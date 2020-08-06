Водитель в состоянии наркотического опьянения устроил смертельное ДТП на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО
Водитель в состоянии наркотического опьянения стал виновником ДТП с участием 3 автомобилей в Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 6 августа, в 8 часов утра вблизи города Обухов.
По предварительным данным, водитель авто "ЗАЗ" на нерегулируемом перекрестке совершал маневр поворота налево и в это время водитель автомобиля Skoda, который двигался позади в попутном направлении, совершил столкновение с этим автомобилем. В дальнейшем неуправляемый "ЗАЗ" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota.
В результате чего пассажир "ЗАЗ"а от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель - в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Во время медицинского освидетельствования в больнице установлено, что 33-летний водитель автомобиля Skoda на момент аварии находился под действием наркотического средства - амфетамин. Сотрудники полиции задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Виновник ДТП сейчас находится в изоляторе временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В Києві, мабуть, таких відсотків 10. А ще п'янички, планокури, з купленими правами, божевільні і просто поспішаючі невротики - відсотків 50% від загальної кількості водіїв точно набереться.
Ми деградуємо і вимираємо з наростаючими темпами
скорей всего у чувака на видном месте в машине лежали соль или спайс. мало информации