5 861 84

Украина делает все для мира на Донбассе, а если не получится, весь мир увидит, кто виноват, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что сейчас Украина занимает активную позицию в переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе, а в случае их неудачи весь мир увидит, кто в этом виноват.

Об этом он сказал во время поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донецкую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Украина доминирует в Минском формате, в Нормандском формате, и сегодня действительно мы создали конструкцию, которая дает всему миру увидеть, что Украина делает все необходимое, и, безусловно, это приведет к результату, а если нет - все увидят, кто не хочет мира", - заявил Ермак.

Ермак указал, что для Украины очень важно продолжать диалог, и встреча в Нормандском формате должна стать встречей, на которой уже будет достигнута действительно конкретная договоренность о следующих шагах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский - воинам на Донбассе: В течение 10 дней у нас нет раненых и погибших, если кто-то захочет на нас наступать, вы всегда дадите достойный отпор

Глава ОП отметил, что уже идут 11 сутки с начала режима тишины на Донбассе, который сегодня является для Украины наиболее важным, а президент Зеленский вновь поехал на восток страны, чтобы услышать военных и их отношение к перемирию, а также мнение живущих там граждан.

"Сегодня у нас сформирована очень мощная команда, которая работает в Трехсторонней контактной группе. Мы очень благодарны и уважаем господина Кучму, который очень много сделал, его заменила не менее легендарная личность Леонид Макарович Кравчук", - подчеркнул Ермак.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Если бы зависело только от Украины, то был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим этапам завершения войны. ВИДЕО

Он надеется, что с приходом Кравчука, как главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, переговоры будут проходить еще более энергично.

"У него колоссальный опыт, он действительно является мэтром не только украинской, но и международной политики, и, безусловно, является сегодня привлеченным к переговорам", - считает глава ОП.

Ермак указал, что ранее в Нормандском формате работали только политические советники лидеров государств, а сегодня к этому присоединился министр иностранных дел Украины, работает команда в Офисе президента.

Читайте также на Цензор.НЕТ: В Минских соглашениях нет требования закрепить "особый статус" ОРДЛО в Конституции, - Кравчук

"Мы действительно создали очень профессиональную и заинтересованную в конечном результат команду", - сказал он.

Автор: 

Донбасс (26966) перемирие (1699) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1314)
Топ комментарии
+30
06.08.2020 20:18 Ответить
+17
треба робити все для перемоги, паскуди..... так, як ви все здаєте для руского міра на дамбасі, ми вже знаємо
06.08.2020 20:09 Ответить
+15
А зараз ніхто не бачить? Такі керівники не потрібні.
06.08.2020 20:12 Ответить
"..он действительно является мэтром.."

Квадратним.
06.08.2020 20:08 Ответить
Світова спільнота не дурна і давно знає що винен путін, але всі хочуть торгувати з путіним і тому хочуть принести Україну в жертву заради співпраці з путіним! Тому не потрібно нічого показувати цинічним баригам - міжнародному сойобществу! Потрібно бити ворога і повертати нашу землю, а не займатись ідіотськими прожектами - я вам щас покажу кто віноват! Всім насрать на Україну і всі думають тільки як використати Україну в торгівлі з путіним! Ніхто за Україну не буде воювати, крім української армії! Єрмак поганий стратег, він взагалі не стратег, він не може в принципі генерувати якусь стратегію, бо він болван який нічого не тямить в міжнародній політиці та безпеці!
06.08.2020 20:15 Ответить
Чому Зеленський запрошує професіоналів в ментовку та прокуратуру в якості радників, а міжнародною політикою та національною безпекою займаються примітивні ідіоти?
06.08.2020 20:16 Ответить
То хай твій Анатоль сам прийде. Чи він сильно проханий?
06.08.2020 20:21 Ответить
Гриценко чітко окреслив свою позицію по припиненню війни - воєнний стан та вбивство путіна. На це Зеленський поки не готовий, ще не подорослішав!
06.08.2020 20:23 Ответить
Тому, що він знається лише з ідіотами. Та й голосували за нього, зрештою, теж ідіоти.
06.08.2020 20:22 Ответить
нормальные советские люди голосовали
(нормальный сигнал в радиоделе - корень с трех на два, 73 % примерно)
06.08.2020 23:00 Ответить
бо примітівні ідіоти вибрали зєлєнського своїм призедентом.
06.08.2020 20:27 Ответить
Забагато береш на себе... залиш політику політикам.
06.08.2020 20:36 Ответить
Політика дуже відповідальна справа щоб дозволяти рулити нею політикам!
06.08.2020 21:00 Ответить
Це Зеленському? Він вже рік політик? - Але ж довірили йому-актору країною керувати.
І смішно і боляче.
06.08.2020 21:56 Ответить
Єрмак - це російський бізнесмен.
06.08.2020 20:20 Ответить
фсбесмен...
06.08.2020 20:22 Ответить
Уже ,вы гниды зе🤢🤡👿💩кодломойные не знаете в какую позу стать,перед агрессором и как продолжать лапшу развешивать ,
06.08.2020 21:01 Ответить
идиото...а щаз мир шо делает,куды зырит?
06.08.2020 20:09 Ответить
Козир і Зе вважають, що винуватим в "зриві миру" буде Порошенко... Як мінімум, в очах касапів.
06.08.2020 20:17 Ответить
треба робити все для перемоги, паскуди..... так, як ви все здаєте для руского міра на дамбасі, ми вже знаємо
06.08.2020 20:09 Ответить
У зениних стратегія - "ро машка" - "получітся-нє получітся".
06.08.2020 20:24 Ответить
Желание у кого и что получится?😂😂××
06.08.2020 20:19 Ответить
А зараз ніхто не бачить? Такі керівники не потрібні.
06.08.2020 20:12 Ответить
Є впевненість, що ця особа при зміні влади буде сидіти довічно в клітці.
06.08.2020 20:13 Ответить
Души прєкрасньіє порьівьі.
06.08.2020 20:18 Ответить
И когда увидит, Зеленского посадят с Ермаком за ложь и експерименты над Старной?
06.08.2020 20:14 Ответить
06.08.2020 20:15 Ответить
Нужно бы так:
весь мир увидит, кто виноват, а кто всрался.
06.08.2020 20:15 Ответить
06.08.2020 20:16 Ответить
06.08.2020 20:18 Ответить
06.08.2020 20:32 Ответить
тримай поджігатєль
06.08.2020 20:38 Ответить
Україна робить все для миру на Донбасі, а якщо не вийде, весь світ побачить, хто винен, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8622

Материал для учебников истории! ))
06.08.2020 23:40 Ответить
Неужели Порошенко? А кто ещё.
06.08.2020 20:18 Ответить
Цікаво, а хто ж віноват?
Турчинов? Порошенко? Полторак? Муженко ? Ярош ?
06.08.2020 20:19 Ответить
Раком стоял , не на коленях .
Герой , жопа с дырой .
06.08.2020 20:19 Ответить
Ермак - "Мы действительно создали очень профессиональную и заинтересованную в конечном результате команду."
О, Да-а-а. Державна зрада йде повним ходом.
06.08.2020 20:23 Ответить
06.08.2020 20:26 Ответить
06.08.2020 20:27 Ответить
06.08.2020 20:25 Ответить
Зеблевотня
06.08.2020 20:25 Ответить
Навіть якщо на передку не стріляють - на неконтрольованій території гинуть невинні люди. Переважно українці. Хіба це можна буде назвати миром ? Я думав єрмак відповідає за Україну, а виявляється він хоче щось там світу показати.
06.08.2020 20:26 Ответить
А можно сказати , що нам все одно що там хто подумає в світі,і що вони побачать, а наша земля і життя наших воїнів саме головне.
06.08.2020 21:01 Ответить
Лукашенко вважає, що стався державний переворот на Україні в 2014 році.Але Він не такий "простий" як говорить таке.Добре розуміє, що "державний переворот" зробив саме Янукович , з подачі "Кремля" -поставившого "Президента України" на "своє" не європейське місце, бо мав на нього "свій" вплив.
06.08.2020 20:28 Ответить
06.08.2020 20:28 Ответить
ХА ХА ХА
Весь мир очередной раз увидит что шахтеры трактористы которые не зависят от рашки нарушили типа перемирие!! ну и что чем это будет отличатся от того что было ранее?!! токо тем что мы ушли со своей территории и после начала очередного мордобоя еще не ясно кто на ту территорию зайдет!!
06.08.2020 20:30 Ответить
Лавров на видео (есть в Ютубе) говорил, что Будапештский меморандум - это обязательство не применять ядерное оружие против Украины. И других обязательств РФ на себя не брала.

А Минск РФ изначально не воспринимает себя стороной конфликта.

Больные на голову люди - не россияне, а такие вот Ермаки, Кравчуки и Зеленские, которым срут на голову, а они размазывают дерьмо и разводят философические бредни о соглашениях.
06.08.2020 20:31 Ответить
Весь Світ давно вже бачить...
Лише 73 відсоткам довбодятлів це незрозуміло...
06.08.2020 20:32 Ответить
На 6 році війни, які лядь вам докази потрібні????
ви ж ні в смерті наших воїнів, ні у захоплення наших катерів біля Керченської протоки не вірите. Чим ви кращі за ОБСЄ
06.08.2020 20:34 Ответить
Вони (Ермак та Зеленський) все прекрасно розуміють не гірше нас з вами, навіть краще. Те що вони роблять, те що робив Порошенко, це називається словом політика. В України замало сил на широкомаштабну війну, тому ще Порошенко обрав (не сам звісно) тактику затягування ситуації, поки міжнародна спільнота душить РФ санкціями, наше завдання триматись, не давати ні метра землі і не провокувати. Це дуже правильна тактика, я так думаю.
06.08.2020 20:42 Ответить
Як вже дістала тупість цієї влади .На заході давно вже всі зрозуміли ,що москалі не хочуть миру .Ідіоти. Порох і коаліцію створив на Заході ,на підтримку України ,яку ви за рік просрали .
Як же вони вже дістали ,ці зелені малороси .
06.08.2020 20:43 Ответить
Світ? Та чхати світові на твої проблеми. Треба силу розвивати. Якщо ти сам будеш рачкувати в кущі, як зараз, то хєр тобі хто буде помагати. Євреї вперлися рогом і стоять як скеля. Стріляти вміє кожна домогосподарка. У Швейцарії!!! в кожного нормального чоловіка бойовий автомат вдома, щороку 2 місяці на зборах і припис до конкретної військової частини... В Україні 73% вірять у клоуна і його зграю інфантильних ідіотів. А шо...
06.08.2020 20:43 Ответить
Ой йой. Кому ви по вухах їздите?

13 березня 2016 року.
"Росії варто обрати між подальшою дією санкцій, які мають нищівний вплив на її економіку, або виконанням у повному обсязі мінських домовленостей", - зазначив Керрі."

05.10.2018
Геращенко: Україна виконала всі пункти Мінських угод, а Росія - жодного.
І т.д.

Скажіть завхозу, хто небуть, що війна триває вже 6 років. І весь світ знає, що кацапи напали на Україну, анексували частину території, озброюють і воюють, разом з сепарнею, на донбасі. Весь світ знає, хто НЕ виконує домовленостей.
Цього нікому доводити НЕ потрібно. Все доведено ДО вас.
Чи може ви домовлялися не з москалями, а з сепарнею?
06.08.2020 20:45 Ответить
А до этого блэт не понятно всем было?!
06.08.2020 20:51 Ответить
А что до сих пор не видно кто аннексировал Крым и оккупировал Донбасс?
06.08.2020 20:54 Ответить
. Всім адекватним і без зебілів було ясно хто не хоче миру. Але ви гниди, в тупій ненависті до петі, просто переклали вину за попередні роки з росії на Україну.
06.08.2020 20:54 Ответить
народ. вы уж меня простите. как вы думаете кто это на свежем фото?

06.08.2020 20:56 Ответить
Менделиха, поди... или та, на каблучках, в кремпленовом платье прошлого века??? Кто бы ни был, ЯБВДЛ...
06.08.2020 21:20 Ответить
Кого???
06.08.2020 22:51 Ответить
та нам, морячкам, любой порт подойдет, лишь бы разгрузиться...
07.08.2020 07:26 Ответить
шмандель собственной персоной)))
06.08.2020 21:42 Ответить
либо она разожралась либо она залетела ?
06.08.2020 22:27 Ответить
Ослаблять на облік до лікаря стала, читає що він їй надряпав.
06.08.2020 22:49 Ответить
"... весь мир увидит кто виноват (кто не хочет мира)".А Украину ,как государство,весь мир увидит после ваших "следующих шагов"???
06.08.2020 21:03 Ответить
06.08.2020 21:05 Ответить
Вы все делаете, чтобы лизнуть *****, а если не получится, весь мир увидит, что вы лижете эту плешивую задницу
06.08.2020 21:06 Ответить
Ну тупые!-"безусловно, это приведет к результату, а если нет..".Если - безусловно, это значит никаких других вариантов не может быть,тем более -полярного- "нет".
Просто он сам не верит в то, что говорит, поэтому белиберда на выходе. Он и не может верить - украинофоб, пропутиинец, его цель удержаться у корыта и уложить Украину под рашку.
06.08.2020 21:15 Ответить
Вангую!
Пройде 4 роки. Світ затамує подих, і от... /тут має бути трубний звук/ дЄрмак такий оголошує: "Ми зробили все що могли. Але в нас ніц не вийшло. Світе, дивись і прозрівай! В усьому винні рептилоїди!"
06.08.2020 21:15 Ответить
упоротий мабуть, хоча ні, просто зрадник.
06.08.2020 21:40 Ответить
страной правят дегенераты к сожалению))))
мир смотрит на этих имбецилов и офигивает)))
06.08.2020 21:43 Ответить
Всему миру понятно кто виноват, только зебілам непонятно
06.08.2020 21:46 Ответить
Ипать!
Это гениально!!!!!!!!
Дерьмак! Где ты был раньше?.....
06.08.2020 21:48 Ответить
він не хворий на голову. Він- ворог. Капітуляцію називати кроками до миру.
06.08.2020 21:54 Ответить
А что по этому поводу думают в руководстве ФСБ?
https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs эфир М. Фейгана с В.Соловьем и А. Пионтковским, где упоминается роль Ермака в украинской политике.
06.08.2020 21:56 Ответить
А если не получится, то нет так нет.
06.08.2020 22:04 Ответить
Ермак, весь мир, кроме зебилов и агентов Ху#ла 6 лет знает, кто виноват.
06.08.2020 22:11 Ответить
ермак нам надо ВСУ модернизировать и поскорее в НАТО вступать, а не сидеть и ждать чтобы все увидели что рашка виновата. а вот представь что куйлу по барабану что там и когда увидит. мокшане только силу уважают а не ваши еврейские ходы и договорняки.....
06.08.2020 22:25 Ответить
Седьмой год весь мир бьётся в темноте, ищет кто же кто? И никто не смог вскрыть консерву в темноте! И вот нашёлся он---мого сердца чемпион. Уже скоро мир узнает и содрогнётся! Слышь народ моей страны---мы же на грани! Или они закопают нас и себя, или мы закопаем их но без нас! Лопат слава Богу много у нас. Надо к зиме успеть. По морозу тяжко рыть.
06.08.2020 23:02 Ответить
да знаем мы давно
06.08.2020 23:03 Ответить
Агент фсб ермак втирает Украинцам как Нам достигнуть мира на Донбассе !?.. это анекдот !?
06.08.2020 23:11 Ответить
Така потужна команда, що вирішила обійтись без закупки ракетного озброєння. Сильна армія їм не потрібна, бо треба просто перестати стріляти.
06.08.2020 23:35 Ответить
Наконец у Украиньі появился внятньій и адекватньій план действий. Дай бог , чтобьі получилось прижать РФ-ию с помощью естественньіх союзников в ЕС и США.
07.08.2020 00:10 Ответить
Но пока весь мир с удивлением и отвращением наблюдает, как зеленский подставляет кадырке свою жопу, а у хйла заглотнул, стоя на коленях, почти до самых помидоров ...
Дерьмак - такой дерьмак Дол@*** сказочный...
07.08.2020 01:19 Ответить
кто виноват?... Ну я думаю только полные зебилы со своим ************ за 6 лет войны так и не поняли кто виноват...
07.08.2020 07:06 Ответить
 
 