Самым молодым в Украине кавалером ордена "За мужество" III степени стал кадет Гаркуша, который спас пятерых детей. ФОТО

В Кривом Роге председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко вручил лицеисту криворожского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой Александру Гаркуше орден "За мужество" III степени.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

17-летний Гаркуша, который спас жизнь пятерых несовершеннолетних, стал первым в Украине, кого наградили орденом "За мужество" III степени в таком возрасте.

1 июля 2019 г. в поселке Пашена Балка Днепропетровской области лицеист 2-го курса криворожского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой Александр Гаркуша спас жизнь пятерых несовершеннолетних детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковский курсант Быченко, который отвел от населенных пунктов падающий учебный самолет, награжден орденом "За мужество" III степени

Гаркуша увидел, как дети подожгли предмет, который был похож на боеприпас. 16-летний парень среагировал на опасность,  схватил горящую "находку" и пытался отбросить ее подальше. Однако в руках у лицеиста произошел взрыв.

Все дети остались благодаря Саше живыми, а он получил тяжелые ранения и травмы. Юноша более двух недель находился в реанимации, перенес несколько операций, лечился и проходил реабилитацию. Несмотря на тяжелые травмы и длительное восстановление здоровья, Гаркуша успешно закончил обучение в лицее-интернате и едет поступать в Военную академию (г. Одесса), чтобы стать, как его отец - сержант Петр Гаркуша, воином-разведчиком.

Также читайте: Украинский курсант Совенко, ставший лучшим иностранный выпускником военной академии Великобритании, награжден, - Минобороны. ФОТО

Майбутнє України, козаки не вимірають!!!
06.08.2020 22:01 Ответить
Самым молодым в Украине кавалером ордена "За мужество" III степени стал кадет Гаркуша, который спас пятерых детей - Цензор.НЕТ 3561
06.08.2020 21:55 Ответить
Что тут и говорить, парень молодчина. Пусть у тебя всё сложится благополучно Александр
06.08.2020 21:58 Ответить
06.08.2020 21:55 Ответить
06.08.2020 21:57 Ответить
06.08.2020 22:23 Ответить
07.08.2020 06:25 Ответить
06.08.2020 21:58 Ответить
06.08.2020 22:01 Ответить
Ні одна твар, яка вся із себе корчить патріота не поставила лайк.
Чому? Тому, що вони кацапо-москалі,
притому декотрі із них на сайті з 2014 року.
Закрити потрібно вхід на сайт ЦЕНЗОР через VPN, терміново, якщо цього не зроблять, то незалежності України вже не буде.
.
06.08.2020 23:11 Ответить
Бойове геройське прізвище. В м.Ів.-Фр. є вул.Гаркуші, характерно що Гаркуша не потрапив під декомунізацію, вулиця носить імя бойового танкіста.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 році радянська влада перейменувала вулицю на теперішню Гаркуші - полковника, військова частина якого брала участь у визволенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківська від німців. Родом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черкаської області . Дійшов до кордону з Угорщиною, де загинув у бою. Посмертно, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Миколі Гаркуші , було присвоєне звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Героя Радянського Союзу . Його тіло було доставлено до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Станіслава та захоронено на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA) меморіальному братському кладовищі , куди виходить вулиця.у
Так що нєуважаємиє ватнікі, в бєндєровском крае чтят настоящих героев, а не красножопих идолов-палачей (тип сралин, ленин, жуков и пр. пиз.бр.)
06.08.2020 22:08 Ответить
Це прізвище взагалі гучне.
Командуючий Кронштадською Війсково мррською базою, теж Адмірал Гаркуша.
Перед нападом на Україну, Путін познімав з посад багато етнічних українців в російских збройних силах т: Командуючого Космічними Військами Олега Остапенка, Командуючого ВМС РФ Висоцького (західняк), все командування Балтфлота, у тому числі і Гаркушу...
06.08.2020 22:20 Ответить
Молодец парень! Храни тебя Господь! Уверен, тебе , в отличие от нашего преЗедента, не придёт в голову прятаться от призыва в армию, уклоняться от защиты Отечества... Не придёт в голову насмехаться и издеваться над своей Родиной, над патриотами - героями....
06.08.2020 22:09 Ответить
Бро, ну нащо ти тут про це згадав....
06.08.2020 22:14 Ответить
Хлопець вже виправдав свою появу на цьому Світі.
Респект.
06.08.2020 22:13 Ответить
Слов нет, парнишка - молодец. Поступок, заслуживающий уважения.
06.08.2020 22:16 Ответить
Дай тобі боже всього найкращого хлопче по життю, ти справжній козак, і за прізвищем і за духом !
06.08.2020 22:17 Ответить
Ось Вона,Гордiсть Украiнськоi Нацii !
06.08.2020 22:19 Ответить
Божого Благословіння
06.08.2020 22:23 Ответить
Це все добре і хлопчина хороший.Але чому в кадетів форма,як в московитських? Навіть тут не можемо відірватися від москаля.
06.08.2020 22:41 Ответить
Молодець хлопчина , чудова стаття ...але питання до наших ЗМІ - чому про це мало хто розповів ?
Практично ніхто на це уваги не звернув - чомусь в новинах такі речі мало згадуються , в основному - "чернуха" у всіх новинах ...
06.08.2020 22:48 Ответить
Усі ЗМІ, бігають за Клоуном, що по магазина ходить...
07.08.2020 09:08 Ответить
"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих"
(Иоан.15:13)
так держать, юначе!
06.08.2020 22:56 Ответить
НЕ ПРОСТО ОРДЕН ДАВАТЬ НАДО, А ЕЩЕ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ !!! МИНИМУМ !!! А У МИНИМУМ ПЯТИ МИЛЛИОНЕРОВ- КОРРУПЦИОНЕРОВ ЗАБРАТЬ ПО МИЛЛИОНУ !!!
06.08.2020 23:24 Ответить
вважаю, що він подачку не візьме.
06.08.2020 23:36 Ответить
Бережи тебе Боже синку.....
07.08.2020 08:27 Ответить
Поки народженне за СіСіСіРа бидло і пітарас.ня у пагонах в Криму стояла в чергах за російськими подачками і зраджувало країну, якій давали присягу, народжені в Україні, не дивлячись ні на що, були їй вірні... Ось простий рецепт побудови держави. Велика частина цього народу, має просто померти і перестати шкодити!
Наймолодшим в Україні кавалером ордена "За мужність" III ступеня став кадет Гаркуша, який врятував п'ятьох дітей - Цензор.НЕТ 4080
07.08.2020 09:08 Ответить
 
 