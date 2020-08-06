У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении

Глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан заявляет, что у его родственников, друзей и бизнес-партнеров проходят масштабные обыски. По его словам, обыски начались после того, как партия "Пропозиция" не согласилась на предложение "Слуги народа" снять кандидатуру Бориса Филатова на местных выборах.

Об обысках Корбан сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня работники СБУ вместе с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125 обыск за последние два месяца", - написал он.

В комментарии Цензор.НЕТ Корбан заявил, что ему угрожал глава избирательного штаба "Слуги народа" на Днепропетровщине нардеп Юрий Кисель.

"Кисель без долгих разговоров сказал мне, что мэр Днепра Борис Филатов должен сняться с выборов. Я спросил его, с какой стати это делать Филатову. Кисель сказал просто - "иначе у вас будут проблемы". То есть, "слуга народа" прямо угрожал мне", - заявил Корбан.

По словам Корбана, он ответил отказом, и на этом разговор был окончен, а вскоре "началось открытие целой массы уголовных дел".

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, обыски у Корбана проводят "десятки сотрудников СБУ, Генпрокуратура и налоговая милиция центральных аппаратов, прибывшие из Киева".

При этом управление СБУ в Днепропетровской области заявляет, что его сотрудники не участвовали в обысках. "Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области не принимали участия в следственных действиях, которые сегодня проводит ГФС у представителей коммерческих структур в Днепре, связанных с публичными фигурами в том числе", - сказано в сообщении на их странице в Фейсбуке.

