их месте оказались шарийовцы или жоппоблочники с зебилами
показать весь комментарий
06.08.2020 19:58 Ответить
+15
Була колись казочка про двох козликів на кладочці...
А це ******* інтрепритація...
показать весь комментарий
06.08.2020 19:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сейчас антонина начнет качать за повышение штрафов.....
показать весь комментарий
06.08.2020 19:54 Ответить
за булкой в хлебный спешили...
показать весь комментарий
06.08.2020 19:54 Ответить
Хорошая машина БМВ, но есть два недостатка:
во первых, машинка весьма капризная
во вторых, нет катапультируемых сидений
показать весь комментарий
06.08.2020 19:56 Ответить
И не держится своей полосы! Всё рвётся на встречку!
показать весь комментарий
06.08.2020 20:00 Ответить
Так после этого труднее станет отмазывать и денюжку взять. Статью на цензоре на хлеб не намажешь.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:48 Ответить
.....и как правило между рулем и сидением дебил находится.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:37 Ответить
Два bmw-дебила - это сила. Лучше б на их месте оказались шарийовцы или жоппоблочники с зебилами
показать весь комментарий
06.08.2020 19:58 Ответить
лучше бы ты там оказался!и не возводи свои мнения и умозаключения в ранг истины,ведь она где то там)
показать весь комментарий
07.08.2020 06:18 Ответить
Була колись казочка про двох козликів на кладочці...
А це ******* інтрепритація...
показать весь комментарий
06.08.2020 19:58 Ответить
Шо! Ни кто не отвернул?
показать весь комментарий
06.08.2020 20:03 Ответить
- Ты Поныри́ помнишь? Болтуны… Привыкли говорить: «Немец трус, немец боится лобовой, обязательно отвернёт»! А мой не отвернул… (с) В бой идут одни старики
показать весь комментарий
06.08.2020 21:06 Ответить
Нема, просто немає слів... ДВА баварця в руках.......
показать весь комментарий
06.08.2020 20:03 Ответить
За зруйновану зупинку ще можна статтю відкрити: псування майна (до 15 років).
показать весь комментарий
06.08.2020 20:07 Ответить
Ему бы на вираж уйти, а он потянул…
показать весь комментарий
06.08.2020 20:07 Ответить
А мой не отвернул... Колесо влево, колесо вправо. Бэха в кювете догорае.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:05 Ответить
спешили шибко ...в Вечность...
показать весь комментарий
06.08.2020 20:07 Ответить
Когда у тебя бмв головного мозга, такой вот результат!
показать весь комментарий
06.08.2020 20:08 Ответить
....вот такие АВАРИИ мне нравятся !!! а то все умирают в ТАВРИЯХ и ЖИГУЛЯХ , а тут нашла КОСА на КАМЕНЬ !!!
показать весь комментарий
06.08.2020 20:11 Ответить
Бмв 90 года стоит как ланос
показать весь комментарий
06.08.2020 20:56 Ответить
Что тебе нравится? Что две девочки погибли и нерасчетливый водила? Идиот!
показать весь комментарий
06.08.2020 22:43 Ответить
нежалко,уже от них непогибнут пешеходи
показать весь комментарий
06.08.2020 23:13 Ответить
От девочек? Ты явно больное...
показать весь комментарий
07.08.2020 15:22 Ответить
одна девочка уже раздавила 6 человек
показать весь комментарий
07.08.2020 15:50 Ответить
у меня СОСЕД заимел БМВ 3ку б\у 90х, а дом на КУРЯЧИХ ножках стоит , за рулем таких АВТО там склад ума ИНОПЛАНЕТЯНИНА ....недавно заходил за НАСОСОМ подкачать колесо )))))
показать весь комментарий
06.08.2020 20:14 Ответить
Хліба ще не забуть йому купити бо здохне з голоду в своїй бу бмв.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:39 Ответить
Х7 победил 320-го в боях без правил...
показать весь комментарий
06.08.2020 20:17 Ответить
Это Х6
показать весь комментарий
06.08.2020 20:18 Ответить
Если не Х4
показать весь комментарий
06.08.2020 20:29 Ответить
Автор ....по вашему люди живущие за минималку должны посочувствовать и пожалеть этих буржуев ???
показать весь комментарий
06.08.2020 20:33 Ответить
Ні.Повинні заздрити. Бо ті прожили яскраве і повноцінне життя.Хоч і швидке. А ми будемо животіти до самої пенсії та економити на продуктах.А потім доживати віку в "хрущовках" на злиденну пенсію та вибирати між комуналкою та ліками.А ще горбатитися на дачних ділянках,вирощуючи декілька кіло картоплі та цибулю з морквою.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:44 Ответить
Слава Богу люди не пострадали
показать весь комментарий
06.08.2020 20:42 Ответить
"Шо опять!? БМВ!?" Что-то в последнюю неделю очень часто дают рекламу БМВ на цензоре. Пора брать плату!
показать весь комментарий
06.08.2020 20:44 Ответить
Там і так місце прокляте, так ще і " віслюк апокаліпсу" там оселився, тепер чекати лиха у подвійному розмірі.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:46 Ответить
я вот думаю : ну ладно БМВ Х сы , а вот как эта седановская ШЕЛУПОНЬ ездит по нашим ДОРОГАМ особенно снежной зимой ???
показать весь комментарий
06.08.2020 21:06 Ответить
редуктор без диференциала..задние колеса всегда на полном приводе..у меня такой стоит на моей раритетной 535 БЭХе 85 г.в Зимой прет что танк
показать весь комментарий
07.08.2020 09:09 Ответить
Долітались, гонщики-винищувачі.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:07 Ответить
На бмв почему то ездят в основной массе дабилы не осознающие, что законы физики действуют одинакоао что для бмв что для киа и прочих.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:23 Ответить
Не всегда .. а доблесные гонщики в "лексусах" !
Они же думают , что БОГА за бороду подергали ....

Унаслідок зіткнення двох BMW на Столичному шосе загинули три людини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6392
показать весь комментарий
06.08.2020 23:31 Ответить
Старый БМВ стоит как мусорное ведро, но летает как БМВ, и это грустно, потому что его покупают безответственные нищеброды и убивают нормальных людей.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:24 Ответить
ну я свою купил 535 25 лет тому....но не продаю для души ...иногда выезжаю не едет а плывет..в рывке нет равных 6 цил..рядный двиг М30 цепь...а на каждый день VW Polo.в маг за покупками
показать весь комментарий
07.08.2020 09:13 Ответить
В одной машине 5 человек из Львовской области,к гадалке не ходи,бригада на вахту ехала.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:27 Ответить
И вот из за таких дебилов понатыкивают камер и не дают нормальным водителям ехать.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:29 Ответить
Ты што ли водитель?
показать весь комментарий
06.08.2020 21:46 Ответить
В отличии от тебя,да!
показать весь комментарий
06.08.2020 22:59 Ответить
скажи будь ласка, а чим тобі камера заважає? Чи також хочеться політати перевищуючи швидкість? тоді ти нічим від них не відрізняєшся.... і результат буде таким же
показать весь комментарий
07.08.2020 00:26 Ответить
Ты знаешь,как бы тебе проще объяснить? Дома оружие есть у многих, но не все из него кого то убивают.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:29 Ответить
А чому ж тоді тобі камера заважає, якщо ти не збираєшься перевищувати швидкість?
показать весь комментарий
07.08.2020 02:37 Ответить
А хто тобі сказав,що я її збираюсь не перевищувати? Алє і 50 км на годину їздити не збираюсь.Все треба робити з розумом, как говорит русская поговорка:-дай дураку йух стеклянный,так он его если не разобьет,то поломает.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:14 Ответить
Схватка двух йокодзун.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:29 Ответить
А где еще парочка дохлых уродов на мотыках без глушителя? Низачет, в общем...
показать весь комментарий
06.08.2020 21:41 Ответить
Позавчора ловив попутку. Беха стала.
Я тепер зарікся попутки ловити. І молився і хрестився, щоб цілим додому попасти.
Хоча на вигляд нормальний дядько за рульом
Пять років їзжу попутками, але вперше так страшно було
показать весь комментарий
06.08.2020 21:49 Ответить
это ты ещё на старых жигулях с боку не ездил наверно.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:57 Ответить
Так єто ж "бумер"! На такому не можно повільно їхати)))
показать весь комментарий
06.08.2020 21:59 Ответить
Звісно, там же ж 2 педалі - "Летіти" та "Стояти"
показать весь комментарий
07.08.2020 09:51 Ответить
Нарвался наверное на спортсмена по автогонкам, я в такой ситуации обычно начинал выламывать пол ногами "тормозя" вместе с водилой.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:09 Ответить
Многим за руль вообще садиться противопоказано, не реакции на мгновенное изменение ситуации, нет вообще ничего, а коробка автомат все это дополняет. По статистике в каждом тяжёлом ДТП,одна из машин, которая спровоцировала ДТП на коробке-автомат.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:06 Ответить
Кто ездить не умеет берёт автомат...
показать весь комментарий
06.08.2020 23:39 Ответить
👍
показать весь комментарий
06.08.2020 23:50 Ответить
Шо ще за "мгновєнноє ізмєнєніє сітуації"?
Їздити потрібно так, щоб не було ніяких "мгновєнних сітуацій"
показать весь комментарий
07.08.2020 09:40 Ответить
Ребята, прежде чем нажать на педаль "газ" подумайте о своих близких, прежде всего, о других подумайте, не совершайте смертельных действий. ЧРЕВАТО ЭТО!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 22:13 Ответить
та там и третья машина поучаствовала однако... на фото возле скорой ...вся морда расхяуячена......
показать весь комментарий
06.08.2020 22:25 Ответить
порш каенн кому-то из участников в зад доупирался...
показать весь комментарий
07.08.2020 01:29 Ответить
Интересно - с какой скоростью летел Х7?
показать весь комментарий
06.08.2020 22:44 Ответить
Соотношение веса двух машин участвовавших ДТП, те которые тяжелее, у них как правило нет смертельных случаев. В ДТП с участием кроссовера и седана погибают в первую очередь пассажиры седана ввиду разной классности автомобилей и соответственно разными требованиями к безопасности. Хочешь остаться живым в ДТП - ПЛАТИ или не плати, за тебя оплатят захоронение, правда ЖИЗНИ.
Купил бюджетное авто? Бойся всего!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 00:00 Ответить
Дело в том, что седан подставил бочину при повороте на лево...
показать весь комментарий
07.08.2020 15:19 Ответить
и до 3,1492зды те камеры автоматической фиксации. смертность на дорогах растёт
показать весь комментарий
06.08.2020 23:00 Ответить
БМВ Х7 - победил!
показать весь комментарий
06.08.2020 23:37 Ответить
БМВ головного мозку. В 90% як тільки бачиш неадеквата на дорозі - обов"язково на БМВ.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:51 Ответить
Чорний бумєр, чорний бумєр гопам очєнь нравіцца
Чорний бумєр, чорний бумєр большє нє катаєцца....
показать весь комментарий
07.08.2020 09:41 Ответить
Не знаю как в Украине, а у нас бнв давно объявили войну столбам, стенам, заборам и деревьям! Война на данный момент очень результативная с обеих сторон!
показать весь комментарий
07.08.2020 09:49 Ответить
А взагалі-то зважаючи що полісмени прибули на місце ДТП з ранку, а вони прибувають зазвичай годин через 5, то сама подія сталася посеред ночі
показать весь комментарий
07.08.2020 10:00 Ответить
Дорога Смерти ведёт в Конча-Заспу...
показать весь комментарий
07.08.2020 16:22 Ответить
 
 