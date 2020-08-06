У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении
Глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан заявляет, что у его родственников, друзей и бизнес-партнеров проходят масштабные обыски. По его словам, обыски начались после того, как партия "Пропозиция" не согласилась на предложение "Слуги народа" снять кандидатуру Бориса Филатова на местных выборах.
Об обысках Корбан сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня работники СБУ вместе с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125 обыск за последние два месяца", - написал он.
В комментарии Цензор.НЕТ Корбан заявил, что ему угрожал глава избирательного штаба "Слуги народа" на Днепропетровщине нардеп Юрий Кисель.
"Кисель без долгих разговоров сказал мне, что мэр Днепра Борис Филатов должен сняться с выборов. Я спросил его, с какой стати это делать Филатову. Кисель сказал просто - "иначе у вас будут проблемы". То есть, "слуга народа" прямо угрожал мне", - заявил Корбан.
Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову, - Корбан
По словам Корбана, он ответил отказом, и на этом разговор был окончен, а вскоре "началось открытие целой массы уголовных дел".
По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, обыски у Корбана проводят "десятки сотрудников СБУ, Генпрокуратура и налоговая милиция центральных аппаратов, прибывшие из Киева".
При этом управление СБУ в Днепропетровской области заявляет, что его сотрудники не участвовали в обысках. "Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области не принимали участия в следственных действиях, которые сегодня проводит ГФС у представителей коммерческих структур в Днепре, связанных с публичными фигурами в том числе", - сказано в сообщении на их странице в Фейсбуке.
Также на Цензор.НЕТ: У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
зюзя не мстительный,зюзя просто дыбил.
"Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"
Вот факты, с которыми обычно не спорят. именно Беня выделял свои средства на создание добровольческих батальонов (но это не значит, что он назначал их командиров, и уж точно не значит, что он вмешивался в планирование операций); Беня в самое напряженное время помогал не только добробатам, но и соденинеям ВСУ (на это есть свидетельства как бойцов, так и волонтеров); еще один штрих - Беня назвал ввп сумасшедшим карликом (что-то вроде того) и удостоился, что тот стал считать Беню своим личным врагом.
Я не могу понять нынешние недавние заявления Бени (запоребрик все равно сильнее, и пр.) и как это вяжется с Беней 2014-го - здесь у меня когнитивный диссонанс. Но в 2014-м Беня однозначно был патриотом Украины, рискуя не только своим бизнесом, но и жизнью.
По сути. С оговорками могу согласиться, что в 2014-м Беня был за Украину, потому что ему это было выгодно. Не знаю, чей человек был Борислав Береза (речь ведь о нем), но ничего плохого про него сказать не могу; какие к нему вопросы? Согласен, что вина за иловайскую трагедию лежит на военных, возможно - и на Порошенко (не факт, что он занимался планированием операций), никак не на Бене.
К Березе вопросы в оставлении позиции. Т.е. дизертирстве. Вина лежит на тех кто привел к трагедии. А это в первую очередь руководство ряда добробатов (прежде всего бениных) и во вторую очередь ряд военных, прежде всего на местах, а это Литвин и Хомчак.
По сути. ИМХО, вина за Иловайск на высшем командовании, которое планировало и руководило операцией - получив данные разведки, надо было давать команду на выход из города, но этого не сделали. Командиры добробатов, как я слышал, тоже виноваты - в самовольном оставлении позиций. То есть, в соответствии с уставом, должны были остаться и погибнуть. Согласитесь, что вина высшего командования (которые могли дать команду отходить, но не дали) неизмеримо выше.
Вы или не хотите услышать, или специально провоцируете. Добробаты НЕ ВЫПОЛНЯЛИ КОМАНД ВОЕННОГО КОМАНДОВАНИЯ. И нет, я не согласен, я считаю в первую очередь вина командиров добробатов и амбиций их хозяев (может и умысел с целью отвлечения внимания от финансовых махинаций), прежде всего Бени, а уже потом и командования. Больше на местах. И фамилии названы. Один из них командующий ВС Украины сейчас.
По сути: как вы себе представляете, чтобы Беня, не будучи военным, непосредственно командовал добробатами - даже при том, что он выделял на них средства? Кстати, добробаты провели ряд успешных операций - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE-1%C2%BB здесь немного есть на примере добробата Днепр-1. Даже если принять, что Беня напрямую командовал созданными на его средства добробатами (с чем я резко не согласен), то надо вспоминать не только поражения, но и победы. Это война.
Мой основной аргумент: Беня не является военным, не умеет планировать и проводить военные операции и, как умный человек, никогда бы в это не влез..
PS Даже если предположить (с чем я резко не согласен), что Беня напрямую командовал созданными на его средства добробатами, то надо вспоминать не только поражения, но и победы (см. ссылку в моем предыдущем посте), ибо это война. Могу к этому добавить, что Беня вряд-ли знал разведданные о вторгшихся из-за поребрика батальонно-тактические группы, поэтому вина за "котел" точно не на нем.
PS Турчинов 02.03.2014 призначив Беню головою Дніпропетровської ОДА - у цей час Беня однозначно мав бути вже в України.
Не нравился Порох--пусть жерет зеленое дерьмо---ведь за это боролись "разом"!
В адміністрації порту «Південний» підтвердили, що на причалі дійсно лежить аміачна селітра.
Про наявність 10 тисяч тонн нітрату амонію на причалі великого морського торгового порту «Південний» під Одесою повідомив в Facebook юрист Денис Шкарівський після вибухів в Бейруті, в порту якого вибухнули 2 750 тонн аміачної селітри, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.
Юрист констатує, що в порту «більше двох років стоїть судно Trump D - балкер-зерновоз. Біля цього балкера під відкритим небом - 10 ТИСЯЧ тонн нітрату амонію. Це в 4 РАЗИ більше, ніж в Бейруті».
https://twitter.com/natohawks
Львовский метрополитен
@natohawks
·https://twitter.com/natohawks/status/1291112422888083459 22 ч
Назначенный Зеленским замглавы ОП Татаров в 2014 рассказывал что менты на Майдане никого не убивали - митингующие сами себя расстреливали в затылок
https://twitter.com/i/status/1291112422888083459
А представьте на секунду, если Корбан правду-матку рубанет по Иловайску??? Какой-то бородатой бабушке на пару с охкаким министром вмиг случится приступ острой диареи. Их «подвиги» в той провальной операции - они такие...
Но всегда найдутся патриоты, которые грудью встанут на защиту одного из самых известных рейдеров Украины!
Это не только потеря бизнеса маршруточного, но и "плохой" пример другим городам, который может означать полный конец маршруточной мафии.
Наливайки не должны закрываться, сколько оно бабок приносят, сколько через них шмурдяка паленого и списанных продуктов проходит, и не сосчитать.
Руки прочь, но пассаран!
Не сметь рушить феодальную систему Украины, столь заботливо, по кирпичику, сложенную еще Данилычем.