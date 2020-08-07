С начала суток наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Шумов и Новолуганского, потерь нет, - штаб ОС

6 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 2 раза нарушили провозглашенный режим прекращения огня. Вражеские провокации из стрелкового оружия были отмечены в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов.

"Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Также в штабе добавили, что мероприятия по полному и всеобъемлющему прекращению огня не лишают военнослужащих действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае нарушения договоренностей противником.