РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7090 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
3 569 12

В Польше арестован четвертый фигурант по делу о коррупции экс-главы "Укравтодора" Новака

В Польше арестован четвертый фигурант по делу о коррупции экс-главы "Укравтодора" Новака

Варшавский суд постановил арестовать на 3 месяца еще одного задержанного по делу экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Мужчину, который представляет польскую компанию, занимающуюся управлением инфраструктурными проектам, задержали по делу о коррупции и отмывания грязных денег в связи с дорожными инвестициями в Украине. В тот же день ему было предъявлено обвинение в предложении 700 тыс. злотых взятки Новаку, который занимал тогда должность главы Государственно агентства автомобильных дорог Украины. 

"По доказательным материалом, подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор Укравтодором предложения, составленного компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектно документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - сообшили в прокуратуре Варшавы.

Читайте: Польский суд арестовал экс-главу "Укравтодора" Новака на 3 месяца

За это, по словам прокуратуры, Александр Д. обещал Новаку взятку в размере 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Новака.

По данным следователей, компания Александра Д. получила контракт в Украине, однако не приступила к его выполнению. Также не произошло перечисление обещанной суммы взятки.

Также читайте: НАБУ сообщило о подозрении шестому участнику группировки в деле о масштабной коррупции в "Укравтодоре"

Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. 22 июля польский суд отправил его под арест на 3 месяца.

Новак был назначен Кабинетом Министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ сообщило о подозрении шестому участнику группировки в деле о масштабной коррупции в "Укравтодоре"

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своего трехлетнего срока.

В сентябре 2019 года Кабинет Министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Автор: 

Польша (8827) Укравтодор (663) Новак Славомир (74)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
шоб его колотило на польской флейте так як колотит мою машину на украинских дорогах!!
показать весь комментарий
07.08.2020 06:31 Ответить
+3
А почему в Украине никого не арестовывают, а в Польше за преступления в Украине?
показать весь комментарий
07.08.2020 07:43 Ответить
+2
Балчуна ещё своего примите
показать весь комментарий
07.08.2020 03:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сядут на долго
показать весь комментарий
07.08.2020 02:23 Ответить
Судячи з усього, чувак працював по відпрацьованій схемі, і своїх земляків він киданув теж добряче, будучи при владі....
Україна це лише початок ниточки з клубка.
показать весь комментарий
07.08.2020 04:44 Ответить
Балчуна ещё своего примите
показать весь комментарий
07.08.2020 03:48 Ответить
Самой крутой аферисткой в дорожном деле является миллиардерша Батурина,жена бывшего мэра Москвы Лужкова Куда там украинцам полякам и прочим немцам до нее...Салаги
показать весь комментарий
07.08.2020 06:29 Ответить
шоб его колотило на польской флейте так як колотит мою машину на украинских дорогах!!
показать весь комментарий
07.08.2020 06:31 Ответить
Новак начал сливать подельников. Кто-то в Украине перестал спать
показать весь комментарий
07.08.2020 07:33 Ответить
В Украине от всех иностранцев на руководящих должностях и наблюдательных советах нужно срочно избавляться.
показать весь комментарий
07.08.2020 07:35 Ответить
Про этого новака ещё с начала его назначения все все знали о его деятельности в Польше .
Очень хочется, чтобы это громкое дело в Польше тело продолжение с тюремными сроками и в Украине . А то получается, что государство выделяется ежегодно огромные деньги на строите(ьстао дорог, но нет ни дорог глобально, ни денег, ни решений суда по этим вопросам.
показать весь комментарий
07.08.2020 07:46 Ответить
А почему в Украине никого не арестовывают, а в Польше за преступления в Украине?
показать весь комментарий
07.08.2020 07:43 Ответить
А у нас - жодного!!! (слід замислитись про дієвість та ефективність всієї нашої правоохоронної системи)
показать весь комментарий
07.08.2020 07:48 Ответить
Той рідкісний випадок, коли польські правохоронці, що з політичних міркувань копають під власних єврореформаторів, "підривають коріння" й наших нестримних реформ.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:22 Ответить
 
 