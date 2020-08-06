Самым молодым в Украине кавалером ордена "За мужество" III степени стал кадет Гаркуша, который спас пятерых детей. ФОТО

В Кривом Роге председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко вручил лицеисту криворожского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой Александру Гаркуше орден "За мужество" III степени.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

17-летний Гаркуша, который спас жизнь пятерых несовершеннолетних, стал первым в Украине, кого наградили орденом "За мужество" III степени в таком возрасте.

1 июля 2019 г. в поселке Пашена Балка Днепропетровской области лицеист 2-го курса криворожского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой Александр Гаркуша спас жизнь пятерых несовершеннолетних детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковский курсант Быченко, который отвел от населенных пунктов падающий учебный самолет, награжден орденом "За мужество" III степени

Гаркуша увидел, как дети подожгли предмет, который был похож на боеприпас. 16-летний парень среагировал на опасность, схватил горящую "находку" и пытался отбросить ее подальше. Однако в руках у лицеиста произошел взрыв.

Все дети остались благодаря Саше живыми, а он получил тяжелые ранения и травмы. Юноша более двух недель находился в реанимации, перенес несколько операций, лечился и проходил реабилитацию. Несмотря на тяжелые травмы и длительное восстановление здоровья, Гаркуша успешно закончил обучение в лицее-интернате и едет поступать в Военную академию (г. Одесса), чтобы стать, как его отец - сержант Петр Гаркуша, воином-разведчиком.

Также читайте: Украинский курсант Совенко, ставший лучшим иностранный выпускником военной академии Великобритании, награжден, - Минобороны. ФОТО