Лукашенко про экстрадицию боевиков ЧВК Вагнера: Украина должна доказать вину этих людей

Беларусь выдаст Украине задержанных под Минском бойцов российской частной военной компании Вагнера, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину", - заявил глава РБ Беларусь.

По словам Лукашенко, страна, которая запрашивает экстрадицию подозреваемых, "должна доказать вину этих людей: что этот убил этого, что стреляли и так далее, и тому подобное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина еще не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев", - телефонный разговор генпрокуроров двух стран

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

+40
А Гриба без всяких доказательств в рашу отдал. От тварюка, и чего это старое тело батькой кличут - кличка что ли.
07.08.2020 04:10 Ответить
+31
Усатый ************ начал сливаться
07.08.2020 01:56 Ответить
+29
Лукашенко хитрий лис...він поставив реально невиконувану задачу ...хто в цій владі буде щось доводити ...?! кремль же може "абидется"...
07.08.2020 02:21 Ответить
в Білорусі вони проходять по статті "підготовка теракту" - і оскільки їх показання не узгоджені між собою, то КГБ легко їх розкрутить на срок - тільки якщо до того часу не виберуть президентом прокацапського "опопозиціонера"
07.08.2020 12:16 Ответить
Этого следовало ожидать. От Луки был только информационный гул.Даже при условии 100 процентной доказательной базы которая могла бы быть представлена со стороны украинского правосудия Лукашенко ответит в духе -ваши доказательства не доказательства-. Но тем не менее запрос на экстрадицию и причины ее на до отправлять что бы хоть бумаги с отказами были у нас на руках.
07.08.2020 11:16 Ответить
- И боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет.
07.08.2020 11:32 Ответить
это так он аккуратно послал нах, а что есть дебилы этому верящие? смешно.
07.08.2020 12:14 Ответить
Оно с Пригожиным договорилось, чтобы тот прислал туристов, которых оно арестует и победит, подняв себе рейтинг перед дуровыборами, не ведитесь на бредни этого старого отчима
07.08.2020 17:24 Ответить
