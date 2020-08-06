РУС
Директор департамента Харьковской ОГА, подозреваемый в получении 1,3 млн грн взятки, взят под стражу с альтернативой внесения залога, - САП

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору департамента Харьковской облгосадминистрации, подозреваемому в получении 1, 32 млн грн взятки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП в Фейсбуке. 

"Судья частично удовлетворил ходатайство и применил к чиновнику Харьковской ОГА меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 3 августа был задержан директор департамента капстроительства Харьковской облгосадминистрации Андрей Винниченко. По информации НАБУ, чиновник требовал 1,32 млг грн за "помощь" частному предпринимателю в подключении электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих "услуг" он определил, исходя из расчета 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности.

"6 августа Винниченко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 (мошенничество - ИФ); ч.2 ст.15 ч.4 ст.27; ч.2 ст.15, ч.1 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу - ИФ) УК Украины", - сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Винниченко был назначен начальником управления топливно-энергетического комплекса ХОГА в начале апреля этого года, а в конце июля - стал директором департамента капитального строительства ХОГА. До прихода в ХОГА долгое время работал в "Харьковоблэнерго".

Глава ХОГА Алексей Кучер заявил, что эпизод, по которому был задержан чиновник, не связан с его работой в облгосадминистрацией.

"Хочу подчеркнуть: согласно предварительным данным следственных органов, эпизод с неправомерной выгодой - шлейф из "прошлой жизни" чиновника, когда он находился в структуре облэнерго и не занимал никаких должностей в ХОГА. С деятельностью задержанного в ХОГА и выполнением им своих должностных обязанностей вчерашний эпизод никак не связан", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Вместе с тем, по информации пресс-службы "Харьковоблэнерго", Винниченко не работает в энергокомпании уже около 1,5 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновнику Харьковской ОГА, вымогавшему взятку в 1,32 млн грн, сообщено о подозрении, - САП

взятка (6229) ОГА (2398) Харьков (7747) САП (2312)
+1
Хорошо что хоть не спросили посчитать валентность? По закону Ома.
06.08.2020 23:10 Ответить
+1
При сдаче на 6 разряд радиомеханика по ремонту связной аппаратуры у меня спросили что есть такое коэффициент добротности контура? Не знал потому, как не был конструктором по разработке радиоприемной аппаратуры, но зато я был классным ремонтником - доводчиком изделий РПУ.
06.08.2020 23:38 Ответить
+1
Все!!! Это ушло и не вернётся никогда, как наша молодость, здоровье, теперь наш пришел черед пройти путь до смерти, точно так ,как до этого прошли этот путь наши родители.
07.08.2020 00:08 Ответить
цікаво, заплатить, чи ні?
знову невизначеність...
06.08.2020 22:19 Ответить
Откуда цена в 2200 грн за киловатт? Наверное, по 10 грн за каждый Вольт в розетках потребителей.
06.08.2020 22:27 Ответить
2200 за підключення з кожного кіловату. Підключаєш 10 кіловатний споживач - платиш 22000. Читай уважно.
06.08.2020 22:47 Ответить
Дякую за пояснення, я вмію множити, але писав не про це.
07.08.2020 00:35 Ответить
Вольты, ватты для людей не далеких, одно и тоже. Вопрос на засыпку, вот таким недалёким - какая сила тока в сети, например у вас дома?
06.08.2020 22:59 Ответить
Хорошо что хоть не спросили посчитать валентность? По закону Ома.
06.08.2020 23:10 Ответить
Так в этом же и стёб. Такая вот Торричелева пустота!
06.08.2020 23:31 Ответить
При сдаче на 6 разряд радиомеханика по ремонту связной аппаратуры у меня спросили что есть такое коэффициент добротности контура? Не знал потому, как не был конструктором по разработке радиоприемной аппаратуры, но зато я был классным ремонтником - доводчиком изделий РПУ.
06.08.2020 23:38 Ответить
Я кстати абсолютно не технарь. И посмеялся сразу с первого комента. Ведь мне как бы виднее стёб и юмор темы что завелась. Мне пришлось и поучится в молодости и поработать долго в спецефичной довольно обстановке в службе ресторанов но пас-флота ЧМП. Давно правда. Просто в школе учился на 3--но настоящие тройки---знали помню всё по немногу.
06.08.2020 23:50 Ответить
Все!!! Это ушло и не вернётся никогда, как наша молодость, здоровье, теперь наш пришел черед пройти путь до смерти, точно так ,как до этого прошли этот путь наши родители.
07.08.2020 00:08 Ответить
Средняя школа -мимо тебя? Образование 5 классом закончено?
06.08.2020 23:11 Ответить
Преподы нас на этом сыпали.
А ты хоть ответ знаешь?
06.08.2020 23:25 Ответить
Есть такая штука, называется юмор.
07.08.2020 00:41 Ответить
Я, как не слишком далекий, сказал бы, что сила тока зависит от подключенной нагрузки, и проще всего считается как мощность нагрузки / 220 В. Но люди, которые умнее меня, начали бы рассуждать о нелинейности нагрузки, внутреннем сопротивлении источника и пр.
07.08.2020 00:39 Ответить
0,3 млн,було взято безкорисливо , для судді . Так що, не потрібно переживать .
06.08.2020 22:46 Ответить
№96
06.08.2020 22:48 Ответить
Кучер так выворачивается будь-то его не принимал. Навязали небось, ух подлые...
06.08.2020 22:48 Ответить
"Хочу подчеркнуть: согласно предварительным данным следственных органов, эпизод с неправомерной выгодой - шлейф из "прошлой жизни" чиновника, когда он находился в структуре облэнерго и не занимал никаких должностей в ХОГА.(С)

А перейдя в ХОГА он сразу стал честным человеком, !
06.08.2020 22:50 Ответить
Их берут, а они крепчают и растут как грибы, а в период пандемии ещё и с коэффициентом ,потому как пандемия и есть рассадник и усилитель коррупции ,многие из вас наверное сами это заметили обращаясь в разные инстанции лидерами возможно будут МРЭО , таможня ,медучереждения и полиция
06.08.2020 22:56 Ответить
гарні для себе буржуї закони придумали - наберуться хабарів, мають чим заставу платити....а хто вкрав три курки - без застави в СІЗО....
06.08.2020 23:06 Ответить
 
 