Украина делает все для мира на Донбассе, а если не получится, весь мир увидит, кто виноват, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что сейчас Украина занимает активную позицию в переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе, а в случае их неудачи весь мир увидит, кто в этом виноват.

Об этом он сказал во время поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донецкую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Украина доминирует в Минском формате, в Нормандском формате, и сегодня действительно мы создали конструкцию, которая дает всему миру увидеть, что Украина делает все необходимое, и, безусловно, это приведет к результату, а если нет - все увидят, кто не хочет мира", - заявил Ермак.

Ермак указал, что для Украины очень важно продолжать диалог, и встреча в Нормандском формате должна стать встречей, на которой уже будет достигнута действительно конкретная договоренность о следующих шагах.

Глава ОП отметил, что уже идут 11 сутки с начала режима тишины на Донбассе, который сегодня является для Украины наиболее важным, а президент Зеленский вновь поехал на восток страны, чтобы услышать военных и их отношение к перемирию, а также мнение живущих там граждан.

"Сегодня у нас сформирована очень мощная команда, которая работает в Трехсторонней контактной группе. Мы очень благодарны и уважаем господина Кучму, который очень много сделал, его заменила не менее легендарная личность Леонид Макарович Кравчук", - подчеркнул Ермак.

Он надеется, что с приходом Кравчука, как главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, переговоры будут проходить еще более энергично.

"У него колоссальный опыт, он действительно является мэтром не только украинской, но и международной политики, и, безусловно, является сегодня привлеченным к переговорам", - считает глава ОП.

Ермак указал, что ранее в Нормандском формате работали только политические советники лидеров государств, а сегодня к этому присоединился министр иностранных дел Украины, работает команда в Офисе президента.

"Мы действительно создали очень профессиональную и заинтересованную в конечном результат команду", - сказал он.