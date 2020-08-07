РУС
С начала суток наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Шумов и Новолуганского, потерь нет, - штаб ОС

6 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 2 раза нарушили провозглашенный режим прекращения огня. Вражеские провокации из стрелкового оружия были отмечены в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Все штатное оружие на месте. Ничего не забирали. Боеприпасы есть. Мы ко всему готовы", - бойцы ВСУ о перемирии в районе Золотого. ВИДЕО

"Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Также в штабе добавили, что мероприятия по полному и всеобъемлющему прекращению огня не лишают военнослужащих действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае нарушения договоренностей противником.

+19
Постріл з гармати загрози життю не несе, а от пост у фейсбуці- несе. Так, клоун?
показать весь комментарий
07.08.2020 07:41 Ответить
+15
ЗЕзедент та його посіпаки не вважають це загрозою життю наших захисників.
Бережи вас Господь, рідненькі.
показать весь комментарий
07.08.2020 07:35 Ответить
+14
показать весь комментарий
07.08.2020 08:05 Ответить
ЗЕзедент та його посіпаки не вважають це загрозою життю наших захисників.
Бережи вас Господь, рідненькі.
показать весь комментарий
07.08.2020 07:35 Ответить
Одужання пораненим.
показать весь комментарий
07.08.2020 07:37 Ответить
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.
Источник:https://censor.net/n3212407
показать весь комментарий
07.08.2020 09:35 Ответить
Постріл з гармати загрози життю не несе, а от пост у фейсбуці- несе. Так, клоун?
показать весь комментарий
07.08.2020 07:41 Ответить
А не пора ли Ослику встать на лыжи до Ростова?
показать весь комментарий
07.08.2020 07:55 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2020 08:05 Ответить
сейчас беда не в русских оккупантах, а в украинских зелёных гнидах. Они за 1 год ущерба нанесли Украине больше, чем РФ за 7 лет
показать весь комментарий
07.08.2020 13:43 Ответить
Угу. Зедебилы только собрались отпраздновать "перемогу" в виде целого дня без обстрелов.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:26 Ответить
Зачем делать неприцельный выстрел?
показать весь комментарий
07.08.2020 08:37 Ответить
А хто сказав що постріл не прицільний? Стрілок? Чи ви знаєте куди він цілився? А може воно просто промазало цього разу?..
показать весь комментарий
07.08.2020 08:57 Ответить
Если вопросы ко мне, то это не я придумал, статью не читали?
"Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Если эти вопросы к пресс-центру ОС, то вибачайте.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:33 Ответить
Це вже мир?
показать весь комментарий
07.08.2020 08:39 Ответить
а іншого і не буде.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:54 Ответить
Свідки терористів?, І що бачили, що ті не цілились, а стріляли взад? То може вони своїх повбивали? Не відомо нічого?
показать весь комментарий
07.08.2020 08:41 Ответить
Росія піде на різке загострення на Донбасі з метою витягування спійманих бойовиків з "Вагнера" через Україну з подальшим "обміном". Оскільки ПВК "Вагнер" - це прикриття для підрозділів російської військової розвідки.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:30 Ответить
спадіваюся, минеповелисянапровокації?
показать весь комментарий
07.08.2020 08:48 Ответить
Гниди зелені брехливі. Це не провокативний вогонь, це порушення вашого сра.ного перемирря.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:53 Ответить
В одного петушка шоколадного були перемирря не сра.ні, а потужні. Тільки ніхто цього не помітив. Так?
показать весь комментарий
07.08.2020 11:03 Ответить
Злые языки говорят, что все типа сводки штаба лично редактирует мендельвошка, не знаю кто как, но я ей не верю
показать весь комментарий
07.08.2020 08:59 Ответить
"07.08.20 07:23 С начала суток наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Шумов и Новолуганского, потерь нет, - штаб ОС" //= "07.08.20 00:50 Миссия ОБСЕ впервые за период наблюдений не зафиксировала обстрелов на Донбассе". Де правда ?
"Гдето пасредине" (с)
показать весь комментарий
07.08.2020 09:34 Ответить
Діяльність місії ОБСЄ фактично блокована. Представники НВФ ОРДЛО не допускають патрулі ОБСЄ на контрольовану ними територію і обстрілюють спостережні безпілотники місії. З 32 спостережних камер, встановлених місією, знищено і пошкоджено - 30. Особовий склад місії деморалізований, вважаючи за краще відсиджуватися в компанії найнятих "перекладачок" в Маріуполі та Донецьку.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:14 Ответить
суки Вовану статистику поламают полностью всю
показать весь комментарий
07.08.2020 09:42 Ответить
А бубочка об этом знает?
Не то как и порохня в свое мя - несет пургу!
показать весь комментарий
07.08.2020 10:46 Ответить
"Зелёные сказки", автор ООС, по мотивам баек от 95 квартала под названием "Вовкины сказки. Договоримся посередине"
показать весь комментарий
07.08.2020 13:41 Ответить
 
 