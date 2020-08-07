РУС
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из Приватбанка, - The Washington Post

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.

Об этом говорится в статье The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

"В четверг министерство юстиции обвинило украинского олигарха, которого считали союзником президента этой страны, в краже миллиардов долларов из банка, которым он когда-то владел, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности в Кентукки и Техасе Министерство юстиции заявило, что Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько денег, что национальный банк страны был вынужден выделить учреждению 5,5  млрд  долларов помощи "чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны", - пишет американское издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Америка остается ключевым игроком украинской политики, - Бутусов про обыски в американских фирмах, связанных с Коломойским

Как утверждает Министерство юстиции США, среди покупок Коломойского и Боголюбова было более 5 миллионов квадратных футов коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе.

Отдельно в статье упоминаются связи олигарха с президентом Украины Владимиром Зеленским:

"Коломойский считается союзником Зеленского, который до своего избрания был актером и снялся в комедийном шоу, которое транслировалось в сети Коломойского. Когда Зеленский был избран, многие считали это благом для Коломойского, особенно после того, как новый президент назначил личного адвоката Коломойского главой своей администрации. Некоторые в США с подозрением относились к связям Зеленского с магнатом, считая, что эта связь противоречит обещаниям Зеленского проводить антикоррупционную программу реформ.

Также читайте: ФБР обыскала офисы связанной с Коломойским фирмы из Кливленда

Однако с тех пор Зеленский не поддерживал возвращение контроля над Приватбанком олигарху и уволил этого главного помощника. Тем не менее, Коломойский был достаточно доволен нынешним руководством Украины, поэтому вернулся из добровольной ссылки в Тель-Авиве и снова поселился в Киеве, где поддерживает связи с членами президентской администрации", - отметили в The Washington Post,.

+154
А ну Зебилы расскажите нам про незаконную национализацию Привата и вывод бабла оттуда Порохом с Гонтаревой?))) Опять обосрались? Ну да вам не привыкать)))
показать весь комментарий
07.08.2020 00:29 Ответить
+120
Минфин США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из Приватбанка, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2644
показать весь комментарий
07.08.2020 00:30 Ответить
+120
Минфин США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из Приватбанка, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 381
показать весь комментарий
07.08.2020 00:37 Ответить
Вы случайно не перепутали " пердаки пэцялюбов" со своим "пердаком"?
Воняет-то от вашего... Пойдите подмойтесь!
показать весь комментарий
07.08.2020 20:40 Ответить
о ужас, баюс ,баюс
показать весь комментарий
07.08.2020 21:37 Ответить
Похоже ЗЕшобла окажеца на нарах раньше Порошенко, а как ЗЕбилы визжали шо огни Порошенко посадят..а ту вон как повернулось...
показать весь комментарий
07.08.2020 21:19 Ответить
та уже все сидят,
выпей таблетки и баиньки
показать весь комментарий
07.08.2020 21:39 Ответить
Пипец горит у ЗЕбила винтороггого малоросса https://censor.net/user/473176. Лутше готовься передачик носить своим хозяевам в тюрягу ЗЕбил.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:40 Ответить
сделаю всё как ты скажешь, только выпей седативное
показать весь комментарий
07.08.2020 21:44 Ответить
Страница 6 из 6
 
 