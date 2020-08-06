"Лукашенко заявил, что войска РФ никогда не зайдут в Украину из Беларуси"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские войска никогда не зайдут на территорию Украины со стороны Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона", отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что с территории Беларуси россияне не зайдут в Украину, он сказал: "Никогда! Тем более с оружием".

Президент Беларуси также заявил, что россияне никогда не будут привлекаться к охране белорусской границы, подчеркнув, что сам служил в погранвойсках, его двоюродные братья и дети служили в пограничном спецназе, и у него к этому вопросу особое отношение. "У меня внутри граница – это моя граница, и границу мою буду защищать только я". "Ни россияне, какие бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы", - подчеркнул Лукашенко.

