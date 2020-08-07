Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из Приватбанка, - The Washington Post

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.

"В четверг министерство юстиции обвинило украинского олигарха, которого считали союзником президента этой страны, в краже миллиардов долларов из банка, которым он когда-то владел, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности в Кентукки и Техасе Министерство юстиции заявило, что Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько денег, что национальный банк страны был вынужден выделить учреждению 5,5 млрд долларов помощи "чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны", - пишет американское издание.

Как утверждает Министерство юстиции США, среди покупок Коломойского и Боголюбова было более 5 миллионов квадратных футов коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе.

Отдельно в статье упоминаются связи олигарха с президентом Украины Владимиром Зеленским:

"Коломойский считается союзником Зеленского, который до своего избрания был актером и снялся в комедийном шоу, которое транслировалось в сети Коломойского. Когда Зеленский был избран, многие считали это благом для Коломойского, особенно после того, как новый президент назначил личного адвоката Коломойского главой своей администрации. Некоторые в США с подозрением относились к связям Зеленского с магнатом, считая, что эта связь противоречит обещаниям Зеленского проводить антикоррупционную программу реформ.

Однако с тех пор Зеленский не поддерживал возвращение контроля над Приватбанком олигарху и уволил этого главного помощника. Тем не менее, Коломойский был достаточно доволен нынешним руководством Украины, поэтому вернулся из добровольной ссылки в Тель-Авиве и снова поселился в Киеве, где поддерживает связи с членами президентской администрации", - отметили в The Washington Post,.