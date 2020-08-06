РУС
У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении

Глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан заявляет, что у его родственников, друзей и бизнес-партнеров проходят масштабные обыски. По его словам, обыски начались после того, как партия "Пропозиция" не согласилась на предложение "Слуги народа" снять кандидатуру Бориса Филатова на местных выборах.

Об обысках Корбан сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня работники СБУ вместе с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125 обыск за последние два месяца", - написал он.

В комментарии Цензор.НЕТ Корбан заявил, что ему угрожал глава избирательного штаба "Слуги народа" на Днепропетровщине нардеп Юрий Кисель.

"Кисель без долгих разговоров сказал мне, что мэр Днепра Борис Филатов должен сняться с выборов. Я спросил его, с какой стати это делать Филатову. Кисель сказал просто - "иначе у вас будут проблемы". То есть, "слуга народа" прямо угрожал мне", - заявил Корбан.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову, - Корбан

По словам Корбана, он ответил отказом, и на этом разговор был окончен, а вскоре "началось открытие целой массы уголовных дел".

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, обыски у Корбана проводят "десятки сотрудников СБУ, Генпрокуратура и налоговая милиция центральных аппаратов, прибывшие из Киева".

При этом управление СБУ в Днепропетровской области заявляет, что его сотрудники не участвовали в обысках. "Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области не принимали участия в следственных действиях, которые сегодня проводит ГФС у представителей коммерческих структур в Днепре, связанных с публичными фигурами в том числе", - сказано в сообщении на их странице в Фейсбуке.

Также на Цензор.НЕТ: У меня дежавю с 2015 годом. Снова перед выборами массовые уголовные дела, обыски по всем мэриям Украины, - Филатов

Днепр (4499) Корбан Геннадий (549) обыск (1935) Бутусов Юрий (4416) Слуга народа (2668) Кисель (5)
+27
Боря, Корбан, Беня... Как тусовались, как бабло рубили, как отжимали дружно.. И на тебе.

"Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"
06.08.2020 20:51 Ответить
+22
"Не вести себя как Порошенко" (с) . корбан еще мечтать будет о временах при Порошенко, после зебильного-гопнического режима.

Не нравился Порох--пусть жерет зеленое дерьмо---ведь за это боролись "разом"!
06.08.2020 21:02 Ответить
+18
У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении - Цензор.НЕТ 4885
06.08.2020 20:55 Ответить
...собака с милицией приходила.
06.08.2020 20:46 Ответить
Зачем вы так об Авакове? Министр все же.
06.08.2020 23:22 Ответить
- Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
07.08.2020 09:08 Ответить
неужели???
06.08.2020 20:46 Ответить
после вьюхи з порадою клоунам сняться с местных выборов...
зюзя не мстительный,зюзя просто дыбил.
06.08.2020 20:47 Ответить
Он, как и многие что?...Думал? Это вряд ли. Если бы думал(как было написано на плакате), все пошло бы другим путем. Ну а пока шоу котиков и вертолеты. Без них никак(не зря же их закупали).
06.08.2020 20:47 Ответить
Лента за лентою набої подавай... У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении - Цензор.НЕТ 210 У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении - Цензор.НЕТ 7907 У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении - Цензор.НЕТ 210
06.08.2020 20:48 Ответить
Опять политические преследования, да что ж такое....
06.08.2020 20:50 Ответить
Боря, Корбан, Беня... Как тусовались, как бабло рубили, как отжимали дружно.. И на тебе.

"Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"
06.08.2020 20:51 Ответить
Нехай розповість як вони з Бєнєю загнали добробати в іловайський котел.
06.08.2020 21:08 Ответить
Не свисти. Це рішення було прийнято на нараді в кабінеті Корбана.
06.08.2020 21:45 Ответить
ты дебил отстал от поезда. Не могло даже быть такого чтобы какойто Корбан руководил всем ВСУ, мусорами и добробатами а в Киеве ничего не знали. То был фейковый вброс для лошков и ты повелся.
06.08.2020 22:18 Ответить
Так все ВСУ и не бежали. Бежали командиры добробатов и вояка Хомчак.
06.08.2020 23:24 Ответить
не свисти, зебилоид! Там сначала беня своих двинул , чтобы отжать под шумок, без всякого согласования с ГШ. Ну а потом, когда бенины войска вгрузли, ГШ уже ничего не оставалось , кроме как идти на помощь.
07.08.2020 07:11 Ответить
Так что не свисти ты, это порошенко с гелетеем загнали активистов в илловайск, дебальцево и т.д.
06.08.2020 22:20 Ответить
Корбан и Береза активисты? Проклятый Порошенко.
06.08.2020 23:24 Ответить
А Беня там до чого? Він не військовий командувач. А от що він втримав Дніпропетровську область - це факт; якби не він, мали б ще одну ДНР.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:32 Ответить
Херня какая-то. Бенины недокомандиры бегут с позиций, а он не при чем.
06.08.2020 23:25 Ответить
А что, он назначал командиров? Он принимал решение идти на Иловайск? Он должен быть своевременно дать команду на отход? Наконец, это Беня договаривался с запоребриковскими "офицерами" про зеленый кордор?
07.08.2020 00:34 Ответить
Конечно Беня назначал командиров добробатов. Или они Порошенко подчинялись. А армейскими командовал Хомчак. Не он ли сейчас главнокомандующий? И именно он договаривался про зеленые коридоры. Кстати, в момент Илловайска Беня вывозил свои миллиарды, гой. Не знал? Может потому и побежали добробатовские командиры? Может потому Хомчак и стал главкомом?
07.08.2020 00:55 Ответить
Слишком конспирологично, ничего не могу сказать. Так можно потянуть нить и к убийству Кеннеди.
Вот факты, с которыми обычно не спорят. именно Беня выделял свои средства на создание добровольческих батальонов (но это не значит, что он назначал их командиров, и уж точно не значит, что он вмешивался в планирование операций); Беня в самое напряженное время помогал не только добробатам, но и соденинеям ВСУ (на это есть свидетельства как бойцов, так и волонтеров); еще один штрих - Беня назвал ввп сумасшедшим карликом (что-то вроде того) и удостоился, что тот стал считать Беню своим личным врагом.
Я не могу понять нынешние недавние заявления Бени (запоребрик все равно сильнее, и пр.) и как это вяжется с Беней 2014-го - здесь у меня когнитивный диссонанс. Но в 2014-м Беня однозначно был патриотом Украины, рискуя не только своим бизнесом, но и жизнью.
07.08.2020 10:30 Ответить
Ты или дурак, или провокатор. Беня в 2014 был не за Украину, а за свои интересы, которые тогда совпали с существованием Днепра в Украине, тогда как сейчас он с Ху...ом договорился о ее сливе. Все из-за возможного процесса в США. Серьезно? Береза не бенин человек? ))) Добробаты играли в свою игру, это точно и они никак не подчинялись Порошенко в 2014. Среди военных вина за Идовайск лежит на Хомчаке и Литвине, а потом уже на Муженко и уж тем более на Порошенко
07.08.2020 12:48 Ответить
Нынешняя молодежь, к сожалению, обожает переходить на личности. Я с трудом привыкаю к "тыканью" в и интернете, хотя меня это коробит, но к оскорблениям привыкать не собираюсь.

По сути. С оговорками могу согласиться, что в 2014-м Беня был за Украину, потому что ему это было выгодно. Не знаю, чей человек был Борислав Береза (речь ведь о нем), но ничего плохого про него сказать не могу; какие к нему вопросы? Согласен, что вина за иловайскую трагедию лежит на военных, возможно - и на Порошенко (не факт, что он занимался планированием операций), никак не на Бене.
07.08.2020 13:15 Ответить
Какая молодежь? Мне почти 40.
К Березе вопросы в оставлении позиции. Т.е. дизертирстве. Вина лежит на тех кто привел к трагедии. А это в первую очередь руководство ряда добробатов (прежде всего бениных) и во вторую очередь ряд военных, прежде всего на местах, а это Литвин и Хомчак.
07.08.2020 13:35 Ответить
Если вам почти сорок, то я почти в полтора раза старше (мне 56+), но то таке.

По сути. ИМХО, вина за Иловайск на высшем командовании, которое планировало и руководило операцией - получив данные разведки, надо было давать команду на выход из города, но этого не сделали. Командиры добробатов, как я слышал, тоже виноваты - в самовольном оставлении позиций. То есть, в соответствии с уставом, должны были остаться и погибнуть. Согласитесь, что вина высшего командования (которые могли дать команду отходить, но не дали) неизмеримо выше.
07.08.2020 14:28 Ответить
Ну то, что вам 56 ни о чем не говорит в плане положения в обществе. Сомневаюсь что у вас в должности есть слово президент. Ну да хрен с ним.
Вы или не хотите услышать, или специально провоцируете. Добробаты НЕ ВЫПОЛНЯЛИ КОМАНД ВОЕННОГО КОМАНДОВАНИЯ. И нет, я не согласен, я считаю в первую очередь вина командиров добробатов и амбиций их хозяев (может и умысел с целью отвлечения внимания от финансовых махинаций), прежде всего Бени, а уже потом и командования. Больше на местах. И фамилии названы. Один из них командующий ВС Украины сейчас.
07.08.2020 15:15 Ответить
Я не претендую на высокое положение в обществе, я скромный доцент КПИ (не президент). И вообще, хватит скатываться к обсуждению моей скромной персоны, а также навешивать ярлык провокатора. Я всего лишь высказываю свое мнение по обсуждаемой теме и, кстати, на личности не перехожу.
По сути: как вы себе представляете, чтобы Беня, не будучи военным, непосредственно командовал добробатами - даже при том, что он выделял на них средства? Кстати, добробаты провели ряд успешных операций - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE-1%C2%BB здесь немного есть на примере добробата Днепр-1. Даже если принять, что Беня напрямую командовал созданными на его средства добробатами (с чем я резко не согласен), то надо вспоминать не только поражения, но и победы. Это война.
07.08.2020 17:30 Ответить
Так мы говорим об Иловайске или об успехах? Или их не было у Муженко с Порошенко?
07.08.2020 21:50 Ответить
Мы не говорим о Муженко и Порошенко, мы говорим о Бене в связи с Иловайском. Вы говорите: Беня виноват в случимвщейся трагедии, я говорю - нет. Ваш аргумент (как я его понял): добробаты созданы на Бенины деньги, а значит - он ими командует).
Мой основной аргумент: Беня не является военным, не умеет планировать и проводить военные операции и, как умный человек, никогда бы в это не влез..

PS Даже если предположить (с чем я резко не согласен), что Беня напрямую командовал созданными на его средства добробатами, то надо вспоминать не только поражения, но и победы (см. ссылку в моем предыдущем посте), ибо это война. Могу к этому добавить, что Беня вряд-ли знал разведданные о вторгшихся из-за поребрика батальонно-тактические группы, поэтому вина за "котел" точно не на нем.
09.08.2020 01:04 Ответить
Ага героїчно втримав. З Щвейцарії..
07.08.2020 09:02 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Тут трошки є. Не можу сказати, чи перебував Беня в цей час У Швейцарії, але в наш час допомагати можна і звідти.

PS Турчинов 02.03.2014 призначив Беню головою Дніпропетровської ОДА - у цей час Беня однозначно мав бути вже в України.
07.08.2020 10:40 Ответить
а шо ищут?
06.08.2020 20:52 Ответить
кого кого шукають..с той или этой стороны "ВЯЧНОГО ПОТЭРПИЛУ" ИДИОТА....
06.08.2020 21:23 Ответить
Возможно всё нажитое "непосильным" трудом...
06.08.2020 23:04 Ответить
Глава общественного совета Днепра - какую должность себе придумал!)
06.08.2020 20:53 Ответить
предводитель уездного дворянства)
06.08.2020 21:02 Ответить
У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении - Цензор.НЕТ 4885
06.08.2020 20:55 Ответить
А зюзя🤢🤡 на подтанцовке и спереди и сзади
06.08.2020 20:56 Ответить
давите его, эта **** все подмяла под себя
06.08.2020 20:56 Ответить
в дыбилоофисе померещилось ,шо появилась возможность сменить филатова на бужанского...
06.08.2020 20:57 Ответить
Бужанский тоже в их синагоге ошивается
06.08.2020 21:30 Ответить
"от сковырнем Пороха и заживьом"... Пожил.
06.08.2020 20:58 Ответить
Разборки внутри мешпухи. Корбан был одним из акционеров Зеленского. Но держатель контрольного пакета, он же директор театра, постепенно мелких отодвинул. Пакеты по управлению THE разделили те, кому и положено-И.В.К, Пинчук и друг Донбасса. А Корбан у них только под ногами болтается..
06.08.2020 21:00 Ответить
"Не вести себя как Порошенко" (с) . корбан еще мечтать будет о временах при Порошенко, после зебильного-гопнического режима.

Не нравился Порох--пусть жерет зеленое дерьмо---ведь за это боролись "разом"!
06.08.2020 21:02 Ответить
Да уж, конечно! Порошенко его, как и Саакашвили, выгнал из страны.
07.08.2020 10:37 Ответить
Не выгнал--Корбан сам сбежал на свою историческую родину))) В любом случае Порох поступил правильно и с сявкошвили и с Корбаном.
07.08.2020 23:56 Ответить
Наїзд на головнокомандувача приватних військових формувань самого БЄНІ! Афігєть!
06.08.2020 21:03 Ответить
Вот так взяли в дом слугу, а он мало что сер ет везде, еще и угрожает!
06.08.2020 21:09 Ответить
пренеприятнейший тип, подлец и кровопиец, кидала и отжимала, к тому же хлопнул своего партнера по бизнесу, лет эдак 8-9 назад, отсиделся при порохе когда за жопу взяли в срулике, потом видимо беня дал отмашку, можешь пока в днепр вернутся, вернулся, занялся ИБД(имтацией бурной детельности) придумал себе должность посаженого генерала, сейчас додербанивают недодербаненое...моя мечта чтобы они все собрались в Бартоломео, любили друг друга до утра в попку и позаражали друг друг спидом!
06.08.2020 21:12 Ответить
06.08.2020 22:30 Ответить
давят на гниду гену, может и лопнуть
06.08.2020 21:12 Ответить
Ой, що робиться? З Пороха переключилися на Корбана ...
06.08.2020 21:12 Ответить
Передайте Зеленському: В найбільшому порту України під відкритим небом лежить в чотири рази більше нітрату амонію, ніж вибухнуло в Бейруті (фото, відео)

В адміністрації порту «Південний» підтвердили, що на причалі дійсно лежить аміачна селітра.

Про наявність 10 тисяч тонн нітрату амонію на причалі великого морського торгового порту «Південний» під Одесою повідомив в Facebook юрист Денис Шкарівський після вибухів в Бейруті, в порту якого вибухнули 2 750 тонн аміачної селітри, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.
Юрист констатує, що в порту «більше двох років стоїть судно Trump D - балкер-зерновоз. Біля цього балкера під відкритим небом - 10 ТИСЯЧ тонн нітрату амонію. Це в 4 РАЗИ більше, ніж в Бейруті».
06.08.2020 21:23 Ответить
Когда янелох развлекал агрессора в москве и лизал жопы кацапам и кадырову, Корбан и Ко Днепр защищали и страну. Теперь ЗЕлёная падаль мстит за обиды своих кураторов из московии. А 73% лохов жаждут очередного шоу. Но, у промаасковского упыря ничего не выйдет.
06.08.2020 21:24 Ответить
А ты лох проянуковский?
06.08.2020 21:35 Ответить
Ипала жаба гадюку)))
06.08.2020 21:25 Ответить
У родичів та бізнес-партнерів Корбана відбуваються обшуки, він заявляє про тиск - Цензор.НЕТ 4905
06.08.2020 21:33 Ответить
Интересно и важно знать, шмон у корбана делают с подачи блазна, или это инициатива его халуев, виноват слуг.
06.08.2020 21:37 Ответить
06.08.2020 21:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dmxDvT1CgFM Еврейское казачество восстало
06.08.2020 21:57 Ответить
Цікаво, чи вурка вдягнув окулярики для понту, аби косити під інтелігента, чи від наркоти зір так погіршився.
06.08.2020 21:58 Ответить
... 13 дек. 2017 г. - "Він повернувся... Маленький єврей, який завжди прикривав мою велику російську спину... Я завжди знав, що це станеться", Fb Borys Filatov. ....У родичів та бізнес-партнерів Корбана відбуваються обшуки, він заявляє про тиск - Цензор.НЕТ 9981
06.08.2020 21:58 Ответить
**.ла жаба гадюку
06.08.2020 22:03 Ответить
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1291112422888083459 22 ч

Назначенный Зеленским замглавы ОП Татаров в 2014 рассказывал что менты на Майдане никого не убивали - митингующие сами себя расстреливали в затылок

https://twitter.com/i/status/1291112422888083459
06.08.2020 22:16 Ответить
Татаров еще тот корупцыонер шопито набирает обороты ,овцы блеют,зеблевотня в восторге от парикмахеров
06.08.2020 22:33 Ответить
"Я как и многие, думал,...." - в тому й річ п.Корбан що ви "думали". В далеких 70, старенький викладач виш.математики (прозивали "Матрица") КПВВИКУ говорив "Думают лошади, а люди мислят...". Чому кажуть "мислитель" а не "думальщик" ? От і надумали собі зеленого гімна на голову. Заклинання "Я против Пороха" вже не дає політичного та правового імунітету. Зараз по новому "Кто не за ЗЕ, тот против ЗЕ". Такий провінційний авторитаризм.
06.08.2020 22:53 Ответить
Я всегда полагал, что геня евркйско-днепровский, а оказывается он палитицкий
06.08.2020 23:30 Ответить
якщо пани один одному горло перегризуть - від того народу гірше не буде....
06.08.2020 23:36 Ответить
Давно и со всей очевидностью стало ясно что, пока мы не вычистим абсолютно всё кодло что окопалось лет 20 назад в трёх самых больших городах страны Одессе. Днепре и Харькове----мы будем плестись в хвосте и на задворках Европы! Что ясно стало давно. Всё то что называется горисполком и облисполком(ОДА) на 100% должно сметено окончательно. Там ещё водятся те кто партбилет получал при бровеносце. У нас уже половина населения страны не поняла кого я назвал бровеносец---а эти там живут---ох и богато причём. А остальные тем более богаче. Только по схеме Чаушеску.
06.08.2020 23:42 Ответить
Зеленский поступает в отношении своих политических оппонентов точно также как и Порошенко ;давление силовых структур , обыски , угрозы , и закончит он также как и Порох на политической помойке , а может быть и хуже .А Генадию Корбану желаю терпения и выдержки.
06.08.2020 23:45 Ответить
Были бы Вы с Днепра - желали бы Корбану нары.
07.08.2020 00:06 Ответить
Беня зачищает свои болтливые хвосты.
А представьте на секунду, если Корбан правду-матку рубанет по Иловайску??? Какой-то бородатой бабушке на пару с охкаким министром вмиг случится приступ острой диареи. Их «подвиги» в той провальной операции - они такие...
07.08.2020 00:42 Ответить
Жадность, парковщиков сгубила)
07.08.2020 03:56 Ответить
Супер-дупер 125-ть обшуків,правда 124-и при Петрові,але то таке-філателісти марки *******.
07.08.2020 05:27 Ответить
ай да женьчик, ай да жи.... весь Днепр знает, что он величайший рейдер, а тут сопли пустил...
07.08.2020 05:40 Ответить
даеш холокост-2
07.08.2020 06:18 Ответить
вангую - незабаром наш грузинський карлсон знову літатиме по українських дахах.
07.08.2020 08:48 Ответить
Мэр Днепра Филатов назвал всех украинцев нацией воров, о чем тогда вообще можно с ним говорить.
07.08.2020 09:28 Ответить
Корбан Далас мультипаспорт
07.08.2020 09:43 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25422083.html Придут белые - грабят, придут красные - тоже грабят!

Но всегда найдутся патриоты, которые грудью встанут на защиту одного из самых известных рейдеров Украины!

У родичів та бізнес-партнерів Корбана відбуваються обшуки, він заявляє про тиск - Цензор.НЕТ 2038
07.08.2020 09:58 Ответить
Метро в Днепре турками строится не должно, раз так решила маршруточная мафия!
Это не только потеря бизнеса маршруточного, но и "плохой" пример другим городам, который может означать полный конец маршруточной мафии.
Наливайки не должны закрываться, сколько оно бабок приносят, сколько через них шмурдяка паленого и списанных продуктов проходит, и не сосчитать.
Руки прочь, но пассаран!
Не сметь рушить феодальную систему Украины, столь заботливо, по кирпичику, сложенную еще Данилычем.
07.08.2020 10:19 Ответить
А это не американское ФБР случайно?
07.08.2020 12:47 Ответить
 
 