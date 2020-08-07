В Польше арестован четвертый фигурант по делу о коррупции экс-главы "Укравтодора" Новака

Варшавский суд постановил арестовать на 3 месяца еще одного задержанного по делу экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Мужчину, который представляет польскую компанию, занимающуюся управлением инфраструктурными проектам, задержали по делу о коррупции и отмывания грязных денег в связи с дорожными инвестициями в Украине. В тот же день ему было предъявлено обвинение в предложении 700 тыс. злотых взятки Новаку, который занимал тогда должность главы Государственно агентства автомобильных дорог Украины.

"По доказательным материалом, подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор Укравтодором предложения, составленного компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектно документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - сообшили в прокуратуре Варшавы.

За это, по словам прокуратуры, Александр Д. обещал Новаку взятку в размере 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Новака.

По данным следователей, компания Александра Д. получила контракт в Украине, однако не приступила к его выполнению. Также не произошло перечисление обещанной суммы взятки.

Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. 22 июля польский суд отправил его под арест на 3 месяца.

Новак был назначен Кабинетом Министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своего трехлетнего срока.

В сентябре 2019 года Кабинет Министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").