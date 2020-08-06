Украина делает все для мира на Донбассе, а если не получится, весь мир увидит, кто виноват, - Ермак
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что сейчас Украина занимает активную позицию в переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе, а в случае их неудачи весь мир увидит, кто в этом виноват.
Об этом он сказал во время поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донецкую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня Украина доминирует в Минском формате, в Нормандском формате, и сегодня действительно мы создали конструкцию, которая дает всему миру увидеть, что Украина делает все необходимое, и, безусловно, это приведет к результату, а если нет - все увидят, кто не хочет мира", - заявил Ермак.
Ермак указал, что для Украины очень важно продолжать диалог, и встреча в Нормандском формате должна стать встречей, на которой уже будет достигнута действительно конкретная договоренность о следующих шагах.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский - воинам на Донбассе: В течение 10 дней у нас нет раненых и погибших, если кто-то захочет на нас наступать, вы всегда дадите достойный отпор
Глава ОП отметил, что уже идут 11 сутки с начала режима тишины на Донбассе, который сегодня является для Украины наиболее важным, а президент Зеленский вновь поехал на восток страны, чтобы услышать военных и их отношение к перемирию, а также мнение живущих там граждан.
"Сегодня у нас сформирована очень мощная команда, которая работает в Трехсторонней контактной группе. Мы очень благодарны и уважаем господина Кучму, который очень много сделал, его заменила не менее легендарная личность Леонид Макарович Кравчук", - подчеркнул Ермак.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Если бы зависело только от Украины, то был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим этапам завершения войны. ВИДЕО
Он надеется, что с приходом Кравчука, как главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, переговоры будут проходить еще более энергично.
"У него колоссальный опыт, он действительно является мэтром не только украинской, но и международной политики, и, безусловно, является сегодня привлеченным к переговорам", - считает глава ОП.
Ермак указал, что ранее в Нормандском формате работали только политические советники лидеров государств, а сегодня к этому присоединился министр иностранных дел Украины, работает команда в Офисе президента.
Читайте также на Цензор.НЕТ: В Минских соглашениях нет требования закрепить "особый статус" ОРДЛО в Конституции, - Кравчук
"Мы действительно создали очень профессиональную и заинтересованную в конечном результат команду", - сказал он.
Квадратним.
(нормальный сигнал в радиоделе - корень с трех на два, 73 % примерно)
І смішно і боляче.
весь мир увидит, кто виноват, а кто всрался.
Материал для учебников истории! ))
Турчинов? Порошенко? Полторак? Муженко ? Ярош ?
Герой , жопа с дырой .
О, Да-а-а. Державна зрада йде повним ходом.
Весь мир очередной раз увидит что шахтеры трактористы которые не зависят от рашки нарушили типа перемирие!! ну и что чем это будет отличатся от того что было ранее?!! токо тем что мы ушли со своей территории и после начала очередного мордобоя еще не ясно кто на ту территорию зайдет!!
А Минск РФ изначально не воспринимает себя стороной конфликта.
Больные на голову люди - не россияне, а такие вот Ермаки, Кравчуки и Зеленские, которым срут на голову, а они размазывают дерьмо и разводят философические бредни о соглашениях.
Лише 73 відсоткам довбодятлів це незрозуміло...
ви ж ні в смерті наших воїнів, ні у захоплення наших катерів біля Керченської протоки не вірите. Чим ви кращі за ОБСЄ
Як же вони вже дістали ,ці зелені малороси .
13 березня 2016 року.
"Росії варто обрати між подальшою дією санкцій, які мають нищівний вплив на її економіку, або виконанням у повному обсязі мінських домовленостей", - зазначив Керрі."
05.10.2018
Геращенко: Україна виконала всі пункти Мінських угод, а Росія - жодного.
І т.д.
Скажіть завхозу, хто небуть, що війна триває вже 6 років. І весь світ знає, що кацапи напали на Україну, анексували частину території, озброюють і воюють, разом з сепарнею, на донбасі. Весь світ знає, хто НЕ виконує домовленостей.
Цього нікому доводити НЕ потрібно. Все доведено ДО вас.
Чи може ви домовлялися не з москалями, а з сепарнею?
Просто он сам не верит в то, что говорит, поэтому белиберда на выходе. Он и не может верить - украинофоб, пропутиинец, его цель удержаться у корыта и уложить Украину под рашку.
Пройде 4 роки. Світ затамує подих, і от... /тут має бути трубний звук/ дЄрмак такий оголошує: "Ми зробили все що могли. Але в нас ніц не вийшло. Світе, дивись і прозрівай! В усьому винні рептилоїди!"
мир смотрит на этих имбецилов и офигивает)))
Это гениально!!!!!!!!
Дерьмак! Где ты был раньше?.....
https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs эфир М. Фейгана с В.Соловьем и А. Пионтковским, где упоминается роль Ермака в украинской политике.
Дерьмак - такой дерьмак Дол@*** сказочный...