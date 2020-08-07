Во время председательства в ОБСЕ Польша сделает акцент на достижении мира в Украине, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда во время своей инаугурационной речи на второй срок президентства назвал пять приоритетов и вспомнил об Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Польское радио".

"Мы должны в дальнейшем модернизировать вооруженные силы, а также усиливать наши кооперационные способности с силами союзников, особенно - с американским войском", - отметил президент Польши.

"Мы должны действовать в направлении укрепления евроатлантической связи и Североатлантического альянса. Это важная задача на будущее, которое, надеюсь, будет всегда действительной", - сказал Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что в 2022 Польша возглавит ОБСЕ. Во время председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Варшава будет делать акцент, как сказал Дуда, "на силе права, а не на праве силы", а также - на достижении мира с помощью международного права.

"Это важная задача на будущее, которая никогда не заканчивается. Это задача, которая должна вернуть полный суверенитет и территориториальную интегральность нашему соседу - Украине", - отметил президент Польши в своем обращении к Национальному собранию.

Напомним, в четверг, 6 августа президент Польши Дуда принес присягу на второй срок президентства. Торжество состоялось в доме Сейма на сессии Национального собрания. Из-за эпидемии коронавируса во время церемонии в Сейме были введены специальные меры предосторожности.