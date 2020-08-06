Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий повышение минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн.

Карточка законопроекта под номером 3963 появилась на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Текст законопроекта пока не обнародован.

Отмечается, что президент отметил этот законопроект как неотложный.

Как сообщалось, президентский законопроект предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн уже с 1 сентября текущего года.

