"Случайный" заход Зеленского в магазин сопровождала группа телеоператоров и фотокоров. ФОТО
Во время "случайного" захода в магазин президента Владимира Зеленского сопровождала группа телеоператоров и фотокорреспондентов.
Как передает Цензор.НЕТ фото этого события опубликовал в Фейсбуке Михаил Чаплыга.
Зебілам для довідки. Президент в Україні на повному державному забезпеченні. Тобто, від презервативів для мАндель, памперсів, трусів, цукерок... відпочинку в Омані...до перельоту блазня в любу країну світу, все шуту гороховому оплачують платники податків. Так що думай..те, зебіли, перед тим як анус божку вилизувати. Вовчик вас просив.
Теория вероятности допускает такое!
Даже если бы все посетители магазина, были одеты в костюмы имперских штурмовиков, то даже и такое совпадение могло бы быть!
Только шансы маловаты...