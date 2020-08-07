РУС
"Случайный" заход Зеленского в магазин сопровождала группа телеоператоров и фотокоров. ФОТО

Во время "случайного" захода в магазин президента Владимира Зеленского сопровождала группа телеоператоров и фотокорреспондентов.

Как передает Цензор.НЕТ фото этого события опубликовал в Фейсбуке Михаил Чаплыга. 

Случайный заход Зеленского в магазин сопровождала группа телеоператоров и фотокоров 01

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) пиар (250)
Топ комментарии
+71
А охоронців ще більше було.Копіює московського *****.
07.08.2020 00:11 Ответить
+63
"Случайный" заход Зеленского в магазин сопровождала группа телеоператоров и фотокоров - Цензор.НЕТ 5856
07.08.2020 00:31 Ответить
+54
а що він ще вміє, окрім відосики пилять?
07.08.2020 00:11 Ответить
Шикарное видео.))))
07.08.2020 17:33 Ответить
Тупой народ любит шоу. Это стадо можно кормить этими шоу до самого конца, пока страна не кончится.
07.08.2020 16:27 Ответить
І охорона в кадр "випадкового фотографа" чомусь не попала.
Зебілам для довідки. Президент в Україні на повному державному забезпеченні. Тобто, від презервативів для мАндель, памперсів, трусів, цукерок... відпочинку в Омані...до перельоту блазня в любу країну світу, все шуту гороховому оплачують платники податків. Так що думай..те, зебіли, перед тим як анус божку вилизувати. Вовчик вас просив.
07.08.2020 16:45 Ответить
ПИАР ПОДНАД УСЕ!
07.08.2020 18:09 Ответить
Снимки "за кадром" интереснее чем "сцена в магазе"
07.08.2020 22:11 Ответить
"Слуга народа". Новый сезон "Карантин". Тизер.
07.08.2020 22:15 Ответить
Космическое стечение обстоятельств...
Теория вероятности допускает такое!
Даже если бы все посетители магазина, были одеты в костюмы имперских штурмовиков, то даже и такое совпадение могло бы быть!
Только шансы маловаты...
07.08.2020 23:56 Ответить
