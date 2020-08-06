РУС
8 314 83

Лукашенко заявил, что войска РФ никогда не зайдут в Украину из Беларуси

Лукашенко заявил, что войска РФ никогда не зайдут в Украину из Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские войска никогда не зайдут на территорию Украины со стороны Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона", отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что с территории Беларуси россияне не зайдут в Украину, он сказал: "Никогда! Тем более с оружием".

Президент Беларуси также заявил, что россияне никогда не будут привлекаться к охране белорусской границы, подчеркнув, что сам служил в погранвойсках, его двоюродные братья и дети служили в пограничном спецназе, и у него к этому вопросу особое отношение. "У меня внутри граница – это моя граница, и границу мою буду защищать только я". "Ни россияне, какие бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы", - подчеркнул Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Я предложил Помпео разместить ракеты средней дальности в Украине

+37
Сьогодні заявив, завтра ще щось заявив. Тільки озброєна власна армія вирішить хто і де буде заходити чи ні.
06.08.2020 23:57 Ответить
+16
Значит зайдут !
06.08.2020 23:58 Ответить
+16
Десь я вже чув таке...

04 марта 2014, 14:33 / Политика
Путин: Мы не рассматриваем вариант присоединения Крыма.....
07.08.2020 00:10 Ответить
Какой прям дружественный стал перед выборами.
06.08.2020 23:55 Ответить
Сьогодні заявив, завтра ще щось заявив. Тільки озброєна власна армія вирішить хто і де буде заходити чи ні.
06.08.2020 23:57 Ответить
Пацан зуб дає.
06.08.2020 23:57 Ответить
На штіфтах.
07.08.2020 00:09 Ответить
Если они зайдут в Беларусь, он уже врядли сможет повлиять на дальнейшее их передвижение...
06.08.2020 23:57 Ответить
Так они уже там.
07.08.2020 00:13 Ответить
"что сам служил в погранвойсках, его двоюродные братья и дети служили в пограничном спецназе"

Династія кегебістів.
06.08.2020 23:57 Ответить
Значит зайдут !
06.08.2020 23:58 Ответить
А зачем ему это,в чем выгода,где логика?Или вам лишь бы пукнуть)
У вас в 2014 под танки ВСУ ложились с удовольствием сами. У вас 72% проголосовали за человека,который вашу Родину Украину продажной женщиной назвал,проголосовали за того кто от 4 повесток откосил,а лаптям писту смешил.У нас шуфричи,медведчуки,кивы,бондаренко,мураевы,рабиноаичи.... страну кацапам не сдают.Где ваши патриоты тягниВбоки,парасюк-поджопник,найемы,лещенко,скрипники,семы семенченко,билецкие,кремлевская визитка...даже Руслан Кошулинский,при всем уважении обгадился.Вам раз в жизни с Порохом повезло,так вы и его просрать умудрились.Сидите,развивайте экономику,грузите лаптеногих санкцияии и ждите.пока копыта откинут. Так нет,зеленой шмаркли захотелось атаманам комнатным.А уж сколько тварей предателей в Крыму....говорить больно.Такое впечатление,что все настоящие Украинцы уже головы сложили на войне.
07.08.2020 02:02 Ответить
Во всем согласен,кроме как нам с порохом повезло,на самом деле это лицемерная падаль
07.08.2020 03:18 Ответить
Дурень Вы Евгений. Падаль - это вы.....
07.08.2020 04:49 Ответить
он просто раб
14.08.2020 00:12 Ответить
цікаво, а діти наших президентів та їх близькі родичі служили в армії, чи це не царське діло?
06.08.2020 23:58 Ответить
У нас і президент не служив.
07.08.2020 00:00 Ответить
Не гони, Пятак. Для бувших юлькофілів, а теперішніх *********, Зеленський не є іхнім Президентом. Погано методичку вивчав.
07.08.2020 00:09 Ответить
Він прислужував...
07.08.2020 10:12 Ответить
Бацько - мы то верим-верим, но смотри -- а-то получишь по бубну вместе с кацапами !!!
06.08.2020 23:59 Ответить
То може свій голос в ООН відкличеш?
07.08.2020 00:00 Ответить
запустіть би в Пріпять крокоділофф...

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek https://twitter.com/Krychek5 @Krychek5 https://twitter.com/Krychek5/status/1291360492020281345 7 ч

АААААААА!!!!

Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно.
"Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью Гордону.
Коронавирус подкинули, а коронапсихоз сам в мозг постучался.
07.08.2020 00:00 Ответить
Ага) якшо до тебе росйські танки навіть в спальню заїдуть.
Ти все одно будеш кланяться...
07.08.2020 00:03 Ответить
Збрехав цей Лукашенка.
07.08.2020 00:03 Ответить
Бо собраття з Парашенкою.
07.08.2020 00:06 Ответить
Добра Али, а в чем збрехал? Он в 2014 на кацапов Х ложил,когда на миллиарды топливо и технику в Украину поставлял,а уж сегодня его лично коснулось.Единственный раз,когда этот хитропоп включил заднюю-это когда Ельцин Шеремета выпустить и вернуть сказал.Еще Лука помнит кто занял место всея руси,на кот.он претендовал в союзном после Ельцина.Но самая большая обида Луки на куйло,кот.он не простит НИКОГДА,пришла недавно.Это унижение его любимого сына Коли,когда куйло публично не пожал руку на параде в москве.
07.08.2020 02:23 Ответить
И другие хорошие новости с рубрике можем повторить :

В Дейр-Зор в результате американского воздушного удара убиты 23 русских солдата и офицера

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/06/119192/sham--v-dejr-zor-v-rezultate-amerikanskogo-vozdushnogo-udara-ubity-23-russkikh-soldata-i-ofitsera.shtml
07.08.2020 00:04 Ответить
Что озвучил политик - надо воспринимать диаметрально противоположно!
07.08.2020 00:05 Ответить
Дурне, аж світиться. Що він може гарантувати?
07.08.2020 00:05 Ответить
6 августа 1996 года началась знаменитая операция «Джихад»

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/06/119191/znaj-svoyu-istoriyu--6-avgusta-1996-goda-nachalas-znamenitaya-operatsiya-dzhikhad--.shtml
07.08.2020 00:05 Ответить
"У меня внутри граница - это моя граница, и границу мою буду защищать только я".

Лука I - король-солнце, "Бурбон".
Белорусь - это я.
07.08.2020 00:06 Ответить
Украина предупредила Лукашенко о переброске новой русской спецбанды: 30 наемников пересекли границу Беларуси с юга, заявил Лукашенко.

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/06/119193/lukashenko-zayavil-chto-v-belarus-pronikla-esche-odna-russkaya-terbanda-chislennost-v-30-chelovek.shtml
07.08.2020 00:07 Ответить
Враги окружают. Страна в осаде... Хавайтеся все в бульбу.
07.08.2020 00:10 Ответить
Как он может отчитаться за мокшей и гнома ? Они же всегда всех убивают и все захватывают уже лет 500, касается и Смоленска.
07.08.2020 00:07 Ответить
Респект батька!
07.08.2020 00:09 Ответить
Дідусь вже не контролює свої слова, "
Украина предупредила Лукашенко о переброске новой русской спецбанды: 30 наемников пересекли границу Беларуси с юга, заявил Лукашенко.
Новая партия боевиков проникла на территорию Беларуси со стороны Украины, заявил беларуский президент, который, по его словам. получил информацию от украинских спецслужб. Они проникли в страну на южной границе со стороны Украины.
Лукашенко сообщил, что на данный момент спецслужбы страны проводят спецоперацию по их поимке."
07.08.2020 00:09 Ответить
Якщо його попередила наша спецслужба, чому ми самі не затримали цих бойовиків?
07.08.2020 00:10 Ответить
Пусть сначала прежних выдаст, а не вызывает генпрокуроров))
07.08.2020 06:57 Ответить
Це грибники.
07.08.2020 00:12 Ответить
Можливо, але слабо віриться що 30 москалів ризикнули так пройти.
07.08.2020 00:14 Ответить
Та ні, дідусь як раз при розумі, він змиритися не взмозі. Дурбелика включає.
Я звичайно, не можу передбаити потік подій, але здаеться, що "опозиція" в цьому сильно зацікавлена.
07.08.2020 00:35 Ответить
Он наматывает очки, баллы, обороты, пиар трамбует---а поезд его ушёл даже если и выиграет. Он тогда просто досидит в замкнутом круге. Ведь однажды наступит 2024г, и будет момент истины для другого. Бацке бы уйти сегодня. Через 4 года иди знай как лететь и куда будет низкорослый, заодно и этого швырнут. Ведь по любому это два последних совка ушедшей эпохи. Так и не сумевшие уйти красиво и чуть с баблом. Не дано.
07.08.2020 01:13 Ответить
Боже храни Америку ! 🙏

В США пригрозили немецкому порту финансовым крахом из-за «Северного потока-2»

https://charter97.org/ru/news/2020/8/6/388426/
07.08.2020 00:10 Ответить
Десь я вже чув таке...

04 марта 2014, 14:33 / Политика
Путин: Мы не рассматриваем вариант присоединения Крыма.....
07.08.2020 00:10 Ответить
Та да. Унылый ученик ***** этот Лука.
07.08.2020 00:11 Ответить
Истерикой кацапов доволен!!!
Чтобы ваши кацапы судороги были постоянными.
07.08.2020 00:11 Ответить
Старая колхозная вата
07.08.2020 00:13 Ответить
Москалям американці ще корисних санкцій принесли, " Американские сенаторы направили в адрес оператора германского порта Мукран, где хранятся оставшиеся трубы Северного потока-2, письмо. https://www.rbc.ru/politics/06/08/2020/5f2c1cf19a7947e683c64b23?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop В письме прямо озвучена угроза уничтожить бизнес оператора санкциями , если порт продолжит сотрудничество со строительством Северного потока-2.

Нужно отметить, что такое же письмо счастья было направлено сенаторами в адрес ряда компаний в конце 2019 года, после чего они прекратили работы по проекту, что и послужило причиной срыва всех сроков. Вполне возможно, что германский оператор тоже будет вынужден принимать аналогичное решение."
07.08.2020 00:17 Ответить
Зайти может быть и не зайдут , а заехать могут...
07.08.2020 00:17 Ответить
Гра на публіку.Фігня це все.
А оце не фігня:
https://apostrophe.ua/ua/news/economy/2020-08-06/minyust-ssha-vyidvinul-ofitsialnyie-obvineniya-kolomoyskomu---figuriruyut-milliardyi-/205713 Мін'юст США висунув офіційні звинувачення Коломойському - фігурують мільярди

У четвер, 6 серпня, Мін'юст США висунув офіційні звинувачення українському олігарху Ігорю Коломойському, якого вважають союзником президента України, в розкраданні мільярдів доларів з банку, яким він колись володів, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і по всьому світу.
Про це https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fnational-security%2fjustice-department-accuses-ukrainian-oligarch-of-stealing-billions-from-bank-he-once-owned-and-laundering-it-in-the-us%2f2020%2f08%2f06%2fb88924b8-d7f4-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html повідомляє The Washington Post.https://www.washingtonpost.com/national-security/justice-department-accuses-ukrainian-oligarch-of-stealing-billions-from-bank-he-once-owned-and-laundering-it-in-the-us/2020/08/06/b88924b8-d7f4-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html
У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов вкрали у ПриватБанку так багато, що національний банк країни був змушений виплатити установі 5,5 мільярда доларів допомоги "щоб запобігти економічній кризі для усієї країни".
Спасітєль Днєпра,бізнесмен і підприємець !
Чекаємо на реакцію Зєліка....
07.08.2020 00:17 Ответить
Ага, мы верим. Значит нужно срочно укреплять границу с Беларашкой.
07.08.2020 00:18 Ответить
Надо признать, что батька оказался гнилым. Одно его заявление,что он с одним сцарьком подарил Америке Украину, чего только стоит.
07.08.2020 00:25 Ответить
А вагнеровцы ето разке не войска РФ? Как Лука может что то гарантировать если он не контролирует даже свою границу и допустил заход росийских войск в саму столицу Беларашки
07.08.2020 00:27 Ответить
если бы не стукнули - он бы и про этих наемников не узнал
07.08.2020 00:32 Ответить
Можно подумать, что ***** по такому поводу будет разрешение у какого-то подневольного тараканья спрашивать. Таракан страну вою ******* и нехй теперь усами обрезанными трусить.
07.08.2020 00:35 Ответить
Да кто его спрашивать будет?!
07.08.2020 00:37 Ответить
Таракан закончит, как Милошевич -- к бабке не ходи.
07.08.2020 00:39 Ответить
Думаете будут все-таки бомбить Беларусь?
07.08.2020 01:18 Ответить
Вам наверное лет 90. Щас ни кто никого не бомбит.
07.08.2020 02:18 Ответить
В смысле?- югославию натовцы бомбили считай в двухтысячном году (1999 г), всего 20 лет назад. Сирию вообще до сих пор утюжат кому не лень. Да, чужие беды далеко - и по расстоянию и во времени.
07.08.2020 09:36 Ответить
«Це фото ще облетить світ».
Спостерігач біля виборчої дільниціЛукашенко заявив, що війська РФ ніколи не зайдуть в Україну з Білорусі - Цензор.НЕТ 4751
У мережі з'явилася світлина незалежного спостерігача в Бресті,котрого не пускають в будівлю школи.
07.08.2020 08:01 Ответить
А потом етот лизоблюд ********** скажет как про крым, мол деюре войска РФ не переходили беларуско-украинскую границу а дефакто перешли. Ну что теперь поделаешь. Нужно опять ехать в минск и договариваться и идти на компромисы, мыжебратья...
07.08.2020 00:40 Ответить
Теперь к нам ближе прижиматься стал, кажись дошло что ***** и его опрокинет)
07.08.2020 00:42 Ответить
В Білорусі інакша місцевість - з артилерією особливо не розвернешся. Але вузькоязичних більше, а значить і колаборантів буде більше.
07.08.2020 01:01 Ответить
"На вору кажуть й шапка горить" .... спалиався лука.... треба укріпляти Північний регіон!
07.08.2020 01:10 Ответить
Он обманывает, потому что, если вдруг рассмотреть такой сценарий, что Украина (или кто-то через Украину) пойдет войной на россиян на их территории, договор о коллективной безопасности (ОДКБ) принуждает белорусов помогать россиянам в военном плане. Или Лукашенко сейчас так сказал, что его страна не собирается исполнять обязанности вр амках ОДКБ.
07.08.2020 02:23 Ответить
Из Белоруси может и не зайдут... А вот из россии ,на месте бывшей Белоруси-запросто.
07.08.2020 03:04 Ответить
Вірити зараз нікому,навіть" своєму президенту". Константую: в Україні на сьогодні окрім зовнішньої загрози існує більш реальнаі головна загроза....РОЗВАЛ КРАЇНИ з лише одної причини- відсутність державних чинників у керівництві Україною. Фактично і реально....ми вже одною ногою стоїмо поза межами української суверенної державності,оскільки реального державницького відповідального відношення до усртою країни і її укріплення .....ВІДСУТНІ!
07.08.2020 05:17 Ответить
Верить политикам - себя не уважать
07.08.2020 05:44 Ответить
Ти диви який лагідний став, коли на хвіст наступили.Хоч до Мінських угод прикладай.
07.08.2020 05:45 Ответить
Дуже багато уваги для цього совкодрочера надається.Як до речі і до його однодумця х..ла
07.08.2020 05:49 Ответить
Александр Невзоров: Спасибо Лукашенко за возможность посмотреть на публичную агонию диктатора
Единственное от чего надо спасать Беларусь, так это от него самого.
Известный российский публицист Александр Невзоров в эфире https://echo.msk.ru/programs/nevsredy/2687237-echo/ «Эхо Москвы» прокомментировал ситуацию в Беларуси.
- Сейчас мы видим задравшего градус полемик, задравшего собственную эмоциональность, очень истеричного, очень люто цепляющегося за власть, очень жалкого человека, который, тем не менее, может на какую-то часть белорусских колхозников воздействовать. Он, кстати говоря, производит сейчас более интересное впечатление, чем обычно. И, кстати, от меня ему большое спасибо. Я всегда хотел посмотреть на публичную агонию диктатора. Мне просто важно по моей работе. И он великолепно работает сейчас для меня лично наглядным материалом.
Его реплики, кстати, обратите внимание, насколько они стали сочнее, проработаннее, сценарнее: «Не путайтесь под ногами! Дайте спасти страну…». Он чуть не закончил фразу и мысль, потому что единственное от чего надо спасать Беларусь, так это от него самого.
Но, конечно же, настоящий герой Беларуси это уже не он, потому что у нас есть удивительные пример самозарождения политической фигуры. И те, кто всю жизнь нам рассказывали, в том числе, кстати, и я, о том, что необходимо сперва написать революцию, сперва пройти школу подполья, школу определенных политических боевых искусств, - вот все эти люди неправы. Теперь мы видим, что в реальности время отковывает фигуры не то что за два дня - порой за два часа. Вот та фигура, которая должна быть, которая необходимо, она будет откована.
И это, кстати говоря, тоже урок нам всем. Вообще, Беларусь сейчас нам очень много предлагает возможности поразмыслить, увидеть Россию в будущем. Это урок - Тихановская - кстати, всем тем, кто говорит, что в России нету фигур, способных противостоять режиму. И вот сейчас мы имеем абсолютно лабораторный, доказанный пример того, что такие фигуры образуются очень-очень быстро.
Я знаю, что многие в Беларуси сейчас смотрят. Я хочу сказать, граждане белорусы, вы, действительно, приглядитесь к Тихановской. Потому что мы же все понимаем, я, по крайней мере, понимаю, что у нее на уме. У нее на уме выиграть выборы и тут же освободить всех политических и получить обратно мужа. И послать всех нафиг. Объявить настоящие выборы, а самой свалить из игры. Я не без оснований подозреваю ее в этом.
07.08.2020 08:40 Ответить
ой дурак, ой дурак!
07.08.2020 06:19 Ответить
-
Лукашенко заявив, що війська РФ ніколи не зайдуть в Україну з Біларусі. Маючи на увазі що з території європейської незалежної Біларуської держави.
Ну а якщо вже, а є така загроза що з території білоруського округу - губернії безправної колонії в складі паРаші, то тоді окупаційні війська ********* нападати на Україну будуть безперешкодно і скільки схочуть. А як що ще і Українська держава при продажних ЗЕбілах капітулянтах теж перетворитися в кацапську колонію "Малоросію" То ясно що тоді буде один загальний Західний білоруський - український округ в складі фашистської ********* паРаші ... І криваві окупаційні російські війська будуть повноправними господарями на всіх територіях колишніх країн України і Білорусі які не захистили свій суверенітет і державність і трагічно перетворилися в безправні кацапські колонії..
07.08.2020 07:30 Ответить
Кто же этого усатого чмошника - путинского жополиза спрашивать будет.... Или оно себя считает влиятельной персоной? Для всего мира оно - и.о. губернатора Белорусской области РФ....
07.08.2020 08:22 Ответить
"Лукашенко заявил, что войска РФ никогда не зайдут в Украину из Беларуси"
Хтоб сомневался!
Уж Бацька-то знает, что направляясь в Украину через Белоруссию расийские войска могут случайно и Белоруссии остаться....
07.08.2020 08:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=66jz9SpVGXk&feature=emb_logo БАЦЬКА И МЕФИСТОФЕЛЬ
07.08.2020 08:42 Ответить
ну, а что он должен был ответить, все для овец, которые схавают.
07.08.2020 12:19 Ответить
Не верьте этому комуняке Лукашенко!! Не зря один из европейских лидеров сказал " Что лукашенко большой врун и ещё больший трус""
07.08.2020 13:29 Ответить
Слова Луки ничего не стоят. Вчера он обещал выдать Украине "вагнеровцев" с украинским гражданством, воевавшим на Донбассе на стороне боевиков и в составе подразделений рф, а что теперь? А теперь он требует личного присутствия ее ясновельможности , госпожи Генпрокурорши вЕНЕДИКТОВОЙ, а еще он настаивает на полном доказательстве вины наемников. Что он придумает завтра, чтобы никого не отдавать Украине? Он будет дуру гонять даже тогда, когда ***** заберет их на свою территорию? А тем временем пройдут выборы и кто его знает, кто там дальше будет рулить в Беларуси.
07.08.2020 13:51 Ответить
Он с 1994 года всё заявляет. Сказочник.
09.08.2020 09:00 Ответить
 
 