Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий повышение минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн.

Карточка законопроекта под номером 3963 появилась на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Текст законопроекта пока не обнародован.

Отмечается, что президент отметил этот законопроект как неотложный.

Как сообщалось, президентский законопроект предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн уже с 1 сентября текущего года.

Топ комментарии
+24
у вавы трагедий папе не удастся подарить колекций картин Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 8777
06.08.2020 20:00 Ответить
+20
за допомогою друкувального станка ці 5000 швидко обернуться на пшик
06.08.2020 20:10 Ответить
+17
Тепер зростання цін, тарифів, інфляція і все інше буде обговорюватися з оглядом на підняття мінімальної зарплати))). Свідки цибулі по 30, купуйте її зараз)))
06.08.2020 20:02 Ответить
Да зажились вы на белом свете!
Все ведомственные НИИ давно упокоились, ещё со времён ваучерной приватизации...
Увы, но в жестоком мире капитала нежизнеспособное - должно умереть...
07.08.2020 18:04 Ответить
ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ ВСЕГДА ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ ЦЕН!! ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ!!
07.08.2020 11:49 Ответить
И где рождаются такие идиоты?
Не повышение налогов, а повышение УПЛАТЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ налогов, тупица!
07.08.2020 12:22 Ответить
Если у тебя налог привязан к какому то финансовому параметру то повышение этого параметра приводит к повышению налога! или если совсем по возрослому есть процент налога а есть база от которого этот процент считается! так повысили именно базу налога!!
07.08.2020 12:23 Ответить
Стараешься выглядеть умным? Это похвально!
Тогда задумайся над тем, ЧТО обозначают ТВОИ слова "ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ ВСЕГДА ..."
Повышение налогов - это про повышение ставки налогов или повышение базы налогов?
07.08.2020 13:04 Ответить
повышение налогов - это повышение суммы денег который бизнес должен отдать государству в отчетный период!! чем выше эта сумма тем выше расходы бизнеса! все расходы бизнес перекладывает на клиентов!!
07.08.2020 13:40 Ответить
А зарплата работников не перекладывается на клиентов?
07.08.2020 15:51 Ответить
зеленая шмаркля пытается поднять свой рейтинг типа поднятием минимальной зарплаты. ))))
зепоц, подымать твой рейтинг, это как подымать организм 100 летнего старика виагрой)))
07.08.2020 12:24 Ответить
спасает рейтинг как может, а это вопрос не шмыгаля? или на него можно только отставку косого (геруса) спихнуть.
показать весь комментарий
