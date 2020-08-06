РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7674 посетителя онлайн
Новости Пьяные за рулем
12 929 26

Водитель в состоянии наркотического опьянения устроил смертельное ДТП на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Водитель в состоянии наркотического опьянения стал виновником ДТП с участием 3 автомобилей в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Водитель в состоянии наркотического опьянения устроил смертельное ДТП на Киевщине, - Нацполиция 01

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 6 августа, в 8 часов утра вблизи города Обухов.

По предварительным данным, водитель авто "ЗАЗ" на нерегулируемом перекрестке совершал маневр поворота налево и в это время водитель автомобиля Skoda, который двигался позади в попутном направлении, совершил столкновение с этим автомобилем. В дальнейшем неуправляемый "ЗАЗ" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota.

В результате чего пассажир "ЗАЗ"а от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель - в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году патрульные оформили 119 тысяч админпостановлений в отношении водителей в состоянии опьянения, - Шевченко. ФОТО

Во время медицинского освидетельствования в больнице установлено, что 33-летний водитель автомобиля Skoda на момент аварии находился под действием наркотического средства - амфетамин. Сотрудники полиции задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Виновник ДТП сейчас находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Также смотрите: Четыре человека погибли, один травмирован в результате ДТП на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

ДТП (7745) Киевская область (4361) наркотики (2167) Нацполиция (16768)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
8 років і пожиттєве позбавлення посвідчення водія !!))
показать весь комментарий
06.08.2020 23:00 Ответить
+10
Танцював за кермом.
В Києві, мабуть, таких відсотків 10. А ще п'янички, планокури, з купленими правами, божевільні і просто поспішаючі невротики - відсотків 50% від загальної кількості водіїв точно набереться.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:01 Ответить
+9
Дегенерат и сволочь33 летний водила вроде как на А7, в таких случаях нужно сажать хотя бы на 15 потому как есть жертва +наркотики
показать весь комментарий
06.08.2020 23:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
курва нанюхана!
показать весь комментарий
06.08.2020 22:59 Ответить
шкода головного мозга?
показать весь комментарий
06.08.2020 23:49 Ответить
трупы как всегда в советской машине
показать весь комментарий
07.08.2020 09:35 Ответить
8 років і пожиттєве позбавлення посвідчення водія !!))
показать весь комментарий
06.08.2020 23:00 Ответить
Танцював за кермом.
В Києві, мабуть, таких відсотків 10. А ще п'янички, планокури, з купленими правами, божевільні і просто поспішаючі невротики - відсотків 50% від загальної кількості водіїв точно набереться.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:01 Ответить
везде так....
показать весь комментарий
06.08.2020 23:05 Ответить
Невротиків в регіонах менше, все таки життя у великому місті дається взнаки. А так згоден.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:08 Ответить
вчера еду, телка в соседней полосе жрет мороженное за рулем....говорю: не обляпайся!, она лыбится....
показать весь комментарий
06.08.2020 23:10 Ответить
В реанімації вони не либяться, а тільки хекають під апаратом ШВЛ.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:14 Ответить
І 90% з тих 50% водії Uber
показать весь комментарий
07.08.2020 03:41 Ответить
У Києві є страшніші люди - Bolt, сама назва вже говорить як вони до людей ставляться.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:08 Ответить
Дегенерат и сволочь33 летний водила вроде как на А7, в таких случаях нужно сажать хотя бы на 15 потому как есть жертва +наркотики
показать весь комментарий
06.08.2020 23:03 Ответить
Если бы был штраф в стопитсот миллионов он бы не устроил ДПТ!
показать весь комментарий
06.08.2020 23:13 Ответить
Если бы за пьянку за рулем садили хоть на 15 суток, причем что бы у судьи не было выбора, то вряд ли столько бухих каталось бы
показать весь комментарий
07.08.2020 03:46 Ответить
15 лет без ГАИ, без страха перед наказанием, что отберут права, что нужно идти на пересдачу - это путь в никуда. Основы государства рушатся, Украину ждёт путь исчезнувших государств, если мы, украинцы не возьмёмся за ум. Нам досталось наконец-то свое государство, теперь надо удержать его от позвала, может даже ценой большой крови.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:22 Ответить
Нє возьмємся...
Ми деградуємо і вимираємо з наростаючими темпами
показать весь комментарий
06.08.2020 23:30 Ответить
А тебя, неизвестный, наверное ностальгия за сесер замучила, хочеш ГАИ вернуть, назад хочеш, капусту на дорогах легко рубить.?
показать весь комментарий
07.08.2020 05:07 Ответить
полностью согласен.при ГАИ боялись существенного наказания.
показать весь комментарий
07.08.2020 06:38 Ответить
А причем здесь ГАИ? Подобный ублюдок и при ГАИ окупится в суде и выкупит права.
показать весь комментарий
07.08.2020 07:18 Ответить
У нас вже відібрали державу коломойські, сороси, зісельси, вальцмани і т.д.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:15 Ответить
33-летний водитель автомобиля Skoda на момент аварии находился под действием наркотического средства -от вам і золота молодь олігархічного кодла....машину купив...а мозгів курва не купив.....Источник: https://censor.net/n3212393
показать весь комментарий
06.08.2020 23:43 Ответить
Тут тоже вопрос спорный,может он его за неделю до этого нюхал,а на момент аварии был трезв
показать весь комментарий
07.08.2020 03:32 Ответить
Согласно законодательству допускается наличие алкоголя в крови 0.2 промиле. Наличие наркотических средств не допускается. Т.Е. хоть год назад нюхал, если есть в крови то нарушил закон, причем даже без руля, так как амфетамин запрещенное средство и врачами не выписывается.
показать весь комментарий
07.08.2020 03:54 Ответить
Нет здесь никакого спорного вопроса - раз обнаружено запрещенное наркотическое вещество, значит виновен однозначно
показать весь комментарий
07.08.2020 07:20 Ответить
Колись давно в автошколі мене вчили,що при перетині зустрічного руху,очікуючи на можливість,ніколи не повертать кермо в бік повороту,щоб при можливому удару ззаду,не опинитися на зустрічній смузі. Дуже слушна порада,хоча сам інколи забуваю.Але,можливо,в цьому випадку ,вона б і не спрацювала.Удар був не рівний,а в праву половину,тому як колеса б не стояли,його розверне і викине на зустрічну.Дуже шкода постраждалих.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:11 Ответить
нюхал... амфетамин... обнаружили... я смотрю тут одни эхсперты... амфетамин жрут в таблетках. вас проверяли кого-то при аварии на наркотическое опьянение? нет. то-то-же. сам по себе амфетамин оказывает стимулирующее действие на ЦНС, что наоборот - помогает избежать аварии

скорей всего у чувака на видном месте в машине лежали соль или спайс. мало информации
показать весь комментарий
07.08.2020 09:33 Ответить
 
 