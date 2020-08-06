В результате столкновения двух BMW на Столичном шоссе погибли три человека, - Нацполиция. ФОТО

В результате столкновения двух легковых автомобилей на Столичном шоссе в Киеве погибли три человека, двое пострадавших госпитализированы, еще одному оказывается медицинская помощь на месте происшествия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня в 16:40 в полицию Киева поступило сообщение о том, на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля "БМВ". В результате ДТП погиб водитель "БМВ 320D" - житель Львовской области, 1990 года рождения, и двое пассажиров этого автомобиля. Еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Их вместе с водителем другого легкового "БМВ Х7" - жителем Киевской области, 1984 года рождения, оказывается медицинская помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель BMW на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Skoda: один человек погиб, четверо пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На месте происшествия полицейские проводят необходимые первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств смертельной ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Также читайте: За полгода на дорогах Украины погибли почти 1500 человек, произошло более 72 тыс. ДТП, - "Укравтодор"